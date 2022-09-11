Вы молоды душой и телом, пока что не обременены большой семьей, неплохо зарабатываете и хотите ездить на мощной, яркой, дерзкой машине. Только вот беда: те же BMW X6 и Mercedes GLC AMG вам все-таки категорически недоступны! Но, возможно, вы обретете свою мечту вместе с Infiniti FX? Чтобы понять, может ли этот кроссовер стать заменой «немцам», обратимся к владельцам и послушаем, что они говорят о своих машинах.

Впервые Infiniti FX был показан на автосалоне в Нью-Йорке в 2002 году – автомобиль, оснащенный мощными V6 и V8, был явно ориентирован на североамериканский рынок. Но именно с этой модели началась активная экспансия Infiniti на рынки старого света. Однако годом ранее на этом же салоне демонстрировался концепт, разработанный дизайнером Мамору Айоки в рамках темы «Bionic Cheetah» («Бионический гепард»).



Infiniti FX Concept 2001

Мамору Айоки действительно сумел создать очень яркий и запоминающийся образ с капотом, который занимает чуть ли не треть длины немаленького автомобиля. Технически кроссовер с заводским кодом S50 был построен на заднеприводной платформе Infiniti FM с продольным размещением силового агрегата и получил автоматически подключаемый привод передних колес, полностью независимую подвеску и мощные двигатели. Кстати, на этой же платформе строились спорткупе 370Z. Но нас интересует второе поколение Infiniti FX (заводской код S51), появившееся в 2008 году.

К этому времени модель успела завоевать всемирную известность, и концерн сместил акцент рыночной активности с Северной Америки на Европу. Именно поэтому площадкой для премьерного показа была выбрана Женева.

Дизайном новинки по-прежнему занимался Мамору Айоки, так что автомобиль сохранил основные пропорции, дизайнерские находки и стиль «бионического гепарда», то есть длинный капот, смещенный до упора назад обитаемый объем и четкую дугообразную верхнюю линию бокового остекления, но получил фары более сложной формы и новое оформление передней части. От предшественника автомобиль унаследовал V-образную 3,5-литровую «шестерку» VQ35HR, но мощность этого мотора была повышена с 280 до 307 л.с. Кроме него под капотом прописался новый V8 VK50VE мощностью 400 л.с. (предыдущее поколение оснащалось не столь мощным V8 VK45DE, выдававшим 320 л.с.), а в 2009 году гамму моторов пополнил «европейский» V6 VQ37VHR на 3,7 литра и 333 л.с. В паре с этими двигателями работали классические 7-ступенчатые гидромеханические коробки RE7R01A (в случае 3,5- и 3,7-литровых «шестерок») и RE7R01B (с пятилитровым V8). Кроме того, была радикально переработана передняя подвеска: вместо стоек МакФерсон появились сдвоенные А-образные рычаги.

Infiniti FX 2008–13



В 2010 году гамму двигателей пополнил V-образный 6-цилиндровый турбодизель V9X объемом 3,0 литра, способный развивать 238 л.с. и выдавать 550 Нм крутящего момента. Этот двигатель, предназначенный специально для европейских рынков, стал первым дизелем на автомобилях Infiniti.

Изначально все Infiniti FX собирали на заводе в японском городе Каминокава (префектура Точиги), но в 2012 году, учитывая успешные продажи на российском рынке, была налажена сборка модели на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Вся линейка семейства Infiniti FX имела очень богатое оснащение, а версия FX50S оснащалась системой активного подруливания задних колес.

История модели FX закончилась в 2014-м: автомобиль получил обозначение QX и выпускался еще три года. По сути, машина не изменилась, так что все сказанное ниже вполне можно экстраполировать и на QX70, хотя мы сконцентрируемся на «дореформенных» FX. Эти премиальные спортивные кроссоверы в возрасте 8-12 лет можно купить на вторичном рынке по вполне пристойной цене и нередко – во вполне приемлемом техническом состоянии. За дизельные FX30d 2012-2013 года просят от 1,25 до 2,35 миллиона рублей, за наиболее распространенные FX37 (2010-2013 года) от 1,1 до 3,3 миллиона, самые мощные и быстрые FX50 2008-2009 года выпуска продают за 1,05-2,3 миллиона, ну а FX35 (также 2008 -2009 года) стоят от 800 тысяч до 1,7 миллиона рублей.

Infiniti QX70 2013–17

Понятно, что приобретение на вторичном рынке исключительно быстрого автомобиля, способного разогнаться до сотни за 5,7-6,9 секунды может доставить массу удовольствия, но, вместе с тем, может и нанести серьезный удар по карману. Так стоит ли рисковать? Давайте посмотрим, что пишут о своих железных конях их владельцы.

Ненависть #5: «Не слишком семейный автомобиль»

«К сожалению, не очень семейный автомобиль, в связи с чем, собственно, и вынужден продавать», – пишет автор одного из отзывов. И у него есть для этого определенные основания… Дело в том, что единственному автомобилю в семье приходится решать множество задач – от ежедневных поездок на работу до дальних поездок в отпуск и доставки престарелых родителей на дачу, причем с рассадой. И вот тут владельцам Infiniti FX придется столкнуться с целым рядом конструктивных особенностей этого автомобиля.

Прежде чем принимать решение о покупке FX, настоятельно советуем открыть пятую дверь, внимательно посмотреть на багажный отсек и убедиться, что его объем соответствует не почти пятиметровому автомобилю, а скорее компактному хэтчбеку B-класса – 376 литров. Ну а поскольку FX по своей сути является автомобилем достаточно молодежным (и мы об этом еще поговорим), то вопрос о перевозке детских колясок и прочих снегокатов стоит перед молодыми семьями довольно остро.

Infiniti FX 2008–13



Увы, в этом плане FX ничем не сможет порадовать своих владельцев: «Вопросы только к багажнику (380 л), детская коляска еле-еле влезает, при этом царапая всё вокруг», «Минусы – багажник, его почти нет! Пару больших сумок – и все, коляска влезает детская только “трость”», «семье с двумя детьми можно уместиться с оговорками на тему маленького багажника, в который не каждая коляска влезет», «Багажник – лучше считать, что нету. Огромных трудов мне стоило запихать туда детскую коляску и чемодан», «Маленький багажник – детская коляска влезает только с отцепленными колёсами», – жалуются молодые родители.

