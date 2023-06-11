BMW пятой серии в кузове Е39 до сих пор вызывает интерес. Оно и понятно: многие считают эту машину «последней настоящей пятёркой», ламповой, надёжной и узнаваемой. Очень хотелось избежать этого шаблона, но не вышло – это факт. Конечно, подавляющее большинство этих машин сегодня находятся уже в состоянии механических трупов, и найти на вторичке не слишком убитую Е39 практически невозможно. А если возможно, то только за бешеные деньги. Но люди их иногда всё-таки ищут, потому что мечта обладать таким автомобилем не может просто так взять и отпустить. Те, кто хочет связать свою жизнь с этой машиной осознанно, скорее всего, знают про неё всё. А тем, кому эта мысль пришла в голову совершенно случайно, будет интересно узнать, что сегодня говорят про Е39 их нынешние владельцы. Интересно и полезно: может, голову посетит другая мысль, более благоразумная.

История техники

Всем была хороша «пятёрка» Е34 предыдущего поколения: драйв, новый дизайн, отличные моторы… Но время, как известно, ничего не щадит, и машина потихоньку устаревала. Салон на фоне конкурентов не радовал размерами и качеством (точнее, богатством) материалов, комфорт при движении явно принесли в жертву управляемости, многие моторы уже казались недостаточно мощными, а комплектации – бедненькими. И если в 1987 году она казалась вполне современной, то к середине 90-х многие уже изо всех сил ждали новое поколение. И оно, конечно, появилось. Технически Е39 кардинально отличалась от Е34, а в плане проработки салона новая «пятёрка» стала чуть ли не идеальным автомобилем своей эпохи.

BMW 540i Sedan (E34) '1992–1995

Новым стало всё. Именно в Е39 появились моторы с никасилом (от которого, правда, позже отказались в пользу чугунных гильз), самые передовые на то время АКП ZF серии 5HP (хотя на части машин стояли американские автоматы GM5L40E), а ходовая часть не имела с Е34 вообще ничего общего: в ней появились алюминиевые рычаги, задняя подвеска стала обычной многорычажной, в передней стали использовать гидронаполненные шарниры. Получилось сложнее и дороже, чем у предшественника, но зато «пятёрка» смогла сохранить очень даже драйверское поведение при более высоком уровне комфорта. Кузов внешние габариты почти сохранил, но внутри стал заметно просторнее.

BMW 528i Sedan (E39) '1995–2000​

Перечислять все моторы с их тонкостями не будем: их было много, и были они новых серий М52, М54 и М62. На Е39 появилась и фирменная система изменения фаз на впуске и выпуске Double VANOS (опять же, внедряли её постепенно, изначально на самых ранних машинах стояли моторы с одним фазовращателем).

Надо отметить, что машины разных лет выпуска имеют некоторые технические отличия (в первую очередь в плане моторов), и привести какую-то одну дату рестайлинга, когда изменилось всё и сразу, невозможно – внедрения были сильно растянуты по времени. И в любом случае все моторы были неплохими и уж точно надёжнее последующей N-серии. Ну а более подробно о них и о всей прочей технике пусть расскажут сами владельцы – им и дадим слово.

Ненависть №5: стоимость обслуживания

Было бы, наверное, справедливо поставить постоянные жалобы на стоимость обслуживания Е39 на первое место среди причин для ненависти этого автомобиля. Но мы не будем делать этого осознанно: даже те, кто постоянно забрасывает в топку «баварца» мешки денег в мелких и крупных купюрах, не прекращают признаваться ему в любви. Постоянно платят – и любят. Наверное, правильно эти же люди потом говорят, что BMW – это болезнь. Здоровые люди на такое не способны.

«Больные» этой BMW, чтобы не плакать, иногда пытаются всё свести к шутке: «Вроде бы радоваться надо, а на душе впервые за всё время владения чудом инженерной мысли как-то грустно... Ещё и Светка недавно сказала, что, мол, все деньги тратишь на свою машину, мол, парню Катюхи на Приоре на всё хватает, так он вообще в доставке работает. Один раз сильно потратился на усилок с сабом да пружины спилил, и всё на этом».

