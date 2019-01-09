5 причин любить и ненавидеть Opel Mokka

Отношение к марке Opel всегда было неоднозначным. С одной стороны – все-таки «немец», а к немецкому автопрому стоит относиться уважительно. А с другой – «немец», да не тот. Ни основательности Mercedes, ни драйверской утонченности BMW или Porsche... Опять же, злых языков, готовых повторять, что «в конце жизни каждый автомобиль превращается в Opel», у нас хватает. И все же люди покупали их. Вполне успешным оказался и старт компактного кроссовера Opel Mokka…

Начало второго десятилетия XXI ознаменовалось бурным ростом популярности кроссоверов, которые одну за одной захватывали все новые ценовые и размерные категории. Появление в 2010 году субкомпактного Nissan Juke, который, несмотря на всю свою эпатажность, быстро начал зарабатывать рыночные очки, заставило многие европейские компании предпринять ответные меры. Они не заставили себя ждать, и свой репортаж с Женевского автосалона 2013 года я озаглавил «Ожидается драка в младших классах». Действительно, на подиумах одного из главных автосалонов планеты красовались Renault Captur (не наш, а европейский), Peugeot 2008, европейская версия Ford EcoSport, всемирный Chevrolet Tracker и новый Suzuki SX4. Но все-таки первым таким ответным ударом стал Opel Mokka, премьерный показ которого состоялся все в той же Женеве, но годом ранее. Практически одновременно на американский рынок вышел брат-близнец Mokka, Buick Encore, ну а в Англии автомобиль пошел в продажу как Vauxhall Mokka.

1 / 3 Opel Mokka '2012–16 2 / 3 Buick Encore '2013–16 3 / 3 Vauxhall Mokka '2012–16

Выбор авто Opel Mokka А с пробегом: салон для эгоиста и дорогой ремонт подвески История техники Компания Opel внедорожники никогда не жаловала, хотя в производственной гамме в разное время встречались модели повышенной проходимости. Но в основном это были клоны Isuzu, адаптированные для европейских...

9089 2 1 24.10.2017

Во многих изданиях можно найти утверждение, что маленький кроссовер построен на базе Opel Corsa. Это не совсем так: производившаяся на тот момент серийно Corsa D создавалась на платформе GM Gamma I, а основой для Mokka послужила GM Gamma II. Однако определенное родство между Corsa и Mokka все же прослеживается. Во-первых, подразделение GM Korea (GM Daewoo), которому были поручены все конструкторские работы по компактной платформе, занималось ими не на пустом месте, а отталкиваясь от той самой Gamma I. Ну а во-вторых, Mokka и Corsa роднит множество общих дизайнерских решений.

Для Европы инженеры GM подготовили довольно широкую гамму двигателей, несмотря на то, что платформа Gamma II подразумевает использование исключительно рядных «четверок». Ими стали три бензиновых мотора — турбированный A14NET (1,4 литра, 140 л.с.), атмосферные A16XER (1,6 л, 115 л.с.) и A18XER (1,8 л., 140 л.с.) — и дизель A17DTS из семейства EcoFlex (1,7 л, 130 л.с., 300 Нм). С ними в паре могли работать 5- или 6-ступенчатые механические коробки или 6-ступенчатый автомат HydraMatic 6T40. Привод — передний или полный, с автоматически подключаемым задним мостом. В Россию, где продажи новинки начались чуть ли не раньше, чем в других европейских странах, поначалу поставлялись только 1,8 литровые атмосферники, 1,4-литровый турбомотор и 1,7-литровый дизель.

О том, что руководство GM считало российский рынок весьма перспективным, говорит тот факт, что уже в 2012 году была организована сборка Mokka на заводе «Автотор» в Калининграде. Однако затем сборка была свернута (многие полагали, что лишь на время), и российские клиенты получали автомобили, произведенные в Корее и в Белоруссии, на заводе «Юнисон».