Но проблемы возникают и в других жизненных ситуациях. «Багажник, конечно, маловат для крупногабаритных грузов, но вот пакеты из супермаркета помещаются четко. Но когда нужно было переобуваться, колеса, конечно, у меня не вошли, пришлось вызывать друзей на более габаритных автомобилях». На самом деле сменный комплект резины, по свидетельствам других владельцев, перевезти все-таки можно, но только сложив сиденья второго ряда. Конечно, разные люди к размеру багажника относятся по-разному. Кто-то уверяет, что багажник невелик, но его вполне хватает: «Отвозил родственников в аэропорт, загрузил в него около 9 немаленьких сумок. Да, в салонное зеркало видны были только сумки, но ехать можно было», «Багажник – да, маловат, но его хватает, чтобы с двумя детьми съездить на турбазу, то есть на вещи и продукты. Стройматериалы и прочие габаритные грузы в такую машину класть не хочется». Кого-то этот вопрос просто не слишком волнует: «Небольшой багажник. Для меня этот недостаток – в чистом виде теоретического плана, поскольку я обычно максимум спортивную сумку с собой вожу». «Багажника почти нет, но я не ради багажника брал машину, поэтому мне как то все равно. Пара чемоданов или 3 средних сумки туда поместятся, и ладно», «Рассаду на дачу не вожу, нас с женой двое, именно поэтому взял непрактичный и с малым багажником, зато стильный автомобиль». И все равно обидно получается: «Мне багажник неактуален, но в том же “муранчике”, не говоря уж про Ауди и крузаки, он был, да просто был! А в Финике багажник только для ведра и лопаты, причем желательно саперной».

Опять же, грузовые возможности любого автомобиля можно расширить, так что, как написал автор одного из отзывов, «багажник скромный, но на повседневные нужды хватает, а для дальняков всегда можно кинуть на крышу бокс Thule и увезти с собой вообще что угодно», «Понадобился большой переезд и пришлось купить багажник на крышу. Купил самый большой, черный и красивый – чтоб не уродовать красавца». Но в своих отзывах владельцы прямо пишут: «Для тех, кто привык перевозить на своём автомобиле все, от дверей до дров, багажник Infiniti FX будет разочарованием».

Infiniti FX 2008–13



Не слишком радует владельцев и сама вместимость салона, в особенности – второго ряда. «В плане практичности – бесполезный автомобиль, только если для души по городу ездить. Те, кто крупной комплекции, будут стеснены в салоне», «По факту машина для двоих. Места сзади примерно как на третьем ряду у нормальных машин, брать кого-то третьим-четвертым пассажиром дальше 500 км не советую», «Эта машина для краткосрочных путешествий по ровным дорогам для двоих человек (водитель и передний пассажир). Для семьи, тем более с двумя детьми это не лучший вариант. Задние пассажиры в FX по ходу движения по неровным дорогам очень неуютно себя чувствуют». Мешает и развитый трансмиссионный тоннель, и вдающиеся в салон колесные арки, и недостаток пространства для ног: «Стали поступать жалобы от задних пассажиров, что некуда девать ступни ног (автор ездит на максимально опущенном положении сидения). Попробовал в зимнее время сесть "сам за собой" – действительно, нюанс имеет место быть».

Но больше всего огорчает конфигурация и размер задних дверей: «Узковат проём задней двери. Чтобы комфортно сесть или усадить ребенка в автокресло, дверь нужно открывать на полную, что не везде получается сделать», «Попытался сесть на заднее сиденье, получилось раза со второго, а выйти – с третьего. Мысленно порадовался, что не мне там ездить». Вот и прикиньте, что вам будут говорить ваши престарелые родители или, не приведи господь, родители супруги при их погрузке для доставки на дачу…

Infiniti FX 2008–13



В целом, несмотря на отсутствие полного единодушия, коллективный интернет-разум приходит к такому выводу: Infiniti FX – машина для молодых, активных и модных людей, ценящих мощность, скорость и комфорт. Это он как бы взрослый кроссовер, но до «дяденек» он ещё не дорос. «Автомобиль выходного дня» и дальних поездок небольшой компанией, созданный именно "для человека", а не для груза или тёщи, так что если вам нужно возить в багажнике коробки и использовать автомобиль как рабочий – он вам не подойдет. Купите лучше тот же Pathfinder и возите там холодильники, стиральные машины, строительные материалы и прочее, а для поездок на дальние расстояния в большой компании поищите минивэн. У Infiniti FX совсем другие достоинства.

Любовь #5: Яркая внешность

В оценке внешности в принципе не может быть никакого единодушия. Тем не менее авторы подавляющего числа отзывов говорят о внешности Infiniti FX исключительно в восторженной тональности: «Внешний вид – это космос!», «Самое главное – у FX необычный вид, просто бомба!», «Внешний вид машины – отдельная песня. В нем есть все: и характер, и динамика, в то же время плавность линий, дерзость и статусность», «Во всем мире все признают эту машину очень красивой», «До сих пор смотрю и балдею», «Она настолько красива, что я прощаю ей даже зубодробительно жесткую езду», «Одна из причин, почему я купил Финик – это внешний вид! Он притягивает не только окружающих, но и тебя самого. Этот капот волнообразной формы – едешь и почти всю дорогу на него любуешься»… В общем, в сети хватает восторгов по поводу «хитрых и хищных японских глаз», «брутальности четких линий» и «элегантности стиля».



А вот дальше начинаются расхождения. Во-первых, дизайн Infiniti FX нравится далеко не всем, причем тех, кто не в восторге от внешности автомобиля, можно найти даже среди вполне лояльных владельцев: «Внешний вид – на любителя. Мне не очень… хотя я его и купил. Я никак не могу ощутить какой-то харизмы, что ли… ». А вот моя супруга, например, когда видит в потоке FX, не может удержаться от восклицания: «Господи, ну и урод!».

Infiniti FX 2008–13



Впрочем, самобытность и яркость дизайна FX не отрицают даже те, кому автомобиль не нравится. Но у этой яркости есть и оборотная сторона, от нее можно и устать: «Устал морально от агрессивного, привлекающего к себе внимание внешнего вида», «Сам автомобиль на момент покупки мне нравился, но сейчас уже нет, так как дизайн уже надоел». Действительно, во многих отзывах авторы пишут, что автомобиль притягивает взгляды хоть прохожих, хоть соседей по транспортному потоку, но не все считают, что это так уж хорошо: «Без внимания на дороге не останетесь точно, если это, конечно, вам нужно… ». И это – во-вторых.



В третьих, существуют серьезные расхождения в оценке актуальности этого дизайна. Одни абсолютно уверены, что этот дизайн опередил время и создан на десятилетия: «Выглядит замечательно и спустя 7 лет», «Актуальный экстерьер. Несмотря на то, что с момента выпуска Infiniti FX в 51 кузове прошло более 10 лет, машина все ещё выглядит весьма свежо», «Японцы в 2008 году придумали дизайн на десятилетия вперед, так что и сейчас, в 2022 году, дизайн "элегантного танка", без сомнений, вызывает восхищение», «Уникальность его в том, что машина 2008 модельного года до сих пор выглядит актуально, при этом до сих пор не претерпела изменений и продается фактически в таком же виде».

Но так думают не все: еще четыре года назад владельцы писали в отзывах, что «Кузов им пора уже менять, 10 лет как-никак, все одно и то же», ну а на сегодняшний день многие и вовсе считают такой дизайн с гипертрофированно длинным капотом и смещенными назад основными объемами устаревшим.

