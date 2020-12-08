Как известно, едва ли не главный «дрим-кар» для россиян – это Toyota Land Cruiser, цена на которой держится на совершенно заоблачном уровне, даже если речь идёт о старых и порядком поезженных экземплярах. Те, для кого 2,5-3 миллиона за сильно бэушный TLC – многовато, могут присмотреться к его младшему брату в лице Highlander. Тоже Тойота, тоже SUV, правда, заточенный под американские и китайские вкусы. Насколько это хорошо или плохо, разбираемся в нашем традиционном формате «5 против 5».

Истоки

Название Highlander впервые появилось в линейке Toyota на рубеже тысячелетий. Тогда маркетологов концерна вдохновили успехи Lexus RX300 и его двойника Toyota Harrier (который продавался только в Японии), и в компании решили, что и гамма Toyota нуждается в среднеразмерном кроссовере, прежде всего – на североамериканском рынке. Именно такой автомобиль был построен на платформе K (она же платформа Camry), и в апреле 2000 года новинка была представлена на автосалоне в Нью-Йорке.

Toyota Highlander (XU20) '2000–03

Модель очень быстро обогнала по объему продаж рамный SUV Toyota 4Runner. Более 5 лет Highlander оставался самым продаваемым SUV марки Toyota, и только в 2006 году пальма первенства перешла к более компактному и бюджетному RAV4. В 2007 году произошла плановая смена поколений, и вновь площадкой для премьеры (построенной все на той же платформе K) стал американский салон, на этот раз в Чикаго. Однако к этому моменту концерн плотно нацелился не только на североамериканский, но и на необъятный китайский рынок, так что производство нового «Горца» (именно так переводится название модели с английского) с заводским кодом U40 было развернуто не только в Японии, на заводе Miyata в префектуре Фукуока, но и в китайском Гуаньчжоу (это случилось в 2009 году), а в 2011 году заработал и конвейер на заводе TMMI в городе Принстон, штат Индиана. Но все это предыстория. Нас интересует третье поколение кроссовера.

Toyota Highlander (XU40) '2007–10

Площадкой для премьеры нового кроссовера с кодом U50 вновь стал автосалон в Нью-Йорке, состоявшийся в марте 2013 года. В декабре новинка начала сходить с конвейеров заводов в Китае и США, а в начале 2014 стартовали и официальные продажи на основных рынках, в числе которых оказалась и Россия. К нам в страну автомобили поступали из-за океана, с завода в Принстоне, при этом они отличались рядом особенностей.

Прежде всего мощность базового двигателя, 3,5-литрового V6 2GR-FE, для наилучшего соответствия российскому налоговому законодательству была уменьшена с 290 до до 249 л.с. При этом для китайского рынка основным стал двухлитровый турбомотор 8AR-FTS, а в США достаточно популярной стала версия, оснащенная 2,7-литровой 187-сильной атмосферной «четверкой» 1AR-Fe. Все варианты двигателя сочетались с 6-ступенчатой гидромеханикой Aisin U660. В США автомобиль мог иметь как три, так и два ряда сидений, а привод как на передний, так и на оба моста, но в Россию поставлялись исключительно семиместные полноприводные версии.

Toyota Highlander (XU50) '2014–17

Наше издание вполне подробно рассказывало об этом автомобиле вскоре после его появления на рынке, в том числе – о тех электронных системах, которыми оснастили машину японские инженеры.

На рубеже 2016-2017 года автомобиль претерпел рестайлинг, выразившийся в целом ряде внешних изменений, которые коснулись оформления как передней, так и задней части автомобиля. Но главной технической переменой стало появление под капотом усовершенствованного двигателя 2GR-FXS и 8-ступенчатого автомата Aisin UA80E/F. Про эти новации мы также рассказали в редакционных тестах.

В 2020 году, когда на сцену вышел новый «Горец» с кодом U60, предыдущее поколение переместилось на площадки вторичного рынка. Самое время посмотреть, что пишут об этом автомобиле его владельцы...

