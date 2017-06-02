Volvo стремительно увеличивает продажи на мировом рынке

Шведская автомобилестроительная компания сообщила о росте мировых продаж новых автомобилей на 12.2% в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В общей сложности Volvo продала в мае этого года 47 247 машин, что на 5 140 больше, чем было реализовано в мае 2016-го. За первые пять месяцев 2017-го шведская компания увеличила продажи новых автомобилей на 8.9%. Пресс-служба Volvo уверена, что по итогам 2017-го года будет побит прошлогодний рекорд в 534 332 проданные машины.

1 / 2 Volvo XC60 2 / 2 Volvo XC60

Самыми популярными машинами в линейке Volvo по результатам мая стали: «паркетник» Volvo XC60 — 15 639 продаж, хэтчбеки Volvo V40/V40 Cross Country — 7 997 продаж и семиместные кроссоверы XC90 — продано 6 647 штук.

1 / 3 Volvo V40 2 / 3 Volvo V40 3 / 3 Volvo V40

Наиболее важными регионами сбыта для Volvo по-прежнему остаются EMEA (основные рынки: Европа, Россия, Ближний Восток, Африка), Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай), Северная и Южная Америка (США). На всех без исключения рынках шведской компании удалось увеличить продажи.

Ранее сообщалось, что на Калужском заводе Volvo нарастили объемы производства. Помимо этого недавно стало известно, что шведская марка будет выпускать машины в Индии.