Наконец, у кузова FX есть и чисто практические недостатки. Оставим в покое огромный капот, мешающий не слишком опытным водителям почувствовать габариты автомобиля (этого вопроса мы еще коснемся). Куда важнее, что, по свидетельству многих владельцев, Финик – изрядный грязнуля. «Своеобразная клиновидная передняя часть автомашины с маленьким передним свесом создает дополнительную проблему в ходе преодоления глубоких луж на скорости более 40 км/ч. Лужа в буквальном смысле накрывает машину волной. Соседи по потоку едут спокойно, а мне приходится утираться дворниками», «приходит ставить брызговики – кузов сильно забрызгивает по бокам и сзади», «В плохую погоду заляпывается весь, большего грязнули не встречал», – пишут владельцы. У этого есть свои последствия: «Если машина грязная, выйти из нее так, чтобы не запачкать штаны, трудно, даже если знаешь, как, а если не знаешь, то невозможно».

Infiniti FX 2008–13



Однако все-таки стоит процитировать точку зрения одного из владельцев, написавшего в своем отзыве: «Сам по себе дизайн финика далеко не ординарный. Знаю людей, которые его терпеть не могут, но есть и те, кому он очень нравится. Среднего не дано, то есть он в любом случае вызывает эмоции». И всегда найдутся те, кто напишет: «С этой машиной у меня случилась, можно сказать, любовь с первого взгляда. Когда впервые увидел на улице, сразу решил – надо брать! За почти 10 лет владения не надоели ни внешний вид, ни интерьер».

Ненависть #4: Проблемы тормозных дисков и бумажных прокладок

Проблема тормозов в целом и тормозных дисков в частности была характерна для первого поколения FX (S50), и, по выражению владельцев, «эксплуатационные проблемы с тормозной системой FX первого поколения японцы пофиксили». Но, похоже, не до конца: «Проблему с тормозами не поправили, но стало лучше». Так что проблема все же осталась… «Очень напрягают тормозные диски! Я не пойму, почему такая сильная проблема у японцев с этими чертовыми дисками – их постоянно ведет. Я сразу поменял все тормозные диски и колодки на оригинальные, а через 2500 км их повело, да так, что руль било на 100 км/ч», «Купил новые тормозные диски на 50 000 км, так как старые убились, а, как известно, проточка не помогает. На ближайшем ТО оценили износ колодок в 50%, и все бы ничего, если бы не тот факт, что на следующем ТО менять и тормозные диски. Как, передние – второй раз? Они что, из ДСП? Эксплуатация умеренная, до характерного запаха колодок не оттормаживаю». Не нравится владельцам и эффективность тормозов в целом: «Полный анреспект тормозам машины в стоке – отборное барахло. Для езды на FX не подходят вообще (Ниссан отжег, поставив на машину массой 2 тонны, однопоршневые суппорта и не очень большие диски)».

Так что же делать? Ездить медленно и печально – так этот вариант молодых и энергичных владельцев не устраивает категорически: «Нет, это смешно… Зачем я покупал такую машину, чтобы медленно кататься?». Лечить проблему можно тремя путями. Можно регулярно заниматься проточкой тормозных дисков и заменой тормозных колодок, но надолго такой операции не хватает. Второй путь – замена тормозных дисков и колодок. Можно совместить эти два подхода, запастись 3-4 комплектами дисков и постоянно их протачивать, то есть работать на автосервис. И, наконец, лидер по количеству потраченных денег и по эффективности – установка спортивных комплектов тормозов на передние колеса. Просто спортивные диски обойдутся тысяч в 30, полные комплекты, вместе с суппортами – раз в 10 дороже. Тем не менее кое-кто уже подумывает и о замене задних тормозных механизмов, а в описании выставленных на продажу автомобилей значатся установленные спортивные диски, например, IP Racing, или тормозные механизмы Akebono. Кроме того, опытные владельцы рекомендуют тщательно следить за количеством смазки на пальцах суппортов: «После покупки автомобиля нужно самому или на сервисе отодвинуть пыльник на пальце суппорта и набить туда солидола». Недостаточное количество консистентной смазки приводит к тому, что пальцы клинит, они начинают двигаться с трудом либо вообще не двигаются, вследствие чего колодки остаются в зажатом состоянии, а диски очень быстро начинают "гореть"».

Infiniti FX 2008–13



А вот владельцы FX50 отмечают другую проблему: где-то при 60% износа колодок начинает моргать лампочка неисправности тормозной системы, при этом уровень тормозной жидкости остается в норме. «И все бы ничего, но через несколько секунд отключается стабилизация и механизм подруливания задних колес».

Еще одна проблема связана с бензиновыми атмосферными двигателями VQ35HR и VQ37VHR. В целом владельцы характеризуют их как «беспроблемные» и «исключительно надежные», но и у них есть своя ахиллесова пята – бумажные прокладки масляных каналов. Примерно к 200 000 км (или даже раньше) эти прокладки может выдавить с последующим неизбежным масляным голоданием и тяжелыми последствиями: мотор начинает быстро убивать сам себя, и финальным аккордом обычно становится задир коленвала. А изношенные распредвалы, постели валов в ГБЦ, сильный износ поршневой не оставят шансов на недорогой ремонт. Все это отягощается тем, что моторы не имеют датчиков уровня масла, и его наличие и состояние можно оценить, только заглянув под капот и вытянув щуп. Замена бумажных прокладок на металлические стоит под ключ около 30-40 тысяч рублей. На очень многих автомобилях, выставленных на продажу, эта операция уже проделана, а владельцы машин с дизельными V9X и пятилитровыми V8 VK50VE и вовсе могут не беспокоиться.

Любовь #4: Салон: эргономика, обзор и оснащенность

Практически 100% владельцев выражают в своих отзывах полное удовлетворение комфортом в салоне, прежде всего – для водителя и передних пассажиров. Прежде всего, они отмечают шикарные, по их словам, «спортивные» кресла с дополнительными управляемыми поддержками бедер и туловища и регулируемой подколенной опорой. В таких креслах можно провести за рулем не один час: «Максимальное расстояние, проделанное за рулем без перерыва – 2000 км, без проблем и напряжения!», «Даже после десятка часов за рулём спина чувствует себя отлично», «На дальних пробегах не устаешь, сидения с хорошей поддержкой и выдвижной подушкой для ног, а кроме того, с вентиляцией».

Infiniti FX 2008–13



Нет никаких претензий и к взаимному расположению органов управления: рулевая колонка регулируется по вылету и высоте, с памятью; регулировка сиденья – с памятью; помимо стандартных настроек регулируется и боковая поддержка как верхней, так и нижней части сиденья: «По эргономике все супер, все под рукой, очень удобно! Регулировок сиденья – за глаза. Чуть-чуть, конечно, маловаты диапазоны регулировки руля по вылету, но это уже придирки. Говорят, что при определенном положении руля некоторым перекрывает часть приборки, но мои регулировки не перекрывают».

