Джетте на нашем рынке не повезло. Многие считали её всего лишь Поло-переростком и не воспринимали всерьёз. Некоторые полагали, что если денег мало, то лучше купить Polo Sedan, а если их много, то сразу Passat. А Jetta – это ни рыба, ни мясо, и смотреть в её сторону не стоит вовсе. Обидно, потому что кое-что хорошее в этой машине было. Было, правда, и много плохого.

История техники



Я не буду рассказывать историю всех предыдущих пяти поколений Джетты (включая третье под именем Vento и четвёртое, известное нам как Bora). Все эти автомобили были по-своему прекрасными, но технически оставались Гольфами в кузове седан. То есть они отличались от хэтчбека кузовными панелями и практически больше ничем. Другое дело – шестое поколение, которое было разработано на платформе PQ35, роднившей Джетту уже не с Гольфом, а с более крупными Volkswagen Touran и первым поколением Tiguan. Да и цель разработки этого автомобиля была немного особенной: завоевать рынки США и Канады.



Volkswagen Jetta 1984–87

Презентовали шестое поколение Джетты тоже не в Европе, а в США, в Нью-Йорке. Случилось это в 2010 году, и так как на машину возлагали большие надежды именно на американском рынке, ей дали типично американские (по меркам 2010 года) моторы объёмом 2 и 2,5 л. В России такие машины официально не продавали.

В России, как и в Европе, предлагали другие двигатели. Это были уже хорошо знакомые нам сегодня моторы TSI объёмом 1,2 и 1,4 (серии ЕА111) и 2 л (ЕА888), а также очень популярные у нас атмосферные моторы 1,6 MPI (тоже ЕА111). Были и очень редкие дизели объёмом 1,6 и 2 л, оба серии ЕА189, позже – ЕА288.

В 2013 году Джетты стали собирать в Нижнем Новгороде, а в 2014-м модель пережила рестайлинг. Самая важная новинка в рестайлинге – это моторы серии ЕА211 вместо ЕА111. Несмотря на тот же объём и похожую мощность, это совсем другие агрегаты, и отличаются они не только приводом ГРМ (цепью на ЕА111 и ремнём на ЕА211).

Volkswagen Jetta 2010–18



Коробок передач на этом поколении Джетт было несколько: от механических пяти- и шестиступок до семиступенчатых роботов DQ200 с сухими сцеплениями, которые шли в паре с бензиновыми 1,4 TSI и дизельными 1,6 TDI. Более мощные машины можно было купить и с шестиступенчатой DQ250, но не в России: на нашем рынке таких комплектаций не было.

Наиболее популярный автомат на нашем рынке – это, конечно, не DSG, а классическая гидротрансформаторная коробка Aisin TF-61SC (или 09G). Версия с этой коробкой и мотором 1,6 MPI получила большую любовь в России, хотя и недостаточную для того, чтобы спасти модель на нашем рынке. В 2018-м году выпуск Джетт прекратился, а новое поколение Jetta A7 продается преимущественно в США и Китае. Что ж, пусть продаётся, а мы посмотрим, за что любят и не любят шестое поколение Джетты в России.

Ненависть №5: штатная магнитола

Никогда не думал о том, что Джетту выбирали эстеты и меломаны. Но, видимо, так оно и было, иначе мне трудно объяснить появление большого количества жалоб на звук штатной магнитолы. Хотя и объяснять тут нечего, достаточно прочитать это: «Магнитола – дикий "китай", она не интегрирована с системой автомобиля, то есть это просто балалайка дико плохого качества». Грустно. Некоторые вообще хотели «высверлить себе уши». Что ж, могу понять: в автомобиле С-класса от звука всегда хочется чуть больше. А кроме того, встречаются и такие реплики: «Накрылась штатная магнитола – отходила чуть больше двух лет». Вот тебе и немцы.



Volkswagen Jetta 2010–18



Любовь №5: работа ассистентов и оборудования салона

Нет-нет, не всё в салоне Джетты безупречно! Некоторые жалуются, например, на неудобное расположение кнопки включения обогрева зеркал. Но таких единицы, остальным работа всей электроники очень нравится: «Всякие приятные штуки типа круиз-контроля, датчика дождя, датчика света, омывателя фар работают безукоризненно». При этом замечу, что качество материалов салона, его дизайн, эргономика – это всё проходит как-то незаметно. Не ругают, но и не сильно хвалят. А вот работой всего, что есть в салоне, всё-таки частенько восторгаются. Например, так: «Датчик дождя работает осознанно, а не как на некоторых машинах – то чистит, то не чистит, а этот чистит именно в нужный момент».



