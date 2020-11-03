Что делать человеку, если после рождения очередного ребенка его семья перестала помещаться в Solaris, Rio или Весту, а привычка ездить в отпуск всем семейством никуда не делась? Собственно, именно для таких людей и придуманы минивэны. Одна беда: не осталось их на российском рынке. Разве что на вторичном поискать… Например, Opel Zafira B – чем не вариант?

Компактвэн Opel Zafira был представлен публике в 1999 году, в момент, когда популярность этого класса стремительно росла. Автомобиль был построен на платформе GM T-body (на ней же же строилась и модель Opel Astra G 1998 года, с которой Zafira была унифицирована по ходовой части, гамме двигателей и трансмиссии), однако на стадии концепта посетители Франкфуртского автосалона увидели его еще в 1997 году. ​

Opel Astra (G) 1998–2004

Сборка модели стартовала на заводе в немецком городе Бохум в январе 1999-го, а в августе начались ее продажи на европейских рынках. Семиместный автомобиль быстро завоевал популярность и стал по-настоящему всемирным – его производство было развернуто в Бразилии, Индонезии и Таиланде, а исповедуемая концерном GM идеология «бейдж-инжиниринга» привела к появлению множества моделей-клонов: Chevrolet Nabira, Chevrolet Zafira, Holden Zafira, Vauxhall Zafira и даже Subaru Traviq. В Россию Zafira A официально пришла в 2002 году.

Вскоре в семействе GM произошла смена базовой платформы компактных автомобилей, и новая «тележка», получившая название Delta, стала основой для разработки как Opel Astra H, так и следующего поколения Zafira, дебют которого состоялся в июне 2005 года. Именно об этом автомобиле и пойдет речь, поскольку именно он стал в России наиболее массовым и в 2009 году его производство было налажено на заводе «Автотор» в Калининграде. В 2011 году произошла очередная смена поколений, и на свет появилась Zafira C. Однако вот что интересно: на разных рынках смена поколений шла с разным темпом, и если завод в Бохуме перешел на выпуск Zafira C еще в 2011-м, то на конвейерах «Автотора» и завода в польском городке Гливице сборка Zafira B продолжалась до 2014 года включительно.

Opel Zafira (A) 1999–2005

В марте 2015 года концерн GM, как известно, объявил о свертывании всех производственных проектов на территории РФ и прекращении продаж легковых автомобилей на российском рынке. Однако Opel Zafira присутствует на вторичном рынке, причем в достаточном количестве и в разнообразных комплектациях.



Zafira B оснащалась достаточно широкой линейкой бензиновых и дизельных двигателей. Базовым был 1,6 Z16XER (115 л.с), шедший только с 5-ступенчатой механической коробкой F17, однако в России в основном представлены версии с 1,8-литровыми Z18XER и A18XER мощностью 140 л.с. Они могли комплектоваться либо вышеупомянутой МКП, либо роботизированной коробкой с одинарным сцеплением Easytronic, которая, по сути, представляет собой всё ту же F17, где переключение передач и выжим сцепления передоверены управляемому электроникой актуатору. Easytronic считается проблемным агрегатом, и мы обязательно поговорим о нем подробней.

Opel Zafira (B) 2005–14

Тем, кто не доверяет роботам, но все-таки хочет иметь всего две педали, можно посоветовать поискать машину с 2,2-литровой атмосферной «четверкой» Z22YH мощностью 155 л.с. Этот двигатель агрегатировался с автоматической 5-ступенчатой гидромеханикой Aisin AW55-50SN, она же AF33. Кроме того, АКП Aisin Warner AW TF-80SC (она же AF40) предлагались в сочетании с дизелями семейства CDTI Ecotec объемом 1,7 л (мощностью 110 или 125 л.с.) и 1,9 л (120 или 150 л.с). Такие версии в РФ официально не продавались, но в достаточном количестве завозились из Европы.



Были в линейке Opel Zafira B и версии с двухлитровыми бензиновыми турбомоторами Z20LET, Z20LER, Z20LEH мощностью 170, 200 и 240 л.с (последним оснащалась «спортивная» Zafira OPC) соответственно. Они сочетались исключительно с 6-ступенчатой МКП М32. В любом случае «Турбо-Зафира» в РФ – зверь исключительно редкий… Подавляющее же большинство Zafira B на рынке представлена версиями с 1,8-литровым мотором, за которые просят от 285-290 тысяч рублей (2008 г. в.) до 700-750 тысяч (2013-2014 годы выпуска). Но вот в оценке самих автомобилей авторы отзывов в интернете расходятся самым радикальным образом.

