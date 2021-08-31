В отличие от североамериканского рынка, где эта модель попала в число бестселлеров, на нашем первому поколению Mazda CX-9 как-то не везло — спрос оказался явно ниже ожидаемого. Есть ли в этом кроссовере что-то хорошее?

Истоки и техника

История флагмана линейки кроссоверов марки Mazda довольно коротка. Воодушевленные успехом модели CX-7, инженеры компании довольно быстро разработали большой семиместный полноприводный кроссовер на модульной платформе Ford CD3 (на этой платформе строились многие популярные модели, такие как Mazda 6, Ford Edge и Lincoln Zephyr).

Автомобиль изначально был ориентирован на американский рынок и потому получил много «американизированных» черт — в частности, достаточно простецкий салон (что не помешало оснастить его сервоприводами сидений переднего ряда и крышки багажника, а также использовать для обивки качественную кожу). При этом внешне он представлял собой слегка отмасштабированную модель CX-7. Двигатель — безальтернативный атмосферный бензиновый V6 Ford Cyclone (он же Duratec) мощностью 277 или 263 л.с., в паре с которым работала 6-ступенчатая гидромеханика Aisin AW TF-80SC (F21). Привод — передний или полный, передняя подвеска — стойки McPherson, задняя — многорычажная.

Mazda CX-7 2006–09

Автомобиль с заводским кодом ТВ был впервые представлен на Нью-Йоркском автосалоне 2006 года, его официальные продажи в США стартовали в 2007-м, а до России он добрался в следующем, 2008 году. В 2013 году модель претерпела рестайлинг, в ходе которого получила новое оформление передней части и комплект функций i-Activsense — такой же, как на появившейся к тому времени «самой младшей сестричке» CX-5. Но тут случился кризис 2014 года, и компания приняла решение о прекращении продаж флагмана на российском рынке: несмотря на то, что СХ-9 стоил несколько дешевле своих конкурентов, спрос на него оставался не слишком большим.

На сегодня Mazda CX-9 поколения ТВ можно приобрести на вторичном рынке, причем соотношение цены с ближайшими конкурентами остается прежним: автомобиль стоит примерно на 200 тысяч меньше, чем аналогичные модели других производителей. Цены на него начинаются с 550-700 тысяч за машины 2007-2008 года выпуска, ну а на автомобили 2013 года цена доходит до 1,4-1,5 миллиона рублей. Казалось бы, очень неплохой вариант — мощный и вместительный семиместный кроссовер за относительно небольшую сумму! Но ажиотажного спроса не наблюдается и на вторичке… Чтобы понять, почему это происходит, и решить, стоит ли связываться с этим автомобилем, давайте посмотрим, что пишут в интернете его владельцы.

Ненависть #5: дефекты ЛКП и задняя дверь

Всякому, кто решит присмотреться к Mazda CX-9 первого поколения, рекомендуется тщательно изучить состояние лакокрасочного покрытия кузова, поскольку его стойкость, увы, не относится к сильным сторонам модели.

«Огромный минус автомобиля, являющегося флагманом марки, это лакокрасочное покрытие: царапается от любых веток, через 8 месяцев эксплуатации практически все детали поцарапаны», «ЛКП — это бич всех японцев. За 5 лет, как я ее ни полировал каждое лето, она вся в потертостях. Потертости появляются от всего», «ЛКП — песня отдельная. Устали красить, особенно пятую дверь» — жалуются авторы отзывов. Как пишет один из владельцев, во время поисков он обратил внимание на то, что практически у всех осмотренных им машин были следы коррозии на двери багажного отсека.

Mazda CX-9 2006–16



Да, в свое время переход на более экологичные способы окраски автомобильных кузовов привел к тому, что используемые лаки и краски действительно меньше вредят природе в процессе нанесения на кузова. Но и стойкость их оказалась существенно ниже, причем как к механическим повреждениям, так к воздействию активных химреагентов (которые у нас используют очень интенсивно). Ну а особенности аэродинамики CX-9 приводят к тому, что на пятой двери страдает и само лакокрасочное покрытие, и хром на декоративных деталях.

Но повреждением покрытия дело не ограничивается. Флагманский кроссовер Mazda оснащен сервоприводом пятой двери, и достаточно обычны жалобы на то, что со временем этот механизм начинает работать некорректно: то открывается не полностью, то заедает при открывании и вновь самопроизвольно закрывается, то не хочет закрываться, то вообще перестает реагировать на нажатие кнопки. В общем, на состояние пятой двери точно стоит обратить внимание.