Ненависть #5: Цена

Человек, который собирается приобрести на вторичном рынке Toyota Highlander III поколения, наверняка в курсе его достоинств. Но он неизбежно столкнется с одним, но очень важным недостатком: как выразился автор одного из отзывов в интернете, «эта тачка стоит как остров в теплом океане». Действительно, новые автомобили стоили немало, а надежность и относительно невысокая стоимость обслуживания приводят к тому, что остаточная стоимость снижается довольно медленно.

В итоге цены на подержанных «Горцев» U50 начинаются с отметки 1 850 000-1 950 000, и это будут автомобили, ввезенные в Россию в 2014 году, ну а за трехлеток просят от 3,2 до 3,6 миллиона. Да, все эти автомобили будут оснащены 3,5-литровым мотором и автоматической трансмиссией, неплохо упакованы, но за эти же деньги можно приобрести, например, новенький Chevrolet Traverse или VW Teramont. За вполне сопоставимый по параметрам трехлетний Honda Pilot III поколения продавцы хотят получить лишь порядка 2,2 миллиона, за Ford Explorer 2017 года – 2,3-2,8 миллиона. Дешевле обойдутся и «Пилоты» второго поколения: автомобили 2014-2015 года выпуска стоят на вторичке 1,5-1,7 миллиона рублей.

И это мы говорим только про ситуацию, когда человек точно знает, что хочет купить именно большой полноприводный кроссовер, поскольку уровень ездового комфорта и управляемости рамных моделей его не устраивает. В противном же случае выбор становится еще более сложным…

Toyota Highlander (XU50) '2014–17

Любовь #5: Стоимость обслуживания

Однако есть все основания полагать, что душевные муки, вызванные черной дырой в бюджете, возникшей после покупки Highlander, серьезно поутихнут после первого же визита на станцию техобслуживания. А все почему? Да потому что обслуживание этого автомобиля действительно обходится не в самые большие суммы: по словам владельцев, средняя стоимость заезда на ТО составляет 10 000-15 000 рублей.

Если сравнивать эти цифры со стоимостью содержания автомобилей премиальных марок, то получается и совсем кучеряво: «Сразу скажу – любимая машина Mercedes GL (166). У моего кума такая. Часто на ней езжу, нравится все, кроме надежности и цены (машину брали новой, но постоянно что-то ломается: ручка, подушки, стеклоподъемники, топливный насос... Считаю, что при такой стоимости автомобиля это ненормально) и стоимости сервиса (ТО на 90 тыс. км обошлось в 170 тыс. руб., дальше – больше)».

Во многих отзывах авторы отмечают, что Highlander не требовал никакого вмешательства от ТО до ТО, даже масло доливать не требовалось: «Масло не ест вообще. В отличие от немцев. Ездил на Q5 – постоянно доливал, и вообще все мои немцы требовали постоянного ухода и тянули денежки». Соответственно, стоимость ТО владельцы оценивают как «копеечную», и то, что «Горец» не требует больших расходов на обслуживание (даже с учетом межсервисного интервала в 10 000 км), относят к его безусловным достоинствам.

Toyota Highlander (XU50) '2014–17

Конечно, автомобиль нужно любить, а посему стоит осуществить ряд мелких усовершенствований. Например, владельцы рекомендуют установить мелкую сетку под решетку радиатора и на салонные воздухозаборники под капотом, а потом регулярно чистить их пылесосом, иначе салонный фильтр будет забиваться листвой и всяким мусором, и начнутся проблемы с качеством подачи воздуха в салон. Но, согласитесь, это все мелочи…

Ненависть #4: Маневренность в городе и слабые тормоза

Highlander – автомобиль довольно крупный. Да чего уж там, большой это автомобиль! И пусть его габариты не дотягивают до размеров маршрутки, все равно 4865 мм от бампера до бампера и 2790 мм колесной базы создают определенные трудности, особенно в условиях тесных городских парковок. Радиус разворота у автомобиля – как у круизного лайнера…

Вот и пишут владельцы в отзывах: «Привык чувствовать себя водителем школьного автобуса». Конечно, к габаритам можно привыкнуть, а при маневрах в стесненных условиях помогают парктроники и камера заднего вида. Вот только в плохую погоду она сразу становится грязной, изображение на экране превращается в абстрактную мешанину мутных пятен, так что приходится выходить из машины и протирать объектив… Не слишком удобно, прямо скажем.

