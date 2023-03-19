На российском рынке наибольшего успеха Hyundai добился в бюджетном сегменте B+ и в секторе кроссоверов. А вот некогда успешная модель сегмента С угасла вместе с самим сегментом, и 6 поколение стало одним из последних более-менее популярных. Стоит ли смотреть в сторону этого среднеразмерного седана сегодня или его время ушло? На вопрос нам помогут ответить его владельцы, у которых можно узнать, за что они любят Elantra, а за что нет.

Впервые компактный семейный автомобиль (сегмент C) под названием Elantra появился в линейке Hyundai в 1990-м году. Правда, название Elantra использовалось далеко не везде: например, в Австралии и в Европе автомобиль с заводским кодом J1 пошел в продажу как Lantra, а на родине, в Корее – как Hyundai Avante. Такая ситуация сохранялась вплоть до 2000-го года и появления третьего поколения автомобиля, когда из трех вариантов названия (Elantra, Lantra и Avante) остались только два, Avante – для рынка Южной Кореи и Сингапура и Elantra – для всей остальной планеты. В этом плане появление в 2015 году шестого поколения модели (заводской код AD) ничего не изменило, и этот автомобиль мы знаем только как Elantra.

Hyundai Avante 1995–1998

Премьера Avante AD на домашнем рынке состоялась в сентябре 2015-го, в ноябре автомобиль дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе уже как Elantra. C этого момента началось широкое продвижение модели на мировых рынках. В его активности нет ничего удивительного, ведь на автомобили сегмента С приходится более 30% общего объема рынка легковых автомобилей. Именно исходя из этого обстоятельства, сборка новой модели была налажена в США, Китае, на Тайване, в Малайзии, Вьетнаме, Иране, Алжире, Индии, Пакистане… В 2016-м году крупноузловая сборка Hyundai Elantra была освоена и на заводе «Автотор» в Калининграде.



Будучи «всемирной» моделью, Elantra AD получила очень широкую гамму двигателей, в которую входили бензиновые моторы объемом от 1,4 до 2,0 литра и мощностью от 126 до 201 л.с. (как турбированные, так и атмосферные), 134-сильный дизель объемом 1,6 л и даже специальный мотор, работающий на сжиженном газе мощностью 118 лошадиных сил. Правда, в России из всего ассортимента официально предлагались только два варианта: 1,6 L Gamma II (G4FG-5R) мощностью 128 л.с и 2,0 Nu (G4NA-5R) мощностью 150 л.с. Оба двигателя агрегатировались либо 6-ступенчатой механикой, либо классическим 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом A6GF1 или A6F22. Подвеска вполне традиционна и бесхитростна, впереди – стойки МакФерсон, сзади – полузависимая подвеска с торсионной балкой.

Hyundai Elantra 2016–2018​

В 2018 году автомобиль претерпел рестайлинг, о котором мы рассказали весьма подробно, однако все изменения коснулись либо внешности, либо внутреннего опционного наполнения. Ну а в 2020 году производство было прекращено в связи с переходом на следующее, седьмое поколение.

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Стоит отметить, что Elantra шестого поколения в России так и не стала бестселлером, в разы уступая по объему продаж младшей модели Solaris. Тем не менее определенная аудитория у модели все же была – соответственно, и на вторичном рынке автомобиль присутствует в достаточных количествах. За машины с 1,6-литровым мотором продавцы просят от 890 000 до 1 890 000 рублей, а за двухлитровые – от 930 000 до 2 350 000. По нынешним временам такая возможность приобрести еще живую и достаточно хорошо оснащенную машину за миллион рублей или немногим более выглядит весьма привлекательной. Ну а чтобы решение было более обоснованным, давайте ознакомимся с тем, что пишут про Hyundai Elantra VI реальные владельцы, чем они довольны, а что их раздражает.

Ненависть #5: «Большой Солярис»

У тенденции оформлять несколько моделей в линейке, относящихся к разным классам и бюджетным категориям, в едином корпоративном стиле есть две стороны. Понятно, что владельцам младших, более доступных моделей их сходство с более крупными, мощными и престижными автомобилями той же марки приятно греет душу. А вот в случае обладателей старших моделей все куда сложней. Кому-то совершенно не важно, что у его машины есть существенно более бюджетный «почти двойник», а вот кому-то это очень даже обидно.