Любовь #5: Кузов

На самом деле стоит признать, что сотрудничество японского дизайнера Канамэ Саваи и шотландца Морая Каллума (участвовавшего в проекте от концерна Ford) оказалось вполне удачным. Может быть, с позиций сегодняшнего дня дизайн CX-9 и не выглядит остромодным, но подавляющему большинству владельцев он нравится: «Прекрасный внешний вид», «Машина, на мой взгляд и вкус, просто красавица», «Дизайн мне нравится и по сей день, поэтому ставлю твердую 5».



Mazda CX-9 2006–16



Владельцы отмечают, что у автомобиля есть внешнее сходство с первенцем линейки кроссоверов Mazda, моделью CX-7, а в дизайне задней части можно увидеть некое сходство с Lexus RX, но все это автомобиль не портит. Об особой оригинальности никто из авторов отзывов не упоминает — все рамках мейнстрима того времени, но смотрится автомобиль действительно неплохо, особенно в окраске «белый перламутр» со светлым бежевым салоном.

Однако есть ряд особенностей, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, прекрасно проработанная аэродинамика. Большой наклон лобового стекла, плавные и стремительные обводы говорят о том, что этот автомобиль предназначен прежде всего для дальних поездок по трассам. Но у этих особенностей есть и еще одно, вполне практичное последствие: автомобиль совершенно не склонен ловить камешки ветровым стеклом. То есть исключить такое событие, конечно же, нельзя, но вот на то, что практически любая поездка заканчивается сколом или трещиной на лобовом, не жалуется никто.

А вот на то, что в плохую погоду заднее стекло имеет обыкновение очень быстро покрываться слоем грязи, жалуются многие. Что делать, такова аэродинамика: за автомобилем на скорости создается зона разрежения, куда и устремляется грязь (кстати, это же явление становится причиной повреждения ЛКП и коррозии пятой двери). В результате водителю приходится практически постоянно держать включенным задний стеклоочиститель, который достаточно быстро изнашивается и начинает просто размазывать грязь вместо того, чтобы ее счищать.

Mazda CX-9 2006–16



Проблема эта не новая, и на многих моделях с достаточно вертикальной линией кормы на крыше ставят дефлектор, который направляет поток воздуха вниз, мешая грязи оседать на стекле. На первый взгляд, крыша CX-9 также заканчивается такого рода дефлектором. Ан нет, этот аэродинамический элемент имеет совсем иное предназначение — он должен увеличивать силу, прижимающую машину к дороге на высоких скоростях, точнее, не давать развиваться силам, стремящимся оторвать автомобиль от дороги. А вот очистке заднего стекла он не способствует…

Зато брюки водителя и пассажиров останутся чистыми в любую погоду, поскольку нижняя часть дверей закрывает пороги! Это обстоятельство отмечают авторы очень многих отзывов, поскольку сиденья расположены достаточно высоко, и при посадке-высадке ты обязательно трешься икрами ног о порог.

У такого конструктивного решения есть и оборотная сторона: нужно постоянно помнить, что если припарковаться слишком близко к высокому бордюру или островку безопасности на бензоколонке, то дверь может и не открыться. Но большинство считает, что нужно просто учитывать эти обстоятельства, и это не слишком большая плата за чистоту одежды. А еще авторы отмечают размер дверей: «Двери — просто огромные ворота! Очень удобно сажать детей».

Ненависть #4: Материалы салона, странные алгоритмы и экономия на мелочах

Mazda не относится к числу премиальных марок, хотя определенные ее амбиции по продвижению в этом направлении все же прослеживаются. Тем не менее в своих отзывах владельцы отмечают целый ряд моментов, которые, как они считают, не слишком-то совместимы со статусом флагманской модели.



Mazda CX-9 2006–16



Прежде всего, во многих отзывах владельцы сетуют на слишком простецкие и не слишком качественные материалы внутренней отделки салона, в частности передней панели и дверных карт. Действительно, как-то несолидно: флагман — и панель из жесткого пластика… Пишут даже, что у младшей по статусу Mazda 3 панель сделана из куда более приятного на ощупь материала. Но еще в большей степени не нравятся отдельные элементы из посеребренной пластмассы, поскольку выглядит все это и дешево, и несолидно: «Хотелось бы везде заменить посеребрённую пластмассу на хромированную отделку, как на обрамлении паза селектора АКПП, — и смотрелось бы дороже, и глаз бы больше радовало, и гармонировало бы с экстерьером, где хром вполне себе присутствует».

Слава богу, жалоб на появление "сверчков" не так уж много, но вот по части шумоизоляции мнения владельцев разделились. Кто-то считает, что все нормально, а кто-то — что «шумоизоляции нет». В свое время мне тоже показалось, что уровень шума в салоне Mazda CX-9 слишком высок для автомобиля с флагманским статусом, причем основными компонентами были именно дорожный шум и аэродинамические шумы от боковых зеркал.

