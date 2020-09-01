Antara – один из самых странных кроссоверов на российском рынке. И не из-за того, что под немецким названием скрывается автомобиль, построенный на платформе GM Theta, собранный в Корее, Мексике, Канаде или России. Такое бывает. Странная Antara потому, что не вызывает бурных эмоций. Ну, есть она — и хорошо. Не было бы – и чёрт с ней. Её и внешне-то не все сразу вспомнят. А может, зря? Может, эта машина заслуживает большего внимания? Надо посмотреть, что думают об этом её владельцы.

Истоки



Как я уже говорил, Antara построена на платформе GM Theta, а значит, её ближайший родственник – Chevrolet Captiva. Правда, Антара получилась немного богаче Каптивы. И материалы отделки, и «шумка», да и весь интерьер в целом у Опеля получился приятнее, чем у американской версии.



Chevrolet Captiva '2006–11

Премьера серийной Антары прошла на Парижском автосалоне в 2006 году, и в том же году начались её продажи. В то время линейка моторов кроссовера была довольно скромной по сегодняшним меркам. Бензиновые моторы были представлены 2,4-литровой «четверкой» мощностью 140 л.с. и 3,2-литровым V6 мощностью 227 л.с. Дизель на старте был вообще один – двухлитровый мощностью 150 л.с. Чуть позже, в 2007 году, этот же мотор предложили ещё и в дефорсированной версии на 127 л.с. Само собой, автомобиль можно было купить как с механической, так и с автоматической коробкой передач. В роли последней была японская пятиступенчатая Aisin AW55-51.



В 2011 году на Женевском автосалоне показали рестайлинговую Антару. Основное новшество – новые моторы и АКП. 2,4-литровый мотор стал совсем другим, с цепным ГРМ, а V6 хоть и остался прежней серии, но стал мощнее. Хуже, что в ходе этого рестайлинга более-менее приличную АКП Aisin заменили на не совсем приличную поделку GM 6T40/6T45, к которой приложил шаловливые ручки Ford (о её проблемах мы писали довольно подробно). Остальные изменения были не столь значительными и в основном касались комплектаций, безопасности и мультимедийных систем.



Opel Antara 2006–15

Машины для российского рынка сначала собирали на заводе GM под Питером, а с 2011 – на калининградском Автоторе. Выпуск Антар был завершён в 2016 году, так что на конвейере эта машина простояла довольно долго. И всё же она так и не стала каким-то символом кроссоверного бума в России. Неужели машина получилась плохой? Нет, получилась она не плохой, а, скорее, компромиссной. Это как?



Ненависть №5: работа датчика дождя, подогрева сидений и климат-контроля

Можно подумать, что как-то многовато поводов для не самой значительной «ненависти», которая заняла всего лишь пятое место. Хорошо, согласен: логики тут немного. Но это только на первый взгляд. А вот если перечитать десятки (или даже больше) отзывов, логика находится сразу. Очень многие владельцы Антар ругаются именно на датчик дождя, подогрев и климат с завидной регулярностью. И делают это даже те, кто в остальном машину хвалит. Что же с ними не так?



Opel Antara 2006–15

Про датчик дождя иногда рассказывают довольно подробно: "Из недостатков можно отметить только специфический датчик дождя, который срабатывает буквально на секунду позже того, как у меня начинает тянуться рука к рычагу управления". Чаще всего жалуются именно на задержку, которую победить невозможно, отчего часто эту опцию считают просто бесполезной. Многие не выдерживают и включают дворники вручную: "Датчик дождя опаздывает на 3 секунды, уже закидало стекло, уже все плывет и не видно, и он стирает дворниками, и все заново".



А иногда ругаются на прямо противоположный «косяк» – ранее включение: "... включение стеклоочистителей нередко происходит или с запозданием, или наоборот, включаются без необходимости". Но такое встречается намного реже. А вот запаздывание срабатывания – это классика.

С климат-контролем ситуация похожая: он слишком долго думает. И вдобавок – слишком резко работает: "Работа климат-контроля настроена примерно так же (неудачно). Трудно поймать комфортную температуру". Однако стоит отметить, что к работе печки и кондиционера претензий нет. Если настраивать температуру в салоне руками, в Антаре зимой тепло, а летом – прохладно.

