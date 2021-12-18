Тесты ×
  • А вместо сердца – чей-то там мотор: знаешь ли ты общие двигатели у разных автомобилей?

А вместо сердца – чей-то там мотор: знаешь ли ты общие двигатели у разных автомобилей?

18.12.2021 431 0 0

Совсем недавно мы проверяли вас, разбираетесь ли вы в том, какие малолитражки стали донорами передней и задней оптики  для дорогущих суперкаров. Сегодня мы пошли тем же путём, но избрали куда более техническое направление, заглянув в самое сердце автомобиля – то есть в подкапотное пространство десятков машин, у которых есть общая деталь. И это – двигатель! Вы не ослышались: у машин совершенно разных марок может быть абсолютно идентичное «сердце». И сегодня мы предлагаем вспомнить (или узнать) «доноров сердца» и тех, кто связан с ними «моторными узами».

 
{{ currentQuestionNum + 1 }} / {{ test.questions.length }}
{{ answer.text }}

{{ resultAnswers }} / {{ test.questions.length }}

{{ result.title }}

интересно тесты

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Хотеть – не значит мочь: почему менять свечи не так просто, как это кажется Многие уверены, что менять свечи зажигания совсем не сложно. Пожалуй, проще только заменить воздушный фильтр. И всё-таки некоторые делают это не совсем правильно, непреднамеренно сокращая ре... 1790 0 2 17.12.2021
Статьи / Интересно Тонированный приемник, противоугонный болт и зеркало с часами: необычные советские аксессуары Давненько мы не совершали ретро-экскурсов и тестирования «капсул времени»! Пора снова прогуляться во времена, когда автомобильные аксессуары были редкими и дефицитными товарами, поймать кото... 2353 2 5 16.12.2021
Статьи / Технологии Водород, метан или улучшенный бензин: чем заправляемся сегодня и на чем будем ездить завтра Отвечаем на вопросы читателей, что такое современное моторное топливо и что влияет на его качество 443 0 1 16.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 18539 10 3 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 17350 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чёрный хром против ржавчины, идеальная АКП и маловато клиренса: тест нового Chevrolet Tahoe Настал праздник на улочке, на которой живут немногочисленные поклонники Больших Американских Внедорожников: в Россию приехали новые Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. И если раньше это был... 16374 3 4 21.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings