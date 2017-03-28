Особую модификацию Touareg назвали Adventure, она отличается расширенным списком стандартного оборудования. Так, у новой версии имеются адаптивная подвеска, 19-дюймовые легкосплавные диски Salvador, биксеноновые фары, адаптивный круиз-контроль. На крыше установлены дополнительные крепления. Кроме того, SUV доступен в новом для Австралии цвете кузова Sand Gold Metallic.

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Полноприводный Volkswagen Touareg Adventure оснащен турбодизелем V6 3.0 TDI мощностью 245 л.с. Мотор сочетается с восьмискоростной автоматической коробкой передач.

Цена новинки стартует с отметки в 79 990 австралийских долларов, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 3 482 000 рублей по актуальному курсу. Поставки Touareg Adventure Edition начнутся в мае текущего года.

В России Туарег также можно купить с дизелем V6 3.0 TDI (204 или 245 л.с.). Еще российским клиентам предлагается кроссовер с бензиновым мотором V6 3.6 FSI (249 л.с.). Все версии укомплектованы 8АКП и доступны с полным приводом 4Motion. Цена всепроходца в РФ – от 2 699 000 рублей.

Напомним, недавно в Сети появилось фото Volkswagen Touareg нового поколения без какого-либо камуфляжа. Премьера модели состоится уже в этом году.