Opel Mokka ‘2012–16

Однако кризис российское предприятие не пережило и было закрыто. Дилеры распродали последние Opel Mokka, и модель окончательно ушла на вторичный рынок, где сейчас за нее просят от 540-550 тысяч рублей (за переднеприводные автомобили 2012-2013 г. в . в скромных комплектациях) до 1 050 000 — 1 150 000 руб (за полноприводные кроссоверы 2014-2015 года в топовой комплектации Cosmo). Ну и, естественно, владельцы делятся своим опытом и своими оценками этой машины. И что же они пишут, за что хвалят, а за что ругают?

Ненависть #5 «Тренируйте музыкальный слух!»

Давайте сразу скажем: Opel Mokka оказался очень сбалансированным автомобилем, с массой достоинств, но и не без недостатков. Одним из объектов критики вполне обоснованно стала обзорность. Вроде бы, все должно быть отлично: кузов высокий, посадка более вертикальная, чем в легковушках… Ан нет.

Обзор спереди слева прилично перекрывается стойкой кузова и боковым зеркалом, поэтому при подъезде к пешеходным переходам надо быть очень внимательным. Есть солидная мертвая зона и справа, так что при перестроениях тоже нужно быть весьма аккуратным. Но самые большие проблемы владельцам создает обзор назад. В салонное зеркало действительно почти ничего не видно — мешают подголовники и маленькая зона очистки заднего стекла. По идее, должна была бы выручить камера заднего вида, но парковаться только по ней не получается, обязательно нужно смотреть в боковые зеркала. Плюс ко всему, камера обеспечивает контроль обстановки сзади машины только тогда, когда она чистая.

А чистой камера бывает не слишком часто, поскольку ее постоянно забрасывает летящей из-под колес грязью. Но ведь есть еще и парктроники, и передние, и задние! Но вот про их работу никто ничего хорошего не написал, а пишут все больше как-то так: «Парктроники по удобству пользования — хуже я не встречал в своей жизни. Да и о самом устройстве доброе слово трудно сказать. Поясняю: на картинке имеем автомобильчик вид сверху. Куда бы вы ни ехали (вперед или назад), помеху показывает всегда только спереди, при этом есть слегка уловимое отличие в тембре звука «пи-пи-пи»! А если у кого нет музыкального слуха? Правильно. Бьем по тормозам и включаем аналитическую часть мозга: ага, сдавал назад, значит вероятнее всего пищал задний парктроник… При этом передний подаёт сигналы за 5-7 метров, а задний — за метр. А хотелось бы, чтобы было наоборот».

Любовь #5 «Он просто душка...»

Множество отзывов об этом автомобиле начинается примерно одинаково: выбирали машину для жены, поехали в салон, посмотрели, решили, что Mokka выглядит симпатично, да и салон не подкачал, ну и купили. Очень часто упоминается, что альтернативой был Nissan Juke. Собственно, в этом нет ничего странного: Mokka и создавалась как своего рода «Антиджук». Но если дизайнеры Nissan делали ставку на необычность и эпатаж, то маленький кроссовер Opel выглядит куда спокойней, но вместе с тем и гармоничней. И, похоже, разработчики Mokka не ошиблись, решив не злоупотреблять дизайнерскими новациями: их детище перекрыло Juke по популярности уже в течение первого года.

Очень неплохо поработали и создатели интерьеров: внутреннее пространство Mokka получает от владельцев лишь положительные оценки. А еще дамам, составляющим значительную часть владельцев Opel Mokka, очень нравится двухцветный салон с комбинированной обивкой кресел (про него так и пишут — мол, просто бомба!) , передние сиденья с регулируемой длиной подушки и светодиоды, красиво подсвечивающие линии передней панели. Словом, не Mercedes, конечно, но весьма функционально и при этом нескучно.

