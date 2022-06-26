«Мне нужен автомобиль». Так когда-то назвал свою книгу Юрий Долматовский, замечательный автомобильный инженер и журналист. Действительно, автомобиль нужен если не всем, то многим. Но что делать тем, для кого новый автомобиль недоступен по финансовым соображениям, особенно – в сегодняшних условиях? Выход один: обратиться к вторичному рынку, и одним из самых недорогих вариантов на этом рынке является Peugeot 206 sedan.

Модель Peugeot 206 была представлена в мае 1998 года как замена бестселлеру марки, хэтчбеку Peugeot 205. Отменно проработанный дизайн и набор удачных решений позволили 206-му оставаться на конвейере вплоть до 2012 года и стать самым массовым автомобилем Peugeot за всю историю марки: по миру разошлось более 8 миллионов экземпляров этого автомобиля, а его производство было налажено в целом ряде стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Покупателям предлагалось несколько типов кузова – хэтчбек, универсал и даже купе-кабриолет. Но нас интересует стоящий особняком вариант с кузовом седан. Эта модель с заводским кодом T13 появилась позже всех, только в 2005 году, когда в Peugeot уже вовсю шли работы над 207-й моделью, которая должна была стать преемником бестселлера. Но главная специфика состояла в том, что модель была разработана в дизайн-центре Peugeot эксклюзивно для иранского автопроизводителя Iran Khodro. Серийный выпуск седана в Тегеране стартовал в 2006-м, тогда же автомобиль начал поступать на рынки других стран, в первую очередь – России, Украины, Турции, Румынии, Болгарии и Алжира, а также Сербии, Черногории и Македонии. Проект оказался успешным, и в 2008 году сборка Peugeot 206 SD (T13) была налажена в Бразилии, а затем – в Китае и Малайзии. Любопытно, что в этих двух странах автомобиль продавался под индексом 207, хотя технически имел с базовым хэтчбеком Peugeot 207 не так уж много общего.

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С технической точки зрения седан сохранил все основные решения хэтчбека, однако линейка двигателей была сокращена всего до двух вариантов 4-цилиндровых атмосферных моторов – 75-сильного TU3JP объемом 1,4 литра и 109-сильного 1,6-литрового TU5JP4. В паре с ними могли работать 5-ступенчатая механика BVM5 или четырехступенчатый автомат AL4. Передняя подвеска – независимая, со стойками МакФерсон, задняя – независимая торсионная, c поперечной торсионной балкой. Поскольку считалось, что задняя подвеска седана будет испытывать большие нагрузки, чем в случае хэтчбека, был использован вариант от универсала 206 SW. В России автомобиль продавался официально с 2006 по 2012 год, причем цена на «иранцев» была несколько ниже, чем на аналогичных по оснащенности «французов» в кузове хэтчбек.

Peugeot 206 sedan

На сегодняшний день цены вторичного рынка на подержанные Peugeot 206 sedan укладываются в диапазон от 100 до 420 тысяч рублей, и основная масса предложений приходится на версии с 1,4-литровым мотором и механикой. В целом вариант выглядит достаточно привлекательно, но стоит ли принимать решение о покупке, исходя только из цены? Давайте глянем, что пишут о седанах Peugeot 206 их владельцы.

Ненависть #5: Вместимость салона

Любому человеку, принимающему решение о покупке автомобиля, следует предварительно тщательно прикинуть: а стоит ли приобретать именно этот автомобиль? Впишется ли он в его образ жизни и сможет ли решить поставленные задачи? Тем более, если речь идет о приобретении откровенно немолодой машины на вторичном рынке. В случае Peugeot 206 нужно точно понимать, что этот автомобиль – маленький, и что, как говорится, размер имеет значение.

Собственно говоря, на простор на первом ряду сидений и удобство водителя и переднего пассажира никто не жаловался. Но вот на заднем ряду дела обстоят куда хуже: «При моем росте в 195 см и весе 80 кг спереди я сижу комфортно, но сзади себя мне сесть уже тяжело», «Задний же ряд менее комфортный, особенно для тех, кто сидит за мной, так как в силу своего роста и эгоизма я во многих машинах не меняю регулировку сиденья», «Комфортность для передних пассажиров на высоте: при моем росте в 2 метра и весе 100 кг мне сидится хорошо, а вот за мной может поместиться только ребенок, да и вообще сзади могут ездить только лилипуты, ну или взрослые люди не дальше 10 км», «Задние сиденья разве что для детей, хотя спереди места вполне хватает», «Тесновато, особенно с моим ростом 191 см. За мной сидеть было невозможно».