Довольно много замечаний к коже, которой обтянут руль. Пока автомобиль новый, она достаточно приятна на ощупь, но очень быстро истирается, приобретая неопрятный вид. Удивляет и отсутствие обогрева руля: мы уже успели привыкнуть к тому, что эта опция доступна даже на бюджетных моделях массового сегмента.

В оснащении автомобиля чувствуется желание конструкторов хоть немного, но сэкономить. Так, сиденье правого переднего пассажира регулируется только в двух направлениях, второй ряд сидений не снабжен обогревом, и, как пишут в отзывах, «зимой там можно дать дуба». Ну а подогрев переднего ряда имеет только два положения, «включено» и «выключено». Многие органы управления не имеют подсветки — тоже как-то не очень премиально… Мал перчаточный ящик, не хватает ниш и полочек для разнообразных мелочей, и уж вовсе удивительным кажется отсутствие электропривода складывания зеркал. Запарковался в узком месте — будь добр испачкать руки…

Mazda CX-9 2006–16



Много нареканий к организации вывода информации бортового компьютера. Во-первых, владельцев раздражает то, что текстовая информация в подменю выводится совершенно не контрастно — например, белые символы на светло-голубом фоне: «весьма проблематично прочитать что-либо, хоть и написано по-русски». Ну а во-вторых, огорчает сама организация вывода: «Почему я должен выбирать между температурой в салоне и забортной? Временем, расходом топлива или остатком на баке?» — негодует автор одного из отзывов. «Почему при каждом запуске двигателя нужно снова и снова каждый раз выводить на дисплей, например, забортную температуру или часы? Ну почему нельзя сделать, чтобы все настройки запоминались? Неужели это так сложно для производителя?» — вторит ему другой.

Вообще для CX-9 характерны «проблемы с запоминанием». Например, автомобиль не запоминает положения отрегулированных зеркал. Но больше всего многих раздражает то, что при воспроизведении с флэшки головное устройство не запоминает композицию, которую воспроизводило, и каждый раз начинает проигрывать все с самого начала.

И очень много претензий к управлению микроклиматом: «Летом дует в лицо, зимой в ноги. Когда включен обдув на стекло, нельзя включить циркуляцию внутри салона», «При переключениях с внутренней циркуляции воздуха на режим обдува лобового стекла (против запотевания) обдув вентилятора всегда переходит в максимальный режим оборотов. Это реально бесит!», «Работа климат-контроля для меня, видимо, очень сложна: в режиме «Авто» теплый воздух дует черт его знает куда и как, в режиме ручной настройки становится лучше, но все равно приходится периодически корректировать то градусы, то обороты вентилятора». Кому-то не нравится то, что датчик дождя живет своей, не всегда понятной, жизнью, а кого-то раздражает самопроизвольное отключение обогрева заднего стекла и боковых зеркал: «Если я нажимаю на клавишу какой-то функции, вполне логично считать, что вопрос обмерзания/запотевания (например, в дождь) снят. Но едешь и вдруг понимаешь, что в центральное зеркало ничего не видно! Смотришь, а обогрев отключен. Снова включаешь, и так по кругу каждые 10-15 минут. Это ли не бред?».

Mazda CX-9 2006–16

Любовь #4: Удобства для водителя

Насколько дружно владельцы сетуют на жесткий пластик передней панели и некоторые другие материалы, настолько же дружно они хвалят кожу, которой обтянуты сиденья: «Когда я сел в СХ-9, понял, что такое кожа отменного качества: это и мягкость, и перфорация, и красивая отстрочка красной нитью. И моется она замечательно», «Салон выглядит как новый, кожа отменная, ни одной потертости или складки, даже на водительском сиденье», «Кожа толстенная, у меня пробег перевалил за 130 000 — нигде и следа потертости, трещин, растяжек», «Что следует похвалить, так это кожу на сидениях, она просто в идеальном состоянии, даже мое сиденье выглядит как новое. Ничем, кроме влажной тряпки, его не мою».



Mazda CX-9 2006–16



Но на качественной коже достоинства сидений не заканчиваются. Во многих отзывах авторы отмечают, что разработчики подобрали очень удачный профиль: «Превосходно спрофилированные передние сиденья, с прекрасной боковой поддержкой, с полным набором электрорегулировок ( а водительское и с электрорегулировкой поясничного подпора), с удобнейшими подлокотниками на дверях и центральным боксом, — всё это позволяет ни малейшим образом не уставать в дальней дороге», «проехав чуть больше тысячи километров и выйдя из машины, я понял, что в организме присутствует обычная усталость, но ломоты в спине, руках, ногах не ощутил», «Очень удобные сиденья, проезжал за раз 1500 км, и ни спина, ни ноги не уставали».

