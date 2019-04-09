5 причин любить и ненавидеть Opel Frontera

Внедорожник Opel Frontera наверняка можно назвать одной из самых противоречивых моделей на российском автомобильном рынке. С одной стороны, как только ее не ругали, а с другой – автомобиль-то, вне всякого сомнения, в определенный момент был чуть ли не самым массовым внедорожником в нашей стране. Так за что же его ругали, и почему, несмотря ни на что, Frontera пользовалась такой популярностью, да и сегодня нередко встречается на дорогах?

Истоки

Историю Opel Frontera стоит начать с 1988 года, когда руководство марки Isuzu, входившей на тот момент в созвездие GM, вывело на внутренний рынок пару внедорожников с практически легковым кузовом, построенных на базе среднеразмерного пикапа. Трехдверный автомобиль получил имя Isuzu MU, а пятидверный, с длинной базой — Wizard. В следующем году эти автомобили дебютировали на рынке США под названиями Amigo и Rodeo и сразу завоевали вполне серьезную популярность.

1 / 2 Opel Frontera (A) '1992–98 2 / 2 Opel Frontera Sport (B) '1998–2004

Именно эти модели и были выбраны менеджментом GM как один из инструментов экспансии на европейские рынки. К тому моменту в Старом Свете выпускалось не так уж много внедорожников. Mercedes-Benz G-Klasse и Range Rover были дороги, ВАЗ со своей Нивой уныло упускал свое счастье из-за неразвитой дилерской сети и неумения заниматься продвижением продукции, а немногочисленные армейские внедорожники можно было в расчет не принимать.

Мода на SUV в конце 80-х еще не началась, но в GM справедливо считали, что чаша сия вряд ли минует старушку-Европу. Ну а поскольку основным резидентом GM на европейском континенте была фирма Opel AG, то было принято вполне рациональное решение: передать компании всю документацию, а чтобы не раздражать прижимистых европейцев многолитровыми моторами, заменить их на малообъемные двигатели Opel, непременно включив в гамму двигателей экономичные дизели.

Премьера нового для Европы среднеразмерного внедорожника с жестко подключаемым передним мостом и понижающей передачей в трансмиссии, получившего название Frontera, состоялась на автосалоне в Женеве весной 1991 года. В феврале 1992-го заработал новый завод GM в английском городке Лутон. Руководство GM не ошиблось: уже через год после начала серийного производства Frontera заняла первые строчки рейтингов продаж в своем классе с показателем в 37 500 единиц.

Что же касается России, которая с энтузиазмом ринулась в пучину строительства капитализма, тот тут как нувориши в малиновых пиджаках, так и братва с «гимнастами» на накачанных шеях поначалу очень обрадовались возможности прикупить «конкретный немецкий джип за мало лавэ». Но они быстро поняли, что для, дипломатично выражаясь, активного стиля езды Frontera совершенно не подходит в силу маломощности. Таким образом, основной аудиторией автомобиля стали представители среднего класса, отягощенные семьей, привычкой к отдыху на природе и дачей в сотне километров от города. Ну и — неизбежно — молодые, но амбициозные пацаны, у которых не хватило денег на «широкий», «поджарый» или «крузак», а ездить на внедорожнике все-таки хотелось.

Тем временем автомобиль понемногу эволюционировал и совершенствовался. Свою конвейерную жизнь Frontera начала, имея имея под капотом совсем уж грустные восьмиклапанные рядные бензиновые «четверки» C20NE (116 л.с.) и С24NE (125 л.с), а также четырехцилиндровый же турбодизель 23DTR (100 л.с.). В 1995 году произошел первый рестайлинг: рессорная подвеска заднего моста сменилась пружинно-рычажной, что улучшило управляемость и плавность хода. Изменилась приборная панель, задние барабанные тормоза были заменены на дисковые. Наконец, в гамме появились новые моторы: 16-клапанные двигатели семейства Ecotec (2,2 литровый Х22ХЕ мощностью 141 л.с. и 136-сильный двухлитровый X20XE), а также отличный 2,8-литровый турбодизель Isuzu 4JB1T мощностью 113 л.с.. Правда, уже в 1996 году его сменил созданный в Италии 115-сильный VM41B объемом 2,5 литра.