Opel Zafira (C) 2011–19

Одни грозно предупреждают: «Никогда не покупайте подержанный Opel!», после чего следует скорбный рассказ о постигших автора несчастьях, поломках и неминуемых финансовых тратах. По их мнению, все эти бедствия неминуемо обрушатся на любого, кто решится пренебречь их предупреждениями. Опять же, проходимость низкая, клиренс маленький, рычаги тонкие, шумоизоляция могла бы быть и лучше, салон архаичный, мультимедиа замороченная, а звучит не лучше, чем в Солярисе…. Собственно, статьи, посвященные проблемам эксплуатации Opel Zafira B, можно найти во многих изданиях, включая наше.



Другие владельцы пишут о ласковых прозвищах, которые они присвоили своему автомобилю, о множестве увлекательных дальних поездок и о том, как Zafira стала полноценным членом семьи: «Вся семья к машине прикипела, для младшенькой Зафира – это вообще вся Вселенная, от поездки из роддома до велосипеда, который так чудно целиком помещается в багажник». «Стоимость обслуживания – дешевле ВАЗов», – уверяют они. «Управляемость просто поражает, надежность – Мерседесы, бывает, чаще ломаются, динамика удивляет, расход топлива – без обмана 9 литров на сотню, ГБО не уменьшает багажник, по внешнему виду – типичный "немец", дизайн салона аскетичный, но практичный, коробка передач проста до гениальности, вместительность салона – до 8 человек, качество сборки – половина деталей сделаны в Германии, сиденья удобней, чем у корейцев, габариты как у легковушки, цена – дешевле Соляриса, комплектация лучше – все же 7 мест, багажник – нет проблем, комфорт – в ней удобно!». Так кто же прав?

Ненависть #5: скромная внешность

Говорят, что скромность украшает… Возможно, в каких-то случаях все так и есть, но, пожалуй, к автомобилям это все-таки не относится. Не случайно мне в принципе не попалось ни одного отзыва, в котором автор отметил бы, что он увидел этот автомобиль и влюбился с первого взгляда. Да и во что там влюбляться-то?



Opel Zafira 2005-2014

Типичная семейная повозка, «сарайчик на колесах», «квадратиш, практиш, гут». Ну хорошо, «квадратиш» тут ни при чем. «Круглиш». Во внешности Opel Zafira вообще нет ни одной агрессивной черты, и, как написал автор одного из отзывов, «... машина практически не интересна никому вокруг, результатом чего в некоторой мере является то, что она незаметна и на трассе, и в городе. Это иногда может сыграть злую шутку».



В общем, не для «чотких пацанчиков» автомобиль. Завел себе такой – и буквально вывесил плакат: «Прощайте, юные забавы, у меня теперь большая семья, дети, собаки и теща». Так что если ищете, как писал Симонов, «злую, ветреную, колючую, хоть ненадолго, да мою», то нечего даже и смотреть ни на Zafira, ни на класс компактвэнов в целом. А вот если хотите, чтобы автомобиль стал продолжением скромного домашнего уюта, тогда, возможно, эта модель и придется вам по душе. Ведь для семейной машины оригинальность совсем и не обязательна...

Любовь #5: комфорт в салоне

А вот что обязательно, так это комфортное размещение как водителя, так и пассажиров. И вот этот аспект положительно отмечен в огромном количестве отзывов, включая те, где общая оценка оказывается весьма критической. «Что в машине очень нравится, так это комфорт, бесконечный комфорт! Регулировка сиденья у водителя во всех возможных направлениях, мультируль, расположение всех кнопочек на приборке и на руле такое, что не задумываешься и не ищешь, куда нажимать. Как будто производитель знал заранее, куда ты потянешься...», – пишет один из владельцев.



Opel Zafira 2005-2014

Особенно нравится обилие регулировок, позволяющее удобно устроиться за рулем и миниатюрной даме, и «дяде Степе» ростом под два метра: «Регулировок руля и сидений достаточно для моего роста 190 см», «Диапазон регулировки кресел большой. При моем росте 185 см до потолка приличный запас, сам за собой сажусь, не касаясь коленями передних сидений»… Действительно, места на втором ряду более чем достаточно, причем продольная регулировка позволяет «играть пространством». Удивительно, но даже на условно обитаемый третий ряд вполне реально посадить пару взрослых, правда, при этом кресла второго ряда придется сдвинуть вперед и усадить на них детей. Нравятся владельцам и сами кресла – в меру мягкие, в меру плотные.