Владельцы вообще очень высоко оценивают эргономику водительского места Mazda CX-9: «Сидишь, как в коконе, так удобно устроиться на водительском месте мне не удавалось ни в одной машине», «Место водителя и посадка очень удобные: мой рост 184 см, один локоть ложится на подлокотник, другой — на мягкую ручку двери». Диапазон продольной регулировки позволяет устроиться за рулем и вполне солидному мужику героических пропорций, и миниатюрной барышне.

Есть, конечно, и определенные недочеты. Например, автор одного из отзывов жаловался, что кокпит сужается к рулю, и в результате при попытке сесть посвободнее левое колено упирается в ручку двери, а правое — в грань консоли. Другому достался автомобиль с зоной искажений в лобовом стекле, из-за чего ему постоянно приходилось опускать сиденье пониже.

Mazda CX-9 2006–16



Но в целом жалоб на обзорность практически нет: обзор вперед отличный, боковые зеркала удобные и большие. Вот только в салонное зеркало заднего вида практически ничего толком не видно… «Тонировка и 3 метра удаления от зеркала до стекла делают зеркало бесполезным. Спасает камера», — отмечает один из владельцев. «В лопухи зеркал заднего вида видно все, чаще паркуюсь по ним и по парктроникам», — подтверждает другой.

И очень многие отмечают полезность электронных систем помощи водителю. «Отлично работает система определения помех в мёртвых зонах (неоднократно спасала мою супругу)» — пишет автор одного из отзывов. В другом отзыве описывается, как FOW (система предупреждения о препятствии спереди) уберегла автора от аварии с тяжелыми последствиями. Он ехал по МКАД в крайней правой полосе и отвлекся на выбор трека в магнитоле, и только писк системы предупреждения позволил ему увидеть остановившуюся на аварийке машину. До тяжелого столкновения были какие-то секунды, но автору все-таки удалось объехать препятствие, протиснувшись между стоящей машиной и отбойником по обочине. В итоге он восклицает: «Дай Бог, чтобы эти системы рядовому автолюбителю и правда ни разу не понадобились. Меня же одна из них спасла от крупного ДТП, так что, друзья, держите их постоянно включенными!».

Ненависть #3: Расход горючего и автономность

Расход горючего является весьма актуальной темой для обсуждений в любом сообществе владельцев этого автомобиля. Оно и понятно: 3,5-литровый атмосферный V6 просто не может не отличаться изрядным аппетитом. В отзывах можно найти очень разные оценки и цифры, однако приводя их к общему знаменателю, можно прийти к некоторым итогам. По части оценки расхода на трассе владельцы вполне единодушны: выдерживая скорость 100 км/﻿ч (на тахометре при этом будет всего 1500 об/мин) можно довести расход до 10 л/100 км; если ехать чуть быстрее, 120-130 км/ч, расход составит уже около 11 л, а на скорости 150 км/ч он перевалит за отметку в 13 л/100 км.

А вот в городе у всех получается очень по-разному. Тут все зависит и от тяжести ноги на педали газа, и от привычки к резким ускорениям. Один из владельцев пишет, что у него с его манерой вождения средний расход (город плюс трасса) составляет 15-16 л/100 км, а когда за руль садится жена, которая водит куда плавнее, он опускается до 12-14 литров. При этом у кого-то из владельцев расход в городском трафике с пробками зимой может запросто доходить до 25-27 л/100 км! Но в основном все сходятся на цифрах 16-18 л/100 км летом и 17-22 л/100 км зимой.

Mazda CX-9 2006–16



Понятно, что вполне состоятельных покупателей, когда-то получавших эти машины в салонах, такие цифры не слишком-то и пугали. А вот человека, который сегодня покупает Mazda CX-9 на вторичном рынке просто потому, что ему «нужен большой автомобиль за вменяемые деньги», такие цифры могут вывести из равновесия. И даже возможность заправляться 92-м бензином (все-таки автомобиль оптимизирован под американские стандарты) не слишком радует. Кстати, отношение к замене 95-го бензина на 92-й у владельцев разное. Кто-то пишет, что разницы не чувствует, а потому без проблем использует горючее с более низким октановым числом, а кто-то пишет, что при использовании 92-го и расход растет, и динамика несколько ухудшается, а потому особых выгод это не дает.

Плюс ко всему, топливный бак CX-9 имеет достаточно небольшой объем, всего 76 литров. Если бы под капотом стоял экономичный дизель, то такой объем всех устроил, поскольку обеспечивал бы автономность на уровне 600-700 км. Но с 277-сильным бензиновым "атмосферником" одного бака хватает кому на 350-400, а кому и на 250-300 км, а это, конечно же мало — ведь автомобиль всей своей сущностью оптимизирован именно под перегоны по трассе. Очень обидно получается — такая вот яхта для дальних путешествий, а запас хода настолько ничтожен…. Не случайно во многих отзывах авторы пишут, что установили газобаллонное оборудование и таким образом решили эту проблему.