В 1995 году в Лутоне начали выпускать второе поколение внедорожника, Frontera B. Новая машина стала больше и солиднее, изменились абсолютно все кузовные панели. Поменялась схема открывания задней двери: теперь нижняя половинка не откидывалась вниз, а открывалась вбок, что позволило избавиться от специального кронштейна и повесить запасное колесо в чехле непосредственно на створку.

Инерционные автоматические муфты свободного хода передних колес сменила система включения полного привода с вакуумным размыканием полуоси, что позволило подключать передний мост на скорости до 100 километров в час. Из всей старой гаммы двигателей остались только усовершенствованные двигатели Ecotec. Появились два новых мотора: 2,2-литровый дизель с непосредственным впрыском топлива и 24-клапанная V-образная «шестерка» Isuzu 6WD1-W мощностью 205 л.с. Модельную линейку дополнили версии с автоматической коробкой передач. Этот автомобиль оставался на конвейере вплоть до декабря 2003 года, когда модель окончательно перекочевала на вторичный рынок.

На сегодня, несмотря на прошедшее время, подержанные Opel Frontera обоих поколений вполне доступны для покупки по цене от 80-100 (за автомобили 1992-1994 года выпуска с пробегом 350-400 тысяч километров) до 380-400 тысяч рублей (за экземпляры 2001-2003 года с пробегом порядка 200 000 км).

Ну а чтобы понять, стоящее ли это дело — покупка двадцатилетнего рамного внедорожника классической конструкции, стоит почитать отзывы в интернете и посмотреть, за что владельцы любят, а за что ненавидят Opel Frontera…

Ненависть #5: обзорность и посадка

Как и в случае с многими внедорожниками, ведущим свою родословную от пикапов, водитель Opel Frontera сидит не по-автобусному, а почти как в легковом автомобиле, с вытянутыми вперед ногами. Кого-то это вполне устраивает — мол, пересаживаться с легковушки проще, да и в дальней дороге удобней, но… Очень многие владельцы сетуют на то, что сиденье практически невозможно подстроить под себя. Единственный выход — установить под него прокладки и приподнять выше. А без этого капот перекрывает обзор вперед, причем эта ограниченность начинает сказываться не на трассе или в городе, а на бездорожье, где важно видеть то, что творится у тебя непосредственно под бампером и под колесами. Кроме того, широченные средние стойки «съедают» половину бокового обзора, а кожух запасного колеса на задней двери перекрывает обзор назад. Естественно, это особенно неприятно при маневрировании в тесноте городских парковок.

Спасают положение здоровенные, как у автобуса, лопухи боковых зеркал. Как было написано в одном из отзывов, «понимаешь, что с такими зеркалами можно и Париж — Дакар задним ходом выиграть».

Любовь #5: цена, выносливость и ремонтопригодность

Последний Opel Frontera сошел с конвейера полтора десятилетия назад, в 2004 году, но автомобиль до сих пор остается вполне актуальным на вторичном рынке, и даже экземпляры в возрасте более 20 лет пользуются определенным спросом. И дело не в какой-то особой надежности модели.

На человека, который станет рассуждать о «легендарной надежности Opel Frontera», окружающие будут смотреть с недоумением и разве что пальцем у виска не покрутят. Но вот о том, что Frontera — автомобиль крепкий, выносливый и очень ремонтопригодный, говорится в очень многих отзывах: «Машина простая, как велосипед, можно все отремонтировать самому, в своем гараже. Подвеску перебирал сам,компрессор кондиционера менял сам…».

Зачастую при ремонте можно использовать многие запчасти от отечественных автомобилей: диодный мост генератора от Жигулей, радиатор от Газели, масляный насос от ГАЗ-53… Трансмиссия, коробка, мосты — весьма надежны, переднюю и заднюю подвески владельцы считают «вечными». А если учесть, что Frontera изначально стоила не слишком дорого, а сейчас даже самые дорогие варианты этого солидного рамного внедорожника универсального класса обойдутся не дороже самых бюджетных легковушек, то покупка такого автомобиля может стать вполне разумным шагом для человека рукастого, знающего, с какой стороны у отвертки рукоять, и как держаться за гаечный ключ, но не желающего тратить лишние деньги на утилитарный автомобиль для поездок на дачу или рыбалку.