Volkswagen Jetta 2010–18



Забавно, что единственной электронной «плюшкой», работой которой некоторые недовольны, стал… ага, этот же датчик дождя. Всем не угодишь, что поделать.

Ненависть №4: прогрев с моторами серии ЕА111

Не буду пересказывать проблему своими словами: один из владельцев в отзыве о своей машине расписал ее весьма подробно. Так что просто цитата: «... данный авто к нашим условиям совершенно не приспособлен. Я заявляю это как человек, который две наши зимы его эксплуатировал. Он просто не греется до рабочей температуры, понятие “прогрев” в нашем понимании к авто не относится. В мануале издевательски написано: авто на месте не прогревать, начинать движение сразу, прогреется на ходу. Уже забавно. А как насчет замерзших стекол? Или ехать до первого столба?». Сетований на мороз в машине встречается великое множество. И это ещё не всё.



Удивительно, но бензиновые моторы серии ЕА111 в пробках вели себя немного по-дизельному. Они умудрялись в них успеть остыть, и в салоне опять становилось холодно до тех пор, пока не появлялась возможность снова раскрутить коленвал.

Люди мёрзли и ругались до тех пор, пока на смену не пришла серия моторов ЕА211. С ними стало теплее, и даже жители северных районов климатом в салонах машин после рестайлинга обычно довольны.

Любовь №4: работа подвески

Подвески Джетты практически все описывают как очень сбалансированные. Интересный факт: задняя подвеска на этом поколении могла быть как независимой, так и с полузависимой балкой. Однако одинаково хвалят и ту, и другую. Те, кому пришлось ездить на балке, не считают себя чем-то обделёнными и тоже всем довольны.

Отзывы довольно однотипны: «По убитым дорогам я, конечно, не ездил, но стыки мостов, мелкие неровности на асфальте или дачную грунтовку подвеска отрабатывает прекрасно. Все остается где-то внизу без жесткого отзыва в сиденье. Но в тоже время подвеска очень "собранная", что позволяет автомобилю не крениться в поворотах и не раскачиваться на волнах на шоссе», «Что касается подвески и ходовых качеств авто, то здесь отмечу, что она сбитая, не могу сказать, что мягкая или жесткая – скорее, золотая середина».

Volkswagen Jetta 2010–18



Не стоит думать, что Джетта хороша только на качественной асфальтированной трассе. Нет, она довольно «всеядна», и если не лезть на ней в совсем непроходимые места, упрекнуть машину будет не в чем: «Ездил не только по асфальту: родственники живут за 60 км от города, дорога грунтовая, очень переживал поначалу за подвеску, но, как оказалось, зря. На дороге стабильно держится прямо, в колее "рыскает", но выбирается без заноса, при резких перестроениях не "пугает", рулится надежно… За зиму нигде не застревал, а по дворам гребет хорошо».

Нет жалоб и на ресурс. Единственное, что приходится менять чаще, чем хотелось бы, – стойки стабилизатора. Но это не слишком дорого, и владельцев не напрягает.

Ненависть №3: масложор

Переходим к более интересным моментам. Что у Джетты с масложором? Честно, не знаю. Ситуация очень странная: судя по отзывам, нет никакой зависимости от того, какой на машине стоит мотор (ЕА111 или ЕА211) – все они могут есть масло. А могут и не есть совсем. Счастливчиков, не знающих, что такое масложор, много. Но при этом есть те, кто готов от него выть. Я перечитал очень много отзывов именно про масложор (было интересно найти какую-то закономерность), но я её не нашёл. Нашёл только цифры: «Стиль езды пенсионерский. Литр масла на 10 тыс. км», «1,6 л, пробег 125 000, с самого начала жрет 1 л на 10 000».

Интересно, что некоторые приличный расход масла не считают чем-то неправильным: «У меня масложора пока нет. Уходит максимум грамм 500 за 7000 км». Товарищ, у меня для тебя плохие новости: 500 граммов на 7000 км – это масложор. Увы.

