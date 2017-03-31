Приобрести рестайлинговые лифтбек и универсал Octavia можно в салонах официальных дилеров Skoda с 1 апреля 2017 года.

Посвежевшая модель получила двойную головную оптику, модернизированные задние фонари и другую решетку радиатора. На российском рынке лифтбек Skoda Octavia и универсал Octavia Combi доступны с тремя бензиновыми моторами.

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Базовый 110-сильный двигатель 1.6 MPI сочетается 5МКП или 6АКП, агрегаты 1.4 (150 л.с.) и 1.8 TSI (180 л.с.) работают в паре с 6МКП или «роботом» DSG-7. Кроме того, обе модификации можно купить с полным приводом – такие автомобили оснащаются 180-сильным мотором 1.8 TSI и коробкой DSG-6.

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Цена обновленного лифтбека Skoda Octavia стартует с отметки в 940 000 рублей, «сарай» стоит от 1 207 000 рублей. В зависимости от комплектации в список оснащения модели могут входить: полностью светодиодные фары с функцией адаптивного освещения, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы контроля «слепых» зон и помощи при выезде с парковки задним ходом, ассистент движения по полосе, система контроля дистанции спереди, обогрев рулевого колеса.

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Как рассказали в российском офисе Шкоды, в честь выхода новой Октавии на рынок марка устраивает масштабный семейный праздник. Так, 1 и 2 апреля в салонах дилеров бренда пройдет «Вечеринка крутого папы». Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться на специальном сайте.

Напомним, позже в продаже появятся внедорожный универсал Octavia Scout и «заряженная» Octavia RS. Цены этих версий уже известны, дилеры принимают заказы.

Кстати, портал «Колёса.ру» тоже отмечает старт российских продаж посвежевшей Octavia в РФ. На нашем портале проходит конкурс, главный приз в котором – поездка в Чехию.