У автомобиля, конечно же, есть определенные слабые и больные места, о которых мы еще поговорим, и конструктивные недостатки. Например, автоматические муфты свободного хода передних колес у поколения Frontera A. Не случайно многие владельцы этих автомобилей, особенно те из них, кто регулярно эксплуатирует машину на бездорожье, считают, что стоит при первой возможности поменять эти штатные муфты на механические от AVM или Superwinch. Да, в этом случае, съезжая с асфальта, придется остановиться, выйти из кабины и вручную включить муфты, а выезжая на асфальт, проделать обратную процедуру. Зато появляется уверенность в том, что в сложной ситуации подключенный передний мост действительно будет выполнять свою функцию.

Или, например, такой характерный для всех внедорожников Isuzu недостаток как неудачное, слишком низкое расположение генератора, который сильно страдает при погружении автомобиля в грязевые ванны. Тех, кто сам ремонтирует свой автомобиль, сильно огорчит тот факт, что для того, чтобы заменить бензонасос, почистить его фильтр или проверить датчик уровня топлива, придется снимать топливный бак. При этом в инструкции по эксплуатации говорится, что для этих операций предусмотрен специальный лючок, а в реальности он попросту отсутствует.

И неудачный экземпляр может попасться, и возраст автомобиля не может не сказываться на частоте поломок… Но в очень многих отзывах звучит простая мысль: Frontera, даже если ломается, все равно довозит владельца до места назначения, как бы худо ей ни было.

Ненависть #4: багажник и запаска

В оценке багажника Opel Frontera наблюдается полный разброд и раздрай… С одной стороны, автомобиль унаследовал от своего предка-пикапа багажный отсек огромного размера. Можно везти собранный шкаф, можно двери и цемент для строящейся дачи, можно усадить в салон четырех пассажиров, а в багажник без проблем влезут все их чемоданы. Охотников порадует, что в багажник со свистом влетает добытый кабан, любителей рыбалки — что туда без проблем поместится надувная лодка с мотором и со всеми орудиями лова…

Но проблема в том, что от пикапа автомобиль (как минимум его старые версии) унаследовал и разделенную по горизонтали заднюю дверь. С одной стороны, это упрощает перевозку длинномеров, а с другой — до вещей, размещенных в передней части багажника, не дотянется даже человек по прозвищу «Долгорукий».

При этом все, что было сказано, относится к пятидверной версии. А вот владельцы короткобазной Frontera Sport дружно жалуются на то, что багажник слишком мал. Кроме того, задняя часть кузова короткобазной версии представляет собой съемный пластиковый колпак, и на очень многих автомобилях он постоянно скрипит и всячески дает знать о своем существовании. Одна радость, что снять его можно ровно за 7 минут, и даже в одиночку (правда, снимающий опять-таки должен иметь прозвище «Долгорукий»). И вот тогда можно погрузить в машину веселую компанию и отправиться в жару на какое-нибудь озерцо или речку, купаться…

Конструкция задней двери до 1995 года принесла и еще одну проблему. Запасное колесо на «Фросях» размещено на специальном кронштейне (в просторечье — «калитке»). Собственно, разделенная по горизонтали пятая дверь не оставила конструкторам других вариантов. Петли этого кронштейна сидят на подшипниках, которые нередко разваливаются от тряски. При этом эти подшипники в запчасти не поставляются, и приходится просто подбирать подходящие…

Любовь #4: комфорт

Странно было бы ожидать, что в автомобиле, изначально созданном даже не в начале 90-х, а в конце 80-х (именно тогда на японский рынок вышел Isuzu Wizard, который потом стал Rodeo, который, в свою очередь, послужил основой для Frontera), и разработанном на базе легкого грузовичка, будет современный, уютный и особо комфортабельный салон. И действительно: отделка, оформление и архитектура передней панели Frontera в большинстве отзывов определяются как «простоватые», «спартанские», «скудноватые». Естественно, никакой мягкой пластмассы, исключительно жесткий «софт-лук».

