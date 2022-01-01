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  • А руки-то помнят: сможешь ли ты узнать автомобиль по рукоятке переключения передач?

А руки-то помнят: сможешь ли ты узнать автомобиль по рукоятке переключения передач?

01.01.2022 130 0 0

Мы уже предлагали вам идентифицировать автомобиль по его органам управления — например, рулевому колесу, климат-контролю и даже такой детали, как ключ зажигания. Сегодня мы проверим, сможете ли вы угадать машину по её рычагу переключения передач. Ведь эта деталь постоянно пребывает в руках водителя. И мы подобрали для вас десяток очень необычных рукояток и селекторов, многие из которых тянут на настоящий дизайнерский шедевр.

 
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