Опять же, «Горец» – автомобиль довольно тяжелый, снаряженная масса – более двух тонн, полная переваливает за 2,5 тонны. А вот тормоза у него довольно вялые, и это заставляет водителей держать дистанцию. Но это полбеды. Беда, что тормоза склонны к перегреву, и если слишком увлечься и злоупотребить интенсивными разгонами и торможениями, тормозные диски непременно «поведет», что тут же можно будет ощутить по биению на руле. И лечение тут только одно – замена дисков. Многие из владельцев пытались справиться с этой проблемой, подбирая тормозные колодки, но особых успехов не достигли: «Ставил металокерамику – быстро вело тормозные диски. Поставил обычные, мягкие – тормоза стали острее, но от перегрева это не спасает». Словом, vox populi гласит, что на этой машине нужно ездить без частых оттормаживаний с большой скорости, вальяжно, несмотря на то что мощности хватает и погонять на ней очень даже можно. Но в целом отсутствие драйва и слабые тормоза владельцы дружно занесли в список серьезных недостатков.

Toyota Highlander (XU50) '2014–17

Любовь #4: Размер и вместительность

Большие габариты – это не только серьезный минус, но и огромный плюс, особенно для семейного автомобиля. А ведь именно в таком качестве люди и покупают Toyota Highlander. Так что огромный салон с тремя рядами сидений вне всякого сомнения попадает в число главных достоинств модели. При этом очень важным фактором оказывается комфорт на втором ряду сидений. Даже водитель ростом 185 см с легкостью садится «сам за собой», а ширины заднего дивана хватает для того, чтобы там с комфортом разместились три солидных взрослых человека или три детских кресла.

Салон Toyota Highlander (XU50) '2014–17



«Очень удобная машина для большой семьи», «Места настолько много, что можно всей семьей из пяти человек поместиться с необходимыми вещами в багажнике», «Пятеро взрослых и собака в багажнике едут с комфортом»… Что же касается третьего ряда, то его используют далеко не все. Более того, недоумение вызывает тот факт, что кресла третьего ряда не оснащены креплениями типа «Изофикс»: «Странно, машина же семейная, вот там бы и сидеть деткам ... Но, увы. А при двух детских креслах на втором ряду на третий ряд уже не пролезешь». Но если дети постарше, то можно использовать все посадочные места: «Разок похулиганил – загрузил 9 шестиклассников. Ехали на школьный пикник, все довольны были и пели песни». Но если третий ряд не нужен, то он полностью прячется под пол багажного отсека.

Владельцы отмечают удобство доступа в багажник, наличие штатного места для шторки и ящика для инструментов, а также возможность открыть только заднее стекло, не открывая дверь целиком. Вот только зимой с этим возможны проблемы: «Неплохо бы придумать что-то со стеклом багажника, зимой страшно открывать, боишься отколоть», да и пятая дверь может начать чудить: «Крышка багажника всю зиму (исключительно при морозе) компостировала мозг, то не открывалась, то не закрывалась. Брызгал силиконом – ничего не помогает», «Привод двери багажника живет своей жизнью – то откроет то не до конца, то просто пищит». Зато всех очень радует эргономика салона и наличие множества емкостей для мелочей. К услугам экипажа и огромный двухъярусный бокс-подлокотник и традиционная для модели полочка на передней панели: «До сих пор не могу нарадоваться полочке под торпедо – просто невероятная вещь! Телефоны, конфетки, салфетки... Когда едем далеко, на ней практически все, что нужно в дороге!». Кстати, владельцы свидетельствуют, что на полочку с легкостью устраивается не только телефон, но и планшет с диагональю 8 дюймов…

Ненависть #3: Экономия на мелочах

Есть у Highlander ряд особенностей, которые огорчают владельцев, но не сами по себе, а лишь на фоне цены автомобиля. Например, капот без пневмоупоров. В открытом положении его удерживает обычная «палка», а капот довольно тяжелый. При этом пневмоупоры – это не какой-то особый хайтек, и стоят они недорого. Вот владельцы и отмечают: «Купил за 2500 пневмоупоры, установил в штатные места за 10 минут. Не могу понять, почему Toyota на этом сэкономила...», «Поставил амортизаторы капота "Автоупор" (цена – копейки, производство – Россия-матушка, качество отличное). Теперь намного удобнее открывать капот».