В полной мере одобряют владельцы и качество использованных для оформления салона материалов: «Тут, уважаемый читатель, прямо царство арабского шейха, дизайнеры из страны Восходящего солнца не зря едят свой хлеб. Натуральная перфорированная кожа, мягкий пластик, вставки под алюминий, насчет вставок "под дерево" спорить не вижу смысла, однако на общем фоне они тоже категорически великолепны. Качество отменное!», «Сделано все очень приятно и тщательно подогнано, дизайн не вызывает ощущения старообразности, хотя машина неновая», «Кожа, дерево, люк , дисплей, музыка – все отлично. Перфорированная кожа очень качественная (я вешу 110 кг, и держит), поддув, когда жарко, подсветка приятная, все радует. Я каждый раз к ней подхожу, как будто вчера купил!». Больше всего в интерьере завораживают аналоговые часы: «Каждый, садящийся внутрь, обращает внимание именно на них»...

Конечно, есть и какие-то нарекания, например, встречаются сетования, что электрорегулируемый поясничный подпор достался только водителю, мол, сэкономили японцы. Или отсутствие подогрева руля. Или простенькие пластмассовые кнопочки, перекочевавшие из Nissan X-trail (а может, даже из Micra). И кнопочек этих много: «Комплектация богатая, но россыпь кнопок, особенно в районе левой коленки, удивляет.. Интуитивного управления, как в той же Вольво, не ждите – надо будет штудировать мануал. Больших неудобств это не доставляет, но обратить внимание стоит, вдруг именно вам будет что-либо радикально неудобно». В телефонной книжке не сделана нормальная русификация, в результате чего ты не можешь выбрать контакт по букве, а вынужден листать весь список. Но это все мелочи…

Infiniti FX 2008–13



Гораздо больше нареканий на работу климатической установки: «Климат-контроль иногда работает странновато, видимо, как-то учитывает поток солнечного света и прибавляет холода. В результате, зафиксировав 22 градуса, я получаю то снежные вихри вокруг головы, то душноватый воздух. При этом почему-то в авторежиме климат сам решает, что в ноги дуть не надо, и выключается, если говоришь, что надо», «Криво сделан датчик температуры, в результате чего холод идет при выставлении на 16 градусов, а на 17 градусах воздух идет уже не прохладный, а теплый».

Опять же, владельцы ворчат на систему подогрева сидений. В FX это не просто «грелки». Обогрев осуществляется при помощи той же системы, что и вентиляция в жару, просто воздух подается уже теплый. Так вот, владельцы жалуются, что обогрев начинается только после того, как прогреется двигатель. А еще бывает, что обдув сиденья пассажира отключается буквально через 2 минуты. «Оказывается, болезнь всех этих машин. Решается разбором сиденья и дополнительными вырезами в мягкой подушке, без которых просто воздух не проходит, и система вентиляцию отключает».

Не слишком высоко отзываются владельцы и о шумоизоляции. Нет, ее не ругают ругательски, просто ворчат, что в автомобиле премиальной марки она могла бы быть и получше: «Звукоизоляция, прямо скажем, так себе, несмотря на то, что я сразу сделал дополнительную шумку», «Шум колес проникает в салон не сильно, но несколько больше ожидаемого», «Шумоизоляция от завода слабая, делала новую, качественную, теперь комфортно!», «Из слабых мест упомяну шумоизоляцию, но решается вопрос дополнительной шумкой в сервисе, благо с этим сейчас нет проблем. В принципе, шумка арок и дверей уже дают результат». Кроме того, некоторый недостаток шумоизоляции компенсируется отменной акустической системой Bose: «Музыка Bose играет зачётно», «Огромным плюсом для меня стало звучание системы Bose». А еще отцам семейств очень нравится наличие развлекательной системы для задних пассажиров: «DVD с беспроводными наушниками для задних пассажиров вещь очень хорошая и полезная, особенно для детей, потому сей девайс считаю нужным в машине. Одного детского фильма хватает на 100-150 км безмятежного и спокойного пути по трассе».

Что же касается обзорности, тут полного единства тут не наблюдается. Кто-то восторгается информативными, большими и широкими боковыми зеркалами, а кто-то сетует, что обзор в боковые зеркала уж слишком мал и что появляется большая мертвая зона. Кто-то утверждает, что за широкими, в соответствии с мировым трендом, передними стойками и полосой грязи, до которой не достают дворники, вполне может спрятаться хоть пешеход, хоть автомобиль: «Обзор вокруг машины пал жертвой красоты дизайна кузова – мертвых зон хватает. Отдельно напрягает ситуация зимой, когда в левой части лобового стекла дворник, не догоняя грязь до левого края, оставляет грязную полосу. Вместе с левой стойкой эта грязь мне однажды спрятала внедорожник, двигавшийся поперек на небольшой скорости». Им тут же возражают: «Стойки действительно здоровые, но лично мне не мешают, потому что посадочное место сдвинуто назад. Ни разу не испытал проблемы с финиковской обзорностью».

Infiniti FX 2008–13



Как мы уже отмечали, длинный капот с раздутыми крыльями создает некоторые проблемы при парковке: «Из-за раздутых передних крыльев мне пришлось долго привыкать к габаритам (хотя мой стаж 15 лет, 300 тыс. км на разных автомобилях). Даже не к габаритам, а к пониманию места, где заканчивается правое переднее крыло. Это удивило». Зато любым маневрам очень помогает система кругового обзора: «Камеры по кругу (вид сверху на машину на мониторе) – незаменимая вещь в Москве. Я в такие дырки залезал, вряд ли кто-то потягается. Заляпываются камеры часто, это Москва – вышел, протер салфеткой, и счастье… Знаю, что есть варианты – ребята ставят на них омыватели». «В качестве компенсации очень неплохие камеры помогают при парковке и днем, и ночью», «С парковкой нет никаких проблем, парктроники вкупе с камерами делают свою работу. Очень понравился "вертолетный обзор", в сухую чистую погоду парковаться одно удовольствие!».

Но и тут найдутся ворчуны… Действительно, парктроники есть далеко не во всех комплектациях, а, по словам владельцев, они все-таки нужны: «Без парктроника (невзирая на камеру), особенно переднего, плохо. Обидно ставить китайские поделки на недешевую, в общем-то, машину», «Парктроников явно не хватает для этой машины с учетом отсутствия нормального обзора как спереди, так и сзади».

Но самое главное, авторы отзывов уверены, что найти за те же деньги более богато оснащенный автомобиль практически нереально: «У каких машин за сопоставимый бюджет есть круговые камеры, адаптивный круиз с радаром, вентиляция сидений, электрические регулировки руля и еще куча плюшек, и все до сих пор исправны?».