Peugeot 206 sedan

Конечно, есть и те, кого внутренний объем 206-го вполне устраивает: «Создается впечатление, что внутри он больше, чем снаружи: спокойно усаживал четверых пассажиров. В тесноте, но не в обиде!». Но в целом владельцы приходят к выводу, что седан Peugeot 206 вполне подходит только для небольшой семьи с одним ребенком, а если речь идет о регулярных поездках в большем составе и на существенные расстояния, то лучше обратить внимание на какую-нибудь другую, более объемистую модель. Собственно, довольно во многих отзывах главной причиной продажи стал именно фактор выросшей семьи: «Продала из-за того, что для семьи стал маловат (двое взрослых, двое детей и лабрадор)».

Любовь #5: Багажник

Можно было бы сказать, что Peugeot 206 sedan вообще не очень-то хорошо подходит на роль семейного автомобиля, если бы не вполне приличный багажник. То, что именно багажник является одним из важнейших достоинств этого автомобиля, говорится чуть ли не в каждом втором отзыве.

Во-первых, многие авторы отмечают, что у конструкторов и дизайнеров Peugeot получилось приделать исходному хэтчбеку отдельный грузовой объем таким образом, что внешне все выглядит вполне симпатично: «Что касаемо задка, багажник, считаю, приделан очень гармонично», «Багажник приделан органично, а главное, смотрится не громоздко, но при этом он вместительный». Конечно, все эти похвалы мы оставим на совести их авторов.

Но важно, что 405 литров полезного объема большинство авторов считают вполне достаточным показателем для большинства ситуаций: «Отличный вместительный багажник – умещалось все, что нужно для пикника на природе: лопаты, топоры, куча продуктов, две палатки, одежда и т.д.», «Несмотря на размеры машины, багажник большой, детская коляска влезает без проблем», «В багажник вмещала коляску и сумку с детскими вещами… », «Влезает всё, и даже больше (я, например, возил барабанную установку)». В данном случае важно еще и то, что багажник имеет правильную форму и внутренние очертания безо всяких выступов.

Peugeot 206 sedan

Но и это еще не все! 206-й седан унаследовал от хэтчбека задний диван, складывающийся в соотношении 2:1, и это позволяет перевозить в багажнике весьма габаритные предметы: «Багажник просто нереальных размеров. Один раз довелось везти в Байкальск 14 упаковок ламината, 6 упаковок подложки и кучу другого барахла», «Такое впечатление, будто багажник резиновый, возил межкомнатные двери – 2 комплекта, мешки с цементом – 6 штук», «Трехметровые плинтусы возил без проблем».

Нравятся владельцам и другие внутренние емкости, например, огромный перчаточный ящик (единственное, на что они жалуются, так это на то, что в нем нет подсветки): «Огромный перчаточный ящик, нигде не видел больше! Две 2-х литровые бутылки вполне помещаются!». Или вот: «Очень удобна выемка на торпеде со стороны пассажира. Можно положить в неё литровую бутылку газировки и не переживать, что она выскочит на повороте».

