Опубликованы фотографии «четырехдверки» Lavida нового поколения. Предполагается, что модель представят в следующем году.

15 Дек Volkswagen готовит к премьере ещё один новый седан

Седан Volkswagen Lavida предназначен для китайского рынка. Снимки модели новой генерации появились в базе местного министерства промышленности. По предварительным данным, «четырехдверка» построена на платформе MQB, ее дизайн выполнили в стиле новой Jetta, которая дебютирует в январе в Детройте.

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Длина Lavida-2018 равна 4 670 мм, что на 65 мм больше, чем у седана предыдущей генерации. Ширина новинки составляет 1 806 мм (+41 мм), высота – 1 474 мм (+14 мм), колесная база – 2 688 мм (+78 мм).

Китайцам новую Lavida предложат с бензиновыми турбомоторами 1.2 и 1.4 мощностью 116 и 150 л.с. соответственно, а также с «атмосферником» 1.5, выдающим 116 л.с. Модель предыдущей генерации можно купить с двигателями 1.6 (110 л.с.) и 1.4 TSI (130 или 150 л.с.).

1 / 3 На фото: Volkswagen Lavida предыдущего поколения 2 / 3 На фото: Volkswagen Lavida предыдущего поколения 3 / 3 На фото: Volkswagen Lavida предыдущего поколения

На «поднебесный» рынок новая VW Lavida должна выйти в 2018 году, цена пока неизвестна. Предшественница стоит от 109 900 юаней, что в пересчете на наши деньги эквивалентно примерно 976 000 рублей по актуальному курсу.

Напомним, ранее немецкая марка распространила официальные изображения Jetta следующей генерации.