К огромному удивлению тех, кто пересел на Opel Zafira с седанов и хэтчбеков со спортивной ноткой, более вертикальная «капитанская» посадка (благодаря которой конструкторам и удалось втиснуть в габариты гольф-класса три ряда и семь посадочных мест) оказалась на удивление удобной: «После езды лежа в BMW я был приятно удивлен, так как высокая капитанская посадка с вертикально поставленной спинкой показалась мне даже более комфортной», «Спокойно проводил за рулем по трое суток, и спина не уставала».

Opel Zafira 2005-2014

Без критики, конечно, не обошлось. В целом ряде отзывов авторы пишут, что пластик внутренних панелей мягкий, но выглядит как «полное барахло», архитектура архаична, а оформление избыточно аскетично. Зато есть все настройки, и теплый или холодный воздух (в соответствии с сезоном) подается на все три ряда. Еще владельцы отмечают, что салон весьма устойчив к внешним воздействиям: «Салону не хватает лоска, но и терять свой условной солидности он не хочет. В автомобиле в прошлом году ездил нетесанный брус (кубометра 2-2,5), ковры, куча утвари плюс мы сами с котом и пожитками. И, как ни смешно, больше всего урона нанесли мы и кот: зверь от скуки на трассе слегка измочалил обивку водительского кресла сзади, а я пролил чай на кресло, когда переливал его из термоса и остужал для детей во время привала на трассе».



Ненависть #4: обзорность и эргономические недостатки

Тем не менее эргономика – это не просто правильное взаиморасположение кресла водителя и органов управления. Эргономика занимается всем комплексом взаимодействий человека и технических устройств, и вот тут претензий к Opel Zafira B оказалось довольно много. «Автомобиль шокировал абсолютно провальной эргономикой. Идиотский ручник, который закрывает доступ к прикуривателю и полочке под ним, наличие нелепых ниш непонятно для чего и в странных, неудобных местах. Всего один подстаканник, который находится под подлокотником, в который невозможно поставить стакан с кофе, потому что с него при этом слетает крышка. Ящики по бокам от передних сидений на поверку оказались не сильно практичными: на ходу из щели между сиденьем и дверью даже пол-литровую бутылку воды не достать. На огромной передней панели из мест для хранения – только стандартный бардачок, тогда как в любом "французе" там сделали бы еще 2-3 полочки. Короче, по эргономике Zafira B – просто полный провал».

Скажете, придирается человек? А по-моему, он в своем праве, ведь покупал-то он семейный автомобиль, в котором все должно быть удобно, в том числе – и для дальних поездок с большим коллективом на борту. А когда люди пишут, что пообедать в машине не получится, потому что стаканы ставить некуда; что на передней панели нет места, куда можно было бы положить телефон, не говоря уж о том, чтобы использовать его в качестве навигатора без дополнительных креплений; что солнцезащитные очки девать просто некуда... Все это смело можно отнести к числу эргономических просчетов. Не очень-то нравится владельцам и система крепления запаски. Не то чтобы ее было невозможно достать, но женщине эту операцию проделывать уже сложновато. Плюс ко всему, из-за третьего ряда сидений в багажнике нет места для ключей, насоса и прочих нужных в дороге вещей. Некоторые владельцы решают эту проблему, попросту демонтируя третий ряд.

Opel Zafira 2005-2014

Очень много нареканий и на нелогичность системы управления медиаустройством, бортовым компьютером и другими функциями автомобиля. Например, двери блокируются через функции управления магнитолой, управление кондиционером запрятано на второй уровень меню компьютера, а чтобы запомнить любимую станцию, нужно исполнить целый танец с бубнами и прочими тимпанами. «Мне, по сути, нужно две функции: быстро выбрать нужную радиостанцию и быстро её сохранить на кнопочку. В нормальной машине это делается за 1 секунду, не отрываясь от дороги. А как это сделать в Зафире?», – пишет негодующий зафировладелец. Но не меньшее недоумение вызывает у водителей Opel Zafira тот факт, что даже в машинах, собранных в российском Калининграде, бортовой компьютер не поддерживает русский язык. Польское меню есть, наличествует и еще куча языков, а вот русского нет!



Наконец, весьма серьезные претензии к обзорности. Вроде бы все должно быть хорошо – «командирская» вертикальная посадка, отсутствие длинного капота… Но все портят толстые передние стойки, в особенности левая. «Передние стойки очень широкие, пару раз чуть не попал в ДТП», «минусом данного автомобиля являются боковые балки лобового стекла, мешающие обзору в пешеходной зоне. На пешеходном переходе вынуждает более интенсивно вертеть головой», «Обзорность, наверное, худшая из всего, на чем я ездил, а это как минимум 10 разных машин. Просто конские передние стойки, за которыми одинаково незаметно могут подкрасться как группа пешеходов, так и КамАЗ!», «Передние стойки сделаны очень толстыми. Раза 3-4 реально чуть не давил людей, потому что их не видно. Подъезжаешь к пешеходному переходу, человек идёт ровно за стойкой. Видишь ты его либо за стойкой на обочине, либо уже почти под колёсами. Страшно очень» – такого рода признания можно найти во множестве отзывов.