Ненависть #4: Проходимость и дорожный просвет

Проходимость явно не относится к сильным сторонам 206-го «Пыжика», прежде всего – из-за маленького дорожного просвета: «Самая низкая точка под брюхом – 15,5 см от дороги, пороги еще ниже – там нет и 15 см. Так что про заезды на бордюры можно забыть – даже у "Матизки" там на 1,5 см больше». Кстати, в случае установки защиты двигателя клиренс уменьшается до 12,5 см и превращается в «зазор между днищем и дорогой». В общем, как пишут владельцы, «машина не для проселков, и даже при переезде "лежачих полицейских" сердце каждый раз ёкает, а уши ждут характерного металлического скрежета». Кто-то ждет, а кто-то и цепляет: «Постоянно цепляешь лежачих брюхом, иногда и юбкой бампера. Но это, в основном, около радиорынка – там такие полицейские... Кто видел, тот поймет», «За городом пару раз чиркала защитой картера при съездах с дороги к водоему… Но это вам и не джип, тут я чуда и не ждала от пыжа», «Главный минус – проходимость на уровне самоката, где можно чиркнуть – чиркнешь. На хорошей резине застрять сложно благодаря маленькому весу, но всё днище сотрёшь сто процентов», «Проходимость ни о чем – постоянно цепляешь лежачие полицейские передними брызговиками. Если вам плевать на брызговики – вполне можно проехаться по хорошей такой грунтовке, правда, звуки будут неприятные. Я ездил как-то по лесу и доехал, куда надо, но набрал полное пузо песка и камней».

Но больше всего смущает владельцев передний бампер: «Как уже писалось, из-за переднего бампера, по бордюрам лучше не лазить, да и паркуясь, помнить, что бампер не нависнет над бордюром, а скорее всего упрется в него. Так что лучше задом», «Проходимости у Пежо нет как таковой. О какой проходимости может идти речь, когда от асфальта до бампера 8-10 см», «В первый день чуть не оторвал себе передний номерной знак – очень низкая, и приходится привыкать к этому минусу», «Тех, кто не научился к бордюрам парковаться задним ходом, ждёт ремонт "юбки" переднего бампера!!!».

Peugeot 206 sedan



Естественно, малый дорожный просвет и низко висящий передний бампер самым пагубным образом сказываются на возможности езды по сколь-нибудь глубокому снегу: «Январь 2021 года. Выпал сильный снег, и "француз" сказал мне "Нет". Пришлось купить лопату (500 руб), резиновые траки от увязания в снегу (400 руб) и натырить песка из городских жёлтых ящиков на остановках. Но, к сожалению, парковочные места от снега и льда у нас так и не расчистили, и на грубый колотый лёд высотой в 15-20 см я решила не лезть», «Отличное авто для города, именно для города, а не для нашей "деревни"! Приобретался автомобиль для жены в феврале месяце, когда еще полно было снега и на нашей улице была огромная ледяная колея, где жена в первый же день и повредила передний бампер. Теперь не хочет садиться за руль».

Вообще среди владельцев Peugeot 206 (в том числе в кузове седан) очень много представительниц прекрасного пола, и, хотя многие из них привыкли справляться с трудностями («Ездила на нем на дачу – ничего ужасного не произошло, на скорости 20 км/ч и ниже пробралась»), да и склонность прыгать через бордюры за ними не отмечена, недостаточная проходимость откровенно раздражает и их.

Любовь #4: Оцинкованный кузов, зимняя эксплуатация

Впрочем, если говорить о зимней эксплуатации, то у Peugeot 206 есть не только недостатки, но и весьма существенные достоинства. Во-первых, автомобиль отлично заводится даже в весьма суровые морозы: «Двигатель без проблем заводился при -25»,«Отлично заводится зимой вплоть до -30», «В -33 завелась с первого раза, простояв неделю», «Заводится с ключа в -45 без проблем, да и вообще редко подводила в наших сибирских условиях».

Во-вторых, владельцы отмечают отменно работающую печку: «Печка греет очень хорошо, когда жил в Уфе, ездил в -45 без проблем, в салоне +25». Есть, конечно, пара нареканий и к отопителю. Например, один из авторов отзывов отмечает, что добиться того, чтобы воздух шел только в ноги, почти нереально: «При положении переключателя на обдув ног струя воздуха настолько хилая, причем при любой скорости вентилятора, что кажется, что если бы сам дул, то получилось бы мощнее. Во всех остальных положениях все работает без нареканий». Ну и бывает, что подтекает антифриз, так что при покупке автомобиля обязательно стоит проверить, нет ли лужицы под ковриками.

Но самое главное, что кузов Peugeot 206 отличается отличной устойчивостью к коррозии в целом и к нашим «соленым зимам» в частности. Это отмечено во множестве отзывов: «На кузове было очень много мелких царапин и потертостей. Машина всегда стояла на улице, за 1,5 года ничего не зацвело», «Кузов не гниет по нашей соли и реагентам, супер!», «По кузову сколы, но никакой ржавчины! Оцинковка отличная!», «Из плюсов добавлю: кузов хорошо оцинкован, сколы есть, но ржи нет!». Даже откровенные хейтеры, которым не повезло с автомобилем и которые видят в нем одни недостатки, вынуждены признать: оцинковка – настоящая, кузов не гниет, и 12 лет гарантии от сквозной коррозии давались не просто так.