Так что человеку, который купил Hyundai Elantra AD, стоит быть морально готовым к тому, что встреченный на парковке знакомый скорчит презрительную гримасу и спросит: «А ты что, Соляриса взял, ты же вроде что-то посерьезней хотел?». И поделать с этим ничего нельзя: второй Solaris и шестая Elantra действительно очень похожи, а с некоторых ракурсов и вовсе почти неотличимы.

Hyundai Elantra 2016–2018 Hyundai Solaris 2017–2020

Конечно, если поставить две этих машины рядом, то различия, безусловно, найдутся, но во многих отзывах владельцы сетуют на то, что им приходится объяснять, что Элантра – это не просто «тот же Солярис, но чуть больше», а совсем другой автомобиль, что у него ступицы на пять шпилек, а не на четыре, что рычаги подвески мощнее, а пружины – толще, что гамма двигателей включает в себя в том числе и двухлитровый 150-сильный вариант, что по оснащению этот автомобиль вплотную приближается к бизнес-классу, что комплектации и силовые установки отлично подходят к нашим реалиям и вообще по соотношению цена-качество это чуть ли не лучший вариант, по крайней мере, в рамках ценовой категории. Ведь сколько ни объясняй, все равно для многих «слишком похож на Солярис» звучит как приговор.



Любовь #5: Эффектный дизайн

Сразу стоит отметить, что со сменой поколений Elantra избавилась от чересчур прихотливого «струящегося» внешнего дизайна: разработкой внешности занимались специалисты из немецкой штаб-квартиры Hyundai Motor под общим руководством Петера Шрайера, а рестайлинг 2018 года прошел под наблюдением нового шеф-дизайнера Hyundai Люка Донкервольке.

Hyundai Elantra 2018–2020

Шестая Elantra действительно радует владельцев напористым и строгим дизайном, в котором гармонично соединены жесткие грани с мягкими общими очертаниями кузова. Всё это весьма нравится владельцам: «Машина очень нравится внешне. Передняя часть очень схожа с последними моделями Ауди»; «Не стыдно приехать в сообщество крутых машин». Немало добрых слов они посвящают светотехнике: «Светодиодные фонари – и красиво, и модно, и при условии надежности – удобно. Ксенон в паре со светодиодными ДХО – симпатично»; «диодные полосы и стопы очень красивы».

И единственное, что может огорчить человека при внешнем осмотре приглянувшегося ему автомобиля с пробегом – это состояние хромированных элементов и лакокрасочного покрытия. По свидетельству владельцев, краска уже не такая тонкая, как в случае предшественника, и выгорает не так быстро, но все же ЛКП явно не хватает стойкости: «На второй месяц краска на двери уже вспучилась». Многие упоминают, что им пришлось регулярно заниматься полировкой кузова, а кто-то и вовсе предпочел облить его «жидким стеклом». Справедливости ради, хватает и весьма положительных оценок: «Ни одного скола за все время эксплуатации!».

Hyundai Elantra 2018–2020​

А вот хромированный пластик вызывает только негатив: «Примерно раз в год начинает облезать решетка радиатора»; «Хромированные молдинги и все, что есть хромированного – полное барахло. Через пару месяцев выглядят ужасно, сплошная паутинка».

Ненависть #4: Пространство над головой

Эффектно ниспадающая линия крыши – это, конечно, красиво, да и с точки зрения аэродинамики весьма полезно. Вот только за все хорошее приходится платить… В данном случае платой за красоту становится пространство над головой задних пассажиров.

Hyundai Elantra 2016–2018

В том, что людям ростом более 180 см на заднем сиденье непременно придется «прятать голову в карман», журналисты убедились еще во время первых тестов, когда Elantra AD носила гордое звание «новинка российского рынка». Отмечают этот недостаток и владельцы, но сколь-нибудь критическим он оказывается далеко не для всех: «Салон меня лично вполне устраивает – мой рост 1 м 76 см, и в семье все невысокие».