Volkswagen Jetta 2010–18

И не стоит думать, что моторы 1,6 MPI, которые некоторые считают чем-то вечным и безупречным, не умеют есть масло. Ещё как умеют: «Для Джетты он явно слабоват, любителям динамичной езды его лучше не рассматривать. К тому же он склонен к масложору, расход может достигать 2 л на 15 000 км». В этом отзыве речь шла про цепной мотор, но и более поздние ЕА211 тоже могут быть замечены в этом грехе.

Ну и не могу поделиться вот таким мнением: «Не вижу проблемы в покупке раз в 10 тыс. км 3-4 литра масла. Морально неприятно, но не более…». По-моему, Сократ, выпивающий чашу яда, для меня теперь не олицетворение силы духа и принятия неизбежного. А вот не видеть проблемы в трёх-четырёх литра масла – это сильно. Я бы так не смог. Сократ, скорее всего, тоже.

И ещё один вывод: не надо верить всем владельцам, утверждающим, что масложора нет. Для многих из них литр на десять тысяч – это пустяк, на который просто не стоит обращать внимания. Это, конечно, подход в корне неправильный.

Любовь №3: почти не ржавеет

Немного парадоксальный повод для любви, и сейчас попытаюсь объяснить, в чём тут парадокс.



Начну с того, что сколы и царапины на Джетте появляются легко. И этого никто не скрывает: «ЛКП, как и у всех, достаточно нежное, чуть что – сразу царапина». Но главное – это качество оцинковки. Несмотря на большое количество сколов, увидеть коррозию на Джетте сложно. И это радует всех без исключения: «Есть сколы на капоте, но о коррозии никакой речи нет», «На моем авто было несколько царапин до металла, и никакой коррозии не наблюдал». В общем, ЛКП слабое, но ура! – ржавчины нет.



Volkswagen Jetta 2010–18



Правда, во временем коррозия появиться всё-таки может. На машинах первых лет выпуска её уже можно найти в первую очередь на арках задних крыльев. Да и в случае ДТП и последующего ремонта краска может отваливаться от оцинкованного металла пластами, что просто некрасиво. То есть, коррозионная стойкость у Джетты высокая, но чудес не бывает: все то время, пока не ржавеет металл, потихоньку разрушается защитный цинковый слой. А вот когда он разрушится совсем…

Ненависть №2: “Не поломки, а болячки”

В целом Джетту описывают как надёжную машину (особенно с мотором 1,6 после рестайлинга), но мне попалась одна формулировка, которая очень ёмко характеризует эту самую надёжность. Один из владельцев написал, что его донимали «... не поломки, а болячки». Отмечу, что почти все они связаны с зимними морозами, и их не так много. Но есть они почти у всех.



Volkswagen Jetta 2010–18



Классический пример: «Зимой был случай: после мойки я открыл проветрить двери, чтобы потом не замерзли (авто стоит круглый год на улице). Двери на следующее утро открылись хорошо, но колонки в дверях перестали работать, только противный писк от пищалок в стойках. В общем, как потом выяснилось, это болячка Джетт: при низкой температуре и повышенной влажности в салоне, например, от воды на коврике и при резком снижении температуры, на динамиках может образоваться конденсат, в результате чего колонки перестают работать, и лучше в данном случае их не насиловать, пытаясь прибавить звук, а поставить авто в теплый бокс хотя бы на 2-3 часа, и все будет ок». Проблема очень часто отказывающих на морозе динамиков – яркий пример такой «болячки».

И ещё одна цитата: «Зимой выскочили детские болячки, а именно: а) загорелся датчик уровня омывайки; б) замок багажника отказался открываться от кнопки на багажнике – только с ключа или из салона». И с этими «болячками» тоже встречаются очень многие. Но стоически переносят невзгоды, потому что деваться некуда. И всегда можно себя успокоить мантрой, принятой у «джеттоводов»: «Зато это "немец", а не "кореец" какой-то».

Любовь №2: расход топлива

Честно говоря, не хотел говорить про эту банальную вещь, но, видимо, придётся: маленькому расходу пишут очень много хвалебных од, пройти мимо которых было бы несправедливо. Приведу отзыв владельца машины с мотором 1,6 MPI: «... очень хороший расход бензина (трасса 5,2-5,5 л/100 км)». Ну, и ещё: «... скромный расход, при движении не более 130 км/ч расход в среднем не более 6. Повторюсь, проверялся и в поездке на море, и в поездках в другие губернские и уездные города, расход очень удивляет».

