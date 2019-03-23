Автор: Олег Полажинец
В глаза мне смотри: угадываем советские автомобили по их оптике
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Мы как-то проверяли вас на знание автомобилей, предложив угадать машину по очертаниям включенной оптики . Сегодня все кажется проще: фары будут выключены, а машины будут сплошь советскими. Думаете, умения различать фонари «пятерки» и «семерки» должно хватить?
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