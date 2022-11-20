5 причин покупать и не покупать Mitsubishi Pajero Sport I

Если вы изучаете возможность реализовать свою давнюю мечту и прикупить комфортабельный внедорожник просто потому, что это круто – можете смело переходить к чтению какого-то другого материала. Mitsubishi Pajero Sport первого поколения, скорее всего, вам не подойдет. Хотите знать, почему? Тогда все-таки можете задержаться и прочесть эту статью…

На пике моды на среднеразмерные внедорожники руководство Mitsubishi решило, что марке необходимо расширить гамму своих автомобилей повышенной проходимости и выпустить автомобиль, несколько менее технологичный и более дешевый, чем ставший к тому моменту бестселлером Pajero II. Новинке предстояло конкурировать с такими моделями, как Nissan Pathfinder / Terrano WD21, Nissan Terrano II, Ford Explorer, Chevrolet S-10 Blazer и Toyota 4Runner / Hilux Surf третьего поколения. Сказано – сделано, и в 1996 году сначала в Японии, а затем и на других рынках появился новый пятидверный внедорожник. Основой для создания автомобиля стал пикап L200 третьего поколения, от которого новинка получила раму, переднюю торсионную подвеску, трансмиссию, мосты, силовые агрегаты и систему полного привода EasySelect (типичный парт-тайм с жестко подключаемым передним мостом), кузовные панели передней части и архитектуру салона.



Изначально сборка осуществлялась на заводе Нагоя в Японии, но вскоре к нему присоединились предприятия в Таиланде, Китае и Бразилии. У внедорожника было много имен: он продавался как Pajero Sport в Европе (в том числе, в России), Montero Sport – в США, Южной Америке и Испании, как Nativa – в некоторых странах Центральной Америки, Shogun Sport – в Англии, G-WAGON – в Таиланде и как Challenger – у себя на родине, в Японии.

Mitsubishi Pajero Sport 1996–2011

Конструктивно Pajero Sport представлял собой типичный среднеразмерный универсальный внедорожник середины 90-х годов ХХ века: мощная лонжеронная рама, независимая торсионная передняя подвеска и неразрезной задний мост, подвешенный на пружинах и продольных рычагах с тягой Панара и стабилизатором поперечной устойчивости. Все тормоза – дисковые. Гамма двигателей включала в себя три атмосферных бензиновых двигателя: рядную 2,4-литровую «четверку» 4G69 мощностью 161 л.с и два V6 – 177-сильный 6G72 объемом 3,0 литра и 186-сильный 6G74 объемом 3,5 литра. Линейка двигателей на тяжелом топливе также состояла из трех четырехцилиндровых турбодизелей: 4D56 (2,5 литра, 99 л.с.), 4М40 (2,8 литра, 138 л.с.) и 4М41 (3,2 литра, 162 л.с). Большинство этих двигателей в России не представлены, и на нашем вторичном рынке обычны машины, оснащенные бензиновым 6G72 в паре с гидромеханической коробкой V4A51 от Aisin и турбодизелем 4D56 в паре с 5-ступенчатой механикой, хотя встречаются и версии с бензиновым мотором и механикой.

В 2004 году автомобиль претерпел небольшой рестайлинг, и его выпуск продолжался вплоть до 2009 года.

Цены на Pajero Sport первого поколения выглядят весьма привлекательно: за бензиновые машины просят от 250-350 тысяч рублей (за автомобили выпуска конца 90-х) до 1,2-1,3 миллиона рублей (за рестайлинговые машины 2005-2008 года). Автомобили с дизельными двигателями стоят чуть дороже, от 300-400 тысяч до 1,4 миллиона рублей, несмотря на то, что дизельные версии укомплектованы механическими коробками передач, а бензиновые в подавляющем большинстве – автоматическими. Но тут сразу возникает вопрос: а стоит ли овчинка выделки и не купит ли человек, прельстившись привлекательной ценой, две тонны головной боли вместо автомобиля? Так что давайте познакомимся с тем, что пишут о Pajero Sport владельцы этих машин. Ну а чтобы эти оценки были как можно ближе к жизни, мы старались использовать в основном отзывы, написанные в 2018-2022 годах.