Любовь #4: объем, вместимость, грузоподъемность

Тем не менее очень многие из людей, оставивших свои впечатления в Интернете, считают, что все недостатки «Зафиры» полностью компенсируются главным ее достоинством – вместимостью. Собственно, именно ради вместимости и приобретаются минивэны, не так ли? И с этим параметром у автомобиля полный порядок. «Прекрасный автомобиль для семейных путешествий. Три ряда сидений и 7 мест пригодились многократно», «Вся наша многодетная семья умещалась и ездила аж до Греции и Хорватии», «Поездка на море в составе 6 человек плюс груз проходит вполне комфортно», «5 взрослых с ребёнком и большим количеством багажа спокойно доехали до места отдыха», «Супруга когда садится в него, приговаривает: "свободного места – как в пустой маршрутке"».



Opel Zafira 2011-2019

Нужно сказать, что необходимость наличия третьего ряда сидений признают далеко не все, тем более что назвать все семь мест «полноценными», как правило, можно лишь в очень крупных автомобилях. Вот и в случае с Opel Zafira такое утверждение можно назвать справедливым лишь с большой натяжкой. Тем не менее в очень многих отзывах владельцы подтверждают, что используют все семь мест достаточно регулярно: «Эксплуатирую автомобиль 6 лет и никогда не испытывал проблем с доставкой семьи на дачу, а осенью – с доставкой урожая домой в город. Примерно раз в месяц пользуюсь 3-м рядом сидений: то родственников забрать вместе со своей семьей из гостей, то детей с тренировки или соревнований», «Машина большая, реально большая. Проверялась в разных ситуациях: 8 лет назад отец возил меня и моих одноклассников, теперь мы возим неограниченное количество друзей!». Справедливости ради кое-кто все же оценивает семиместность Zafira B весьма скептически: «Третий ряд сидений, ради которого, собственно, машину и взял, также стал разочарованием. Места на галерке почти нет, по сути, туда даже ребенка в кресле посадить трудно, ибо кресло громоздкое, и ноги ребенку деть некуда. Чтобы сесть там хоть как-то по-человечески, придется сдвигать вперед второй ряд, но тогда и на нём сидеть будет неудобно. Казалось бы, третий ряд может пригодиться, когда надо довезти много народу куда-то недалеко, например, забрать из ресторана человек 5-6. Неа. Как показала практика, во-первых, в багажнике всегда ездят какие-то вещи, и чтобы посадить кого-то на третий ряд, нужно их куда-то убирать, двигать, раскладывать сидения. А это делать лень. Во-вторых, людям там ехать ни разу не комфортно». Но таких оценок не так уж много – в подавляющем большинстве отзывов авторы пишут, что при всех ограничениях семь мест и три ряда были им очень полезны: «Так как я не пью, приходилось развозить народ с корпоративов и из бань. Так вот, мужики средних размеров там по 50 км ездили и не жужжали».

Opel Zafira 2005-2014

Ну и, конечно же, масса дифирамбов высказана в адрес грузовых возможностей автомобиля: «Если сложить сиденья, то можно в машину запихнуть холодильник. Мы даже мебель в ней возили, вмещается столько всего, что даже грузовая машина не нужна. И даже если раскрыт третий ряд сидений, всё равно в багажнике остается достаточно места для сумок. Теоретически размер салона позволяет перевозить груз длиной до 2,8 метров, но на практике даже трехметровые пластиковые панели тоже влезали, и багажник закрылся». Что только народ в салоне не перевозил: двухсекционный холодильник, 16 коробок от 24 дюймовых мониторов с вещами, 6 мешков мраморной крошки в мешках по 50 кг (при этом машина даже не просела), рассаду на дачу и картошку с дачи, стиральные машины, шкафы в сборе, тротуарную плитку… В общем, как пишет один из владельцев, который каждый год ездит на море с маленькими детьми: «В багажнике – и чемоданы, и коляски, и мультиварки, и палатка, и зонт, и горшки, и еще немного места остается… И в салоне простор». Кстати, во время таких путешествий детей можно уложить спать в палатке, а вот родители вполне поместятся в автомобиле, причем даже глава семейства ростом 185 см сможет спать, вытянув ноги. Ну или наоборот, детей в машину, сами в палатку – это уж как понравится.

