В Украине отмечен взрывной спрос на «легковушки»

Первый месяц весны выдался для автомобильного рынка Украины весьма удачным. В марте украинцы купили 7 278 новых легковых автомобилей, чем продемонстрировали лучший результат с начала года.

Если сравнить мартовскую статистику продаж с аналогичным периодом 2016-го года, то прирост составил внушительные 48%. Итоги продаж традиционно подвела ассоциация Укравтопром.

1 / 4 Renault Logan 2 / 4 Renault Logan 3 / 4 Renault Logan 4 / 4 Renault Logan

Наибольшим спросом на рынке Украины пользуются машины марки Renault — в марте 2017-го французской компании удалось продать 829 «легковушек», улучшив результат на 62% по сравнению с мартом прошлого года. Бестселлером марки в Украине стала модель Logan, доля в продажах бренда которой составила 29%.

Второй по популярности маркой стала Toyota, которая передала в руки клиентов 790 машин. Наибольшее предпочтение украинцы отдают городскому кроссоверу RAV-4 — на эти «паркетники» приходится 28% продаж бренда. Третье месте в рейтинге традиционно досталось Volkswagen — 594 продажи. В марте немецкой компании удалось удвоить реализацию автомобилей по сравнению с таким же месяцем 2016-го. Примерно треть продаж немецкой марки пришлось на кроссоверы Tiguan.

1 / 2 Volkswagen Tiguan 2 / 2 Volkswagen Tiguan

Далее по списку идут Kia (570 продаж), Nissan (430), Hyundai (395), Skoda (393), BMW (350), Ford (300) и Audi (264). Все лидеры без исключения заметно увеличили продажи в марте этого года. Причиной тому аналитики называют постепенно восстановление потребительской активности на рынке новых легковых авто.

Напомним, в прошлом месяце эксперты подвели итоговую статистику по продажам новых автомобилей в Украине в 2016-ом году. Год выдался удачным.