Любовь #4: Вместимость, оснащенность и комфорт

Да, с пространством над головой на втором ряду получилось не слишком удачно. Но вот с пространством для ног там полный порядок! Да и вообще владельцы дружно хвалят объем не только салона, но и багажника: «Места в салоне у Элантры просто навалом, машина реально широкая внутри, как D-класс»; «Очень просторный салон и большой багажник, путешествовали вчетвером с набитым багажником, всем было удобно». А вообще, по наблюдениям владельцев, в багажник спокойно помещаются четыре 16-дюймовых колеса, и если что-то и портит впечатление, то только небольшой проем и выступающие петли, которые несколько затрудняют укладку габаритных вещей.



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Но Elantra AD радует не только объемом салона, но и оснащенностью: датчик света, датчик дождя, двухзонный климат-контроль, Bluetooth, круиз-контроль, обогрев зеркал и зоны отдыха дворников, подогрев руля и всех сидений, датчик омывайки, датчик омывайки давления в шинах. В общем, все те опции, которые мы привыкли считать необходимыми и современными.

Hyundai Elantra 2016–2018

Не вызывает нареканий и общая эргономика, и профиль сидений («6 часов, не вылезая из кресла, и спина не устала»). Но тут все же есть недовольные: кому-то не хватает регулируемого поясничного подпора, кому-то – боковой поддержки, а кому-то она, наоборот, кажется избыточной, подходящей только людям субтильного телосложения.

Hyundai Elantra 2016–2020​

Есть определенные претензии и к материалам, которыми отделан салон, прежде всего – к обилию глянцевого пластика: «Царапается просто от прикосновений. Нет, не глубоко, глубоких царапин нет, но мелкие – повсюду». Но вот качество сборки – на высоте: «Только верхняя часть торпеды из мягкого пластика, все остальное дубовое. Но пробег уже 210 000 км, а ни единого сверчка, все подогнано очень хорошо!». Ну и в целом владельцы считают комфорт и для водителя, и для пассажиров одним из главных достоинств шестой Элантры. Недостатка комфорта не ощущают даже те, кто пересел за руль этого автомобиля с моделей более высокого класса.

Ненависть #3: «Режим максимальной экономии»

Впрочем, не все так идеально. В очень многих отзывах чувствуется, что «режим максимальной экономии», который временами включали создатели автомобиля, вызывает откровенное раздражение. Про обилие жесткого пластика мы уже упоминали: «В голове многих пока что не уложилось, как можно за 1 375 000 взять машину с жестким пластиком в некоторых частях салона, но это теперь так». Заметьте, написано это еще в далеком 2016-м… Причем поклонники модели отмечают, что при последовательной смене трех поколений материалы отделки салона стали реально хуже и радикально дешевле.

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Вызывает недоумение и отсутствие целого ряда опций: «Не покидает ощущение некоего дешмана в салоне, как будто это чуть улучшенный Солярис. Ну ё-моё, неужели нельзя хотя бы в топ-комплектации сделать четыре автоматических стеклоподъёмника, а не один водительский? Почему на Элантре даже в топ-версии перчаточный ящик неохлаждаемый и без подсветки?», – возмущается один из авторов. Хватает и других странностей. Например, в комплектациях без круиз-контроля есть тем не менее вся необходимая проводка. Покупаешь на Алиэкспрессе кнопку за пару тысяч рублей, и вуаля! – можно пользоваться. Но ощущения специального удешевления это не компенсирует. Или такой момент: замок багажника открывается только из салона, но место под наружную кнопку и проводка есть. Опять же покупаешь за 2-3 тысячи кнопку, прошиваешь сигналку, и готово. Остается только недоумение: а зачем эта показательная дешевизна и неудобство?

В некоторых комплектациях наблюдается странная ситуация с обогревом руля: его нет, зато есть обогрев задних сидений. Действительно, странный подход: если уж все делать бюджетно, зачем задний обогрев, а если ставить полный набор «теплых опций», так пусть уж он действительно будет полным… А еще нет ни подрулевых лепестков, ни режима ограничения скорости (а в наших условиях эта функция более чем полезна). Много претензий высказывают владельцы и в адрес головного устройства: и экранчик маловат, и собственной навигации нет. Не случайно многие меняют штатную «музыку» на устройство с Android.