По словам одного из владельцев, установка обошлась ему в 56 000 рублей, но полностью окупилась за 23 000 км. При этом разница в стоимости топлива составила 1200 рублей на каждые 400 км, автономность на двух баках (газ плюс бензин) выросла до 900 км, а ухудшения динамики он не заметил.

Любовь #3: Динамика

В подавляющем большинстве отзывов авторы отмечают отличные динамические характеристики Mazda CX-9: «По ощущениям разгон для такой махины более чем пристойный, вообще кажется, что управляешь не огромным тяжёлым кроссовером, а мощной легковушкой. При обгонах давишь уверенно газ в пол — и 6-ступенчатый автомат без промедлений и запаздываний кидает на пару передач вниз, машина приседает на задние колёса, и сразу начинается такой мощный разгон, что морду приподнимает — это то, что делает обгоны безопасными и вызывает неподдельный восторг», «Разгон весьма стремительный: крутящий момент в 367 ньютон-метров всегда под руками, фактически с холостых оборотов, так что выкручивать, чтобы ехала, не надо. Выстреливает при необходимости очень бодро, 90% автомобилей так ускоряться не могут». И эта способность активно ускоряться с любой скорости очень выручает во многих случаях и в городе, при необходимости влиться в быстро движущийся поток, и во время обгонов при встречном транспорте.

Mazda CX-9 2006–16



Например, нередко бывает такая ситуация: висит знак, предписывающий на перекрестке повернуть из этого ряда налево, а ты стоишь на ряд правей, чтобы ехать прямо. Но нередко находятся умники, которые просто игнорируют этот знак и пытаются тоже ехать прямо. То, что происходит дальше, один из владельцев описывает так: «Чтобы успеть проехать перед такими умниками, приходится ускоряться с места, при том что эти так называемые соседи по полосам прекрасно понимают, что что происходит, и каждый раз выжимают из своих малолитражек всё до предела, чтобы ты их не обошёл.... Да только шансов у них — ноль…».

При обсуждении вопроса о динамических параметрах Mazda CX-9 регулярно возникает один любопытный момент: в паспортных данных значится, что время разгона этого автомобиля до 100 км/час составляет 10,1 секунды. Но поскольку очень многим показалось, что автомобиль разгоняется несколько быстрее, владельцы начинают проводить самостоятельные замеры, используя GPS. И у всех оказалось, что время разгона действительно меньше и составляет от 7,9 до 8,1 секунды! Не правда ли, странно: обычно компании несколько завышают технические характеристики своих машин, а Mazda для чего-то их занизила…

Но вернемся к ощущениям при езде на трассе. Во многих отзывах владельцы пишут, что автомобиль идет очень ровно, как океанский лайнер, что скорость 140 км/ч воспринимается как не превышающая 70, что провал по отклику на нажатие на педаль газа отсутствует как класс на любой скорости, что 6-ступенчатый автомат Aisin срабатывает без задержек и запаздываний… Мне встретился только один отзыв, в котором автору не понравилась работа связки двигатель-коробка. Он обвинил ее в некой двойственности: «Для спокойной езды мощность избыточна, для обгонов на трассе — недостаточна, и где все эти 277 кобыл — непонятно». Не понравилась ему и чересчур чувствительная педаль газа, к которой пришлось долго привыкать: мол, чуть коснулся — и снимай ногу, а то придется тормозить.

Но гораздо больше сугубо положительных оценок: «В путешествиях по трассе не обращаешь внимание ни на что — хочется ехать, ехать и ехать, пожирая километры, дороги, города и веси, получая удовольствие и наслаждаясь отменным комфортом… Это — пожиратель дорог!».

Mazda CX-9 2006–16

Но последнее высказывание требует уточнения: хороших дорог! Потому что если зимой на заснеженной трассе CX-9 ведет себя вполне прилично и неплохо держит дорогу за счет полного привода, то вот на грунтовке или разбитом грейдере нужно быть поосторожней: геометрическая проходимость не относится к сильным сторонам этого автомобиля. В итоге встречаются такие признания: «Ехал по проселочной дороге, на небольших ухабах не снизил скорость, и моя черная бестия воткнулась мордой в очередную «волну» в результате раскачки. Вырвало крепления бампера».



Ненависть #2: Проблемы с тормозными дисками и полным приводом

Практически у каждой модели есть уязвимые места и проблемы, с которыми раньше или позже приходится столкнуться всем владельцам. Есть такие проблемы и у Mazda CX-9. И первой является проблема передних тормозных дисков. Среди владельцев распространено мнение, что все это происходит потому, что на автомобиле использовали «маленькие тормозные диски от СХ-7. Конечно, их поведет от приличных частых торможений с приличных скоростей». Как правило, проблемы начинаются после пробега порядка 20 000 км (на данном комплекте дисков): «Диски начали жутко бить. В воду не попадал, на мойке струей горячие не обдавали — это заводской косяк, машина не приспособлена к резким и частым торможениям», «тормоза слабые, диски уже два раза менял», «перегрел диски и при торможении на скоростях выше 80 км/ч начинаешь чувствовать их биение»… Высказываний такого рода просто очень много.