Peugeot 206 sedan

А вот глушитель вполне себе ржавеет: «Если кузов – полная оцинковка, не гниёт, то глушитель сгнил, хорошо, что полная замена стоит недорого». Впрочем, недорого – величина весьма относительная. 12 000 рублей в 2013 году – это дорого или не очень? В итоге многие владельцы прибегают к технологии «колхоз и сварка».

Еще одна часто упоминаемая в отзывах проблема – замерзающий замок лючка бензобака: «Оторвал бы руки тем инженерам, которые придумали закрывать лючок бензобака на ключ. Представляете, как это классно зимой? Подъезжаете к бензоколонке и начинаете прыгать вокруг машины, чтобы открыть замерзший замок», «После мойки в минусовую температуру замерзает замок крышки бензобака, так как расположен он снаружи и ничем не закрыт». В общем, WD-40 вам в помощь, и не забывайте пользоваться этим великим изобретением человечества.

Ненависть #3: Комфорт и шумоизоляция

Собственно говоря, никто и не будет ожидать от седанчика В-класса какого-то сумасшедшего комфорта. Не ожидали его тогда, когда автомобиль стоял на конвейере и официально продавался в салонах, не ожидает и сейчас, когда на вторичном рынке присутствуют весьма возрастные экземпляры. Что касается салона, то главным его достоинством можно считать вполне пристойные кресла первого ряда: «Сиденья удобные, 14 часов даются легко», «Кресла, кстати, весьма и весьма удобны. С моим ростом (192 см) спереди комфортно, особенно если приподнять водительское сидение (под себя)». Огорчает владельцев только отсутствие регулировки руля по вылету: «Руль регулируется только по высоте, горизонтальной регулировки нет, при моем росте, к сожалению, если ноги расположены комфортно, то до руля руками приходится как бы дотягиваться», «Немного огорчает, что руль нельзя "подтащить" – еще бы 2-3 см к себе, и посадка была бы идеальной».

Чуть хуже обстоит дело с материалами салона. Да, пластик жесткий, а где жесткий пластик – там и сверчки. Этих зловредных автомобильных насекомых упоминают в великом множестве отзывов: «Пластмассовый салончик, который нет-нет да и скрипнет или брякнет», «После зимы вся машина скрипит. Выделить место скрипа невозможно – скрипит задняя полка, что-то в водительской двери, задняя дверь, иногда что-то в торпеде», «Конечно, периодически вылезают сверчки: пластик салона дубовый, но это бюджетный автомобиль, поэтому простительно», «В передней пассажирской двери завелся сверчок, ещё через 2-3 тысячи километров на его трели пришел второй и поселился в водительской двери. Теперь “наслаждаюсь” стереоэффектом».

Peugeot 206 sedan

Чуть хуже обстоят дела с ездовым комфортом. Во многих отзывах авторы сетуют на то, что подвеска отличается избыточной жесткостью, по крайней мере, для семейного автомобиля: «Подвеска, как пишут во всяких автожурналах, "собранная", причем собранная настолько, что на казанских ухабах и трамвайных рельсах начинает побаливать копчик. Езда по загородным дорогам, где асфальт, мягко говоря, слежался, не радует».

Ну и, конечно же, масса нареканий на шумоизоляцию: «Шумоизоляции нет, откуда она там», «Шумка весьма средняя, скорее даже никудышная», «Шумоизоляция? Нет, не слышал, точнее, я слышу всё, что происходит вокруг», «Шумоизоляции почти нет. По гравийке ехать очень шумно и некомфортно уже после 30 км/час». Владельцы находят утешение в том, что у одноклассников ситуация с акустическим комфортом еще хуже…

