Лучшим автомобилем сезона 2017-2018 в Японии признали кроссовер Volvo XC60 нового поколения – вседорожник набрал 294 балла. В итоговом пресс-релизе JCOTY говорится, что кросс победил благодаря таким качествам, как комфорт и функциональность, также жюри отметило дизайн модели и наличие современных систем безопасности.

Итоги конкурса JCOTY 2017-2018

Volvo XC60 — 294 балла BMW 5 Series — 242 балла Toyota Camry — 232 балла Suzuki Swift — 210 баллов Honda N-Box/N-Box Custom — 189 баллов Lexus LC — 115 баллов Alfa Romeo Julia — 89 баллов Mazda CX-5 — 83 балла Citroen C3 — 35 баллов Volkswagen Tiguan — 11 баллов

В рамках конкурса были присуждены еще три специальные награды. Самым инновационным автомобилем Японии 2017-2018 стал гибрид Toyota Prius PHP, самый эмоциональный дизайн – у купе Lexus LC, а лучшим компактом объявлен Honda N-Box. Плюс, особый приз достался Тойоте за то, что компания реализовала 10 миллионов гибридных машин.

1 / 3 На фото: Volvo XC60 2 / 3 На фото: Lexus LC 3 / 3 На фото: Honda N-Box

Самые достойные автомобили выбирало жюри, состоящее из примерно 60-ти журналистов и экспертов. Напомним, конкурс на звание лучшего авто Японии проводится с 1980 года. Для того чтобы принять в нем участие, машины должны соответствовать нескольким критериям — например, присутствовать на японском рынке в определенный период времени, а объем продаж модели не может быть менее 500 единиц. Победителем JCOTY сезона 2016-2017 признали Subaru Impreza.