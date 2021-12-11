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  • От легковушек и грузовиков: угадываем доноров оптики для суперкаров

От легковушек и грузовиков: угадываем доноров оптики для суперкаров

11.12.2021 445 0 0

Мы уже проверяли, сможете ли вы определить марку и модель автомобиля по его включенной и выключенной оптике. Но задумывались ли вы, что иногда стремительные обводы суперкаров дополняются оптикой от обычных «плебейских» легковушек, а то и грузовиков? Меж тем в реальной жизни все так и есть. Ведь оптика требует не только дизайна, но и сертификации, поэтому многие производители очень быстрых и еще более дорогих машин, особенно в прошлом, не гнушались заимствованием, применяя готовые решения. Попробуйте угадать, чьи «народные глаза» вы можете увидеть на передке машины за 200 тысяч долларов и чьи фонари за 10 долларов озаряют ночную набережную где-нибудь в Каннах.

 
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