Любовь #3: Оснащенность

Собственно говоря, Peugeot 206 всегда выгодно отличалась от конкурентов высоким уровнем оснащенности даже в базовой комплектации: «В базе уже было все, что мне нужно – кондиционер, передние электростеклоподъемники, ГУР, противотуманки, CD- магнитола, центральный замок, иммобилайзер и другие мелочи», «Я был удивлен, сколько всего туда напихали за те деньги, что стоил этот Пежо: кресло удобное, с поддержкой с регулировкой по высоте, в козырьках зеркальца, зеркало заднего вида с антибликом, руль кожаный и регулируется по высоте, водительское стекло с доводчиком… », «Комплектация порадовала (у конкурентов этого вообще ничего нет в базовой комплектации): две подушки, гидроусилитель, музыка с управлением на руле, кондиционер, дисковые тормоза, центральный замок на 4 двери, стеклоподъёмники». Правда, задние колеса оснащались дисковыми тормозами только у версий с 1,6-литровым 110-сильным мотором, зато комплектация XT могла похвастаться пусть однозонным, но все-таки климат-контролем.

Peugeot 206 sedan

Вообще микроклимат в автомобиле владельцы хвалят: «Особое внимание уделю кондиционеру: он шикарен, дует, как зимняя вьюга летом», «Жарким летом в 206-м я не потел вообще, салон охлаждался достаточно быстро, холодный воздух доходил до задних пассажиров», «Кондиционер, как и печка, очень радовали все время. На удивление кондей и дует, и забирает мало мощности у мотора».

Что же касается акустической системы, то тут все не так однозначно. С одной стороны, многие отмечают вполне пристойное качество звучания установленных в машине колонок и наличие управления на руле. С другой – головное устройство родом из нулевых, так что ни AUX-входа, ни слотов USB на нем не предусмотрено. Решить эту проблему, конечно, можно. Но как именно ее решать, заменой магнитолы на что-то нештатное (причем это может быть и устройство на Android с выдвижным экраном и навигацией) или просто приобретением копеечного FM-трансмиттера – дело конкретного владельца.

Ненависть #2: Недостаток мощности и расход в городе

Как уже было сказано, для «иранских» Peugeot 206 с кузовом седан были оставлены только два двигателя, 75-сильный TU3JP объемом 1,4 литра и 109-сильный TU5JP4, в паре с которыми мог работать либо четырехступенчатый автомат AL4, либо пятиступенчатая механика BVM5. Все агрегаты отработанные, проверенные, известные и понятные, поскольку все они родом из 80-х годов прошлого века. Но потребительские свойства у разных сочетаний оказались очень разные… Если 109-сильные машины с механикой владельцы называют «пулями» и «бешеными табуретками», то про 1,4 с автоматом они высказываются так: «С 1,4.на автомате о динамике как таковой говорить сложно -–её просто нету. На обгон идти тяжело, даже если едешь один». Но это, так сказать, предельные варианты, причем довольно редкие на вторичном рынке. По вполне понятным причинам экономического порядка основной объем продаж в свое время пришелся на сочетание 75-сильного мотора с механикой, и вот о нем мы и будем дальше говорить.

И тут стоит отметить, что представление о том, что такое «динамично», а что такое «не очень», у разных людей может различаться самым радикальным образом. Большинство авторов сходится на том, что для городских условий возможностей машины вполне хватает («Динамика 75 л. с. очень даже хороша для города, полноценно разгоняя авто и не давая чувствовать себя позади», «75 л. с., конечно, маловато, хочется больше, но в городе хватает без проблем», «По городу этот авто просто супер… », «Моторчик 1,4, конечно, слабоват, но при умелом использовании в городе можно относительно быстро передвигаться и с ним»), но есть и те, кто и в городе остро ощущает недостаток тяги: «О динамике говорить не приходится, с включенным кондиционером и 2-3 людьми в салоне всё очень печально. Мне даже в городе не хватало», «Автомобиль не умеет ездить. Он очень кисло разгоняется, двигатель постоянно приходится крутить, чтоб он хоть как-то ехал, а когда включаешь кондиционер, то можно забыть об ускорении вообще», «Машина практически не едет, даже по сравнению с ВАЗ-21083. Любой, кто садился в мою машину и пытался первый раз тронутся, сначала глох. А что вы хотите? Крутящий момент в 108 Нм – это уже даже не вчерашний день».

