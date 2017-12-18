Спереди наиболее характерной чертой новой Джетты станет крупная решётка радиатора, объединённая с фарами. Сами фары, как и полагается современному автомобилю, будут иметь светодиодное исполнение. Также можно отметить передний бампер оригинальной формы.
В профиль новая Джетта станет значительно интереснее нынешнего поколения за счёт глубокой подштамповки вдоль дверных ручек и новой формы бокового остекления с дополнительными окнами за задними дверьми. Корма получит вытянутые горизонтальные фонари, которые будут иметь оригинальный рисунок светодиодных элементов.
Премьера нового поколения Джетты ожидается в следующем месяце.
В настоящее время в России Volkswagen Jetta нынешней генерации можно приобрести за 949 000 рублей (1.6 MPI MT, 90 л.с.). Самая же дорогая 150-сильная версия 1.4 TSI DSG в комплектации Highline оценивается в 1 319 000 руб.
Кстати, на днях появились первые результаты тестов прототипа новой Джетты.
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