Frontera A с ее угловатым козырьком комбинации приборов и ползунками регулировки печки и вентилятора и вовсе кажется живым ископаемым. Оформление Frontera B выглядит несколько современней, но и его не назовешь богатым. Естественно, здесь нет никаких электронных «свистков и бантиков» вроде ставшего таким привычным сенсорного дисплея или слотов, куда можно вставить SD-карточку или флэшку с музыкой — разве что кто-то из предыдущих владельцев поменял штатную магнитолу на что-то более современное.

Но хотя салон и не изобилует модерновыми наворотами, в нем вполне может присутствовать практически все, что нужно для комфортной и безопасной езды: полный электропакет, кондиционер, люк и подогрев сидений и зеркал (естественно, есть и более скромные комплектации).

Пластмасса не скрипит, не гремит, и в салоне тихо: во множестве отзывов говорится о на удивление приличной звукоизоляции. Обивка сидений может быть как кожаной, так и тканевой. Кожа — грубоватая, но качественная и крепкая. Тканевая обивка довольно быстро пачкается, но так же быстро и очищается.

И самое главное — «Фрося» оснащалась отличными, по-немецки удобными сиденьями, чем-то сходными с продукцией знаменитой фирмы Recaro: плотными, с развитой боковой поддержкой. Так или иначе, на сегодня Frontera покупают в качестве «рабочей лошадки», и не для обитания в крупных городах, а для поездок по плохим или совсем плохим дорогам, и для такого статуса этот автомобиль можно назвать очень комфортабельным.

Ненависть #3: доступ на задний ряд

Но сиденья а-ля Recaro — это для водителей и переднего пассажира. Задним повезло несколько меньше. С одной стороны, места там не сказать чтобы мало — по крайней мере, троим взрослым на заднем сиденье не тесно, «для рыбалки или охоты — самое оно», как написал один из авторов интернет-отзывов. Но вот сидеть им не так удобно: из-за расположения подушки в дальней дороге, часов через пять, обитатели второго ряда начинают жаловаться на затекшие ноги.

Кроме того, если водитель не заметит «лежачего полицейского», то головам пассажиров грозит неминуемо болезненная встреча с потолком и люком: потолок в салоне Frontera висит довольно низко, а подвеска, как и полагается рамному внедорожнику, сочетает жесткость и энергоемкость. Но главным нареканием стало неудобство посадки на второй ряд сидений: и сами двери узкие, и открываются они на недостаточный угол. Вот на это обстоятельство жалуются очень многие.

Любовь #3: кузов и рама

Если надежность Frontera является предметом дискуссионным, и диапазон оценок простирается от «это был самый поганый и ломучий автомобиль из всех, что у меня были» до «11 лет владею Frontera, и ей уже 17 лет — так вот, я вообще почти ничего на ней не делал», то есть один вопрос, в котором сходятся даже самые яростные фронтероненавистники.

И те, кто оценивает автомобиль положительно, и те, кто ругает его ругательски, сходятся на том, что модель отличается исключительной коррозионной устойчивостью как кузова, так и рамы. Во множестве отзывов вы можете найти истории покупок подержанных Opel Frontera. Все они звучат примерно одинаково: был бюджет в несколько сотен тысяч рублей, требовался рамный внедорожник. Frontera в качестве варианта изначально даже и не рассматривалась, но по мере осмотра альтернативных предложений (в основном моделей Nissan и Mitsubishi) выяснялось, что все они были гнилыми до состояния «полный хлам». От отчаяния человек отправляется смотреть Opel Frontera, не ожидая от этого ничего хорошего: ведь все знают, что «в конце своей жизни каждый автомобиль превращается в Opel». И вот тут, к своему удивлению, он и обнаруживает, что к модели Frontera этот мем никакого отношения не имеет, или же Frontera представляет собой очень нетипичный Opel.