Немало язвительных слов написано про единственный автоматический стеклоподъемник на водительской двери: «Кнопка "Auto" на кнопке водительского стекла – это вообще песня. Меня каждый раз, как в машину сажусь и вижу эту кнопку, на ржач пробивает: расход в 20 литров на 100 – это нормально, "это же премиум-класс", а $30 потратить на то, чтоб все кнопки Auto сделать – это «зачем бабские примочки на брутальной машине?».

Из той же серии и открывающаяся вручную шторка люка на крыше: «Сделать стеклянную крышу в машине за 2 с лишним миллиона, и при этом шторку, которая будет закрывать от солнца, приходится двигать руками... Дурдом!».

Toyota Highlander (XU50) '2014–17

Любовь #3: Динамика, устойчивость, проходимость

Специально для поставок в Российскую Федерацию японские конструкторы дефорсировали двигатель на л.с., «загнав», таким образом, автомобиль в оптимальную налоговую зону. Тем не менее 249 л.с. и 337 нм крутящего момента вкупе с вполне адекватной работой автоматических коробок (как 6-ступенчатой U660E/760E, так и 8-ступенчатой UA80E/F) оказывается вполне достаточно для того, чтобы владелец не испытывал каких-либо проблем с обгонами во всем диапазоне доступных скоростей.

«Запас мощности двигателя просто атомный, маневр обгона не замечаешь», «Радует связка двигатель-коробка, автомобиль едет без раздумий и каких-либо задержек, даже с прицепом», «На обгон Хайлендер выходит достаточно резво, даже нужно быть осторожным с его прытью», «Больше 170 не едет (ограничитель), но на трассе этого хватает с головой. На любой скорости машина ускоряется почти без промедлений» – такого рода высказывания звучат чуть ли не в каждом отзыве. При этом владельцы отмечают, что машина отлично держит траекторию движения в любую погоду и в любое время года, без раскачки и рыскания. Но вот в качестве генератора адреналина она не годится: интенсивных торможений, как мы уже написали, машина не выносит, быстрых поворотов не любит, кренится, да и водитель начинает скользить по широченным и плоским, без малейшего намека на боковую поддержку, креслам в «американском стиле». Зато для семейных путешествий на большие расстояния она подходит как нельзя лучше: «Этой зимой ездили в Карпаты, 6 взрослых человек + вещи в боксе Thule на крыше. Проехали без проблем и усталости. По снегу едет уверенно. Выезжал везде, очень порадовала проходимость (как минимум проезжала там, где не мог Х5). От дома (где жили) до склона грузили лыжи/борды в Thule и ехали 3 км по 10-13 человек – в тесноте, но лучше, чем пешком!».

Двигатель Toyota Highlander (XU50)

Впрочем, проходимость Highlander устраивает не всех. Встречаются и такие свидетельства: «Однажды застрял в снегу, и немного нарушилась геометрия. Не смог закрыть багажник, пока не выехал на ровную дорогу, да и выехал с толкача...». Но для штурма экстремального бездорожья есть совсем другие модели, в том числе и в гамме Toyota, а для «Горца» хватает и того, что он позволяет заезжать на бордюры и не обращать внимания на качество наших дорог. Правда, стоит съехать с асфальта, как водитель начинает чувствовать на руле каждую ямку и кочку – но это нужно просто принять как данность.