Ненависть #3: Жесткость подвески и мягкость стекла

В очень многих отзывах упоминается жесткая подвеска Infiniti FX. Разнится только оценка этой жесткости. Одни считают, что «жестковата, перетянули подвеску, конечно», «По хорошей дороге – супер, но если ямы... », «Подвеска достаточно жесткая. Человека, владевшего, скажем, Subaru WRX, не удивит, но любителя “американских диванов” приведет в ужас», «Из минусов – жесткая подвеска, особенно задняя. Лежачие приходится проезжать предельно медленно, хотя, может, так и должно быть в спортивном кроссовере?», «Для меня одной из причин раздумий о смене машины стала как раз жесткость Финика. Пока днем ездишь по городу накоротке, особо и не чувствуешь, но при больших перегонах весьма заметно».

Другие полагают, что все нормально, подвеска действительно жесткая, но это ничему не мешает: «Подвеска жестковата, как раз то, что надо – ямки нормально проходит и не так жестко плюхает. Но если взлетишь при скорости 140, то грохнешься не слабо, так как ход подвески короткий», «Лично меня жесткость подвески не напрягает, даже, мне кажется, это и лучше. Тачку реально чувствуешь пятой точкой, и в этой машине вас точно не укачает», «Жесткость оптимальная, не люблю сильно мягкие машины», «Машина жесткая, особенно летом, на 22-х дисках. Для многих это минус, и от машины ждут чуда. Не случится. Но мне жесткость реально нравится!», «Комфорт. Он тут есть, но не такой, как в Тахо или седанах премиум класса: подвеска достаточно жёсткая, и многие ее называют «зубодробительной». Но не стоит преувеличивать: просто жёсткая подвеска».

В любом случае многое зависит от индивидуального восприятия, так что опытные владельцы советуют: «Будущих покупателей могу только предупредить: если вы смиритесь с жесткостью подвески, то автомобиль вас будет радовать. Но для проверки своих ощущений прокатитесь по дороге с кочками, волнами и тому подобным на заднем сиденье с большой скоростью».

Infiniti FX 2008–13



А вот лобовое стекло владельцы считают слишком мягким: «У машины мягкие стекла – подтверждаю на 100%! Менял лобовое по каско два раза, от каждого ощутимого удара по стеклу остаются точки, и все бы ничего, но от них дворники быстро портятся», «Я такого никогда не видел: меняю щетки почти раз в два-три месяца, и все равно все стекло в полосах!!! Все посечено камушками и проклятым песком, в солнечную погоду ни фига не видно! Въезжаю в тоннель или на парковку на ощупь, надеясь, что там ничей дорогостоящий зад не стоит. Думал полирнуть, но сколы оказались слишком глубоки. Хорошо, что каско позволяет раз в год менять одну деталь без справок».

Усугубляет ситуацию и то, что конструкторы отказались от форсунок омывателей непосредственно на стеклоочистителях, как на первом поколении FX: там жидкость поступала непосредственно на резинки, что исключало несколько взмахов по сухому стеклу. На машинах поколения S51 стоят форсунки обычного типа, да еще и работающие не самым лучшим образом: «Зимой замучился щетки менять. Омыватель не льет на все стекло и не регулируется толком – сам не заметил, как лобовое уже прокатал. Как классно было на старом Финике, лило прямо на щетки!».

Любовь #3: На трассе и в городе

Динамика и скорость, скорость и динамика… Вот то, за что владельцы ценят Infiniti FX с любыми вариантами двигателей. Даже самый «медлительный» из семейства, дизельный FX30d, разгоняется до сотни за 8,3 секунды. В результате владельцы этих машин вполне довольны: «динамика – в городе хватает в 99% случаев, за городом в 95%, но сразу замечу, что мне уже к 50-ти и светофорными гонками я наелся еще в 90-е», «Динамика – самолёт, дорогу держит шикарно, на платной Ленинградке или Новой Риге 200-210 – уверенно, на светофоре все джипы в районе 3,5 литров и дизеля позади». А уж владельцам бензиновых машин, которые способны реально «пулять» (FX35 разгоняется до 100 км/час за 6,9 сек, FX37 – за 6,8, а FX50 – за 5,7 секунды), и вовсе грех жаловаться. Вот они и не жалуются: «Он реально взлетает на трассе, обгон – это его стихия, делает это он уверенно, без надрыва», «двигатель 3,7 литра очень мощный, крутильный. Запас по тяге есть всегда и на любой скорости (в городе и на трассе). Может плавно спокойно везти на малых оборотах, может взорваться со светофора и "уйти в точку"», «Всё красиво и шоколадно, как говорит золотая молодёжь. ​​Финик как раз самое то! И со светофора "уйти" может, и запас мощи всегда есть на любой скорости», «после 100 км/ч динамика все еще отличная, обгоны на трассе – одно удовольствие». В своих отзывах владельцы отмечают согласованную работу адаптивной 7-ступенчатой коробки и моторов: «Адаптивная коробка – просто супер, подстроилась под меня, и реакция ее меня впечатляет. У меня такого еще не было», «Двигатель и коробка поют дуэтом (иногда кажется, что вариатор)», «Динамики хватает, коробка-автомат мне нравится. Как мне кажется, самый лучший алгоритм ускорения состоит из двух нажатий на педаль газа: сначала легкое (повышаются обороты), затем, спустя мгновение, сильное – машина пуляет», «Коробка втыкает все вовремя. Очень сильно адаптивная. Едешь плавно и медленно (в пробке например) – плавно и медленно переключается, передачи перескакивают на 2000 оборотов. Едешь быстро и резко – крутит до 6-7 тысяч оборотов, машина летит! Чтобы перейти от плавной езды к резвой, давим пару раз резко на газ или газ-тормоз-газ, АКП быстро понимает, что от нее нужно».

Infiniti FX 2008–13



А вот к возможности ручного управления коробкой владельцы относятся достаточно скептически: «Подрулевые переключатели передач – это удобно, хотя "обыграть" скоростной автомат, на мой взгляд, почти нереально», «Подрулевые лепестки показались не более, чем игрушкой, практически не пользуюсь».



При этом владельцы отмечают, что скорость в автомобиле не чувствуется: «В этом даже есть какой-то минус, можно излишне расслабиться с непривычки, едешь 120 км/ч – как будто едешь 20 км/ч».

На скорости владельцы понимают, что не зря страдают от зубодробительно жесткой подвески. Это плата за отменную управляемость: «Придраться не к чему: руль обеспечивает точное управление траекторией движения и приятен в ощущениях», «По трассе едешь, упираешься в крузак или RX, они почему-то сразу начинают набирать скорость, но при первом небольшом повороте всегда оттормаживаются до 80-100, а FX это вообще не нужно. Соответственно, обгоняешь, подруливая одной рукой, а там водитель двумя руками в руль вцепился, как будто в гонках участвует. В общем, управляемость – 5 баллов!», «Управляется этот немаленький автомобиль идеально, руль достаточно тугой и информативный, в повороты заходит, как легковой седан». Особенно хорош в этом плане FX50 с его системой управления задними колесами: «Управляемость не как у кроссовера, а как у спортивного седана. Дорогу держит великолепно, на 130 в поворот – нечего делать, задние колёса подруливаются, и залетаешь, как по маслу». Понятно, что RAS – (система автоматического подруливания задними колесами) проявляет себя только при активном маневрировании на высокой скорости. В этом случае траектория, заданная рулем, проходится точнее, чем на «обычном» автомобиле.

