Предложение для корпоративных клиентов будет действовать до начала декабря 2017 года.

Новое предложение по лизингу реализуется в России при государственной поддержке. Она распространяется на модели Volkswagen Polo и Jetta жёлтого и белого цвета: эти автомобили корпоративные клиенты покупают для использования в качестве такси.

1 / 3 На фото: Volkswagen Polo 2 / 3 На фото: Volkswagen Polo 3 / 3 На фото: Volkswagen Polo

Акция действует в период с 28 июля по 1 декабря 2017 года. С помощью совместной программы «Фольксваген Груп Рус» и «Фольксваген Груп Финанс» указанные машины можно приобрести на специальных условиях с выгодой до 18% от рекомендованной розничной цены.

«Участие в программе возможно при соблюдении следующих условий: автомобиль должен предоставляться в лизинг на срок не менее, чем 12 месяцев, авансовый платеж от 10 до 50% стоимости автомобиля, договор лизинга необходимо заключить не позднее 1 декабря 2017 года, автомобиль не должен ранее находиться в лизинге», — рассказали в российском офисе Volkswagen.

1 / 3 На фото: Volkswagen Jetta 2 / 3 На фото: Volkswagen Jetta 3 / 3 На фото: Volkswagen Jetta

Отметим, чтобы воспользоваться условиями Volkswagen Leasing с государственной поддержкой, клиентам нужно предоставить полис ОСАГО с отметкой, которая подтверждает использование покупаемого автомобиля в качестве такси. Минимальная ежемесячная выплата для покупателя в рамках программы составит 15 002 рубля (при приобретении Polo Trendline, цена 585 948 рублей, выкупной платёж – 20%, срок – 36 месяцев). Размер минимального авансового платежа (с учётом госсубсидии в размере 10% от стоимости машины) равен 58 594 рубля.

В российском представительстве Volkswagen отметили, что Polo и Jetta являются одними из самых популярных седанов марки в РФ. Производство бестселлера Polo налажено на мощностях завода концерна в Калуге, а Jetta выпускается на предприятии в Нижнем Новгороде.

В начале текущей недели стало известно о том, что Volkswagen запустил конвейеры российских заводов: сотрудники вернулись из корпоративного отпуска.