BMW 528i Sedan (E39) '1995–2000​

Другие даже не пытаются себя успокаивать, а спокойно сообщают: «Содержание – дорогое удовольствие, требует постоянного сервиса, особенно подвеска». О подвеске чуть подробнее поговорим ниже, а пока посмотрим на конкретные суммы: «В общем счёте сумма за 6 лет эксплуатации перевалила рубеж 600 тысяч деревянных»; «За 2 "неполноценных" месяца пользования авто вложено порядка 150 т.р.».

Печально, конечно. И если вдруг захотите Е39, запомните, что говорят их владельцы: «Такие тачки хоть и стоят как Жигуль, но лучше их брать, имея деньги на такую же новую». Не очень по-русски, зато верно по сути.

Любовь №5: комфорт

Разумеется, немецкий бизнес-седан не может не радовать комфортом. Больше, конечно, радуются владельцы машин с М-салоном с «ломающимися» спинками кресел, но и остальные от уровня комфорта пребывают в восторге: «От машины, которой 14 лет, я получал огромное удовольствие от вождения каждый день. В салоне очень удобно и комфортно. Шумоизоляция отличная»; «Сидеть за рулём очень удобно, всё под рукой, ничего лишнего, сиденье имеет много регулировок, в том числе и по высоте, спина не устаёт, на дальние расстояния очень комфортно ехать. Качество отделки на высшем уровне».

BMW 5 Series Sedan (E39) '1995–2000

А больше всего восторга вызывает шумоизоляция. Скорее всего, большое значение имеют двойные стёкла, но и в остальном о «шумке» подумали очень хорошо. Поэтому практически в каждом отзыве обязательно говорят о тишине в салоне: «Шумоизоляция отменная, лучше не встречал»; «5 за комфорт. Тихо и мягко, это отмечают все пассажиры… Шумка вообще эпическая».

При этом надо отметить, что некоторые претензии нет-нет да и прозвучат. Правда, систематизировать их сложно: на что-то одно постоянных жалоб попросту нет. Кому-то не очень нравится логика управления климат-контролем, кто-то жалуется на то, что на заднем диване тесно трём взрослым мужикам… В общем, ничего серьёзного, так что за комфорт – однозначный зачёт.

Ненависть №4: электрика

Теперь можно перейти к тому, что можно и нужно систематизировать: одинаковый набор поломок, который встречается почти на всех машинах. И начнём мы с настоящей головной боли владельцев Е39 – с мелких, но массовых проблем в электрике.

Даже при покупке машин многие не обращали на эти вещи должного внимания: «Единственное, что не работал вентилятор кондиционера, датчик ABS, парктроник». Мол, это у всех так, это нормально. Я не очень хорошо понял, что имел в виду автор под «вентилятором кондиционера», но подозреваю, что вентилятор его радиатора. Тут обычно причина проблемы кроется в вискомуфте, но не суть.

BMW 528i Sedan (E39) '1995–2000​

Не будем всё переписывать своими словами, просто приведём пару цитат, из которых можно составить понятие о типичном списке неисправностей в электрике: «повылезали излюбленные болячки 39-х: рейка стучать начала понемногу, блок ABS стал работать по настроению, да и в целом вся электрика начала жить своей жизнью»; «АБС не работала, а от этого не работал и круиз-контроль, и DSC (ESP), и климат тоже»; «Часты проблемы с блоком ABS/ASC»; «Проблемы с датчиками АБС, если горит лампа, то это может быть как датчик, так и блок. Бывают проблемы с DISA». DISA – это система регулировки длины впускного тракта, и чаще всего проблемы с ней встречались на моторах M52TU: то пластмассовые заслонки отлетят или заклинят, то электрический актуатор откажет. Впрочем, это встречается не так часто, как проблема с ABS. Обычно в её отказе виноват датчик, но бывает, как верно заметил автор одной из цитат выше, что и сам блок. Многие от этого так устают, что даже не пытаются ремонтировать, хотя тот же датчик можно купить за тысячу – полторы рублей. Само собой, не оригинальный.

BMW 520i Sedan (E39) '2000–2003

Остаётся только согласиться со следующим мнением: «Самое больное место у Е39 – это электрика. То датчик выйдет из строя, то окислится фишка датчика ABS, то в зимнюю кашу откажет АБС и антибукс». Есть такое.