Ненависть #5: Возраст. Найти живым, а не мертвым

Сразу скажу: искать на вторичном рынке внедорожник в возрасте 15-20 лет будет только тот, кто точно знает, что ему нужен именно такой автомобиль: заядлый рыбак, охотник или просто человек, которому нужно много ездить «по направлениям». И исходить в своих поисках он будет из простого и старого постулата: «у рамных автомобилей нет возраста и пробега, есть только состояние». Но вот тут-то, как говорил незабвенный Михаил Сергеевич, собака и порылась!

С одной стороны, в Сети хватает отзывов (причем я рассматриваю только те из них, что написаны за последние три года), в которых владельцы уверяют, что за все годы эксплуатации (а речь и идет о сроках в 10-15 лет) не имели сколь-нибудь серьезных проблем: «Что сказать могу... только слова благодарности создателям этой чудо-машины! Практически не ломается, крупных ремонтов не было, не сыплется. Ежегодное ТО – и достаточно!»; «За эти 15 лет и больше 250 000 км пробега – только плановое ТО и расходники, что очень радует!». Ну и все в таком духе: «Машину (бензин, 177 лошадок) купил с пробегом 370 тысяч. Проехал 100 000 – никаких проблем».

Mitsubishi Montero Sport 1999–2004

Но тут потенциального покупателя подстерегают две опасности. Первая – все та же геронтология: раз типичные проблемы (о которых мы поговорим позже) не проявились в течение многих лет, это значит, что с довольно высокой вероятностью они достанутся новому владельцу. Вторая – проблемы, связанные с коррозией. И страшна в данном случае даже не коррозия кузова – металл кузовных панелей Pajero Sport I вполне толстый и качественный (хотя пороги и места под пластиковыми накладками все-таки гниют). Вся проблема в том, что корродирует сама рама (и не только у внедорожников Mitsubishi). Тут дело даже не только в том, что если за состоянием рамы не следить, то вентиляционно-сливные отверстия в элементах рамы забиваются, внутри копится влага, а в итоге в один не самый прекрасный момент рама может под нагрузкой просто переломиться (что я как-то наблюдал). Такое случается все же не слишком часто, хотя настоятельно рекомендуется в случае покупки возрастного рамного внедорожника промыть внутренние полости рамы под давлением, просушить, а потом провести тщательную антикоррозионную обработку.

Куда чаще корродирует участок рамы, на который нанесен VIN-номер, а к чему это может привести, уже понятно. Вот нашли вы вроде бы отличный экземпляр: двигатель, коробка, подвеска, мосты – все в прекрасном состоянии. Ударили по рукам, приезжаете в ГАИ, а вам и говорят: «у вас номер не читается». Кстати, после покупки за состоянием этого участка тоже рекомендуется следить, иначе потом будут проблемы при продаже. Придется ездить по экспертизам, платить за них деньги – в общем, та еще головная боль.

Еще один момент, который нужно учитывать: владельцы, четко знающие, зачем им этот автомобиль, и тщательно поддерживавшие его в хорошем состоянии, не спешат его продавать, чтобы поменять на что-то свежее. А на что менять-то? Вот и получается, что удачные экземпляры, по словам одного из владельцев, «купив, из семьи уже не отпускают до тех пор, пока они не развалятся окончательно». Бывает, конечно, что ухоженный автомобиль поступает в продажу, но скорее уйдет на продажу машина от случайного владельца. Только в этом случае вряд ли она будет в идеальном (даже с учетом возраста) состоянии.

Любовь #5: Внешность

Как ни странно, одним из побудительных мотивов к покупке Mitsubishi Pajero Sport первого поколения нередко оказывается внешность. Вот казалось бы, ну что тут такого? Совершенно заурядный автомобиль, обычный утилитарный внедорожник без излишеств и каких-то вычурных деталей. Но относительно простые и строгие, но в то же время мужественные и стильные линии приворожили сердце очень многих.