Ненависть #3: дорожный просвет и проходимость

Хорошо им там, в Центральной и Южной Европе… Настоящую зиму видят, почитай, только жители горных районов. Плюс развитая дорожная сеть… В итоге любой обладатель Zafira B там имеет основания считать, что «нам нет преград», по крайней мере, на суше. Но «здесь вам не там», у нас, видите ли, и зима бывает, причем наступает она неумолимо, но всегда неожиданно для коммунальщиков. Плюс состояние дорог. Да, за последние годы ситуация с дорогами у нас серьезно улучшилась, но еще очень далека от идеала.

Вот и проходимость Opel Zafira B тоже далека от этого самого идеала… Казалось бы, 160 мм – это не так уж и мало. Но все портит огромный передний свес и пластиковая «юбка» переднего бампера, уменьшающая просвет до 120 мм. Из-за этого и парковаться нужно очень аккуратно, иначе можно повредить бампер, зацепив им высокий бордюр. По счастью, в первую очередь страдает только его нижняя «губа», которая продаётся отдельно от основной детали. Но и она стоит немало – как минимум около 6 тыс. рублей за пару деталей (правую и левую половины). Вот и встречаются то и дело примерно такие признания: «Отвратительная уборка снега коммунальными службами зимой и растаявший вместе со снегом асфальт весной обернулись двумя совершенно не характерными для меня потерями: обломил пластиковую "юбку" переднего бампера (в снегу) и достаточно сильно приложился стальной защитой картера об колдобину».

Opel Zafira 2005-2014

Борются с этой бедой люди по-разному. Кто-то просто снимает нижнюю деталь переднего бампера – бог с ним, что вид получается какой-то незавершенный, зато ни за что не цепляешься и паркуешься у бордюров со спокойной душой, кто-то рекомендует выезжать из снежных засад исключительно задним ходом, мол, ведущие колёса идут по уже сделанной колее, и можно подгазовывать, не боясь забуксовать.



Кстати, есть и еще одна особенность, с которой сталкиваются владельцы Zafira B с роботизированной коробкой передач. Если такой автомобиль все же застрянет в снегу, а водитель будет пытаться выехать «враскачку» или просто двигаться с активной пробуксовкой, то через пару минут таких упражнений робот просто выключит двигатель – мол, погодь, хозяин, дай остыть… Есть и те, кто считает, что проходимость вполне приемлемая, по крайней мере, для автомобиля такого класса, мол, много ездили по проселочным дорогам, в горах, лазили и по грязи, и по каменистым дорожкам. Но даже они признают, что делать это нужно очень осторожно, главное – не сесть брюхом на какой-нибудь бугор (по причине длинной базы) и не уткнуться во что-нибудь передним бампером.

Любовь #3: управляемость, динамика и расход топлива

Зато в части поведения на асфальте, хоть в городе, хоть на трассе, со стороны владельцев доносится дружный хор, исполняющий арию «Одобрямс». Понятно, что компактвэн – это вам не спортседан, и к нему нужно подходить с несколько иными мерками, но, так или иначе, никакой резкой критики и серьезных нареканий в этой части мне не встретилось.

Во многих отзывах авторы прямо признаются, что управляемость оказалась куда лучше, чем они ожидали, глядя на этот обтекаемый «домик кума Тыквы на колесах». Да, особой обратной связи нет, особенно на трассовых скоростях, и в крутых поворотах создается впечатление, что ты разворачиваешь большой корабль во время легкого шторма. Но автомобиль и не предназначен для адептов скоростного прохождения напряженных поворотов. Зато, по свидетельству множества владельцев, по трассе Zafira идет устойчиво, как тепловоз по рельсам, и вообще ощущается как обычный автомобиль C-класса. Владельцы также отмечают по-немецки плотную и упругую подвеску, настроенную именно на качественный асфальт и средние трассовые скорости. Но вот на грейдере или грунте такие настройки оборачиваются избыточной жесткостью и тряской. Зато в Zafira B практически никогда и никого не укачивает, даже если речь идет о людях, весьма подверженных этому недугу. Есть и такое наблюдение: лучше всего автомобиль ведет себя со средней загрузкой. Пустой прыгает и скачет, перегруженный становится туповат, поскольку мотору уже не хватает силенок. А вот если гружен в меру, то и на дороге Zafira стоит как влитая, да и обороты двигатель набирает легко и быстро.

Opel Zafira 2005-2014

В целом о динамике своих машин авторы отзывов пишут, так сказать, «с чувством глубокого удовлетворения» (если воспользоваться риторикой из времен позднего СССР). Главное, что она вполне сопоставима с динамикой любых массовых легковых автомобилей: «Много катаемся по трассе, меньше 130-140 не едем в принципе, и, что здорово, не чувствуется никакого надрыва, машина готова разгоняться и дальше. Максимальная скорость, свидетелем которой я была, составила 180 км/ч, и, опять же, не было ощущения, что машине тяжело», «У меня вторая машина – Mokka с таким же движком и автоматом, так вот, Zafira заметно шустрее. И когда на море ехали вместе с новым Kia Sportage, я от него уходил без проблем».