А ещё людей мучает такой набор: «Перегоревшие пиксели на панели приборов, частенько с музыкой проблемы, проводка, свет». От себя добавлю: криво приделанные к старой BMW сигнализации тоже часто отравляют жизнь их обладателям. Куда деваться: возраст, помноженный на технические особенности. Сказано верно: «Это у них болезнь. От этого не деться».

Любовь №4: управляемость

Что и говорить: BMW – машина для водителя. Пассажирам в Е39, конечно, тоже неплохо, но за рулём этого автомобиля чувства совершенно другие. Это признают все. Поэтому было очевидным, что управляемость обязательно станет одним из поводов любить эту машину. Разумеется, в первую очередь этот параметр ценят те, кто любит «валить на все бабки»: «200 набирает без напрягов, а там и 250 можно, если есть желание. И при таких скоростях машина ведёт себя адекватно и вполне предсказуемо. Ну, вообще, управляемость БМВ – это одно из его главных достоинств, так что тут всё понятно». Меня только одна деталь смущает: а где у нас можно ехать 250 или хотя бы 200?

BMW M5 (E39) '1998–2000

При этом иногда отмечают, что некоторую неровность асфальта на небольшой скорости машина всё-таки заметно передаёт в салон – назвать подвески мягкими нельзя. Но это, скорее, исключение, потому что чаще говорят, что «за счет многорычажки неровности машина проглатывает почти незаметно».

Отмечу, что многое зависит от того, какие шины и диски установлены на машине. Некоторые товарищи удивятся, но лучше всего машина ведёт себя на тех колёсах, размеры которых соответствуют заводским рекомендациям. Достаточно часто в Интернете встречаются рассказы о попытках кататься на дисках неприличного размера, завёрнутых в изоленту. Обычно эксперименты заканчиваются возвратом в сток. И ладно бы – комфорт, но нет: есть ещё одна причина не экспериментировать с низкопрофильными шинами. Как раз о ней и пойдёт разговор в следующем абзаце.

Ненависть №3: подвеска

Если к качеству работы подвесок претензий нет, то их ресурс у многих вызывает приступы ненависти. Жалоб на то, что «за полгода поменял почти всю подвеску, передние рычаги два раза», можно встретить очень и очень много. А стоимость некоторых запчастей довольно высокая, так что жалобы, надо признать, вызывают искреннее сочувствие.

Однако у избранных они вызывают непонимание: как можно раз в год-два перебирать ходовую часть, если кто-то умудрялся впервые менять сайлентблоки при пробеге в 200 тысяч? Тут есть два варианта ответа, и оба будут правильными. Первый – это качество дорог. В регионах, где Е39 почти всегда ездит по хорошему асфальту (читай – Москва), претензии к ресурсу подвесок встречаются заметно реже. Второй – это уровень перфекционизма владельца. Кто-то проверяет ходовую два раза в год, находит одну немного изношенную деталь и меняет половину рычагов. А кто-то ищет китайский аналог стойки стабилизатора только потому, что за лето машина «сожрала» шину. А потом удивляется, что замена стойки, в общем-то, никак не повлияла на износ шин, и в машине пора перебирать всю ходовую полностью.

BMW 528i Sedan (E39) '1995–2000

Вынужден признать, что в случае с Е39 перфекционистам живётся даже проще. Объяснение довольно простое: «Минус в том, что если какая-то деталь в подвеске начинает подходить, её лучше менять на стадии "подхода", а не тогда, когда уже она отвалилась, грубо говоря. А не то пойдёт всё, как по цепочке». Думаю, тут всё понятно. Если не следовать этому простому совету, можно об этом пожалеть: «В общем, задняя подвеска доставила мне хлопот, и в целом затраты на неё были около 50 тысяч рублей. К сожалению, во многом это объясняется поговоркой "кроилово приводит к попадалову"». И дальше тут следует довольно путаный рассказ, который сводится к тому, что менять изношенные детали нужно вовремя и на не самые дешёвые аналоги.

Кстати, аналогов довольно много даже сейчас. Но многие жалуются на количество подделок. Мол, если раньше можно было смело купить вместо запчасти со штампом BMW какой-нибудь Lemforder, то сейчас очень велик шанс купить подделку очень низкого качества. Поэтому поиск запчастей стал заметно интереснее: среди дорогого барахла трудно найти недорогую качественную вещь. Хотя, наверное, сейчас от этого страдают не только владельцы BMW.