Ну а с тем, что на трассе все становится совсем грустно, согласны практически все владельцы: «На трассе машина ведёт себя несколько туповато, надо учитывать, что под капотом всего-то 75 лошадей», «На трассе, конечно, можно сказать "не едет". Крейсерская скорость – 90-100 км/час», «Маломощность зашкаливает. Точнее так: до 60 км/час нормально тянет, а после – ослик Иа. Дави на газ, не дави, не едет! А если кондиционер включить – вставай в правый ряд и тошни», «Крейсерская – 110-120 км/ч, далее разгон очень вялый. До 140 можно раскочегарить при ветре в корму или с горы, при этом двигатель будет рычать так, как будто сейчас поршни повылетают».

Peugeot 206 sedan

Особенно явственно чувствуется недостаток тяги на подъемах: «Пару раз гоняли на море на полностью загруженной (5 человек + полный багажник шмоток) машине – становится очень вялой и трудно в горку едет», «Никогда не забуду, как на трассе еду со скоростью 70, на коробке 5 передача, впереди крутая горка – в какой-то момент чувствую, что машина сейчас скатится вниз, пришлось переходить на третью», «Двигатель слишком резко "скисает" при оборотах меньше 2500. "Девятка" и "семерка" на мой "любимый подъем" (около 1,5 км длиной и перепадом высот под 150 м) забирались на 5-й передаче и со скоростью 95-100 км/ч по прибору, требуя перехода на 4-ю где-то к середине. Пыжик же, заезжая на 4-й при тех же скоростях, настаивает на 3-й».

В общем, хочешь ехать хоть сколь-нибудь динамично – и крути мотор… А высокие обороты неумолимо приводят к высокому расходу. В результате владельцы в своих отзывах приводят очень разные цифры расхода. Кто-то пишет, что расход за городом ~ 6 л/100 км, а в городе ~ 10 (что действительно многовато для малолитражного мотора такой мощности), кто-то утверждает, что по трассе можно уложиться в 5 литров на 100 км, а в городе – в 7. Кто-то так и пишет: «Умеешь ездить – будет расход 6-7 л в городе, не умеешь ездить – лови 10-14», причем в данном случае «умеешь ездить» явно означает готовность двигаться спокойно и размеренно, без резких ускорений. Вот тогда недостаток мощности вполне будет компенсироваться малым расходом. Но самое интересное, что примерно такие же цифры (10-12 литров в городе, 5,5-7 на трассе) показывает и вариант с 1,6-литровым мотором и автоматом, даже при том, что ездишь ты в гористой местности и в силе нажатия на педаль акселератора себя не ограничиваешь.

Любовь #2: Управляемость и маневренность

Среди достоинств 206-го есть два, о которых упоминается почти в каждом отзыве. Вполне возможно, что именно эти достоинства и легли в основу конвейерного долголетия модели. Речь идет об управляемости и маневренности. Начнем с управляемости.

«Отлично управляется! Процесс езды доставлял удовольствие! Подвеска сбитая и в меру жесткая, даже на высоких скоростях остро и легко рулилась. В целом управлять ей было легко, не устаешь даже при длительной езде»,«Пару раз срывал в непреднамеренный занос в поворотах, так как скорость была явно завышена для такого радиуса поворота. В боковом дрифте ведет себя достаточно предсказуемо», «В отличие от многих других автомобилей, при входе в повороты на скоростях не создается впечатление, что вас выкинет в форточку на пассажирском сидении». Поскольку о весьма скромных динамических амбициях седана мы уже написали, и речь пойдет о машине, которую явно купят либо в качестве первого собственного автомобиля начинающего водителя, либо как некое временное решение для молодой семьи, а вовсе не как «генератор адреналина», гораздо более важным оказывается такой параметр, как траекторная устойчивость. По счастью, с ним – полный порядок.

Вот что пишут владельцы в отзывах: «При разумных скоростях дорогу в поворотах держит весьма неплохо», «Очень четко держит дорогу, не рыскает, не требует подруливания», «Автомобиль дорогу держит очень хорошо, руль информативный».