Infiniti FX 2008–13



Но управление Infiniti FX имеет свои особенности, особенно зимой. В нормальном режиме это заднеприводный автомобиль, но и в сложных передний привод подключается не сразу, а с некоторой задержкой, равно как и система стабилизации: «Задницу зимой таскает, поэтому подключаемый передний привод одно название, не успевает подхватывать как следует», «Полный привод на Финике для зимы реально стремный, особенно для людей не подготовленных и никогда ранее не ездивших на заднем приводе. Это факт», «Если не привыкли к заднему приводу – не отключайте стабилизацию, особенно на скользкой дороге: легким нажатием на газ в повороте машина прекрасно отправляется в занос. Но как только почувствуете машину, включать ее не будет никакого желания». Действительно, многие считают, что именно такая система полного привода позволяет опытному водителю получить максимум удовольствия: «По мне лучше занос, чем снос передней оси. Здесь и снос небольшой, и из заноса можно выйти на тяге», «Есть "интригующая" особенность: на скользкой дороге при нажатии на газ сначала начинает немного вести заднюю ось, и только потом подключается перед и выправляет траекторию. Я бы даже отнес это к плюсам», «Электроника вмешивается не сразу, что при резком педалировании на снегу или льду дарит подготовленному человеку радость, а неподготовленному – тоску и полные штаны неприятных впечатлений. Никаких проблем при разумной зимней эксплуатации это не доставляет, просто надо помнить, что у вас в руках 2 тонны, изначально задний привод и 333 лошади», «Честно говоря, я частенько нажимаю эту кнопочку слева внизу "VDC off", чтобы как следует войти в поворот на заднеприводной машине и ощутить это, наконец, на гололеде. Зато надо отдать должное, если ехать в обычном режиме, в занос ее кинуть очень тяжело – сопротивляется, зараза! И по трассе задний привод хорош!».

Что же касается возможностей автомобиля вне асфальта, то авторы отзывов сходятся на том, что съезжать с дороги можно… но очень осторожно. «Я, уверовав в супервнедорожные способности машины, решил проехать лужу внатяг. Результат закономерен: проехать удалось чуть дальше середины, задние колеса в этой милой жиже сидят почти по ступицу, передние сантиметров на 15-20», «Препятствия форсировать только ходом. Внатяг FX ездить не умеет», «Инфинити FX не для бездорожья машина – это факт, но все зависит от водителя, находящегося за рулем. Забирался на нем в сугробы, в которых двери не открываются, и выезжал без чьей-либо помощи. И грязь месил неплохую в лесу – тоже в порядке. Конечно, вывешивание трех колес он не потянет, да и на рыбалку где-нибудь в Якутии не проедет», «Внедорожных способностей FX вполне хватает для повседневного использования, даже если надо немного помесить грязь». При этом возможности дизельных машин несколько выше, чем бензиновых: «Принято считать, что FX вообще противопоказано съезжать с асфальта, но дизелю можно, в пределах разумного. Ездил и по раскисшей грунтовке, и по снежной целине, и вывешивал его так, что заднее колесо было в метре от земли. Всё ок».

Ну и в городе владельцы FX чувствуют себя очень уверенно, в том числе – зимой: «Зимой же ты всё равно проезжаешь там, где другие буксуют и бессильно матерятся», «По снежной дороге автомобиль идёт достаточно уверенно, из заваленных снегом дворов выезжает на ура», «Проходимость меня устраивает, нужно понимать, что это кроссовер, а не полноразмерный джип. По болотам ездить я на нем не собираюсь, а запрыгнуть на бордюр, припарковаться на неочищенной парковке и преодолеть легкое бездорожье в его силах», «Проходимость особо не проверял, но, опять же, это точно не вездеход, это красивая машина для города, комфортная. Однако, учитывая полный привод, можно зимой чувствовать себя уверенно», «На роль внедорожника для болот не претендует, но ни разу не застрял в каком-нибудь сугробе».

Infiniti FX 2008–13



Конечно, в городе приходится учитывать габариты автомобиля. Но при маневрах помогают и автоматически опускающиеся боковые зеркала, и система кругового обзора: «Да, разрешение камеры не предел мечтаний, но, господа, тут круговой обзор, я прекрасно все вижу, могу прижаться к бордюру, не поцарапав диски, и проехать в узком дворе, прекрасно наблюдая приближение переднего бампера к препятствию. Да, картинка немного зернистая, но я все вижу и прекрасно ориентируюсь», да и радиус разворота не так уж велик для автомобиля длиной 4,8 метра и с колесной базой 2,85 метра – он составляет 5,9 метра.

Ненависть #2: Расход горючего

Подавляющее большинство авторов отзывов отдают себе отчет, что под капотом их автомобилей сидит целый табун, и не каких-нибудь пони, а полноценных рысаков, и этот табун надо кормить. И все равно довольны топливной экономичностью только владельцы дизельных FX30d: «Больше всего порадовал расход топлива, по зиме со всеми подогревами, печками и прочим по трассе – 7,6 л/100 км, по городу и пробкам – чуть больше, около 10,6 л/100 км», «Расход топлива в целом я считаю хорошим, город – порядка 13-14 (это толкание в пробках по центру), трасса – порядка 9-10 л/100 км», «Расход по городу 11 литров без экономии. По трассе 8,5 литров», «Расход топлива по городу 10-13 л, по трассе 7-9 л в Москве, при ежедневной эксплуатации заправляюсь не чаще раза в неделю, а в основном раз в полторы», «Я обычно не "топлю", и поэтому средний расход 9 литров, что очень гуд». Понятно, что у разных водителей и цифры получаются несколько разными, но порядок их один и тот же: меньше 10 литров на трассе, несколько больше десяти – в городе. Но всех радует автономность по топливу: «Запас хода по трассе на одном баке практически в любых режимах – 1000 км. Если тошнить и экономить, то можно натянуть 1200 км. Как-то я за 3 дня проехал 3 тыс. км, причем с заездами в города, и даже попадал в пробки. Всё это расстояние я проехал на трех баках».