Бороться с этим явлением можно по-разному. Кто-то предлагает просто проточить диски (тем более, что сделать это можно, не снимая их с автомобиля). Процедура и стоит не слишком дорого, и занимает порядка 30 минут на один диск. Но гораздо больше отзывов, в которых в качестве решения предлагается замена штатных дисков на спортивные: «Диски — обычный расходник. Купил Zimmermann, и проблема пропала навсегда», «Лучшее решение — замена дисков при начале биения на дорогой и качественный неоригинал».

Mazda CX-9 2006–16



Куда серьезней проблемы с системой полного привода, который достаточно далек от идеальной надежности. Во-первых, нередко отказывает электромагнитная муфта, причем причиной поломки чаще всего служит обрыв отгнившей проводки. А дальше происходит вот что: «На 25 тысячах загорелся датчик неисправного полного привода. Поехал к дилеру, диагноз — отгнил провод с блока управления муфтой заднего привода, всё под замену! Не стал играть в эту игру, поехал к хорошему механику, и за 3000 рублей он мне снял, разобрал, нарастил, припаял, собрал и поставил эту муфту на место!».

Гораздо большую головную боль доставляет раздаточная коробка. Конструкторы не снабдили ее сливной пробкой и не прописали в регламенте ТО замену масла в этом узле. Но поскольку коробка расположена в непосредственной близости от выпускного коллектора, она постоянно находится в зоне повышенной температуры. В результате масло внутри коробки теряет свои свойства, зубья шестерен и шлицы выходного вала начинают выкрашиваться.

Mazda CX-9 2006–16



Другой сценарий — под воздействием температуры сальник, стоящий между коробкой передач и раздаточным редуктором, теряет изолирующие свойства, и через него начинается интенсивная течь масла. Результат тот же — выкрошившиеся зубья и потеря полного привода (это не считая вони горящего на коллекторе масла). Причем случиться такая беда может у владельца с любым стилем вождения: «Я машину не рвал, по бездорожью не лазал, ездил чисто по городу, максимум в сугроб какой-нить нырну с целью парковки»… А все равно узел под замену.

Новый редуктор стоит около 150 000 рублей, но можно сэкономить, заказав узел с американских разборок. Однако в любом случае рекомендуется сразу отдать узел опытному токарю, который за малую денежку врежет в картер сливную пробку — она превратит узел в обслуживаемый и позволит регулярно менять в нем масло.

Любовь #2: Маневренность и управляемость

Понятно, что пятиметровому «лайнеру» довольно сложно пробираться в городских джунглях. Владельцы пишут: «К габаритным размерам нужно привыкать. Не везде получается совершить маневр, припарковаться. Это проблема любого крокодила длиной более 5 метров», «Считаю, что этот автомобиль для трасс, в городе только по необходимости. Вообще полагаю извращением покупать большой автомобиль и колесить на нем по городу, не имея второй маленькой машины». Но на самом деле, хотя Mazda CX-9 никто и не называет прирожденным горожанином, все обстоит не так уж плохо.

Во-первых, маневренность СХ-9 ничуть не хуже, а то и лучше, чем у многих автомобилей сопоставимого размера. Вот, например, что пишет человек, у которого в семье два кроссовера, CX-9 и Volvo XC90: «Радиус поворота Volvo — просто беда, он огромен по сравнению с CX-9». Опять же, Mazda довольно легко справляется с проблемами зимней городской среды: «В сугробах паркуется и вылазит. Я залезаю порой в такие места, что потом, когда придешь машину забирать, думаешь — как же отсюда без трактора?! Но выключишь антибукс и плавно, скребя защитой картера по ледяным глыбам, спрессованному снегу и прочей фигне, какая бывает на обочинах, вылезаешь, как будто ты на Круизере».

Другой вопрос, что подвеска, настроенная на езду по трассам, в городе нередко кажется слишком жесткой: «Не понравилось то, что при проезде лежачих полицейских на скорости чуть больше положенной передние колёса бахают до отбойников. Возможная причина — большие неподрессоренные массы огромных колёс, по задней подвеске замечаний нет», «Подвеску пробивает зачастую, и изрядно потряхивает на ямах (я живу на Щелчке, где везде трамвайные пути). Но при этом, наверное, надо понимать: чем мягче подвеска, тем хуже управляемость».