Mitsubishi Montero Sport 1999–2004

«Автомобиль доставляет только эстетическое и моральное удовольствие»; «Конечно, это дело вкуса, но мне очень нравится – не зализанный, но и не сильно рубленый кирпич. Брутальный, ничего лишнего – и все по делу»; «Машина хороша своей простотой: строгие линии, прямые углы. Кто-то скажет, что топорный автомобиль, а как по мне, так это его изюминка, выделяющая его из потока», – пишут владельцы в своих отзывах. И знаете, в очень многом я с ними согласен. Хотя автомобиль и сделан из пикапа, он получился на редкость гармоничным.

Ненависть #4: Набор типичных болячек

Организм любого человека, возраст которого перевалил за седьмой десяток, начинает сбоить. Вот и в любом автомобиле, даже самом надежном и рассчитанном на серьезные нагрузки, обязательно найдутся некие слабые места. Есть они и у Pajero Sport. В свое время мы очень подробно осветили вопрос, с какими техническими проблемами может столкнуться покупатель подержанного Pajero Sport первого поколения, рассмотрев как проблемы коррозии и подвески, так и неисправности силовых агрегатов. Но это было объективное техническое исследование, ну а сейчас нам интересней, что волнует реальных владельцев. Начнем с двигателей.

Во многих отзывах владельцы рассказывают о выходе из строя датчиков системы управления двигателем: «Приказали долго жить датчик массового расхода, датчик холостого хода, две лямбды и датчик положения переднего моста». Нужно внимательно следить за состоянием катушек зажигания (как пишут владельцы, они установлены не совсем по уму). В определенном возрасте у бензиновых 6G72 может начаться «масложор» (правда, эти симптомы начинают проявляться при пробегах за 200 тысяч километров). В 95% случаев проблема решается заменой маслосъемных колпачков. Но могут быть и иные причины: например, разрушение сальника маслонасоса. Деталь копеечная, а стоимость замены на несколько порядков выше.

Если владелец не следил за чистотой радиатора, замена неминуема. Чаще всего ставят неоригинал китайского производства, но качество неоригинальных радиаторов, как правило, так себе, и их хватает лишь на несколько лет.



Mitsubishi Pajero Sport 1996–2011

У дизелей 4D56 свои характерные болячки: например, шкив коленвала по сути является расходным материалом, поскольку ходит максимум 100-150 тыс. км. И менять шкив нужно обязательно, иначе может разбить шпоночные пазы на коленвале, а это – полная переборка и замена коленчатого вала.



Общим местом стало упоминание о сгнивших топливных баках и заливных горловинах, и если не уследить, ржавчина может забить топливную магистраль. Есть проблемы и с электрикой: регулярно перестают работать моторчики омывателя фар, перегорают лампочки в приборной панели и блоки управления климатом (а замену их точно нельзя назвать дешевой). Владельцы (особенно те, кто регулярно эксплуатирует машину на бездорожье) очень жалуются на расположение генератора: «Генератор стоит на уровне картера двигателя! Любая серьезная лужа – и вы попали на серьезные деньги». А еще их интересует, какой гений из Митсубиси разместил вакуумный насос на оси генератора? «Масляная баклажка с давлением отделена от электрики генератора одним маленьким сальником. И как только сальник за 200 рублей умирает, вы можете смело готовить 27 000 руб. на смену генератора» (цены 2018 года).

Трансмиссия в целом достаточно надежна, но, как пишут владельцы, «рубеж в 160 000 км на родном сцеплении еще никто не преодолел» (это если говорить о механических коробках). А вот автоматы владельцы характеризуют как «беспроблемные»: «не допускайте пробуксовок и перегазовок, раз в 50 тысяч меняйте ATF и вообще не будете знать, что с коробкой что-то может случиться».

В целом надежна и система полного привода, хотя и с ней бывают казусы: «Перестал включаться полный привод, зимой после снегопада не смог выехать с парковки из сугроба, чем сильно повеселил владельцев пузотерок. Вылечили заменой датчика на раздатке». И вообще вакуумная система подключения полного привода требует периодического ухода (чистка магистралей от влаги, смазка, чистка контактов клапанов), а если ей долго не пользоваться, то в самый ответственный момент полный привод может и не подключиться.