Но есть ряд важных оговорок. В целом ряде отзывов авторы сетуют на то, что эта стабильность наблюдается только до определенного предела: «На трассе комфортная скорость 110, выше машину начинает таскать по трассе. Лёгкий вес и короткая база дают о себе знать», «На скорости 120 км/час машину откровенно начинает болтать на дороге», «Дорогу держит хорошо, но на 120 по GPS начинает сильно болтать, поэтому ездить быстро на ней не советую», «Если резина нормальная, то и дорогу держит нормально – на трассе крейсерская скорость 110-130 км/час. Если ехать быстрее – машина сильно начинает рыскать».

Peugeot 206 sedan

Вот так выглядит в глазах автора одного из отзывов сравнение с Hyundai Solaris тех же лет: «По сравнению с Солярисом подвеска на самом деле лучше проглатывает неровности, и в поворотах кренов меньше, чем у хендая, но на большой скорости 206-й проигрывает ему в устойчивости».

Но есть и еще один очень важный аспект – маневренность. Тут скромные габариты маленького седана работают исключительно в плюс: «Конечно же, маневренность. Особенно это полезно в городе. Небольшие размеры – возможность парковки или разворота в очень ограниченном пространстве», «Больше всего в этом автомобиле мне нравятся его небольшие внешние габариты, которые позволяют развернуться в пару действий на самой узкой дорожке», «Машина небольших размеров со всеми вытекающими. Нет проблем с парковкой, в пробках удобно, в общем, юркая городская машина», – пишут владельцы в своих отзывах. «Иногда все-таки хочется более вместительный автомобиль, но при этом я и представить не могу, как в центре города парковаться на больших машинах (точнее, представляю, и часто вижу мучения их владельцев)». А для такого малыша место для парковки найдется всегда и везде».

Ненависть #1: Возраст и стоимость содержания

Все автомобили ломаются – даже те, что считаются эталоном надежности. Что уж тогда говорить о бюджетном автомобильчике сегмента B, собранном 10-15 лет назад на заводе Iran Khodro? Он всенепременно будет ломаться и требовать денег на ремонт и обслуживание, поскольку главная его болезнь называется «старость». Весь вопрос только в том, окажутся ли оправданными эти затраты даже на фоне действительно низкой цены – Peugeot 206 был чуть ли не самой дешевой иномаркой в те времена, когда официально продавался в салонах, и остается одним из самых недорогих вариантов на вторичном рынке. Но тут уж как повезет: покупка подержанного автомобиля всегда является своеобразной лотереей. Поэтому столь разнятся оценки надежности модели в отзывах, которые оставляют владельцы в Интернете. Одни пишут: «Вчера продала это "сокровище". Когда передала ключи новому владельцу, почувствовала себя выкупленным рабом, моей радости не было предела, чуть слезу не пустила, даже обнялись с мамой! Была эта машина в моих руках год с небольшим, но по ощущению – лет этак -дцать, вытрепала все нервы. С ней постоянно что-то случалось, она вечно стояла на ремонте, не одно, так другое… ». Другие утверждают: «Ремонты в сервисе не отберут у вас слишком уж много денег (если, конечно, не купите совсем мертвый Пежо)», «За 90 тыс. пробега автомобиль не разочаровал, поскольку никакого напряга на бюджет не произвел». Одни пишут, что запчасти и расходники стоят копейки, и уж точно не дороже, чем в случае корейских бюджетных марок. Другие сетуют: «Расходники дорогие, даже такие простые вещи, как комплект колодок (не оригинальных, но и не китайских) на рынке стоит 2000 руб. Для сравнения, у жены Тойота – оригинальные колодки стоят 800 руб.)», «Ремонт Пежо очень дорогой, рычаги только в сборе, и неоригинал стоит 2000 руб. штука, оригинал – около 3500, а после замены еще и развал/сход надо сделать обязательно». Кто же прав?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Есть шанс приобрести Peugeot 206 sedan (причем с весьма приличным пробегом), который можно будет эксплуатировать еще 3-5 лет с уровнем вложений, не выходящим за пределы разумного, а можно нарваться на настоящую шкатулку с проблемами.