Hyundai Elantra 2016–2018

Хватает и претензий к светотехнике. И если фары головного света с галогеновыми источниками владельцы оценивают вполне положительно (мол, не восторг, но вполне нормально), то вот противотуманные фары иначе как «плацебо» и не называют – светят тускло и абсолютно не эффективны. А головным фарам очень не хватает омывателей…

Любовь #3: Расход горючего и стоимость эксплуатации

Корейские марки давно завоевали репутацию в соотношении цены и качества своих автомобилей, и Elantra AD вполне соответствует этой тенденции. Однако у этой модели оказался еще один приятный бонус: по свидетельству множества владельцев, этот автомобиль отличается еще и очень малыми эксплуатационными расходами.

Hyundai Elantra 2016–2018

Начнем с главной статьи расхода любого автовладельца – с горючего. Оба доступных двигателя, и двухлитровый G4NA, и 1,6-литровый G4FG радуют владельцев своей экономичностью, причем 1,6-литровые версии оказываются чуть экономичней на трассе (5,0-5,5 л/100 км против 6-7 л), а вот в городе водители двухлитровых вариантов могут уложиться в 8,0-8,5 литра (хотя обычно получается порядка 10-10,5). Элантры с 1,6-литровым мотором в городе потребляют те же 8-10 литров, но при значительно более скромной динамике.



Кстати, один из авторов привел такое любопытное наблюдение: «Пробеги у меня могут доходить до 5000 км в месяц. Спортейджу с таким же мотором нужно было 500 литров, а Элантра укладывается в 300».

Hyundai Elantra 2016–2018​

Обслуживание также не слишком сильно бьет владельцев по кошелькам, ведь конструктивно оба мотора достаточно просты и, в сути, достаточно надежны, особенно если сократить межсервисный интервал с 15 до 7,5 тысяч километров, а в коробке менять масло каждые 40-50 тысяч. И даже в этом случае эксплуатационные расходы можно назвать скромными, поскольку все расходники достаточно недороги.

Ненависть #2: Проходимость и просвет

А вот любителям регулярно выбираться на природу покупка Hyundai Elantra точно не рекомендована. Шестая Элантра – автомобиль строго городской, и его дорожный просвет (всего 150 мм, согласно официальной таблице технических характеристик) однозначно рассчитан на хорошие дороги, а не на наши направления. Владельцы пишут об этом довольно откровенно: «Единственный огромный минус для меня – это клиренс. Бампер не любит бордюры (парковаться нужно очень аккуратно), и за пределы ровного асфальта лучше не съезжать, но для езды по городу автомобиль подходит идеально!».

Hyundai Elantra 2016–2018

Да, проблемы могут возникнуть не только в лесах и полях, но и в городе, особенно зимой. В целом ряде отзывов авторы рассказывают о том, как застряли на заснеженной парковке и не смогли выбраться без посторонней помощи. Соответственно, нет ничего удивительного в том, что множество владельцев считают невысокую проходимость одним из основных недостатков этого автомобиля.

Любовь #2: Динамика, управляемость, подвеска

В нашем автомобильном сообществе хватает тех, кто считает, что за управляемость и динамику можно хвалить только немецкие автомобили. Ну на худой конец – японские… И тем не менее в подавляющем большинстве отзывов авторы хвалят шестую Элантру именно за эти параметры! Начнем с динамики.

Согласно официальным данным, 1,6-литровая Elantra MD с механикой разгоняется до 100 км/час за 10,1 секунды, с автоматом – за 11,6. Двухлитровые версии, естественно, шустрее: 2,0МТ – 8,8 секунды, 2,0АТ – 9,9. Вот только много это или мало? В сообществе владельцев нередко вспыхивают споры по этому поводу, и в этих спорах немаловажным аргументом становится сравнение с одноклассниками того же времени выпуска и сопоставимой мощности. И на их фоне Элантра смотрится вполне пристойно. Соответственно, практически никто из владельцев не жалуется на какие-то проблемы с обгонами на трассе: «"Кореец" оказался очень неплох – едет ровно на свои лошади»; «На трассе хорошо себя проявляет, в обгон хорошо идёт». Причем пишут это и о двухлитровой, и о 1,6-литровой версиях, как с механикой, так и с автоматом.

Hyundai Elantra 2016–2018

Управляемость Hyundai Elantra AD особых восторгов не вызывает, но и нареканий на нее практически нет. Действительно, это ведь не BMW и не Audi, чтобы восторгаться отточенными реакциями и эмоциями при прохождении быстрых поворотов. Но с другой стороны, во многих отзывах авторы отмечают отсутствие валкости, что на трассе её никуда не шатает, из колеи машина не выпрыгивает и отлично держит заданную траекторию даже на очень высоких скоростях.

