По части отношения к S40 второго поколения всех людей можно условно разделить на три группы: те, кто не интересуется Вольво в принципе, те, кто что-то знает, и те, кто владел S40 сам. Первые считают этот автомобиль недоделанным S80 для бедных, вторые думают, что он мало чем отличается от Фокуса, третьи плюют на мнение и первых, и вторых. Плюют с удовольствием и с чувством собственного достоинства. Плюют неспешно, солидно и даже немного интеллигентно. Так, как полагается плеваться владельцам Вольво. И самое интересное, что мнения всех трёх групп имеют право на существование.

Истоки



Да, история S40 действительно способна насторожить любого. Первое поколение было очень странным: оно появилось после покупки Вольво легкового отделения DAF в 1972 году. Появилось, конечно, не сразу. Сначала на бельгийских заводах построили не слишком удачные Volvo 340, 440, 460 и 480. Затея с DAF оказалась убыточной, но совместное предприятие с Mitsubishi отчасти спасло ситуацию: первое поколение S40 поделило платформу с Carisma и оказалось вполне приличной машиной. Правда, с дурной репутацией: какое-то странное смешение «шведов» и «японцев» на бельгийской территории. И не «японец», и не «швед», а чёрт знает что. И настоящие вольвоводы стали воротить носы. Мол, нет тут настоящего шведского качества. Ну а яповодам вообще было противно: во-первых, «японец» может быть только «праворуким», а во-вторых, он не должен быть Вольво (в идеале он должен быть Тойотой). Так или иначе, но Вольво на этой машине заработать толком не смогла и решила от бельгийского актива избавиться. И от его наследственности тоже.

Volvo S40 2002–04

Второе поколение S40 действительно поделило платформу с Фордом Фокусом второго же поколения. Тут ценители шведской марки уже имели полное право взвыть от тоски: как так? Где – Вольво, а где – Форд! Позор какой-то. А ведь ещё и Мазда3 на этой платформе построена. Ужас, мрак, тлен и безысходность. Но на самом деле платформа С1, на которой базируются эти машины, не такая уж и фордовская. В её проектировании инженеры Вольво принимали самое непосредственное участие. И именно поэтому Фокус не так уж плох, как иногда про него думают.

У S40 под капотом есть и фордовские моторы, и вольвовские. Первые – это самые слабенькие моторчики объёмом от 1,6 до 2,0 л. Вторые – более взрослые 2,4 и 2,5 л. Скажу сразу, что моторы редко становятся причиной для горя. Все они неплохие.

Volvo S40 2004–12

С коробками чуть сложнее. И механические коробки передач, и автоматические Aisin AW55-50/55-51, и Aisin TF80SC с дизельными моторами вопросов не вызывают (по крайней мере, преждевременных или неожиданных). А вот подарочек от Форда в виде робота Powershift, который появился с двухлитровым мотором в 2010 году, – это история другая. Чаще печальная, хотя периодически в отзывах проскакивают какие-то нереальные цифры (вроде «200 тысяч – и ни одного ремонта»). Так, стоп! Давайте всё по порядку.

Ненависть №5: кожа салона

Наверное, это не слишком серьёзный повод для ненависти. Но вот чтобы хорошенько расстроиться, его вполне хватает. Все прекрасно знают, что у Вольво всегда был статус странного «недопремиума». Вроде и машины хорошие, и материалы нормальные, но что-то не так. Видимо, потому что машина не немецкая. Чего в этом случае ждать от младшего S40, вообще непонятно. Вроде внутри всё хорошо (об этом скажем отдельно), но вот кожа… Да, владельцы кожаных салонов иногда роняют на эту кожу горькие слезинки: «Первая проблема: кожа далеко не высшего качества, и изнашиваемые участки теряют краску в принципе – там уже мойка не поможет».



Volvo S40 2004–12

Ладно бы, только краска теряется. Эта кожа ещё и трескается. Правда, люди не унывают и считают этот факт просто удобным способом проверять истинность пробега: «На 100 тыс. треснул дермантин на водительском сидении. Почитав форум, в очередной раз убедился, что купил авто с реальным пробегом. Комбинированный салон трескается, увы, это минус данного авто. Но трескается только водительское сидение и после 100 тыс.».



Впрочем, кожа в S40 – это уже немного боярство для младшего Вольво. Так что утрём слёзы и будем радоваться всему остальному, что есть в этом автомобиле.