Mitsubishi Pajero Sport 1996–2011

Регулярно сгнивают магистрали печки (а ведь наличие двух печек – несомненный плюс этого автомобиля, который отмечают очень многие). Но больше всего владельцев достают регулярно закисающие тормозные суппорты: «Периодически закисали суппорты, особенно задние»; «Задние суппорты закисают после зимы, если забыл вовремя смазать».



Что же касается подвески, то в целом ее характеризуют как очень выносливую, но лишь при условии периодической и регулярной шприцовки. Могут потребовать замены шаровые опоры верхних рычагов (по счастью, они меняются не вместе с рычагами), стойки и втулки стабилизаторов. Многие упоминают о замене просевших задних пружин и «уставших» амортизаторов (как задних, так и передних), но есть и владельцы, которые преодолели более 300 000 км вообще без вмешательства в подвеску.

Любовь #4: Конструктивная простота и ремонтопригодность

Все авторы положительных отзывов отмечают, что надежность Pajero Sport первого поколения обеспечивается не за счет каких-то особых конструктивных ухищрений, а в первую очередь, за счет конструктивной простоты. «В Паджеро тех лет просто нечему ломаться, так как самый сложный механизм в них, наверное, это кондиционер», – пишут владельцы. Это, конечно, фигура речи: в любом транспортном средстве, даже в крестьянской телеге, есть чему ломаться. Но определенный смысл в этих словах все-таки есть…

Mitsubishi Pajero Sport 1996–2011

Дело в том, что первый Pajero Sport вполне может обслуживать и чинить любой человек с некоторым набором навыков и технических знаний. «Конструкция очень проста, узлы и агрегаты внушительных размеров, заменить что-либо или отремонтировать не составляет труда», – говорят владельцы. Единственный неожиданно сложный момент – замена свечей двигателя 6G72: «Свечи пришлось менять в сервисе, т.к. нужно снимать впуск». А еще ремонт или замена бензонасоса требует снятия топливного бака, но и это не проблема, если есть яма. Вот и пишут владельцы, что в обслуживании Sport оказывается даже дешевле, чем отечественные автомобили – естественно, если делать все самостоятельно.

Ненависть #3: Комфорт нам только снится

Комфорт – понятие относительное, но тех, кто восторгается комфортом Mitsubishi Pajero Sport первого поколения, очень мало. Чаще всего оценки оказываются довольно критическими: «"Уазик", только по-японски, с икебаной: движок погромыхивает, коробка подвывает, наддув посвистывает, как на КАМАЗе, в общем – "мужицкое" авто. Салон – только чтобы ездить». Ну а поскольку этот автомобиль владельцы и используют так же, как УАЗ, то с ним и сравнивают: «Насколько в МПС комфортно? Я бы поставил 3+, при условии, что 1 – это УАЗ-469, а 5 – это Мерседес S-класса».

Что же владельцам не нравится? Во-первых, очень многие жалуются на то, что не могут найти подходящего положения за рулем: «Посадка за рулем – это очень плохо. Руль регулируется только по наклону, устроиться более-менее комфортно – проблема. Кто писал, что сидишь, как в собачьей будке? В точку!». Но и пассажирам на заднем диване тоже приходится несладко: «Комфорта мало, сиденья неудобные, узкая, троим на галерке тесно (если это не девочки)»; «Заднее сидение – никакое. Никому там не удобно».

Mitsubishi Pajero Sport 1996–2011

Не слишком радует и отделка салона. Что поделать, ведь автомобиль ведет свое происхождение от сугубо утилитарного пикапа. Так что во множестве отзывов, даже вполне положительных, владельцы отмечают: «очень напрягает жесткий пластик, особенно шумная отделка в багажном отсеке. На каждой кочке куча посторонних скрипов и звуков из багажника».