Opel Antara 2006–15



А вот подогрев сидений, судя по всему, штука жестокая. Часто жалуются, что её разработку заказывали у чертей в аду: жарит немилосердно. Причём наличие нескольких ступеней проблему не решает, и даже в самом нежном режиме можно поджарить себе то место, которое сидит в кресле. А вот, например, поясницу или спину нельзя не только жарить, но и просто согреть: там зоны подогрева нет. "Обогрев сидений греет только под*опное пространство, не обогревает поясницу и тем более спину. Греет до комфортного состояния долго (минут 8-10), но потом нужно срочно выключить вообще, или будет жарить как на сковороде ещё минут десять".

В общем, с логикой в работе этих систем что-то не так.

Любовь №5: ЛКП

Признание в любви к качеству окраски кузова очень осторожно поставлю на пятое место. Можно было бы поднять его и выше, но есть одна деталь, которая не даёт на это морального права. Эта деталь – пятая дверь, которая ржавеет под пластиковой накладкой почти поголовно. Интересно, что виновата в этом безобразная отливка накладки, которая царапает краску. Со временем, когда владельцев Антар стало много, они поднакопили опыт и выдали решение проблемы: сразу после покупки машины нужно было снять эту накладку и обработать шкуркой облой до человеческого вида. Те, кто это сделал сразу, свои двери спасли. Остальные перекрашивали их по гарантии или за свой счёт.

Opel Antara 2006–15

И вот эта дверь – единственное, что ржавеет на Антаре (если, конечно, не бить её о твёрдые предметы). В остальном ЛКП заслуживает только похвалы: "Можно отметить хорошее качество лакокрасочного покрытия. За 5 с лишним лет эксплуатации никакой ржавчины не вылезло", "... лакокрасочное покрытие и вообще металл очень неплохие. За период эксплуатации практически ничего не поцарапалось, не появилось сколов, за исключением очень мелких".



Кстати, сколы не ржавеют очень долго. И это, конечно же, тоже хорошо.

Ненависть №4: полный привод

Мимо реализации полного привода пройти было нельзя, хотя у меня сложилось впечатление, что жаловались на него те, кто купил Антару по ошибке вместо «Уазика». Те, кто покупал городской кроссовер, чаще остаются довольными. По большому счёту, претензий к электронной муфте одна: она срабатывает позже, чем надо. "... Бесполезная опция с электронной вискомуфтой, срабатывает через раз, хуже чем обычная, которая срабатывает механически". В защиту Антары уточню, что в оригинале отзыва автор использует новый введенный им термин «фиксамуфта». Так что, похоже, проблема всё-таки больше в авторе, чем в муфте. Впрочем, это не единичная жалоба: "Полный привод вообще не нужен. Из внедорожных свойств только клиренс и все", "... полный привод подключается с запозданием".

Opel Antara 2006–15

Ну, а особо сумасшедшие, само собой, негодуют больше всех. Только оцените, чего хотят от Антары (орфография и пунктуация сохранены): "... снег убил его как внедорожника... правда, под снегом лед и уровень снега около метра… КАТАСТРОФА 2 раза застревал... расстроился..."



Хм, «расстроился»... Метровый слой снега, внизу – лёд. Тут бы любой расстроился. А сумасшедшие тем временем настаивают: "блокировки принудительной не хватает... хотя бы принудительно подключаемый полный привод".

Бедная Антара.

Любовь №4: соотношение цены и качества

Само собой, наиболее ценной эта особенность кроссовера была на момент выбора его новым в автосалоне. Но и со временем она не сильно потеряла свою актуальность. До сих пор приятно купить машину, в которой "есть все, что может быть в автомобиле бюджетного бренда". Ну, а лет десять назад многие и вовсе покупали Антару только потому, что "... за такие деньги, конечно, таких размеров и оснащения у других марок не нашел".

Opel Antara 2006–15

Действительно, даже в «барабанных» комплектациях Антара выглядела неплохо. И отчасти можно согласиться с такой точкой зрения: "В соотношении цена-качество-комфорт многие модели концерна, на мой взгляд, не имели конкурентов. Считаю, что Антара, как и ряд других моделей, незаслуженно недооценены на вторичном рынке из-за крайне популистских представлений нашего потребителя, который часто выбирает не прагматичным умом, а эмоциями и советами соседей". Большинство тех, кто связался с Опелем, о своём выборе не пожалели. Правда, им пришлось выслушать десятки однотипных шуток про то, что любая машина с возрастом становится Опелем. Но ничего, как-то пережили.