Любовь №3: возможность обслуживать самостоятельно

Мне трудно сказать, насколько возможность что-то сделать в Е39 своими руками является объективной причиной любить эту машину. Очевидно, что это скорее вынужденная мера, и среди владельцев этого автомобиля по этому поводу часто возникают споры. Конечно, обеспеченные фанаты марки стараются ездить в профильные сервисы – таких СТО довольно много. А вот те, кто пытается экономить на ремонте и обслуживании, вынуждены знать свою машину до винтика.

BMW 528i Sedan (E39) '1995–2000​

И в целом это многим удаётся: машина хорошо известна, инструкций по ремонту типовых неисправностей в Сети великое множество, и действительно – очень большой объём работ можно выполнить самостоятельно. При этом иногда весьма справедливо отмечают: «В двиган своими культяпками лезть, пожалуй, не стоит, в остальном реально». Причём настолько реально, что многим это очень по душе: «Менял всё сам, хотя БМВ владею первый раз. Оказалось, всё легко снимается и откручивается (перед этим, конечно, обзавёлся книжечкой, да и интернет всегда под рукой)»; «Когда кручу своими руками, как-то спокойней, тем более, что время и желание с пепелацем возиться есть».

BMW 525i M Sport Package (E39) '2002

Есть ещё одна проблема: во многих автосервисах пропеллер на капоте автомобиля воспринимается как коэффициент для умножения цены в два раза. Плевать, что машина стоит «как Жигуль» – BMW, и всё тут. Тем более – старый, а старые машины ремонтировать не любят принципе: одно тронешь – другое отвалится. Некоторые от этого страдают («автосервисы при виде шильдика рисуют двойной прайс либо вообще не берутся»), другие советуют: «перед покупкой необходимо озаботиться местом обслуживания либо все делать своими ручками, благо в интернете все описано от и до». Что ж, замечание справедливое.

Ненависть №2: система охлаждения

Список типичных неисправностей в системе охлаждения любезно составил один из владельцев Е39: «система охлаждения: вискомуфта, пробка расширительного бачка, термостат». Я бы ещё добавил сюда радиаторы, которые в силу возраста и не всегда хорошего обслуживания либо наглухо забиты, либо уже протекают. Многие рассказывают о том, что в пробках в жару стрелка указателя температуры потихоньку ползёт вверх, и часто спасает мойка или замена радиатора. Поэтому есть и такие советы: «За системой охлаждения нужно очень хорошо следить, особенно летом. Малейший перегрев двигателя – и придётся капиталить. Лично я прочищаю радиатор от крупного мусора, проверяю вискомуфту и жидкости. Также стараюсь не стоять в больших пробках при температуре более 30 градусов под солнцем».

BMW M5 (E39) '1998–2000

Скорее всего, регулярные проблемы с системой охлаждения Е39 (со всеми бензиновыми моторами без исключения) вызваны в первую очередь возрастом машины. Резиновые и пластиковые детали теряют свои свойства, появляются течи и все связанные с ними неприятности. Ну и вискомуфта тоже требует внимания ровно по тем же причинам (возраст и наличие в ней вязкого масла).

Думаю, прав один из владельцев Е39, который поделился опытом: «я просто сменил всю систему охлаждения на новую, а старую распродал, поэтому проблем с этим не имею, что и вам советую, хотя бы банально шланги, вискомуфту, крышку расширительного бачка... да, и проводить профилактику, т.е. чистить соты радиаторов раз в сезон, желательно со снятием». Так будет надёжнее.

Любовь №2: комплектация

Бизнес-седан не может быть бедным по определению, даже если ему 20 лет. И, конечно, Е39 даже сейчас на фоне бюджетных автомобилей В-класса выглядит настоящим буржуем, чему многие очень рады: «Опций предостаточно даже в сравнении с современными автомобилями». Другие отмечают, что и по сравнению с машинами более высокого класса старушка Е39 выглядит молодцом: «Укомплектована очень богато даже для многих новых авто такого класса».

