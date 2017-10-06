Специальное мобильное приложение для тех, кто хочет привлечь к ответственности нарушителей ПДД, появится в следующем году.

Правительство России одобрило проект закона, который предполагает появление так называемых «народных инспекторов», то есть граждан, которые смогут отправлять фотографии и видеозаписи дорожных нарушений на специальный ресурс, в результате чего «засветившихся» автомобилистов ГИБДД сможет привлекать к ответственности.

Как сообщает «Газета.ру», реализация законопроекта позволит распространить на всю страну опыт Москвы и республики Татарстан (здесь подобная форма контроля на дорогах используется в течение нескольких лет). Сообщается, что уже через год по всей стране штрафы за нарушения ПДД, заснятые гражданами, будут выписываться без составления протокола.

Инициатива вчера, 5 октября 2017 года, была одобрена на заседании кабмина. «Далее законопроект рассмотрит Государственная дума, а после принятия закона правительство приступит к разработке необходимых дополнительных решений», — сказал министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

Известно, что специальное мобильное приложение для «народных инспекторов» должно появиться в 2018 году после обкатки, оно будет бесплатным для пользователей. Его использование поможет исключить привлечение к ответственности невиновных из-за использования недобросовестными гражданами монтажа. Кстати, у авторов «жалоб» не получится остаться неизвестными: напомним, чтобы отправить подтверждение факта нарушения ПДД, гражданину понадобится аккаунт на портале госуслуг.

Михаил Абызов отметил, что «народный инспектор» поможет фиксировать «основные наиболее опасные нарушения, такие как выезд на встречную полосу движения, проезд на красный свет светофора, непропуск пешеходов на пешеходном переходе, агрессивное вождение, нарушения при пересечении ж/д переездов». Сообщается, что процедура обжалования штрафов будет такой же, как при фиксации нарушений дорожными камерами.

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