В России стал лучше продаваться коммерческий транспорт

В период с января по июнь текущего года объем рынка легких коммерческих автомобилей в нашей стране составил 50,2 тысячи машин, что больше чем в прошлом году на 24,9%, информирует аналитическое агентство «Автостат». В июне было продано 9 тысяч единиц – рост на 19,5%.

Традиционным лидером LCV-сегмента выступает отечественная марка ГАЗ, доля которой составляет 40% от общего объема. За шесть месяцев 2017 года компании удалось реализовать 21,9 тысяч автомобилей, что превышает прошлогодний показатель на 23,6%.

Второе и третье место тоже за российскими марками: УАЗ продал 11,2 тысячи штук, нарастив объем на 33%, а за ним идет Lada с более скромным результатом – 4,7 тысячи проданных машин и рост на 59,5%. На четвертом месте разместился Mercedes-Benz (3,7 тысячи единиц, +30,7%), а на пятом Ford (3 тысячи автомобилей, +47,3%).

ГАЗель NEXT с большим отрывом от конкурентов возглавляет рейтинг продаж по моделям. В первом полугодии объем продаж этого автомобиля составил 11,5 тысяч штук, что превышает результат 2016 года в полтора раза.

Кстати, недавно компания Ford сообщила про обновление фургона Transit Custom, который представлен на российском рынке. Вероятно, вскоре обновленная модель доберется до нашей страны.