Естественно, с конца 90-х годов прошлого века в автомобилях появилась масса опций – и естественно, ничего из них вы в Pajero Sport не найдете… «После РАВ4 сел в Паджеро – как будто обратно в «шестёрку». Конечно, в нём есть кондиционер, подушки безопасности, АБС, но после напичканной всякими "плюшками" Тойоты это очень сильно ощущается». Явно не хватает мест, куда можно положить всякие мелочи (в первую очередь – телефон), единственная возможность – бросить в бокс-подлокотник.

Но главный генератор дискомфорта – это все-таки жесткая внедорожная подвеска. «Главный его минус в плане комфорта – это жесткая подвеска, так что если вы эксплуатируете автомобиль только на хорошем асфальте, то эта машина не для вас»; «Подвеска покажется жесткой (в работе торсионы), но радости не будет конца, когда вы на скорости пролетите ухаб, на котором у другой машины вырвет колесо». Как ни странно, во многих отзывах владельцы хвалят шумоизоляцию: «Хорошая шумоизоляция, на скоростях до 100 км/ч очень тихо. Дальше – аэродинамические шумы, и мотор слышен после 3 тысяч оборотов».

Mitsubishi Pajero Sport 1996–2011

В общем, в плане комфорта Pajero Sport надо воспринимать как «колхозный автомобиль», к которому не стоит придираться. Поэтому если вы не рыбак, не охотник, и не фанат этой модели, лучше найти что-то другое.

Любовь #3: Обзорность и микроклимат

На обзорность первого Pajero Sport никто из авторов отзывов не жалуется. Им очень нравится, что посадка водителя высока, да и зимой на лобовое стекло попадает не так уж много грязи. Нет претензий и к обзору назад: большие боковые зеркала заднего вида позволяют отлично контролировать дорожную ситуацию, да и в салонное зеркало все видно очень неплохо.

Mitsubishi Pajero Sport 1996–2011

Вполне устраивает владельцев и микроклимат в салоне. Да, автомобиль не может похвастаться продвинутой системой климат-контроля, но кондиционер работает вполне исправно (естественно, когда исправен, простите за тавтологию). Но что очень важно, особенно для тех, кто живет в местах с суровым климатом, в Сибири или на Севере, так это отменная приспособленность автомобиля к низким температурам. «Даже в лютый мороз в нем комфортно, как дома», – отмечают авторы отзывов. Прежде всего – из-за наличия отдельной второй печки для задних пассажиров.

Ненависть #2: Расход горючего

Как и следовало ожидать, отношение к расходу горючего у владельцев дизельных и бензиновых версий расходится самым кардинальным образом. При этом даже дизельный Pajero Sport действительно нельзя назвать образцом экономичности: от 9 до 12,5 литров на сотню в городских условиях и 8-10 литров на трассе летом – это довольно много. Зимой же, да еще в случае постоянной езды с подключенным передним мостом, расход запросто может доходить до 15-17 л/100 км.

Mitsubishi Pajero Sport 1996–2011

И все же в случае бензинового V6 большинство владельцев выражают некое недовольство: «по городу 16-17 л. Если под зад давать – 18-19. Трасса – 13,5-14, ну это минимум при средней скорости 110». Понятно, что расход очень зависит от скорости, манеры езды и тяжести ноги на педали газа. Но в среднем, пожалуй, можно ориентироваться на 10-13 литров на трассе и 15-17 в городе, причем летом, и 17-19 (до 20) л/100 км зимой. Да, с таким расходом можно мириться, тем более что автомобиль без проблем переваривает 92 бензин. Но тут надо понимать, за что, собственно, ты страдаешь…

Любовь #2: Неинтересен ГАИ и угонщикам

«Особого внимания со стороны ГИБДД ждать не стоит: по сути для них вы пустое место, у которого все деньги ушли на лебедку и фаркоп, и вообще нечего с вас брать», – пишет в своем отзыве один из владельцев, и это максимально точное описание ситуации.