Ненависть №3: система старт-стоп

С системой старт-стоп связаны сразу две проблемы. Первая заключается в том, что её нельзя где-нибудь в настройках отключить раз и навсегда. Есть только один способ: нажатием клавиши Eco. Те, у кого эта система была, только этой кнопкой и спасались: "Жму сразу как сажусь кнопку «Эко» – просто её отключаю. Привык уже. Не парит", "отключить можно только на время клавишей ECO при повёрнутом ключе зажигание об этом надо всегда помнить".

Opel Antara 2006–15

Вторая проблема возникает, если эту функцию каждый раз не отключать. Дадим слово пострадавшему: "... если пользоваться старт-стоп, то стартер накроется очень быстро, эта функция «сырая» и не доработана до ума для холодного климата. У всех Опелей повальная проблема с этой функцией… Неисправность проявляется от 40 тыс. до 90 тыс. км. Я ехал в пробке в городе, остановился на перекрестке, и сработала функция стар-стоп. И всё!! Мотор больше не заводится... Неисправность силового кабеля – оплавка внутри кабеля клемм, которые подходят к стартеру и генератору".

И многие убеждены, что "когда автомобиль сойдет с гарантии, то провода обязательно обуглятся, надо ехать к официальному дилеру и требовать замены силового кабеля". Само собой, времена гарантии уже закончились, а проблема осталась. Замена кабеля – решение временное, и систему всё-таки лучше отключать. И нет ничего удивительного в том, что гневу часто нет предела: "Функция старт-стоп – это большой геморрой..."

Любовь №3: количество неоригинальных запчастей и простота обслуживания

Скажем честно: дилерское обслуживание Антары никогда не было дешёвым. И, судя по всему, проблема была не стоимости нормо-часов, а в сильно завышенных ценах на запчасти и расходники. Люди частенько покрывались холодным потом, но раньше времени лишаться гарантии часто не решались. Прошло время, и выяснилось, что запчасти не такие уж и дорогие (если не покупать их у дилера), а простота конструкции позволяет обслуживать и даже ремонтировать Антару почти в любом сервисе.

Немного сложнее приходилось владельцам дизельных автомобилей, но со временем и они нашли свои сервисы. Сейчас дилеров GM днём с огнём не найти, поэтому и высоких цен нет. А все запчасти и расходники не такие уж и дорогие: "Скромная стоимость запчастей и расходников приятно НЕ бьет по карману".

Opel Antara 2006–15

И ещё один плюсик: очень многое в Антаре можно сделать самостоятельно. "Забросил ОД. Сам стал менять расходники. Все элементарно и дёшево", "запчасти копейки, расходники меняю сам", "много чего можно менять самостоятельно. Те же колодки сменить даже проще, чем на жигах".



Само собой, многие резко меняют мнение по этому вопросу при ремонта дизелей или АКП GM. Но они стоят далеко не на всех машинах.

Ненависть №2: сюрпризы

Приятные сюрпризы – это, конечно, хорошо. Но Антара, как правило, щедра и на неприятные. Нельзя сказать, что их много, но они есть, и они сильно портят впечатление о машине. И самое главное, не дают в неё безгранично верить: "Я, если честно, испытываю двойственные ощущения… доверия нет, на дальняк ехать на Антаре мне не хочется".

Кому-то не повезло больше, и мнение у невезучих складывается более определённое: "Опель – это всегда приколы". "Приколы" бывают разными. Могут неожиданно навернуться датчики ABS, после чего полноприводная машина станет моноприводной. Могут перестать работать парктроники, может глючить штатный иммобилайзер, перестать работать навигация или моторчик печки. Вроде, мелочи, но веры в машину они не добавляют.

Opel Antara 2006–15

Opel Antara 2006–15



При этом некоторые с такими "подарочками" от автомобиля не знакомы вовсе. Но в итоге мнение о машине получается неоднозначным: "Да, Опель – машина с сюрпризами. Можно ездить и горя не знать, а можно с сервиса не вылезать". Не самая приятная черта для автомобиля, если честно. Особенно для того, который часто покупают как семейный автомобиль.



Любовь №2: шасси

В понятие «шасси» входит очень многое. Строго говоря, это собранный комплект агрегатов трансмиссии, агрегатов ходовой части и механизмов управления. Оставим в стороне автоматы GM (ими недовольные всё-таки есть). Зато всё остальное владельцы Антар хвалят во весь голос и во всю мощь своих лёгких. Что самое приятное – делают это объективно.