Ненависть #2: Мультимедиа и шумоизоляция

Самая жесткая критика в адрес Toyota Highlander U50 звучит из сплоченных рядов меломанов и фанатов автозвука. Вот уж кто в выражениях не стесняется! И не нравится им очень многое: «Отвратительные мультимедиа в автомобиле за 60 тыс. у. е.! Навигация бестолковая (ну она и не нужна при наличии Яндекса), звук ужасен, DVD не читает, отображение музыкальных данных на флешке – только в виде списка исполнителей или альбомов, просмотра папок нет, несжатые форматы не читаются. Качество изображения на мониторе – на 3 с минусом. Это беда Тойоты. К сожалению, ПО для головных устройств – это давнишний минус марки, который они признают сами. Отставание от современных трендов лет на 5-7», «Музыка не соответствует классу даже с 12-ю динамиками»… Кроме того, по их словам, штатное головное устройство страдает просто-таки отсутствием связи с любыми внешними мобильными устройствами, связь по Bluetooth периодически «падает» без видимых причин и сама по себе, непонятно как восстанавливается. Словом, кто только проектировал этот пылесос – непонятно.

Даже громкое имя JBL не спасает положение: «Слабовато для JBL, особенно учитывая, как они делают концертную аппаратуру для малых и больших площадок». Понятно, что те, для кого музыка в дороге – не просто некий малозначимый фон, с таким положением мириться не хотят. Кто-то ставит головное устройство на Android, кто-то серьезно модифицирует имеющуюся акустику: «Подключил усилитель Eton Stage 6 DSP к штатной голове, добавил сабвуфер и зашумил двери. Так как качество сигнала со штатной головы оставляло желать лучшего, к тому же она не читает flac, провел коаксиальный шнурок от усилка к полке для подключения плеера Fiio X5 (его устанавливаю в телефонный держатель). Установил кнопку переключения между источниками на свободном месте в блоке кнопок слева от руля, и вуаля – идеальный звук!».

Мультимедиа Toyota Highlander (XU50)

Кстати, что касается установки дополнительной шумоизоляции, то тут единства мнений не наблюдается. Кто-то считает, что шумоизоляция нуждается в обязательном улучшении, кто-то – что в машине не слишком шумно, но все-таки хотелось бы лучшего, а кто-то вполне доволен жизнью и записывает акустический комфорт в число достоинств модели.

Любовь #2: Комфорт

Что хотят получить владельцы дорогого семейного автомобиля от своего транспортного средства, ну, помимо престижа? Естественно, комфорт и еще раз комфорт, причем речь идет и о комфорте самого салона, и о ездовом комфорте. И вот тут Highlander выступает во всей красе. Да, сиденья начисто лишены боковой поддержки. Зато перфорированная экокожа с системой вентиляции «сделает довольными» вашу спину (ну и те места, где она теряет свое благородное название) даже в запредельную жару. Множество удобных емкостей, кармашков и полочек решают вопрос с размещением кучи мелочей. Две печки и подогрев руля облегчат жизнь в условиях суровых российских зим: многие владельцы отмечают, что, несмотря на объем, салон прогревается очень быстро.

Не будут страдать от недостатка комфорта и пассажиры второго ряда – там и места достаточно, и подогрев сидений есть, и наклон спинки дивана регулируется, и своя регулировка микроклимата присутствует: «Ребёнок на заднем ряду (11 лет) вообще заявил о своей независимости и регулирует температуру и подогрев сиденья по своему усмотрению». Но главное, пожалуй, это именно ездовой комфорт и удобство бросков на дальние дистанции: «В поездках на дальние расстояния практически не ощущается, что ты едешь не на седане», «Ездил в Краснодар и обратно (около 1200 км в одну сторону – ни усталости спины, ни отёкших ног», «Любим ездить семьёй на машине на дальние расстояния, очень удобно и комфортно». По общему мнению, на трассе Highlander буквально плывет как корабль, оставаясь при этом быстрым и динамичным.