Действительно, есть чему удивиться: рама у 15-20-летней машины без малейших следов коррозии! Полное отсутствие ржавчины и заводская краска! И если человек готов своими силами победить возрастные болезни и побороться с конструктивными недостатками, то он и через несколько лет эксплуатации честно напишет: «Три зимы — ни одного очага коррозии на кузове», «По прошествии 4 лет эксплуатации ржавчины не появилось нигде вообще, кузов с рамой не доставляли мне никаких проблем!». Разве что опытные владельцы рекомендуют замазать солидолом выбитый на раме номер, потому что именно это место как раз может проржаветь до нечитаемости и затруднить продажу и регистрацию.

Ненависть #2: слабая электрика

А вот о чем вы доброго слова точно не прочтете, так это об электрике Opel Frontera. Кроме как «ненадежная», «слабая» и «глючная» ее никто никак и не называет. Первое слабое место — это панель приборов. То тахометр перестанет работать, то спидометр, то загорается «Check Engine», то пропадает… Панель снимается довольно легко, 6 гаечек и 5 саморезов, но увы — даже тотальная пропайка контактов может не привести ни к какому положительному эффекту. А может привести, и это — непредсказуемо. Часто загорается ошибка подушек безопасности, и порой чтобы ее погасить, достаточно пошевелить провода под водительским сиденьем и креслом переднего пассажира.

Много жалоб на выход из строя электростеклоподъемников… Не отличается надежностью и электроника управления двигателем. Летят датчики положения распредвала, коленвала, детонации… При этом все датчики, блоки и «мозги» абсолютно идентичны «бошевским», зато стоят в магазине в 2-2,5 раза дороже! Блок управления заключен в некое подобие алюминиевой коробочки, не имеющей даже малейшего намека на гидроизоляцию. В результате вся водяная пыль, собираясь на огромном жгуте проводов, просто стекает внутрь этого хранилища электронных «мозгов». Владельцы жалуются, что попытки «приколхозить» некую резинку улучшить ситуацию не помогли. А в результате, по словам владельцев некоторых неудачных экземпляров, неделю без «глюков» электроники можно отмечать как праздник!

Любовь #2: экономичность

Столь любезная сердцу европейских покупателей топливная экономичность изначально была заложена в конструкцию Opel Frontera. Естественно, наилучшие показатели по экономичности — у дизельных двигателей. Так, 2,3-литровый 23DTR мощностью 100 л.с. расходует в смешанном режиме от 7,8 до 8,9 литра на 100 км, а 2,5-литровый — от 8,5 до 10 литров на трассе и до 10-11 литров в городе. Оценки аппетита восьмиклапанного С20NE мне в отзывах не попадались, однако владельцы отмечают, что до скорости 95-100 км/ч двигатель действительно очень экономичен, но при росте скорости начинает потреблять горючее буквально в три горла. Его современника, С24NE, владельцы считают довольно экономичным: 8,5-9 литров на сотню по трассе и 13 в городе — совсем неплохо для двухтонного ветерана.

Однако наибольшего количества восторгов удостоился 2,2-литровый двигатель семейства Ecotec мощностью 136 л.с. На трассе он практически всегда позволяет уложиться в 10 литров, а в городе его расход не превышает 12 л/100 км.

1 / 2 Opel Frontera (A) '1992–98 2 / 2 Opel Frontera (A) '1992–98

Что же касается 3,2-литрового 6VD1-W мощностью 205 л.с, то его хвалят практически все, кому пришлось иметь с ним дело. Именно этот мотор не только обеспечивает Frontera приемлемую динамику, но еще и славится своей надежностью. Он очень легкий, имеет прекрасный тепловой баланс и может часами работать на холостых оборотах. Конструкторы Isuzu убрали гидрокомпенсаторы и вернулись к регулируемым раз в 50 тысяч клапанам, но чаще всего оказывается, что регулировка как таковая не требуется, и достаточно просто проверить зазоры. На трассе этот двигатель расходует от 10 до 12 л/100 км, а в городе — 13-15, но владельцы готовы ему это простить за прочие достоинства.

Ненависть #1: недостаток тяги и мощности

Но у экономичности есть и оборотная сторона. И C20NE, и С24NE, да и турбодизель 23DTR – двигатели, в сути, легковые, при этом отнюдь не сверхмощные (хотя и действительно весьма экономичные). Приличный крутящий момент они начинают выдавать, только если их раскрутить до весьма высоких оборотов. Соответственно, они не годятся ни для серьезного бездорожья, ни для того, чтобы перемещать достаточно тяжелый автомобиль с высокой скоростью. Именно из-за этого обстоятельства «Фрося» и заработала репутацию тихохода.

