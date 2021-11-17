5 причин не покупать шины MICHELIN

С каждым годом машин на наших дорогах становится всё больше, а вопросы их исправности и безопасности – все важнее. Особенно остро они звучат зимой – именно в этот период низкая температура и дорожные условия серьезно усложняют жизнь автовладельцам. Стоит ли напоминать, что одно из базовых условий безопасности на дорогах – качественные шины с высокими характеристиками. Именно работа шины в пятне контакта обеспечивает сцепление и управляемость в экстремально сложных погодных условиях.

Шины MICHELIN настолько безопасны и предсказуемы в управлении, что некоторые эксперты называют их самыми «скучными» шинами. Похоже, из-за такой оценки они подойдут не всем водителям. Наверняка среди огромного числа автовладельцев найдутся такие, которые предпочтут что-то менее скучное, что-то «повеселей», способное обеспечить приток адреналина и разогревающее кровь холодной зимой…



Для таких автовладельцев мы приведем ПЯТЬ весомых причин не покупать шины MICHELIN.



1. Не понравятся любителям бросать автомобиль в занос

Зимние шины MICHELIN выделяются своими высокими сцепными характеристиками в непростых погодных условиях зимы.

Шипованные шины MICHELIN X-Ice North 4 обладают направленным рисунком протектора, который эффективно отводит из пятна контакта воду и снег, а п-образные ламели справляются с остатками водяной плёнки и дают возможность резиновой смеси раскрыть весь свой потенциал. В случае если вы оказываетесь на обледенелом покрытии, в ход идут уникальные шипы противоскольжения, по форме и составу схожие с шипами, применяемыми в ралийных шинах.

Нешипуемые шины MICHELIN X-Ice Snow для нордических суровых зим также наделены направленным рисунком протектора, а массивные блоки уникальной резиновой смеси вооружены двумя типами ламелей – п-образными, как и в шипованной шине MICHELIN X-Ice North 4, и более широкими с перемычками, которые обеспечивают безопасное движение и эффективное сцепление на снежном покрытии.​

Нешипуемые шины для мягких зим европейского типа MICHELIN Alpin 6 также имеют выдающиеся характеристики. Шина MICHELIN Alpin 6 обладает уникальной резиновой смесью и ламелями сложной архитектуры, которые меняют свою форму и фактически раскрываются по мере износа, образуя новый рисунок.

Все эти качества обеспечивают максимальный уровень безопасности в течение всего жизненного цикла шины вплоть до предельного износа протектора. Безопасное вождение гарантировано даже в сложных зимних условиях, и автомобиль даже при большом желании не просто бросить в занос.

2. Не устроят автовладельцев, которые привыкли менять шины каждый сезон

Шины MICHELIN славятся своим высоким ресурсом, и зимние шины – не исключение. Причиной долговечности, конечно, является резиновая смесь, секретом которой компания дорожит и старается улучшать ее состав по мере усовершенствования моделей. В основу резиновой смеси входит несколько десятков компонентов, смешанных по уникальным технологиям.

Конечно, важно не только иметь высокий ресурс, но и обеспечивать высокий уровень характеристик, даже по мере износа. В этом плане выгодно отличается новое поколение резиновой смеси Flex Ice нешипуемой шины MICHELIN X-Ice Snow. Одна из ключевых особенностей этой смеси – полимерные вкрапления иного состава. Изнашиваясь более интенсивно, чем основной массив резиновой смеси, они создают микронеровности, которые обеспечивают дополнительное сцепление.

Стоит отметить, что резиновая смесь, несмотря на высокий ресурс, обладает отличным балансом эластичности и жёсткости, обеспечивая тем самым надёжную управляемость даже при низких температурах.

3. Не подходят автовладельцам, которые любят «пошуметь»

Шины MICHELIN не могут похвастаться высоким уровнем шума. Инженеры компании стараются оптимизировать рисунок протектора таким образом, чтобы максимально снизить шум, издаваемый шинами. Каждый элемент, добавленный в рисунок, должен сочетаться с другими таким образом, чтобы не создавать резонанс во время движения. Даже обладающая 250 шипами для эффективного сцепления на льду в размере 205/55/16 шина MICHELIN X-Ice North 4 за время своего существования на рынке получила от выбравших её автолюбителей массу положительных отзывов.



4. Противопоказаны любителям часто посещать заправки

Резиновая смесь зимних шин MICHELIN наделена свойством, которое понравится тем, кто любит экономить и привык заботиться об окружающей среде. Дело в том, что на сопротивление качению шин затрачивается до четверти всего потребляемого автомобилем топлива. Резиновая смесь шин MICHELIN представляет собой оптимальный баланс кремния и смеси каучука. Это помогает снизить сопротивление качению и обеспечить высокий уровень энергосбережения, а также позитивно отражается на экологии – чем меньше потребление топлива, тем ниже выбросы СО2 в атмосферу.



5. Нежелательны для тех, кто любит жёсткие поездки

Если вы любите чувствовать каждый камушек и прочие неровности на дороге, то шины MICHELIN однозначно не для вас. Действительно, за шинами марки MICHELIN уже давно закреплена слава комфортных шин, и этому даже есть историческое объяснение.

Возможно, вы не знали, но на качественно новый уровень комфорта легковые шины вышли в 1949 году. Именно тогда компания Мишлен презентовала и запустила в массовое производство шины с каркасом радиального строения. Новая технология вывела всю шинную отрасль на принципиально новый уровень комфорта. Инженеры компании Мишлен и по сей день считают комфорт от вождения и плавность хода ключевыми характеристиками и учитывают их при разработке новых моделей.

Каждая из вышеперечисленных особенностей по отдельности важна и приятна для большинства автовладельцев, но гораздо приятней, когда все они гармонично сочетаются в шине MICHELIN. При разработке новых моделей в компании Мишлен учитывается каждый параметр, и улучшение отдельной характеристики не может быть усовершенствовано в ущерб другим. Эту философию компания выражает в комплексном подходе, который носит название MICHELIN Total Performance. Такую маркировку вы можете встретить на ваших шинах MICHELIN.

Кстати, каждая из этих моделей, купленная в авторизованном шинном центре MICHELIN, получает фирменную гарантию. Пять лет с даты покупки от производственного брака, а также один год от проколов и порезов.