Задний ряд Toyota Highlander (XU50)

Ну а чтобы жизнь водителя была еще легче, конструкторы снабдили «Горца» целым пакетом электронных помощников, среди которых – система распределения тормозного усилия (EBD), антипробуксовочная система (TCS), система помощи при спуске с горы (DAC), система помощи при старте на подъеме (HAC), система предотвращения выезда из полосы движения (LKA), адаптивный круиз-контроль (ACCS), автоматическая система управления дальним светом, система мониторинга «слепых зон», ну и много ещё чего. Понятно, что активный водитель, жаждущий получать эмоции в каждом повороте, на все эти «помогайки» будет смотреть, как Ленин на мировую буржуазию: мол, ему все это ни к чему. Но если вам нужно с максимальным удобством, безопасностью и минимальной затратой сил добраться из пункта А в пункт Б, то все это будет очень и очень кстати.

Ненависть #1: Расход горючего

Экономичность Toyota Highlander III поколения оказалась самой спорной характеристикой этого автомобиля. Ух, какие споры кипят вокруг нее на форумах, с виртуальным хватанием за лацканы, толканием в грудь и возгласами «А ты кто такой?». Одни с пеной у рта утверждают, что в городе расход не опускается ниже 20 л на 100 км (а у кого-то и вовсе доходит до пугающей цифры 37), да и на трассе, мол, автомобиль кушает 13-16 литров на сотню. Понятно, что в таких условиях топливный бак объемом 72 л кажется им до смешного маленьким, и единственным спасением является перевод обжоры на газ.

Другие яростно возражают: «Очень удивил расход топлива! Приобретая машину, я был готов к расходу в городе в пределах 14-16 литров в зависимости от сезона и 10-11 литров по трассе! Каково же было мое удивление, когда при движении в сухую погоду со скоростью до 120 км/час высветился расход 8,9 литра на сотню! В городе пока средний расход не вырастал более 14 литров, но основной показатель расхода пока в пределах 12 на сотню», «Некоторые тут пишут что много бензина берет… Неправда! Просто пишет тот, кто никогда не имел данный автомобиль. У меня второй год финансы поют романсы, так я приспособился ездить спокойно, при этом расход составляет сейчас около 9 л на 100 км! И скоростной режим до 130 км/час».

Toyota Highlander (XU50) '2014–17

Истина, конечно же, где-то рядом. Автор одного из отзывов описывает свои эксперименты по достижению максимальной экономии горючего: «Как-то специально пробовал ехать со скоростью 100-110 км/ч, сбросив средний расход. При такой тошниловке после 80-100 км пробега бортовик показал 11 литров на сотню. Ниже опустить, думаю, просто нереально, если только под горку катиться...». Но в целом можно рассчитывать на 9-10 л/100 км по трассе в спокойном режиме и 13-15 л/100 км в городе и в любом случае утешаться тем, что 3,5-литровый V6 , как в варианте 2GR-FE, так и в модифицированном варианте 2GR-FKS, без проблем переваривает отечественный 92-й бензин. Кто-то посчитает такой расход вполне приемлемым, кому-то он покажется слишком высоким, но тут уже все зависит от личной точки отсчета и манеры езды.

Любовь #1: Надежность

В этом плане Highlander никаких неожиданностей не преподносит. «Никаких нареканий, непонятных поломок и прочих недоразумений (как порой бывает с немцами) нет», «Никаких проблем с техническим состоянием автомобиля не наблюдалось. При бережном отношении к сервису гарантирован «вечный» ресурс не только двигателя, но и основных узлов и агрегатов», «Рекомендую тем, кому нужен надежный автомобиль. Сюрпризов в виде различных поломок вряд ли стоит ожидать», «Неубиваемый автомобиль», «Тот, кто купит этот автомобиль и сможет аккуратно его содержать, тот не увидит проблем лет 10» – таких высказываний не просто много, а очень много.

При этом все понимают, что выражение «Тойоты не ломаются» является просто фигурой речи – любое сложное техническое устройство может выйти из строя. Но серьезная поломка Toyota Highlander вызывает самое настоящее удивление: «Погибла коробка на пробеге 120 тыс. км, что очень необычно для Тойоты. Но, с другой стороны, теперь у меня новая коробка!».

Toyota Highlander (XU50) '2014–17