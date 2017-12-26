Под отзыв попали 1 880 автомобилей Audi A4, A5 и Q5, реализованных на российском рынке в период с 2011 по 2016 годы. «Причиной отзыва транспортных средств является возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки, в редких случаях это может привести к оплавлениям и даже возгоранию», — сообщает Росстандарт.

Владельцев участвующих в кампании A4, A5 и Q5 уведомят о необходимости предоставить авто в ближайший сервисный центр. У машин заменят нагревательный элемент и обновят ПО блока управления климатической установки. Все работы будут выполнены бесплатно.

Также владельцы могут сами, не дожидаясь звонка от дилера, проверить, попадает ли автомобиль под отзыв: нужно сверить VIN-код машины с перечнем, который опубликован на сайте Росстандарта.

Накануне об отзыве в РФ объявила компания Nissan. У более чем 127 000 автомобилей Note и Tiida, выпущенных с 30 августа 2008-го по 1 августа 2014 года, могут возникнуть проблемы с подушками безопасности.