Совсем недавно мы проверяли вас, разбираетесь ли вы в том, какие малолитражки стали донорами передней и задней оптики для дорогущих суперкаров. Сегодня мы пошли тем же путём, но избрали куда более техническое направление, заглянув в самое сердце автомобиля – то есть в подкапотное пространство десятков машин, у которых есть общая деталь. И это – двигатель! Вы не ослышались: у машин совершенно разных марок может быть абсолютно идентичное «сердце». И сегодня мы предлагаем вспомнить (или узнать) «доноров сердца» и тех, кто связан с ними «моторными узами».