Любовь №5: равнодушие угонщиков

Вот тут даже немного обидно. Машина хорошая, а, как говорят в Сети, «... у автоугонщиков S40 пользуется низкой популярностью». Я бы даже немного иначе сказал: им вообще плевать на S40. На вторичном рынке их не так уж много, так что на запчасти разбирать его не слишком выгодно. Продать её сложно, а под заказ такие машины не угоняют. Поэтому многие радуются: «Автомобиль криминальностью не страдает, отсюда и каско 5%, оставляю спокойно у метро и во дворах и не волнуюсь». А кто-то даже выбирал S40 по принципу «неугоняемости»: «... после угона Тойота Камри от подъезда родного дома призадумался о покупке чего-то неугоняемого и более менее комфортного». Кстати, о покупке автор этого отзыва не пожалел. После Camry немного тесно, но в остальном очень даже ничего.



Volvo S40 2004–12

Ненависть №4: ликвидность

Разумеется, такое безразличие угонщиков имеет и обратную сторону медали: интереса к S40 вообще у людей не так уж и много: «С продажей Вольво, конечно, пришлось в будущем повозиться…». Кто-то находит другие выходы из ситуации: «Но вот его продажа потом и потеря в стоимости имеет место быть. При продаже пробег не скручивал и выставил за 450 т. р. За месяц никто не доехал на осмотр. Звонили только перекупы с предложениями забрать за 350. В результате отдал в трейд-ин за 400 т. р.». Что сказать… Зато не угоняют!



Volvo S40 2004–12

Любовь №4: качество кузова

Я как-то говорил о том, что люди с удовольствием оставляют отзывы о низком качестве металла или ЛКП, а вот о хорошем кузове обычно не пишут. Приятная неожиданность нашла меня во время поисков отзывов о S40. Многие радуются качеству покраски и металла вслух. Видимо, есть за что хвалить. Например, хотя бы за то, что эта машина «... сделана из металла, а не фольги». Ну и несколько похожих замечаний: «Качество ЛКП меня очень порадовало. Краска крепкая, сколов очень мало», «Кузов качественно оцинкованный и очень прочный». Ноу комментс, как говорят в этих случаях. Всё ясно и понятно.

Volvo S40 2004–12

Ненависть №3: обзорность

Очень жаль, что у хорошей машины есть столь досадный недостаток. Его отмечают практически все: хорошему обзору очень сильно мешают стойки. Кто-то к этому может привыкнуть, кто-то – нет, отчего мучается годами: «Обзорность впереди для трассы нормальная, но в городе огромные передние стойки и зеркало заднего вида просто мешают».

Volvo S40 2004–12

Особенно неприятно то, что стойки мешают видеть дорогу при выезде со второстепенной или из двора. Об этом тоже говорят часто, вспоминая даже выезды из карманов: «... очень широкие боковые стойки дверей, при выезде из кармана очень плохой обзор», «... из-за широких стоек несколько мертвых зон».

Ну и последнее: зеркала тоже нравятся не всем: «Обзорность на уровне, но боковые зеркала имеют небольшие мертвые зоны». Впрочем, жалоб на зеркала намного меньше, чем на стойки кузова.

Любовь №3: управляемость

Честно говоря, тут можно обойтись без моих комментариев. Если даже соплатформенный Фокус неплохо рулится, то Вольво обязана это делать ещё лучше: «Дорогу держит отменно, никаких лишних движений, зимой просто прелесть, АБС срабатывает на ура». А вот на этот комментарий прошу обратить внимание: «Что летом, что зимой авто порадовал своей управляемостью и отзывом двигателя на резкое ускорение». Отзыв написан про машину с мотором 2,4 л. И если 1,6-литровые S40 управляемостью тоже радуют, то про их динамику стыдливо молчат.

Volvo S40 2004–12

Ненависть №2: клиренс

О дорожном просвете говорят верно: «Самый главный недостаток это клиренс – 135 мм. Про рыбалку можно забыть, поэтому собираюсь брать второй автомобиль», «клиренс маловат, бордюры – её злейшие враги», «низкая, 13,5 см, по городу достаточно, но на дачу я проехать не могу – застреваю». Всё так. Не совсем понятно, зачем на рыбалку ездить на S40, но в остальном всё так и есть. Но это не главное.



Volvo S40 2004–12

Для многих стало неожиданностью, что в случае ударов днищем в первую очередь страдает картер мотора, который висит очень низко. И у этого кратера есть привычка лопаться даже от незначительного удара. Поэтому рассказы такого толка – совсем не редкость: «... низко расположенный алюминиевый поддон картера пробил на кочке, пришлось варить, т. к. даже б/у – 12 рублей». Кто-то нашёл бэушный поддон дешевле, но суть та же: «Сразу после покупки зацепил поддон двигателя при парковке об бордюр. Заварил за 3000 р., б/у стоил 8 т. р., новый – не помню сейчас. Защита была пластиковая штатная. Будьте внимательнее и при осмотре авто, и при дальнейшей эксплуатации, т. к. поддон находится ниже юбки бампера и чуть впереди, малейшее касание, итог – трещина». Изложено не очень грамотно, но достаточно точно.