Infiniti FX 2008–13



А вот владельцы FX35 откровенно относят расход к существенным минусам. Оно и понятно: мощность меньше, динамика хуже, чем у FX37 (и тем более, чем у FX50), а расход почти такой же! В принципе, авторы отзывов готовы сойтись на цифре 17 л/100 км, но многие утверждают, что бывает и существенно больше: «Высокий расход топлива в значительной степени касается городского вождения в вялом режиме (светофоры, пробки) – около 20 л», «Бензина жрал в Москве минимум 17 литров, а в среднем около 20 литров на сотню. В регионах вообще жрал 20-25, так как бензин плохой».

Владельцы пятилитровых FX50, как правило, расход особо не обсуждают. А что тут особо обсуждать? Знали, на что идут, покупая этого мощного коня, и были готовы его кормить. Соответственно, и расход порядка 20 л/100 км воспринимается ими с олимпийским спокойствием, наклеил на заднее стекло американский стикер «К черту экономию горючего», и радуешься жизни.

Впрочем, и этот аппетит можно обуздать. Для этого нужно всего лишь наступить на горло своему водительскому темпераменту, не срываться с места, как на старте шоссейно-кольцевой гонки, а на трассе соблюдать ПДД и почаще пользоваться круиз-контролем: «Удалось однажды добиться на трассе 11,2 л/100 км, есть фото с телефона», «Потребление на трассе порадовало: автопробег СПб – Хельсинки и обратно отнял всего 115 литров (13,5 на сотню) – ожидал худшего».

Infiniti FX 2008–13



А вот владельцы наиболее массовых FX37 очень любят поспорить о расходе, и называют очень разные цифры: «Ребята, кто пишет, что расход на инфинити FX37 по трассе 9,6-10 л, подскажите, как это у вас получается? У меня не получилось. В среднем у меня по трассе расход показывал в пределах 12-14,6 л (это с учетом ускорений при обгоне, торможений и стояния на светофорах и ж/д переездах). А вот в городских условиях все намного печальнее, друзья, 19-23 л», «Расход в городе 19-21 литр, не меньше, все разговоры про 15-17 л не соответствуют действительности. Объясню: дело в том, что если увлекаешься динамичной ездой (а на нем медленно не получится) и стоишь в пробках, расход будет именно такой. Трасса – 14-16, это вполне реально», «Расход бензина конский, я считаю, вместе с тем по трассе (120-160 км/ч) – от 11 до 14 л на 100 км, что в целом для 333 кобыл и 3,7 литров достойно. Но в городе, как БТР-80, пробки, кондиционер, тапка в пол – и доходит до 23 л/100 км», «У десятилетней машины нормальный расход, 20-22 литра при тапке в пол, в овощном режиме – 18 л. Фото могу приложить. Ну не верю, что моторы 333 и 400 сил жрут 14 литров, априори это невозможно».

С ними спорят «экономисты»: «Допускаю, что у каждого автомобиля свой аппетит. 7 лет владения FX37, трасса – скорость 108-109 (пенсионерский стиль вождения по причине наличия средств видеофиксации нарушений скоростного режима для ГИБДД), расход 10,8-11,2 литра. При скорости 140 км/ч с круизом расход 11,2 л. Городской, смешанный режим – 14 литров на 100 км», «14,6 л/100 км в городе зимой по пробкам. Спорить со мной не нужно. В расход на FX в 20 и более литров я не верю и не поверю никогда».

Infiniti FX 2008–13



Так или иначе, Infiniti FX с атмосферными бензиновыми моторами горючего потребляют достаточно много, пробег на одном баке составляет около 500 км, а на покупку топлива уходит минимум 10-12 тысяч рублей в месяц. Насколько эти расходы ударят по вашему кошельку – каждый решает сам. Но в любом случае, можно утешиться тем, что дополнительные расходы на масло вам не грозят: моторы обычно не «поджирают» масло вплоть до самой смерти, и даже владельцы 10-летних автомобилей вполне обходятся без долива масла от замены до замены.

Любовь #2: Эмоциональность

Очень многие авторы отзывов, рассказывая о своих автомобилях, делают упор не на скорость, управляемость или удобство для водителя, а на те эмоции, которые дает обладание этим автомобилем. Иногда это короткие, но весьма емкие фразы: «Отличный спортивный автомобиль, который дарит кучу ярких эмоций от динамичного, комфортного и, главное, предсказуемого вождения», «В один час ты расстаешься с деньгами и приобретаешь себе друга, да что там друга, родного брата – автомобиль Infiniti FX», «Только положительные эмоции!», ​​«Ощущения от управления – полный восторг!», ​​«За недорого можно покататься с эмоциями. Краткие итоги такие: воистину, финикиец – колесница богов! Катаюсь, и рот до ушей», ​​«Внешний вид, динамика, рёв V6 – ух! Если вы молоды душой, то равнодушным она вас не оставит».

Infiniti FX 2008–13



Одним словом, Infiniti FX – это сосредоточение ярких позитивных эмоций, которые компенсируют многие недостатки и заставляют забыть о расходах. Но владельцы предупреждают: «При выборе этого автомобиля не идите на поводу у эмоций от внешнего вида и паспортной мощности. Его надо кормить, им надо рулить, и за все это надо платить». Это во-первых. А во-вторых, Infiniti FX – не только автомобиль-эмоция, но и автомобиль-провокатор, и далеко не всегда стоит поддаваться на эти провокации.

Ненависть #1: Налог, страховка и обслуживание

Чуть ли не каждый второй владелец в числе самых весомых недостатков Infiniti FX называет размер транспортного налога. Действительно, в Москве и Санкт-Петербурге владельцам FX35 приходится ежегодно платить по 46 050 рублей, владельцам FX37 – по 49 950, а FX50 – по 60 000, и хорошо что столько – еще недавно эта модель была в списке автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Более-менее спокойно относятся к вопросу о налоге только обладатели дизельных FX30d – им надо отдавать по 17 850 рублей. И если десять лет назад, когда FX стоили достаточно дорого (но при этом дешевле очень многих прямых конкурентов), такие суммы казались покупателям вполне терпимыми, то теперь, когда подержанный спортивный кроссовер может приобрести и человек с не самым высоким доходом, такие выплаты могут стать реальной проблемой.

Конечно, кто-то по прежнему будет считать, что налог – это вполне допустимая плата за то, что они получают от автомобиля. «Мне спокойнее осознавать, что у меня ресурсный мотор с коваными распредвалами, чем радоваться экономии налога», «Да, налог почти 50 000 рублей, но для себя решил: пока молодой, почему нет? Зачем мне в шестьдесят 333 лошади и такой автомобиль?!», «Если вы купили этот автомобиль, то 50 000 в год заплатить, я думаю, не составит труда», «Из минусов могу назвать только налог и расход. Но, как говорится, человек, который приобретает подобный автомобиль, не особо должен об этом волноваться», «сравнив финик с одноклассниками, понял, что в одном случае тут платишь налог и ни о чем не паришься, в другом – платишь за ремонт турбин, пневм, электрических реек, роботов и за прочее», – пишут владельцы в своих отзывах, и высказываний такого рода довольно много.