Собственно говоря, самые уязвимые узлы и самые серьезные проблемы Peugeot 206 хорошо известны. Для 1,4-литрового двигателя TU3JP это прокладка ГБЦ, дроссельная заслонка и необходимость профилактически менять ремень ГРМ. В трансмиссии – выход из строя выжимного подшипника и обламывание лепестков корзины (в случае механики) и выход из строя ШРУСов, которые поставляются только вместе с приводами и стоят весьма недешево, даже неоригинальные.

Основной объем мелких, не смертельных, но раздражающих поломок доставляет электрика. Слабая коррозионная стойкость контактов стала общей бедой автомобилей многих французских марок, но в данном случае все это усугубляется нестабильностью иранской сборки. Но когда из-за окислившихся контактов начинают с удручающей периодичностью перегорать лампочки – это одно, а когда под угрозой система охлаждения – это несколько другое. «Пришла весна, и выключился вентилятор охлаждения. Виновное реле удалось изъять из разъема только без контактов, медные контакты сгнили, все это дело представляло собой кучу зеленой плесени и трухи», – пишет один из владельцев. И случается такая беда с этим реле весьма регулярно, потому что реле стоит прямо перед решеткой, и ему там очень нелегко. И тут еще нужно вспомнить, что перегревать 1,4-литровый мотор настоятельно не рекомендуется!

Но чаще всего упоминаются проблемы с торсионной балкой. От автомобиля со вставшими «домиком» задними колесами стоит бежать, как от огня. Про торсионную балку Peugeot 206 и про то, как с ней бороться, написано очень много, но тут важно вот что. Как пишет один из владельцев, «Главная проблема – даже не сама балка, а некомпетентные люди (коих много), которые берутся её чинить. После "ремонта" балки (замена пальцев и подшипников ) через 2 месяца сзади начало грохотать. Полез сам и выяснил, что рычагами стаба (которые надо было менять с самого начала) разбило пыльники подшипников. Итог – пальцы снова в хлам, подшипникам хана, ну и балке хана, ибо при замене пальцев ремонтники распилили её и сварили, потеряв центровку пальцев. Балки новые идут из Китая, подшипники там сразу под замену, и надо страдать с остальным, а цена 30 000».

Ну и общая рекомендация может быть только одна: тщательно проверять автомобиль перед покупкой, причем с участием опытных людей, а затем тщательно следить и обслуживать все проблемные узлы. Согласно руководству, межсервисный интервал для этой модели составляет 20 000 км, но для пожилых машин его стоит сократить как минимум в полтора, а то и в два раза.

Ну а тем, кто присмотрит редкую у нас версию с автоматом, рекомендуется регулярно, не реже чем раз в 40 000 км, менять масло. Как пишет один из владельцев (по совместительству, мастер-ремонтник): «При должном уходе эта коробка прослужит долгие годы. Мало кто соблюдает регламент ТО, в частности, замены масла в АКПП, так и ездят по 200 000 пробега на одном масле, а потом жалуются на толчки и переходы в аварийный режим». И это весьма критично, потому что реанимация автомата может обойтись тысяч в 80-90, что может составлять до половины стоимости покупки такого автомобиля на вторичке.

Любовь #1: Баланс цены и потребительских качеств

На самом деле в очень многих отзывах владельцы пишут именно о балансе цены и того, что они получают за потраченные деньги. «Эта машина стоит своих денег. Комфорт есть, динамика для города есть, а по трассе просто надо быть чуть более аккуратным и не жать из автомобиля больше, чем он способен дать», – пишет один из владельцев. «Пежо 206 – самая дешевая иномарка класса B. Если вас не смущают ее минусы и вам нужна машина, чтобы медленно проехать из точки А в точку B, у вас нет ни малейшего желания обгонять медленно едущий транспорт, вам хочется купить машину и просто ездить (так как все уже есть) и вам хочется, чтобы ваша машина неплохо смотрелась в потоке, то эта машина для вас», – вторит ему другой. «Советую Пежо 206 тем, кто впервые хочет приобрести автомобиль, или тем людям, чей бюджет для покупки автомобиля не слишком велик. Вы получите за относительно небольшие деньги оптимальный вариант», – утверждает третий. «Пежо 206 седан, 1,4 литра, 75 лошадок – на мой взгляд, очень стоящий автомобиль. Он, конечно, не идеален, но для своей цены – лучше не найти в этом сегменте», – поддерживает его четвертый.