Mitsubishi Pajero Sport 1996–2011

Абсолютно не интересен этот автомобиль и угонщикам. Ну угонят они его, а дальше что делать? Больших денег за такую возрастную машину не получить, разве что разобрать и продать по запчастям… Может быть, лет 20 назад владельцам и стоило беспокоиться о сохранности своего движимого имущества, но сейчас… «Кому он нужен, этот Васька», кроме тех, кому он действительно нужен?

Ненависть #1: В городе и на трассе

Да, четверть века тому назад Pajero Sport был вполне в тренде – мода на среднеразмерные внедорожники была на пике. Тогда многие покупали эту модель просто потому, что она выглядела ничуть не хуже Jeep Grand Cherokee, Toyota Land Cruiser 80 или Nissan Patrol. Но проходило всего несколько лет, и владельцы писали в интернете отзывы, в которых буквально несли машину по кочкам. Что же их не устраивало, кроме отсутствия комфорта, которое мы уже обсудили? Главным образом – поведение на асфальте, причем как на трассе, так и в городе.

Во-первых, на недостаток динамики жалуются даже владельцы 177-сильных бензиновых машин: «Нельзя сказать, что Паджерик совсем не едет, но на трассе и в горку меня обгоняли даже Ховеры и Жигули, хотя мощности мне хватало, учитывая спокойную манеру езды». В общем, динамика – не ураган… Что уж тогда говорить про дизельные варианты с 99 «лошадками» и красной зоной после 3500 оборотов! «На трассу я стараюсь соваться как можно реже – там я ощущаю себя трактором, который собирает позади себя вереницы машин. Одним словом, ТАЗики обходят, как стоячего», – жалуется в своем отзыве один из владельцев таких автомобилей.

Mitsubishi Pajero Sport 1996–2011

И, конечно же, очень много нареканий на управляемость, прежде всего – на валкость в поворотах, эту неизбежную плату за внедорожные настройки подвески: «Пока едешь прямо – всё замечательно, никакие ямы и колдобины не страшны, но в поворотах на скоростях после 60 такие крены начинаются, что без привычки становится страшно», – пишут владельцы. Или вот такой момент: «Сразу напрягло отсутствие нуля на руле, и сделанный развал-схождение ситуацию не исправил – на скоростях свыше 90 км/ч машиной нужно управлять. Хотя рулится вроде неплохо, но после 400-500 км ладони горят, как будто смену на ГАЗ-51 отработал».

Зимой – свои проблемы. Тут начинает сказываться отсутствие систем стабилизации: «Зимой машина ввиду своей заднеприводности и тяговитого дизеля легко и непринуждённо "даёт угла". Поэтому с этим нужно быть аккуратнее на дорогах». А что же полный привод? Ну да, подключенный передний мост дает определенную траекторную устойчивость и предсказуемость поведения, но платой становится недостаточная поворачиваемость: автомобиль стремится сохранить направление движения вне зависимости от того, куда вы пытаетесь повернуть колеса.

Ну сюда же добавим жесткость подвески, о которой мы уже поговорили, вместе со склонностью к козлению на неровностях: «Есть у него особенность – не козлит, только если едет с прицепом и груженый по крышу». А довершает печальную трассовую картинку не самый лучший головной свет: «Фары светят не ахти, выручают противотуманки»; «Очень серьёзный косяк – это свет по американскому стандарту. Для Москвы это не проблема – улицы освещены, а вот для трассы, да ещё и при условии отсутствия корректора – тоска!».

Mitsubishi Montero Sport 1999–2004

Но и в городе первый Pajero Sport тоже не слишком хорош. С одной стороны, в городских условиях не так уж мешают скоростные характеристики и «американский» свет, зато вполне уместными оказываются хороший обзор и четко видимые габариты. Но вот проблемы с маневренностью мешают вполне серьезно. Мнение владельцев по этому поводу весьма категорично: «Считаю, что данный аппарат для большого города на каждый день не годится. Напрягает езда на большой машине с большим радиусом поворота и не самой лучшей управляемостью». Впрочем, зимой многие недостатки большого внедорожника компенсируются проходимостью: «В Москве, как все знают, очень трудно с парковкой, но только не для этого автомобиля. Если нет нормальных свободных парковочных мест, а вы видите большой бордюр, огромную кучу снега, высоко поднятый над землёй люк колодца или брошенную бетонную плиту, то знайте: вы спокойно припаркуетесь».