Infiniti FX 2008–13



Но хватает и тех, кого сумма налога беспокоит весьма реально: «Устал морально от налога в 50 000 рублей, да и просто накатался», «Да, первое время радует все – динамика, комфорт… А потом надоедает платить налог 45-60 тысяч в год». А ведь платить придется не только транспортный налог…

Придется оформлять обязательную страховку, а на ее стоимость влияет не только стаж безаварийного вождения, но и мощность. А уж цену каско авторы отзывов называют «просто космической»: еще пару лет назад, например, за эту услугу просили до 650 000 рублей! Но и в 2022 году владельцы считают, что найденные варианты по цене 80 000-100 000 рублей – это большая удача: «По факту оказалось возможным купить хороший вариант: чуть более 100 000 за полный комплект на год с адекватным покрытием и сервисом без франшизы (это без угона, от него я защитился иначе)». А ведь многие считают, что без каско по нашим дорогам ездить просто нельзя: «Пьяный дурак без денег и без прав может легко оставить любого без машины стоимостью в сотни тысяч рублей, цена страховки не соизмерима с возможной потерей».

Infiniti FX 2008–13



Наконец, цена обслуживания. Тут владельцы тоже называют очень разные цифры, от 10-15 до 40 тысяч. Естественно, они ищут, где можно обслужиться подешевле: «В общем, за ТО-60 я отдал 23 тыс. руб. вместо предложенных по телефону 37 тыс. руб. (у Инфинити ценник вообще негуманный, до 45-47 тыс. руб.)». Конечно, варианты сэкономить есть всегда. Например, можно покупать необходимые расходники в интернете, а можно обслуживаться не на фирменных СТО Infiniti, а на станциях Nissan: «Обслуживаться рекомендую исключительно в Ниссане, в 1,5, а то и в 2 раза дешевле – проверено лично! К примеру, фильтр салона Ниссан – 1200 руб., Инфинити, ну, с запахом вишневой косточки – 6245 руб. Прописать датчики давления: 1000 рублей – Ниссан, 2400 – Инфинити. Комментарии излишни». То же самое касается и текущего ремонта. Да, оригинальные стекла и кузовные детали очень дороги, но по крайней мере в случае стекол есть вполне адекватные варианты замены: «Оригинальное лобовое стекло стоит около 60 000 руб. Но почти всегда есть альтернатива – я, например, поставил отличное стекло за 5000 руб и 2500 отдал за установку». Но в любом случае человек, решившийся на покупку подержанного Infiniti FX, должен все хорошо обдумать и сопоставить возможные траты со своими доходами. В интернете встречаются даже утверждения, что для того, чтобы достойно содержать Infiniti FX, необходимо получать в районе 35-45 тысяч рублей в месяц. Мне же такие оценки кажутся неоправданно оптимистичными. Честно говоря, я с трудом представляю себе человека, готового отдать одну месячную зарплату в качестве транспортного налога, еще пару окладов потратить на бензин, и пару раз в год тратить пусть даже 25-20 тысяч на текущий ремонт и обслуживание. Да, Infiniti FX обещает владельцу массу удовольствий, но за эти удовольствия нужно платить вполне серьезные деньги.

Любовь #1: Надежность

Самым главным достоинством Infiniti FX владельцы всех моделей семейства считают надежность. Так считают те, кто купил автомобиль новым в салоне, и так считают обладатели автомобилей, уже побывавших в чужих руках: «Пробег 120 тысяч, проблем – ноль. ​​Обобщу: абсолютно беспроблемный автомобиль!», «Автомобиль 2012 г. в., 3,7 бензин, пробег 127 000. Менялся только подшипник передней ступицы, остальное – расходники», «И самое самое самое – надежность! Я менял только расходники!», «За 8 лет эксплуатации серьёзных поломок не было», «Владею машиной больше 6 лет – ни одной проблемы, как новая по сей день», «Брал с пробегом 60 тысяч, наездил еще 40, за все время менял только расходники», «За 250 тысяч км пробега поменял стойки по кругу (два раза), ступичные подшипники два раза... и все!». Такого рода высказывания можно приводить буквально бесконечно.

Infiniti FX 2008–13



Дифирамбы надежности звучат и в отзывах, написанных в 2015-2016 годах, и в прошлом, и в текущем году: «Машина – проще некуда, подвеска пружинная, которую никогда ничем не убьёшь, моторы служат – дай Бог каждому, тут главное – особо не насиловать и ответственно менять масло. За 3 года проехали 90 тыс. км, а проблем, даже самых невинных, и не припомню», «Проблем в этой машине нету – то есть ходовая не сыплется, электроника в порядке, ГРМ менять не надо (так как цепь), коробка очень надежная (только масло надо менять раз в 60 тыс. км), двигатель тоже надежный», «Неубиваемый атмосферник с огромным запасом прочности (комплектов тюнинга для 370Z, которые ставятся на стоковый движок, просто море), коробка, усиленная версия которой ставилась на NIssan Titan с максимальной разрешенной массой в 3300 кг, энергоемкая подвеска, неприхотливая электроника. Конечно, сломать можно все что угодно, но предпосылок для случайного выхода из строя различных дорогостоящих узлов минимум».

Авторы отзывов уверяют, что при качественном обслуживании автомобиль выхаживает до 300 000 км без единого серьезного ремонта, не проведя пару лет в сервисе и не разорив владельца. И все же на рынке хватает и автомобилей с сомнительными документами, и со скрученными пробегами, и просто «ушатанных» экземпляров, хотя бы потому, что такие автомобили берут именно для того, чтобы гонять, и гоняют их в хвост, и в гриву, далеко не всегда соблюдая правила обслуживания. А еще при покупке следует тщательно проверять машину на криминал – эти автомобили часто угоняли, перебивали VIN, оформляли фальшивые документы, так что проверка лишней не будет.

Infiniti FX 2008–13



Конечно, можно привести в порядок и укатанный экземпляр в не самом лучшем техническом состоянии, но это потребует весьма серьезных вложений. Так что опытные владельцы пишут: «Мой совет вам: если берете эту машину, проверьте масло, отдайте дилеру на диагностику, проверьте все рычаги и рейку, а так как же, если есть сомнения по работе АКП или вообще чего-то, откажитесь от покупки. Хоть и говорят, что "финик" не особо дорог в ремонте и обслуживании, это все чушь. Дорог». Заниматься доведением «уставшей» машины до состояния «почти что новой» мы бы посоветовали лишь тем, у кого есть огромное желание иметь именно этот автомобиль, кто может многие операции проделать своими руками: у кого есть ресурс в виде собственного (или просто доступного) автосервиса и кто готов тратить собственное время на поиск нужных компонентов по доступной цене. Но тот, кто преодолеет все проблемы, получит за свои труды солидное вознаграждение – быстрый, мощный, яркий и стильный автомобиль, который не только будет дарить драйверские эмоции, но и в течение длительного времени не потребует особых вложений.