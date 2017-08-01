Kia Rio нового поколения теперь представлен у российских официальных дилеров бренда. Купить корейский седан петербургской сборки можно с 1 августа 2017 года, ранее на модель был объявлен предзаказ. Новинка представлена в комплектациях Classic, Classic Audio, Comfort, Luxe, Prestige и Premium.

1 / 2 2 / 2

Официальная цена Kia Rio четвёртой генерации варьируется в диапазоне от 669 900 до 989 900 рублей. Купить седан можно также с дополнительной выгодой: с учётом скидки в размере 50 000 рублей (по программе Trade-in) стоимость нового Рио составит 619 900-939 900 рублей.

В моторную линейку вошли бензиновые варианты объёмом 1,4 и 1,6 литра, их мощность составляет 100 и 123 л. с. соответственно. Оба двигателя могут идти в комплекте как с шестидиапазонной автоматической трансмиссией, так и с шестискоростной ручной коробкой передач.

Оснащение базовой версии нового Rio включает в себя кондиционер, обогрев и электропривод регулировки наружных зеркал, 15-дюймовые колёсные диски, электроусилитель руля, водительское сиденье с регулировкой по высоте, фронтальные подушки безопасности, аудиоподготовку, устройство системы ЭРА-Глонасс; в числе систем безопасности ABS, ESC, ассистент при трогании на подъёме, контроль давления в шинах.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В списке оборудования топовой комплектации Premium значатся 16-дюймовые колёсные диски, светодиодные задние фонари, выполненные в ином дизайне, сидения, отделанные искусственной кожей, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, мультимедийный комплекс с семидюймовым тачскрином, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, навигатором и камерой заднего вида.

Ранее портал «Колёса.ру» подробнее рассказывал о комплектациях Kia Rio четвёртого поколения. Совсем недавно появилась информация о том, что до российского рынка может добраться кросс-хэтч Kia Rio. Предположения связаны с тем, что в Сети оказались шпионские фото автомобиля, сделанные в России в процессе дорожных испытаний.