Любовь №2: интерьер

Стоит отметить, что восторженных воплей по поводу фантастического дизайна практически нет. Иногда упоминают фирменную «парящую» панель, но делают это довольно хладнокровно. Мол, это Вольво, так и должно быть. Так что же тогда хвалят? Хвалят качество материалов и эргономику. А вот дизайн тут довольно сдержанный: «Вот здесь эмоции самые положительные. Всё очень удобно и сделано для человека. Маленькие кнопки на центральной (парящей) панели не напрягают, качество материалов на очень высоком уровне и приятно на ощупь. Даже такие детальки, как колесо регулировки направления дефлекторов сделаны из приятного визуально и на ощупь пластика. Приборы легко читаемые, с комфортной зеленоватой подсветкой».

Volvo S40 2004–12

Отдельно стоит сказать об удобстве салона. Плача по поводу болящей спины или гудящей пятой точки я не встречал. Все говорят приблизительно одно и то же: «Очень качественная отделка салона, все материалы мягкие, удобные, приятные на ощупь. Эргономика хороша: мой рост 186 см, вес 90 кг, без проблем находишь удобное положение за рулем за счет регулировки руля по вылету и наклону, а также большим ходам сиденья с электроприводом». Одним словом, если бы не слабенькая кожа, внутри у S40 было бы всё прекрасно.

Volvo S40 2004–12

Ненависть №1: замок багажника и ступичные подшипники

Машина без поломок жить не может. S40 ломается редко, и на фоне общей надёжности некоторые её маленькие недостатки бесят владельцев очень сильно. А так как некоторые из поломок просто неизбежны, о них говорят все. Начнём с замка багажника и сразу же дадим слово владельцу: «Крышка закрыта и не открывалась, а комп пишет "открыта крышка багажника". Сервис... "нужен новый замок". Заказываю, получаю (цена 6 т. р.) – сам ставлю. Результат: все то же самое (свет моргает, багажник не работает). Иду домой, учу форумы. В итоге нахожу причину. Жгут проводов, который идет на крышку багажника, перетирается в месте, где этот жгут заходит в крышку. Итог: все разобрал, провода перемотал синей изолентой, и все работает». Как видите, без синей изоленты не ездит даже Volvo. Хорошо, что всё остальное ломается редко. Вот доказательство: «На 170 тыс. не смог открыть багажник. Есть там кнопочка с электроприводом на замок. Это был самый грандиозный факап этой машины». Других серьёзных «факапов» владелец припомнить не смог.

Хотя нет! Ведь ещё ступичные подшипники, которые отправляются в мусорку с завидной регулярностью: «За время владения менял еще три передние ступицы. Первый раз поставил (решил сэкономить) какой-то аналог ... (плохое изделие – прим. ред.), это накрылось через 10 тыс. км, потом поставил SKF (6000 р.) сразу на обе стороны, той же фирмы идет в оригинале (цена которой была 8-9 т. р.), отходили около 40 тыс. км». И ещё раз: хорошо, что другие поломки встречаются редко: «За время эксплуатации была заменена только ступица правая с подшипником (появился гул)».

Volvo S40 2004–12

Есть ещё одна хроническая болячка, о которой говорят редко, поэтому в наш список я её выносить не стал. Но она всё-таки есть, поэтому скажу: часто рвётся мембрана корпуса масляного фильтра, выдавая себя изрядным гулом – подобные проблемы характерны и для «старших» моделей Volvo тех лет. Впрочем, это успешно «лечится». Но бесит.



Любовь №1: и хорошо, и недорого

Давайте говорить честно: S40 обычно покупает тот, кому не хватило денег на S80. И даже на S60 не хватило. И поэтому все очень радуются тому, что за сравнительно небольшие деньги получают такой же шведский автомобиль, в котором он себя не чувствуешь ущербно: «Всё на высочайшем уровне, чувствуешь себя владельцем действительно качественного автомобиля». И это радует всех обладателей младшенького Вольво. Радует так сильно, что о выборе никто не жалеет. По крайней мере, вслух: «Садясь в эту машину, понимаешь, что выбор ты сделал правильный. Ведь что бы кто ни говорил, а качество у Вольво выше всяких похвал». Кроме того, очень многие ценят не слишком высокую стоимость обслуживания этой машины. Конечно, если не покупать оригинальные запчасти и не ездить к дилеру: «Не надо бояться слухов о ее дороговизне в содержании – все это бред». Само собой, за это стоит сказать «спасибо» платформе С1 – и аналогов много, и в ремонте далеко не самая сложная.

Volvo S40 2004–12

Правда, если сказать владельцу S40, что его машина не так уж далеко ушла от Фокуса, он может плюнуть вам в лицо. Хотя говорят, что на Вольво ездят спокойные и интеллигентные люди. Оно так и есть, но про Фокус им лучше лишний раз не напоминать.