Конечно, в оценках динамичности модели полного единодушия нет, да и было бы странно, если бы оно проявлялось. Встречаются и такие оценки: «Автомобиль динамикой не отличается. По паспорту с завода с атмосферным мотором 1,8 (Z18XER) машина едет что-то около 13 секунд до сотни, а тут еще прибавьте возраст. Короче, секунд 15 смачного разгона до 100, сдобренных незабываемыми переключениями коробки передач. Сомнительное удовольствие. Кто-то в отзывах пишет про динамику этого авто, мол, "зажигать можно". Ээээм. Нет. Видимо, людям сравнивать прямо ну вот настолько не с чем, что Zafira кому-то кажется динамичной». Есть определенные вопросы и к 1,6-литровому двигателю Z16XER, и даже не к самому мотору, а к его сочетанию с механической коробкой. На 5-ой передаче при наличии трех человек на борту при скорости 90 км/час тахометр показывает уже 3000 оборотов. При этом в салоне ощущается присутствие посторонних шумов, а для большего разгона нужно раскрутить движок тысяч до четырех, что приводит к еще большим шумам в салоне. Но в основном динамика автомобиля владельцев вполне устраивает, и в городе, и во время обгонов на трассе.

Opel Zafira 2005-2014



Ну и в чем все авторы отзывов полностью единодушны, так это в оценке топливной экономичности. Естественно, тут чемпионами выступают дизельные версии с расходом 4,5-5 л/100 км на трассе и 6-7 л в городе, причем обладателям очень нравится, что расход практически не зависит от загрузки автомобиля. Но и наиболее массовый 1,8-литровый Z18XER выглядит в этом плане очень и очень неплохо: на трассе расход составляет 6-7 л/ 100 км, в городе летом он практически не превышает 8-10 л и выходит за пределы десятки только зимой. Естественно, расход зависит и от тяжести ноги на педали газа, и от включенного или выключенного кондиционера, и от наличия бокса на крыше. Но все равно цифры получаются весьма привлекательные: «С включенным кондиционером по трассе получается 6,7 л/ 100км при скорости 107 км/ч. При нормальной скорости в 118 км/ч – 7,5 на груженой машине. Если ставить бокс на крышу, расход возрастает до 8,3 л/ 100км». При этом версии с трансмиссией Easytronic оказываются, как правило, несколько экономичней вариантов с обычной механикой: «В прошлом году ездили на Чёрное море, расход был 6,4-6,5 л/ 100 км, и это с полным багажником и 5 пассажирами!».

Ненависть #2: ЛКП, стекла и застаревшие проблемы с некоторыми узлами

Мы уже писали о главных технических проблемах Opel Zafira B, и повторяться не хочется. Действительно, есть реальные проблемы с теплообменником, модулем катушек зажигания (и вообще электрикой), рулевыми наконечниками, датчиками ABS в ступицах (которые, увы, меняются только вместе со ступицами).

Опытные зафироводы предупреждают тех, кто хочет купить «Зафиру» с пробегом в районе сотки: ребята, будьте бдительны, в автомобиле много крупных узлов, которые к этому моменту могут износиться! Да, ряд болезней вполне поддается профилактике, но, к примеру, если при каждом ТО не проверять состояние тормозных механизмов и не смазывать их, то неприятности гарантированы. Что же касается проблем с электрикой, то чаще всего владелец сталкивается с перегоревшими лампами головного света. Казалось бы, ну и что такого, лампочка – она и есть лампочка, стоит копейки… Но все дело в том, что для того чтобы, например, поменять правую лампу, нужно разобрать воздушный фильтр с кожухом до лонжерона. Теоретически это можно сделать и через лючок в подкрылке, но те, кто пытался осуществить данную операцию, пишут, что ободрали руки, но успеха так и не добились.

Opel Zafira 2005-2014

Во многих отзывах упоминаются слишком мягкие и легко бьющиеся стекла, в особенности лобовое. А оно у Opel Zafira имеет весьма солидный размер, а значит, не может быть дешевым по определению. По счастью, эту проблему можно решить за счет неоригинальных деталей: «Найти лобовуху на Зафиру оказалось не самой большой проблемой. Был и оригинал за $1500, но я взял дубликат от китайского Pilkington. При том, что свои стекла на «Зафире» – тоже Pilkington, разница за значок GM в уголке, на мой взгляд, не стоит 50-процентной надбавки».