И тем не менее общий вердикт таков: в качестве единственного семейного автомобиля для городского жителя этот автомобиль подходит не слишком хорошо: «Брать для города такую машину? Кхм, сомневаюсь. Вот для рыбалки – самое оно». Ну и общая оценка – 5 за ходовые качества вне дорог и 3 на асфальте.

Любовь #1: Отличный экспедиционник — проходимость, выносливость, вместимость

Итак, Pajero Sport первого поколения не слишком хорош ни в городе, ни на трассе. Так для чего же он тогда нужен? Собственно, все уже сказано: для выездов на охоту и рыбалку, да и для дальних экспедиций он тоже подходит очень неплохо. Как же так, скажете вы, ведь выяснили уже, что поведение этого автомобиля на трассах далеко от идеала? Все правильно, но стоит добраться до интересных мест и съехать с асфальта, как автомобиль полностью реабилитируется.

Mitsubishi Pajero Sport 1996–2011

Любителям активного отдыха на природе понравится многое: и проходимость, и буксировочные таланты автомобиля. «Внедорожные качества сопоставимы с УАЗиком, который был у меня до Паджерика. Использую его, в основном, как тягач для лодочного прицепа и прицепа со снегоходом»; «Если вы любитель рыбалки, то вам просто необходим этот автомобиль. Проезжает всегда, везде и отовсюду!», – пишут владельцы в своих отзывах. Конечно, владельцу «Спорта» всегда стоит держать в голове старую присказку про крутизну джипа и дальность забега за трактором: «Переоценив свои возможности, сажал на раму – откапывать тяжко и долго. Засаживал и в снегу, тут уже попроще». Неплохо чувствует себя Sport и в лесу (а это бывает важно при поиске оптимального места для бивака): «В лесу – отличная проходимость и способность протискиваться между деревьями, идеальная ширина. Автомат в грязи – просто незаменимая вещь, включил понижайку и рули, проедет везде, пока не посадишь на мосты».

Что же касается любителей дальних путешествий, то здесь как нельзя кстати придется объемистый багажник: «Очень порадовали объемы багажного отделения, не помню в литрах, но охотникам, дачникам и таким, как я, строителям очень понравится вместительность и удобство. Удобное открывание багажной двери – замок и ручка всегда чистые!».

Есть и еще несколько бонусов. Например, путешественникам нравится, что дверь багажника открывается вверх, образуя навес, под которым можно просто посидеть, а можно развернуть полевую кухню и приготовить горячий перекус на газовой плитке. Сложенный задний диван образует ровный пол, а это значит, что автомобиль легко превращается в палатку на колесах с полноценными спальными местами: «Раскладывал задние сиденья, и со своими 180 см я вытягивался во весь рост и спал». Вместимость багажника может пригодиться не только во время выездов на природу, но и в повседневной жизни. Тут есть только одно ограничение: спинка правого переднего сиденья не наклоняется вперед, и могут возникнуть определенные проблемы при перевозке длинномеров – труб, плинтусов и тому подобного. Но владельцы нашли метод борьбы и с этой проблемой: «Сними подголовник с переднего сиденья, сдвинь его до упора вперед, откинь спинку назад на 180 градусов – и будет счастье. Я так холодильник "ростом" 2,05 м вез теще в деревню».

Mitsubishi Pajero Sport 1996–2011

Ну и еще одно немаловажное обстоятельство: все любители дальних путешествий дружно пишут, что абсолютно уверены в том, что Pajero Sport всегда довезет их до точки назначения. Залогом тому – выносливость и неприхотливость этой модели: «Надежный автомобиль до безобразия. По надежности можно поставить в один ряд с LC 100 и LC Prado 120». Так что не удивительно, что «хочется ехать и ехать на нем, и мы с женой, в общем-то, так и делаем – путешествуем!».