Интерьер Opel Mokka Turbo 4х4 ‘2012–16

Добавляет функциональности и обилие мест для хранения мелочей, а их действительно много — две емкости в передней панели со стороны пассажира, плюс еще один маленький ящичек со стороны водителя. В передних дверях, помимо кармана для бутылки и мелочей, есть специальный карман для сотового телефона или ключей. С задними дверями такая же история. Есть специальные закрывающиеся ниши для небольших предметов и в багажнике. Все это особенно нравится ненавистникам всяческого бардака: «Невероятно удобно! В машине образцовый порядок, хотя вожу с собой много мелочей».

Ненависть #4 «Болячки мелкие, но досадные»

При всей общей удачности конструкции и неприхотливости в эксплуатации автомобиль, как оказалось, склонен к целому ряду относительно мелких болячек — не смертельных, но весьма нервирующих владельцев.

Например, в машинах с механической коробкой задняя передача включается с задержкой, и инструкция по эксплуатации рекомендует включать ее не сразу, а лишь через 2 секунды после выжима сцепления. «Автостоп» мучает самостоятельными включениями, а «придушенный» на низких оборотах двигатель создает проблемы при трогании с места. Напрягает работа датчика дождя, которому зимой, при снегопаде в темное время суток, вообще наплевать на видимость, и который живет своей жизнью по своим собственным непонятным правилам.

Нередко «глючит» система адаптивного головного света AFL. Особенно часто это случается зимой, в морозы, причем у кого-то сообщение об ошибке гаснет после перезапуска двигателя, а кому-то приходится ехать в сервис.

Ещё одна распространенная болячка — это выход из строя модуля зажигания. Выход из строя одной из катушек приводит к необходимости замены модуля целиком, поскольку отдельно катушки не меняются. Увы, новый модуль стоит 12 000 рублей. У нескольких владельцев сразу после покупки постоянно свистел передний парктроник, поскольку датчики реагировали на края номерного знака, вставленного в родную пластиковую рамку. А ведь чтобы избавиться от надоедливого писка, нужно было всего лишь саморезами притянуть края рамки к бамперу. Зафиксированы случаи выхода из строя блока, отвечающего за подключение заднего моста, причем с весьма невнятной симптоматикой: при повороте руля, и только при небольших скоростях, от 1 до 20 км/ч, начинают подклинивать задние колёса. Одному из владельцев пришлось заменить задний мост в сборе.

Наконец, молодые мамы жалуются на неудобные замки ремней безопасности на заднем сиденье: для того, чтобы пристегнуться, необходимо одной рукой держать этот замок, а второй уже вставлять сам ремень, потому как замок норовит спрятаться под сиденье.

Любовь #4 «И много, много мелких радостей»

В любом случае, одной из наиболее популярных причин покупки именно Opel Mokka стала высокая функциональная насыщенность модели. Автомобиль буквально напичкан разнообразными приятностями, которые, возможно, сегодня воспринимаются как нечто вполне естественное и обычное, но пять лет назад выводили Mokka в лидеры.

Добавьте наличие полного привода, автоматической коробки передач, комбинированного салона, задних и передних парктроников, двухзонной климатической установки. Весьма хвалят владельцы адаптивные биксеноновые фары (система AFL).

В оснащение входят полноцветный ЖК-монитор, управление аудиосистемой на руле, фоновая подсветка салона, а также розетка электропитания на 220В (помимо слота USB, а также гнезд AUX и прикуривателя). Есть полный электропакет (приводы сидений, боковых стекол и боковых зеркал, включая их складывание), круиз-контроль с памятью и система помощи при трогании в горку (приводящая в восторг прекрасную часть водителей). Для любителей поболтать по мобильнику на ходу есть штатная система hands-free. В общем, оснащение на уровне престижных моделей премиальных брендов, причем за вполне вменяемые деньги.