В очень многих отзывах встречаются жалобы на качество лакокрасочного покрытия: мол, весь капот вечно в сколах, зимой машину лучше не мыть, а краска на дверях стирается до белой грунтовки просто от трения об уплотнитель. Автомобили на российский рынок поступали с трех заводов: из Германии, из Польши и с калининградского «Автотора». Так вот, больше всего претензий к качеству окраски кузовных деталей автомобилей, собранных в Польше: «По словам мастера-приемщика на кузовной станции, редкие машины польской сборки не имели гарантийной перекраски хотя бы одной детали. У меня все было хорошо, пока мне не понадобилось помыть машину в сильный мороз... На задних дверях и двери багажника надулось несколько пузырей диаметром в сантиметр, отслоив краску до грунта, а в нескольких местах – до голого металла».

Любовь #2: качество металла

По счастью, низкая прочность ЛКП Opel Zafira B компенсируется отменной коррозионной стойкостью металла. Похоже, в свое время журналисты, да и просто клиенты затроллили инженеров марки обидными шуточками про то, что если выключить в гараже свет и постоять тихонечко, то можно услышать, как гниет Opel. Инженеры от обиды напряглись да и разработали по-настоящему крепкий, причем полностью оцинкованный кузов. «Сколов и микросколов на капоте предостаточно, но ни один из них не цветет», «За 11 лет в родной краске нет следов ржавчины», «Сколы на капоте действительно большие, сколы на арках – это болячка. Но металл отличный! С одним большим сколом размером с 5-рублевую монету отъездил 2 года – и ни намека на ржавчину!», – свидетельствуют владельцы в своих отзывах. «Ах да! Кузов. Кузов, который вообще не ржавеет. Если есть пара глубоких сколов, то там просто остается чуть потемневший металл, и на этом все. Ржа под грунтовку дальше не распространяется, не то что на некоторых, не буду упоминать, каких, автомобилях, когда один скол – и дальше от него идут волдыри и вздутия под краской». В целом глас народа звучит так: Zafira сделана из реального железа, а не из непонятной жести.



Opel Zafira 2005-2014



Ненависть #1: роботизированная коробка

Да, именно роботизированная коробка Easytronic с одним сцеплением, которой оснащались в качестве автоматической трансмиссии самые массовые варианты с 1,8-литровым мотором, и стала главным предметом дискуссий, а для некоторых владельцев – и настоящей незамутненной ненависти. «За полгода владения этой машиной я так и не смог осознать, как удалось создать автомобиль, который просто неспособен передвигаться, постоянно не «спотыкаясь». Я подумал, что в коробке что-то неисправно, поменял выжимной, сцепление, заменил щетки в моторе выжима сцепления, поменял жидкость, прокачал, сделал адаптацию, проверил цилиндр на отсутствие течей. А оказалось, что она просто так работает! Это самая дурная коробка, которую я когда-либо видел. Описать ее работу очень просто: представьте, что передачи на механике переключает новичок. Бросает сцепление, переключения занимают много времени... Короче, дерганая она. Если бы не эта коробка, машина воспринималась бы мной куда лучше», «Приехал, прокатился на автомате, который оказался роботом Изитроник и... расплакался. Это ужас! Это вообще нельзя выпускать на дороги! С этим роботом даже опытный водитель рискует каждую поездку...», – такие оценки я бы назвал весьма типичными.

Действительно, в целом ряде дорожных ситуаций «Изя» ведет себя достаточно непредсказуемо или предсказуемо, но неправильно. Например, едешь ты спокойно свои 90, догнал грузовик, пошёл на обгон (естественно, с набором скорости). Робот исправно переключился на 3 или 4-ю передачу. Но стоит лишь чуть приотпустить газ, как он тут же возвращается на 5-ю, а обгон-то еще не закончен! Сложной ситуацией оказывается и движение в пробках. Если вам нужно немного продвинуться вперед, то сделать это очень непросто. Если лишь слегка нажать газ, то обороты пойдут вверх, робот начнет отпускать сцепление, но потом бросит его, так как двигателю не хватит момента. Перегазовка – и всё заново… А если нажать на педаль слишком сильно, то машина буквально прыгнет вперед, явно целясь в корму идущего впереди автомобиля. Тормоз – и все заново… Все это лишает водителя уверенности в том, что он сможет выполнить нужный маневр. Еще у робота нет режима «P» («паркинг»), и при остановке автомобиль обязательно нужно ставить на ручной тормоз. Привыкших ездить на автомобилях с гидромеханическими автоматами раздражает, что автомобиль не начинает двигаться после того, как ты отпустишь педаль газа – для этого нужна хотя бы легкая подгазовка. Opel Zafira 2005-2014