Mazda CX-9 2006–16



И это действительно так! Большинство владельцев оценивают трассовую управляемость Mazda CX-9 очень высоко: «Весьма острое и точное управление, вполне сравнимое с эталонными для меня Ауди», «Колею держит хорошо, не кидает, не козлит. В повороты входит замечательно, управление близко к обычному легковому автомобилю, крены в норме, руль в меру тяжелый, информативный», «Как она управляется! Валкости нет и в помине, ощущение, что управляешь сбитым хэтчбеком, в общем, спортивность чувствуешь». Но именно эта спортивная жесткость резко уменьшает комфорт движения по плохим дорогам и на бездорожье.

А еще стоит учесть, что у этого автомобиля нет никаких систем, направленных на повышение внедорожного потенциала. Нет даже электронных псевдоблокировок, подтормаживающих буксующие колеса и позволяющих бороться с диагональным вывешиванием. Есть только клавиша отключения системы стабилизации, но как только скорость превысит 15 км/ч, система снова заработает.

В общем, ощутить драйв и погонять в управляемых заносах у вас не получится: «Во время снегопадов на пустой дороге при 90-градусном повороте не единожды намеренно пытался сорвать заднюю ось в управляемый занос, как на моей предыдущей Ауди А6 кваттро — ни разу не вышло». Зато прописывать повороты на заснеженном шоссе можно быстро и уверенно.

Ненависть #1: Налог и стоимость содержания

Безусловно, для того, кто в наши дни решает купить Mazda CX-9 на вторичном рынке просто потому, что он получит «много автомобиля за скромные деньги», стоимость содержания превращается в критический параметр. Например, величина транспортного налога… В центральной России налог на автомобиль с 277-сильным двигателем составляет 41500 — 42500 рублей. Первые владельцы писали об этом так — мол, ерунда, разделите сумму на 12, и получается все равно, что один заход в супермаркет, было бы о чем говорить. Но нынешние владельцы оценивают эту сумму совершенно иначе: «Когда приходят налоги, становится грустно», «Народ у нас от CX-9 из-за налога шарахается», «Отличная машина, но налог отбивает все желание ей владеть», «Если бы у меня не было льготы по транспортному налогу, то не уверен в том, что купил бы CX-9».

В итоге многие авторы отзывов высказывают примерно такие соображения: если бы руководство Mazda рассматривало российский рынок как достаточно перспективный для этой модели и не зацикливалось бы на продажах в Америке, то непременно привело бы мощность мотора в соответствие с налоговым законодательством и при сертификации дефорсировало бы двигатель до 249 л.с. Тогда и продажи пошли бы куда активней, и отношение к автомобилю было бы другое.

Mazda CX-9 2006–16



Ведь расходы на плановое ТО в случае CX-9 не так уж высоки: обычные работы по замене технических жидкостей и фильтров укладываются в 12-15 тысяч рублей. Другое дело, что автомобиль в возрасте 10 и более лет не может не требовать планово-предупредительного ремонта, а вот он может стоить достаточно дорого.

Это подтверждают рассказы владельцев: «Не так давно полностью перетряхнул подвеску: все сайлентблоки, рычаги, наконечники. Отдал где-то 100 тысяч», «В среднем в год на обслуживание (у неофициалов) уходит тысяч 50, но для крупных ТО готовьтесь к хорошей сумме. Например, рулевая рейка — 80-90 тысяч, снять/поставить раздатку — 20, тормозные диски — 15, задние рычаги — по 30», «Порвался пыльник на шаровой опоре впереди — пошел за новой. Замена не предусмотрена, меняется весь рычаг в сборе!». Опытные владельцы предупреждают: за автомобилем нужно постоянно следить. Хотя он и достаточно надежный, но если вы проморгаете какую-либо течь или посторонний звук, это обязательно приведет вас к дорогостоящему ремонту.

Впрочем, о надежности в отзывах пишут очень по-разному. Есть абсолютно критические: «Владел данным чудом 1,5 года, отдал в зачет новой машины с большим дисконтом. За 120 000 км пробега (в основном по трассе) было заменено следующее: диски передние — 4 раза, задний редуктор (раздатка) — ждал его 3 месяца, передние стойки амортизатора, ступичные подшипники по кругу на 55 000 и 115 000 км Да я уже поселился в этом сервисе!». Но немало и вполне положительных оценок: «СХ-9 2013 г. в., пробег 380 тыс. км. Поменял два ступичных подшипника спереди и один задний, и всё (расходники не в счет)», «Автомобиль надежный, нигде не подводил (более 15 дальних поездок, по 3-7 тыс. км.)», «Проехав на CX-9 более 170 000 км, могу с уверенностью заявить, что это надежный автомобиль. Ни разу за 5 лет «бестия» меня не подвела, хотя ремонты, конечно, были».