Вот и пишут владельцы: «В городе себя чувствуешь себя, как на скоростном автобане — а куда это все летят?», «На трассе можно забыть про обгоны на коротких отрезках», «Двигателя не хватает чтобы обогнать Запорожец»… То есть, обгонять, конечно, все-таки можно, но непременно переключаясь на четвертую, а то и третью передачу, и в режиме «тапка в пол». Многие пишут, что на обгонах их не оставляет чувство неуверенности, и напрягаешься на трассе так, как будто водитель тащит автомобиль силой собственных мышц. Мощности мотора явно недостаточно для безопасной езды, особенно по узким трассам, ведь ты не можешь быть уверен, что успеешь завершить обгон. А не уверен — не обгоняй…

При этом тяги на низах не хватает не только в городе или на трассе, но и на бездорожье, где нередко главное — не дать колесам сорваться в пробуксовку. Именно поэтому старшие братья Frontera, Isuzu Amigo и Rodeo, вовсю штурмуют Рубикон Трейл и трассы в ущельях вокруг городка Моаб в штате Юта, а вот внедорожники Opel на трассах наших трофи-рейдов как-то замечены не были. В общем, на недостаток тяги и мощности не жалуются только немногочисленные счастливчики, которые умудрились заполучить версии с двигателями Isuzu — легендарным 2,8-литровым дизелем 4JB1T (но это вообще страшная редкость) и бензиновой «шестеркой» 6VD1-W. Особенно счастливы те, кто до этого водил Frontera c опелевскими движками: «Катаюсь на Frontera B 3,2 л уже почти три года. До этого был такой же, но двухлитровый. Это небо и земля. Для 2-тонного авто два литра крайне недостаточно. Но у трехлитрового динамика на высоте!».

Любовь #1: проходимость

Как уже было отмечено, недостаток тяги двигателей Opel Frontera ощущается не только на трассе, но и на бездорожье. Но как бы это ни было удивительно, в подавляющем большинстве отзывов, даже в тех, в которых автомобиль подвергается очень жесткой критике, его проходимость отмечается как одно из основных достоинств модели! Как же объяснить такое противоречие?

1 / 2 Opel Frontera Sport (B) '1998–2004 2 / 2 Opel Frontera (B) '1998–2004

На самом деле — очень просто, и никакого противоречия на самом деле нет. Практически никто ни из прошлых, ни из настоящих владельцев Opel Frontera не приобретал его для участия в экстремальных соревнованиях или сложных внедорожных экспедициях, а вот для умеренного бездорожья талантов автомобиля вполне хватает. Плюс фактор субъективного восприятия: среди авторов отзывов немало тех, кто пересел на Frontera с бюджетных легковушек. Понятно, что после них «Фрося» кажется настоящим танком!

На гору со склоном крутизной в 30 градусов забирается без проблем — естественно, на пониженной передаче, и спускается на ней же без использования педали тормоза. По грязи тоже едет.

Главное — не усадить на мосты. Frontera не любит диагонального вывешивания — межколесных блокировок у нее нет, а дифференциал повышенного трения в заднем мосту на бездорожье практически бесполезен, но в снегу она ползет вполне уверенно. Главное — не останавливаться и не переборщить с оборотами. «Зимой я даже лопату с собой не возил», — пишет один из владельцев, — «Зато спокойно вытаскивал влетевших в снег. Просто тянул на пониженной и без рывков. Выдергиваются, как морковка из грядки». А уж на разбитых грунтовках автомобиль и вовсе чувствует себя как рыба в воде: подвеска в меру мягкая, дорогу держит отлично, камни можно вообще не объезжать, поскольку 220 мм дорожного просвета это позволяют.

Все это означает, что если внедорожные амбиции владельца не идут дальше выездов за грибами, на охоту или рыбалку, то Opel Frontera вполне способна удовлетворить его потребности.