Много жалоб и на эксплуатационную ненадежность. Собственно, по надежности сама коробка ничем не отличается от механической F17, на базе которой она и была разработана. Но сцепление и актуатор – вот они подводят регулярно. Как правило, сцепление требует замены при пробеге порядка 100 000 км, и то при условии, что каждые 15-20 тысяч километров производилась так называемая адаптация, то есть подстройка работы под имеющийся износ дисков. Замена – это как минимум 30-40 тысяч рублей. Второй распространенный дефект – износ щеток электродвигателей актуатора. Надо отдать должное: после появления на дисплее ошибки F (отказ переключения) робот не становится замертво, и в таком режиме можно рассчитывать проехать еще километров 500. Во всяком случае доехать до сервиса или гаража вы сможете. Щетки вполне меняются самостоятельно – часа три работы с перекурами, без ямы и каких-то хитрых приспособлений. И вообще опытные зафироводы рекомендуют не покупать штатные щетки, а использовать щетки от моторчика стеклоочистителя «Волги». И дешево (порядка 300 рублей), и живут они, как ни странно, дольше… Справедливости ради, хватает и тех, кто сумел найти с Easytronic общий язык. «Нареканий к роботу нет, не понимаю, почему от них в нашем регионе шарахаются», «Многие бояться роботизированную КПП. Не знаю, меня не подводила», – таких высказываний тоже хватает. При этом авторы отзывов подчеркивают, что именно робот и делает «Зафиру» столь экономичной, а для плавности переключений рекомендуют учиться работать газом, мол, если плавно нажать педаль, потом чуть отпустить, то можно и моменты переключения контролировать, не говоря уж об использовании ручного режима переключения. Но даже они признают данный узел самым проблемным в Opel Zafira B.

Любовь #1: надежность и выносливость

Удивительно, но факт: главным достоинством Opel Zafira B ее владельцы считают… надежность и выносливость! Вот пишет человек в отзыве, что колёсные подшипники редко служат более 70 тыс. км, а чаще начинают гудеть уже к 45-50 тысячам километров пробега. Что отдельно они не продаются, а меняются только вместе со ступицами, и за оригинальный узел GM придётся отдать около 15 тысяч рублей (хотя есть и заменители от авторитетных производителей, например, SKF, которые обойдутся как минимум вдвое дешевле). Что колодки задних тормозов приходится менять каждые 40-50 тысяч, а то и раньше, поскольку суппорты из-за неудачной конструкции теряют подвижность по причине грязи коррозии. Что при покупке нужно тщательно проверять чистоту расширительного бачка с тосолом, грязь в нем – признак скорой гибели термостата. Что у автомобиля слабая проводка, что регулярно летит блок зажигания, и хорошо, что китайские аналоги подходят без проблем… И после всего этого хлоп! – и номером первым в списке достоинств у этого человека стоит надежность!



Opel Zafira 2005-2014



Впрочем, а чему удивляться? Неудачные экземпляры давно закончили свой жизненный путь, а про удачные владельцы пишут примерно одинаково и не особенно кривят душой: «Прошёл 102 000 км. За 6 лет одна поломка, после 300 км сломался датчик АБС на правом переднем колесе. Всё!», «Пробег на сегодня 162 000 км. За это время ничего нигде не потекло и не сломалось», «В постоянном и практически ежедневном пользовании более 10 лет. Много путешествуем всей семьей, ни разу не подвела вдали от дома!», «Ездил много, очень много: на "Евро 2012" на Украину, в Крым, несколько раз на Юга, в Питер, ежегодно в Москву. Накатал 130 тысяч км. Ни разу не подводила в дороге», «В дороге машина ни разу не создавала проблем, поэтому я уверенно ездил пару раз в Астраханскую область на рыбалку, в Швецию кататься на лыжах, в Карелию, в Черногорию, проехал пол-Европы»… Таких высказываний можно привести ещё штук 50. Особенно часто владельцы отмечают надежность двигателя (да и про проблемы с ним никто особенно и не пишет) и выносливость подвески. Про нее в отзывах пишут так: «8 лет российских дорог – вся родная, нигде ничего не стучит, не брякает и, кажется, не собирается», «Надежность подвески – твердая пятерка. Был у меня Ниссан Альмера N16, так там я раз в год что-то в подвеске ремонтировал. Тут я вообще забыл, что такая проблема существует». И такое вот наблюдение: чем ближе к нашим дням дата написания отзыва, тем выше оценка надежности этого семейного компактвэна. Согласитесь, это говорит о многом...