Разумеется, кроссовер не может составить спортивному купе конкуренцию в управляемости, но адекватные владельцы от него этого и не требуют: "Нет, автомобиль не имеет каких-то выдающихся «спортивных» качеств или какой-то отточенной управляемости. Но он прет как танк, не важно что под колесами и как быстро вы едете". У Антары есть самая важная черта кроссовера: отличный баланс между управляемостью городского легкового автомобиля и возможностью иногда съехать с очень хорошей дороги на не очень хорошую. В большинстве случаев этого вполне достаточно. Проехать на дачу – легко, съездить иногда за грибами или на рыбалку – вполне, если без фанатизма. Одним словом, тут полный порядок.

Opel Antara 2006–15

Отдельных слов заслуживает подвеска. Иногда говорят, что Антара на ходу жестковата. Говорят редко, не забывая об этом упомянуть её умение ездить и по трассе, и по просёлкам. Поэтому чаще всё-таки подвеску хвалят: "Подвеска съедает абсолютно все неровности, ни разу не припомню, чтобы смог ее пробить".



Вишенка на торте – очень неплохая надёжность ходовой части. Жалоб на её ресурс практически не бывает, а вот запасу прочности рады многие: "все элементы подвески, такое ощущение, как от грузового автомобиля – массивные и надежные".

Ненависть №1: расход топлива

Расход – это настоящий бич владельцев Антар. Обладатели кроссоверов с моторами V6 успокаивают себя тем, что у их машин есть хотя бы какая-то динамика и, что кажется им намного важнее, родством с Кадиллаком, который на некоторых своих машинах использует этот же мотор. Но расход, конечно, далеко не детский: "18 летом, зимой с прогревом до 23". Притом что Кадиллаком Антара всё равно не становится.

Opel Antara 2006–15



Владельцы бензиновых моторов объёмом 2,4 л тоже иногда плачут. Тут расход, само собой, немного скромнее, но всё равно великоват: "Трудно смириться с расходом – ниже 13 л не получалось, даже по трассе. В пике в морозы жрет 20, скотина”. При этом едет эта «скотина» далеко не так, как хотелось бы при его аппетите.

Opel Antara 2006–15



Думаете, владельцы дизельных машин сильно радуются? Как бы ни так: "У меня при активной городской езде средний расход находится в районе 12-13 литров на 100 километров, что однозначно много для 2,2-литрового дизеля". По трассе, правда, иногда и в восемь литров укладываются. Одним словом, заезжать на АЗС на Антаре очень грустно.

Любовь №1: салон

Тут опять надо сказать большое спасибо объективности владельцев автомобиля. Ничего в фантастического в интерьере Антары нет. Иногда он кажется даже архаичным, причём не сегодня, а тем, кто впервые увидел его в автосалоне в новом автомобиле. Но его добротность всегда перевешивает некоторую излишнюю строгость: "Салон не блещет красотой и выглядит пришельцем из недалекого прошлого. Однако это не мешает ему быть качественно исполненным, иметь приличные отделочные материалы и хорошую эргономику". Все отмечают не столько качество сборки, сколько качество самих материалов. Они не только приятные на глаз и на ощупь, но и вполне износостойкие: "материалы качественные, нет дешевого пластика, вся отделка салона из мягкой пенки, ничего не скрипит".

Opel Antara 2006–15

Кроме этого он, как я уже говорил, не кажется бедным даже в недорогих комплектациях. И ещё, по словам владельцев Антар, очень удобно организован: "По салону нравится практически всё. Хороший пластик, все под рукой, 8 приводов кресла, выраженная боковая поддержка, люк, навигация в комплекте по России, куча ящиков". Особенно многих почему-то радует вот эта самая «куча ящиков»: "Везде кармашки, крючочки, защелки, лампочки, все удобно и продумано".



Для многих этот салон сыграл решающую роль при выборе автомобиля, особенно если сравнивать его с соплатформенной Каптивой. Её салон до салона Антары сильно не дотягивает.

Opel Antara 2006–15



За интерьер Антаре прощают многое. Прощают не только те сюрпризы, о которых мы говорили выше, но и растягивающиеся к пробегу 100 тысяч км цепи ГРМ на моторах V6, летящие при ещё меньших пробегах АКП GM, стучащую рулевую рейку, ржавеющую пятую дверь… Видимо, что-то корейцы (и немцы) смогли сделать действительно хорошо. Настолько, что многие жалеют, что GM в России в своё время хлопнул дверью и ушёл. Жаль, что он не уволок с собой свой автомат 6T40/6T45. Может, мы тут ещё больше скучали бы.

Opel Antara 2006–15