Ненависть #3 «Это не для него»

Когда человек решает приобрести кроссовер, он имеет в виду в том числе и его возможность передвигаться не только по хорошей дороге. Но вот в этом плане Mokka своих владельцев не радует. Вроде бы, и дорожный просвет у модели не так уж мал: по документам — 190 мм. Но геометрическую проходимость изрядно портит большой передний свес и форма переднего бампера с опущенной вниз «юбкой», просвет под которой не превышает 156-159 мм. Из-за этого очень многие жалуются, что и на бордюр заехать страшно — вдруг оторвешь что-нибудь, а на деревенской грунтовке нет-нет да и чиркнешь юбкой по вроде бы безобидной кочке.

Очень многие жалуются на быстрый перегрев вискомуфты системы полного привода. Ездить по лужам Mokka тоже не очень любит: во-первых, очень быстро забрызгиваются боковые стекла и зеркала, а во-вторых, после попадания в лужу начинают деформироваться тормозные диски, и их приходится протачивать. Хватает такой операции максимум на 15 000 километров.

Любовь #3 «А в городе он - король»

Да, что ни говори, Opel Mokka предназначен прежде всего для обитания в джунглях большого города. Здесь он чувствует себя как рыба в воде: связка «двигатель — коробка» работает весьма достойно. Спринтером автомобиль не назовешь, но в городском потоке он держится, не отставая. Это относится и к атмосферному, и к турбированному мотору, и к дизелю.

Особенно радует владельцев работа автоматической коробки — четкая, без особых задержек, рывков и «пинков», причем именно она в какой-то мере скрадывает недостаточную мощность бензиновых двигателей на низких оборотах. Отлично работает электроника, отвечающая за курсовую устойчивость, стабилизацию и управление полным приводом.

Зимой можно и пошалить: машина дает достаточную свободу управления в заносе, и электроника вмешивается именно тогда, когда надо. Полный привод — он хоть и условный, но порой очень выручает, так что езда по городу после снегопада и парковка в неочищенных от снега дворах не превращаются в проблему. Собственно, именно эти задачи и должен решать полный привод городского кроссовера. Высоко оценивают владельцы и маневренность, и скромные габариты, позволяющие легко находить места для парковки. Словом, практически идеальный автомобиль для уверенного передвижения по городу, способный пробраться в любую дырку. Но вот длительные поездки по загородной трассе — не его конек.

Ненависть #2 «Трясет или не трясет?»

Действительно, разве может быть властелином дальних дорог автомобиль с высоким кузовом, короткой базой и жесткой подвеской? На то, что при проезде через препятствия сидящих сзади пассажиров довольно ощутимо подбрасывает, а на ухабистых грунтовках машина и вовсе начинает «козлить», жалуются очень многие (хотя и не все). Но те, кто не выражает своего неудовольствия и не ставит жесткую подвеску в список недостатков, просто считают, что тряска — не самая большая плата за уверенное поведение в поворотах.

Особенно часто жалуются на жесткость подвески и тряску владельцы топовой комплектации Cosmo, которая штатно оснащалась дисками на 18 дюймов.

Любовь #2 «Нам не страшен злой мороз»

Opel Mokka вообще оказался очень неплохо приспособлен к условиям российской зимы. По свидетельствам владельцев, 1,8-литровый мотор уверенно заводится при температурах до минус 27-28 градусов, а те, кто ездит на механике с мотором 1,4, уверяют, что им не страшны и температуре ниже -35! Правда у 1,4 и аккумулятор мощнее — 70 А/ч. Климат-контроль работает вполне эффективно, печка отлично греет, и салон прогревается очень быстро.

Трехуровневый обогрев сидений и руля также повышает комфорт в зимнее время, равно как и подогрев заднего стекла и зеркал. Правда, в этих бочках разлитого владельцами меда не обошлось без пары ложек дегтя. Во-первых, при морозе ниже -15 градусов полный привод включается только минут через 5 после запуска двигателя . Вот и получается, что паркуешься вечером в сугроб на полном приводе, а выехать утром не можешь, приходится подождать. Ну а во-вторых, отсутствует подогрев лобового стекла — не только по всей площади, но и в зоне покоя щеток стеклоочистителей. При этом водитель даже не может поднять щетки, чтобы они не примерзли: сделать это можно только при открытом капоте.