Нужно отметить, что у многих владельцев вызывала определенные сомнения задняя подвеска: действительно, почему конструкторы Элантры выбрали полунезависимую подвеску с торсионной балкой, хотя на одноплатформенной i30 задняя подвеска – независимая? Собственно, ответ вполне очевиден: конструктивно такая подвеска проще, дешевле и надежнее. Но, как написал автор одного из отзывов, «балка сзади – это вовсе не приговор. Все достаточно хорошо настроено». И он не одинок в своей оценке: «Несмотря на балку, машина отлично и остро управляется. Отсутствие независимой подвески можно только прочувствовать на неровной дороге»; «Разницы с многорычажкой предыдущей Элантры я почти не чувствую».

Hyundai Elantra 2016–2018

Однако владельцы признают, что такая подвеска рассчитана прежде всего на хороший асфальт: «Очень шумно отрабатывает практически любую неровность, балка есть балка»; «На ямах её пробивает, но, собственно, машина и создана для хороших дорог, там ей и бегать». Зато на хорошем асфальте комфорт на высшем уровне: «Едешь на 135 км/ч и не ощущаешь дорогу. За рулём этой машины можно расслабиться».

Ненависть #1: Шумоизоляция, которой нет

Увы, есть одно обстоятельство, которое не позволяет присвоить Elantra AD высший балл за ездовой комфорт. Владельцы пишут об этом обстоятельстве откровенно и очень жестко: «Минус у машины по мне один, но он серьезный – шумоизоляция днища и арок, а вернее, ее полное отсутствие. Уровень шума от дороги – как в двадцатилетней Нексии, на шипах так вообще ездить невозможно, гул такой, что реально бесит». Слабым утешением служит то, что отсутствие шумоизоляции стало почти стандартом в классе малых семейных седанов, хэтчбеков и универсалов: «Все гонятся за ценой и продажами, и шумоизоляция, видать, первой приносится в жертву».

Hyundai Elantra 2016–2018

По счастью, с шумом в салоне все-таки вполне можно бороться, это ведь не проблемы с коробкой или двигателем. Достаточно потратить тысяч за 20-30 в хорошей мастерской, и проблема будет решена, хотя вау-эффекта, скорей всего, добиться все-таки не удастся. Тем не менее в очень многих отзывах можно прочитать, что после работ по дополнительной шумоизоляции автомобиль стал именно таким, каким хотелось: «Сделал полную шумовиброизоляцию, и всё, тачка – ураган!»; «Достаточно сделать ШВИ, и вы получите отличный комфортный автомобиль».

Любовь #1: Надежность

Ну а главным достоинством шестой Элантры владельцы считают ее надежность. «С автомобилем ничего, кроме регламентного обслуживания, за время эксплуатации не делалось»; «За пять лет владения менял только передние тормозные колодки, да и то, как оказалось, зря, ибо ещё 5 мм на них оставалось»; «Надежность, и ещё раз надежность! За 210 000 пробега ни единой проблемы», – дружно восторгаются они в своих отзывах, и такого рода высказываний я мог бы процитировать в разы больше.

Даже двигатели G4NA и G4FG, про которые ходила достаточно дурная слава, в массе ведут себя вполне прилично, и при условии регулярной смены масла они уверенно выхаживают по 200-250 тысяч километров. Ну а выносливость спарки 1,6-литрового мотора и автомата проверена тысячами таксистов. Действительно, автоматическая 6-ступенчатая коробка (опять же, при условии регулярной смены масла) демонстрирует отменную выносливость. Проблем не доставляет ни подвеска (даже о замене стоек стабилизаторов поперечной устойчивости упоминается лишь в малом числе отзывов), ни рулевое управление (рулевая рейка ходит без ремонта 180-200 тысяч километров), ни электрика. Так что тем, кто подыскивает доступный по цене, необременительный в эксплуатации и приятный в управлении семейный автомобиль, стоит включить Hyundai Elantra AD в список рассматриваемых вариантов, ведь найти экземпляр, который не потребует сколь-нибудь серьезных вложений в течение трех-пяти лет, еще реально.