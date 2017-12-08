Под отзыв попали седаны Polo, реализованные в России с 2015 по 2017 гг. «Причиной отзыва транспортных средств является недостаточная длина провода втягивающего реле стартера, что может привести к невозможности запуска двигателя», — говорится в сообщении Росстандарта.

Дилеры Volkswagen уведомят владельцев участвующих в акции машин о необходимости предоставить авто в ближайший сервисный центр. На седанах проверят состояние провода, при необходимости будет произведен ремонт. Все работы проведут бесплатно.

Владельцы седанов Polo также могут сами, не дожидаясь сообщения от дилера, проверить, попадает ли машина под отзыв. Для этого необходимо сверить VIN-код с перечнем, который размещен на сайте Росстандарта.

Накануне об отзыве в РФ объявила компания Nissan. Сервисная акция затронет 13 945 кроссоверов Qashqai и 10 226 компактвэнов Note. У «паркетников» обнаружили неверное расположение проводов электрического разъема в передней боковой панели. Nissan Note отзывают из-за возможных проблем с подушкой безопасности пассажира.