Ненависть #1 «Маловато будет!»

История с доступными багажными объемами Opel Mokka является для меня полнейшей загадкой. С одной стороны, формально багажник этой модели не так уж и мал: в спецификациях значится цифра 356 литров. Это почти в два раза больше объема багажного отсека главного конкурента, Nissan Juke! Но владельцы почему-то недовольны, и в списке недостатков модели недостаточный объем багажника стоит на первом месте. «Багажник – насмешка. Ездили на юг вдвоем, вещи влезли только потому, что заднее сиденье загрузили».

В принципе, выручает возможность сложить задние сиденья и получить площадку с ровным полом, но вот длина образовавшегося пространства не превышает 130 см, так что организовать спальное место в дальнем путешествии не получится. Кстати, во многих отзывах в интернете написано, что решение продать автомобиль было принято после того, как семья выросла, и владельцам перестало хватать внутренних объемов. Все остальное их полностью устраивало.

Любовь #1 «А я люблю экономичных»

Но в чем все владельцы практически единодушны, так это в том, что они дружно считают главным достоинством Opel Mokka его экономичность — как в плане потребления топлива, так и в плане стоимости обслуживания. Прежде всего, ни в одном из отзывов мне не встретилось описания каких-либо серьезных проблем и поломок, и в основном владельцы пишут что-то вроде «за 4 года Мокка меня не разу не подвела, в основном обходились заменой масла и расходников».

Правда, стоимость ТО все оценивают по-разному. Кто-то восторгается тому, что первое обслуживание (в 2013 году, и это надо учитывать) обошлось всего в 5 400 рублей, кто-то считает, что сервис все-таки дороговат, поскольку за второе ТО у «официалов» ему насчитали почти 20 тысяч. Один из относительно немногочисленных владельцев дизельных машин привел такую хронику затрат на обслуживание: ТО-30 000 — 15 923 рубля, ТО-45 000 — 15 602 рубля, ТО-60 000 (плюс замена тормозных колодок) — 18 520 рублей, ТО-90 000 — 14 310 рублей. А ведь считается, что затраты на обслуживание дизельных машин существенно выше, чем для бензиновых…

Зато дизели точно являются чемпионами по топливной экономичности: по городу с пробками, работающим кондиционером и всеми благами — 6,1 л/100 км, а по трассе и того меньше: в России — 5,8 л/100 км, а за границей расход и вовсе снижается до 4,9 л/100 км. Владельцы машин с 1,8-литровыми атмосферниками рапортуют, что городской расход в летнее время составляет 10-11 литров, поднимаясь зимой до 12-13 л/100 км. По трассе Mokka кушает 8-9 л /100 км, но расход сильно зависит от режима движения: при скорости 80-90 км/час можно уложиться в 6,5 литра, больше 100 км/ч – 8-8,5. Средний расход, как правило, составляет 9,2 — 9,5 л/100 км. А 1,4-литровый турбомотор при такой же мощности не только обеспечивает чуть лучшую динамику, но и оказывается несколько экономичней: на «круизе» при скорости 110-120 км/час расход по бортовому компьютеру составляет 6,8-6,9 л/100 км, а по городу — 9,8-9,9, что можно считать очень неплохим показателем для полноприводного кроссовера.

Одним словом, сумма достоинств Opel Mokka существенно превышает сумму его недостатков, и нет ничего удивительного в том, что во многих интернет-отзывах высказывается сожаление о том, что модель ушла с рынка. Иначе многие из владельцев при смене автомобиля предпочли бы приобрести точно такой же, только новый.