С моторами 1,4TSI некоторым удавалось добиться на трассе ещё меньшего расхода, но общий порядок цифр тот же: от 5,5 до 6,5 литров на сотню. Хотя тут всё как обычно: расход зависит от агрессивности водителя. Однако жалоб на высокий аппетит Джетт нет совершенно.

Ненависть №1: связка мотора 1,6 MPI и АКП Aisin

Итак, дошли до главного. Сейчас будет разрыв шаблонов, потому что поводы для наибольшей любви и наибольшей ненависти очень похожи. О любви поговорим чуть ниже, а насчёт ненависти я уже почти всё сказал: динамика автомобиля с мотором 1,6 MPI и классическим автоматом не выдерживает никакой критики. Даже 110 л.с. (это максимум, что выдаёт такой мотор) для веса Джетты – это очень мало. А с АКП – тем более. В качестве цитаты приведу фрагмент отзыва, где владелец всю дорогу хвалил свою машину и не мог найти ни одного недостатка. Но потом всё же взял себя в руки и написал следующее: «На мой взгляд, минус у авто один – это слабый мотор 1,6, который в связке с АКП с учетом значительного веса автомобиля обеспечивает посредственную динамику. Для тех, кто ездит в основном по городу или по небольшим местным дорогам, это вообще не минус, там динамики в городе хватает с головой. Но тем, кто часто ездит по трассам или даже не часто, но периодически, перед обгоном фуры нужно хорошенько подумать и все взвесить, так как набор скорости с первоначальной 100-110 км/ч происходит небыстро».



Volkswagen Jetta 2010–18



Таких жалоб очень много («для Джетты он явно слабоват, любителям динамичной езды его лучше не рассматривать»), но почти всегда они заканчиваются словами, что это был осознанный выбор. Мол, классический автомат доступен только с этим мотором, так что деваться некуда. DSG и TSI в умах многих – безусловное зло, поэтому приходится сознательно обрекать себя на очень медленное передвижение. Хотя нет. Раскочегарить Джетту на трассе можно и с этими агрегатами, но времени на раскочегаривание уйдёт до безобразия много. Об этом говорят все, но страх перед роботом и мотором TSI сильнее.

Отмечу, что даже если отказаться от автомата в пользу механики, заметно шустрее Джетта с мотором 1,6 не станет. И выход только один: побороть страх перед моторами с непосредственным впрыском. Потому что…

Любовь №1: “1,4 TSI и DSG — это мощь!”

Признаюсь: рассчитывал почитать некоторое количество страшилок про «сухой» семиступенчатый робот. Но не почитал. Как-то не слишком он на Джетте страшен, как про него думают, потому что машины сравнительно свежие, а после 2014 года эти роботы «сыпаться» почти перестали. Да, изредка слышны стоны по поводу замены сцеплений, но их мало.

Volkswagen Jetta 2010–18



Нет и большого количества претензий к моторам TSI. И если на серии ЕА111 действительно жаловались на цепь ГРМ, которая иногда растягивалась непредсказуемо быстро, то на ЕА211 жалоб практически нет. Во всяком случае, при пробегах тысяч до 150 (а найти пробег больше пока ещё довольно-таки сложно). И пока машины молодые, их динамика вызывает шквал восторженных отзывов: «Двигатель в сочетании с адаптивной коробкой передач на удивление приемистый. Я давно вышел из возраста, когда рвут со светофора наперегонки с Газелями, но все равно очень приятно, а иногда и очень полезно чувствовать уверенность, что на любой скорости можно нажать на педаль, и автомобиль ускорится так, как нужно». Или даже так: «Но самая главная изюминка этого авто – коробка ДСГ и движок TSI. Честно говоря, только из-за этой связки можно закрыть глаза на некоторые недостатки».

Volkswagen Jetta 2010–18



Радуют и динамика, и экономичность, и даже надёжность (разумеется, на свежих машинах). Многие говорят, что Джетта с 1,4 TSI и DSG и Джетта с 1,6 MPI и TF-61SC – это две совершенно разные машины. Вполне допускаю такую мысль. Главное, чтобы оно как можно дольше не ломалось, потому что ремонт этих агрегатов хоть и давно освоен, стоит всё равно совсем не дёшево. Впрочем, дёшево сейчас не стоит ничего, но TSI и DSG хотя бы могут принести радость, о которой владельцы машин с моторами MPI даже не мечтают.