Ну а что там есть такого интересного? Конечно, многое зависит от заводской комплектации Е39, но обычно перечисляют следующее: «оснащение лучше, чем у многих новых авто: навигатор, климат, круиз, датчики дождя, света, давления колес и т.д.»; «кожа, бортовой компьютер, подогревы передних сидений, телефон, CD-чейнджер, круиз, климат, задняя электрошторка». Разумеется, владельцев новых «китайцев» этим богатством не удивить, а зачем сейчас нужен CD-чейнджер, не ответит, наверное, никто. Но это всё же однозначно лучше, чем Solaris с кондиционером или Гранта без ABS.

BMW 528i Sedan (E39) '1995–2000​

Ненависть №1: возраст

Возраст для любого автомобиля – зло, а для некогда престижного BMW – тем паче. Не зря некоторые с горечью (а возможно, и слезами) замечают: «Для адекватных людей вы – бомж». С этим ещё как-то смириться можно, а вот с техническим состоянием сильно подержанного автомобиля приходится постоянно сражаться. Поэтому многие пишут: «Опасения по поводу надежности оправдались, пришлось постоянно что-то делать. Решил для себя, что для повседневной езды лучше брать новые машины или слегка подержанные». Таких утверждений много, но не буду сыпать цитатами – тут и так всё понятно. Интереснее другой аспект.

BMW 540i Touring (E39) '2000–2004 1 / 3 BMW 540i Touring (E39) '2000–2004 2 / 3 BMW 540i Touring (E39) '2000–2004 3 / 3

Не так давно эти машины стоили сущие копейки, и люди их покупали за 250-300 тысяч. Конечно, не в лучшем состоянии. В лучшем они стоили 400-500. Но всё равно их покупали не слишком обеспеченные автолюбители и часто – после ещё менее обеспеченных. Но уверенных, что BMW должна всегда ездить в режиме «газ в палас». Без должного обслуживания, да ещё и в возрасте 10-15 лет даже удачный конструктивно «немец» на такое не способен. Машина потихоньку начинала разваливаться, огорчать стоимостью ремонта и искать себе нового владельца. И потом эти новые (восьмые – десятые по счёту) владельцы сообщали: « ...тяжело найти любой Бумер в приличном состоянии, потому что уклон у них на этот контингент был в те годы и они уже прошли через огромные пытки. БМВ сама собой не дает водителю постоянно ездить в режиме "Дед". Это её плюс и одновременно минус». Для первого владельца, конечно, это плюс. А всем остальным – минус, потому что вместо хорошего автомобиля они часто получали убитое ведро, которое нужно было таскать по автосервисам с полным багажником денег. Увы.

Любовь №1: «это не Е60»

Я уже говорил, что очень многие владельцы BMW диагностируют у себя болезнь – любовь к этим автомобилям. Более-менее эффективно её лечит только отсутствие денег. А если денег навалом, болезнь только прогрессирует. Очень часто владельцы Е39 после продажи любимого, но старого «бумера» покупали «пятёрки» следующего поколения в кузове Е60. А потом опять искали Е39. Смешно? Не очень. Вот целый набор соответствующих цитат: «А БМВ Е60 F10 лучше? Е39 – последнее, что было хорошего!»; «до сих пор не покатался на машине, которая может конкурировать с этим чудом в категории "Динамика + комфорт", Е60 совсем другая»; «сейчас пересел на Е60 в очень хорошей комплектации с трёхлитровым дизелем. Но порой посматриваю на Е39!»; «если честно, после Е39 в сторону каких-то иных машин смотреть не хочется. E60 не доставляет»; «было желание поменять БМВ на более свежую, но после того, как посидел в Е60, понял, что выглядит стильно, но исполнение никакое. Идею с покупкой Е60 зарубил, плюнул и решил дальше катать Е39».

Действительно, стилистически Е60 – совершенно другой автомобиль. После салона Е39 салон Е60 многим кажется унылой безвкусной коробкой из эрзац-материалов, ремонт и обслуживание Е60 часто требуют ещё больше денег, а удовольствия приносят заметно меньше. Всё это вызывает тоску и желание вернуть себе старую добрую Е39. И ведь возвращают! Значит, есть в этой машине какой-то магнит. Нет-нет, а раздаётся отчаянный вопль того, кто, заламывая руки в смертельной тоске, возопит гласом великим: »Это последняя настоящая BMW!». Аминь.