Достаточно дорого обходится и кузовной ремонт: «Недавно было небольшое ДТП, повреждены капот и фара. Недешево: фара — около 40 тысяч, капот — 50. Нашел тайваньский капот за 20, а на фару пришлось раскошелиться», «У CX-9 фишка — тонкое навесное железо, и если кто попадает в ДТП, то выправить двери, крылья обычным малярам вряд ли удастся: работа сложная (хотя и выполнимая). Но официалы всегда скажут менять деталь — мол, рекомендации производителя».

Mazda CX-9 2006–16



Очень по-разному оценивают в интернете и ликвидность автомобиля. Кто-то ехидно восклицает: «Ну что, купили? А теперь попробуйте ее продать!», кто-то активно возражает: «При продаже цену не ломил, от перекупов отбился и вопреки сформировавшемуся мнению о трудной ликвидности модели, продал в течение месяца». Но в целом стоит понимать, что в среднем продажа Mazda CX-9 на вторичном рынке занимает порядка двух месяцев, хотя цены на нее тысяч на 200 ниже, чем на автомобили с аналогичными потребительскими свойствами.

Любовь #1: Объем и трансформация салона

Ну что же, мы уже разобрались со многими достоинствами Mazda CX-9 и многими недостатками этой модели и обсудили причины, по которым она в свое не стала бестселлером. Тем не менее, как говорится, «в ней все-таки что-то есть». Иначе не писали бы люди в отзывах: «Мне есть с чем сравнить, владел или просто ездил на многих автомобилях. Пока Mazda CX-9 оставила одни из лучших впечатлений, это та машина, которую не хочется продавать».

Mazda CX-9 2006–16



И здесь вновь придется вернуться к старой истине: размер имеет значение! Потому что самые восторженные отзывы оставили те из владельцев, кто приобретал именно большой семейный универсал: «Всю прелесть большой машины понял, когда родился ребенок. Автолюлька и мама умещаются без проблем на заднем сиденье, и еще куча места остается, а коляска и половины багажника не занимает», «Очень большой внутри, хотя снаружи кажется малыш, но размеры больше крузака. Для семьи с тремя детьми очень круто!».

Более того, Mazda CX-9 является одним из немногих автомобилей, имеющих все основания называться семиместными. Действительно, сиденья третьего ряда являются полноценными, на них без особых проблем помещаются два взрослых человека. Что немаловажно, в семиместной конфигурации за третьим рядом сидений все-таки остается некий объем, который имеет право называться «багажником». Ведь 487 л — это больше, чем у некоторых массовых хэтчбеков, ну а максимально доступный объем со сложенными сиденьями второго и третьего рядов составляет героические 2852 литра.

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Именно вместимость и наличие полноценного третьего ряда и подкупают очень многих поклонников модели: «Салон — просто сказка, он огромен, 3 полноценных ряда. У меня 4 детей, поездка на юг — просто супер, дети по двое на ряд», «Очень часто путешествуем на ней. Расстояния от 700км, один ребенок в кресле и 4 взрослых, все чувствуют себя отлично. Все вещи помещаются — зимой 3 пары горных лыж и все лыжное оборудование входят на ура, даже багажник на крышу не вижу смысла брать», «Вместимость — реально что твой минивэн, 5-6 пассажиров вожу без проблем, и еще остается какой-никакой багажник литров на 300 (больше, чем в некоторых малолитражках). Трансформация салона — просто блеск, все сиденья складываются в пропорциях (2 ряд — 35/65, 3 ряд — 50/50), второй ряд продольно двигается сантиметров на 30, так что можно найти место для разнокалиберных пассажиров и багажа, можно сложить 1 сторону 2 и 3 ряда, загрузить длинномер и 2-3 пассажиров, удобно и практично…»

Впрочем, отношение к третьему ряду сидений у всех разное. Кто-то пишет, что практически никогда им не пользуется, что единственная от него польза — при сложенных задних сиденьях под ними образуются ниши, куда можно спрятать всякие мелочи, а кто-то пишет, что третий ряд — это несомненный плюс, и что он постоянно возит семью из шести человек.

Mazda CX-9 2006–16



В любом случае, именно внутренние объемы в сочетании с отменным поведением на трассе и составляют главное достоинство Mazda CX-9. И, конечно же, в таком автомобиле вполне можно устроиться на ночлег, поскольку если сложить оба задних ряда сидений, то в салоне легко помещается двухметровый надувной матрас. Как написал один из владельцев в своем отзыве — «Огромная внутри, достаточно много всяких функций, на скорости очень хорошо держит дорогу… Если у вас семья минимум из четырех человек, вам нужен полный привод, кожа и все такое, а бюджет невелик, то, думаю, альтернатив не то чтобы не было, но их очень мало!».