Последнее время все чаще можно заметить, что многие автомобили обуты в шины с необычным асимметричным рисунком протектора. Выглядят такие шины действительно агрессивно и дерзко. Так что, асимметрия действительно дает какие-то преимущества или это просто веяние моды? Давайте разбираться.

Если зайти на любой сайт, предлагающий подбор шин по заданным параметрам, и ввести в качестве критерия отбора «асимметричный рисунок протектора», то вам будут предложены десятки вариантов. Среди них будут и бюджетные, такие как Viatti Strada Asimmetrico V-130 или KAMA Euro-129, и дорогие шины для самых престижных автомобилей категории «люкс», которые предлагают премиальные шинные марки – Michelin Pilot Sport Cup 2 R, Pirelli PZero Corsa Asimmetrico, Goodyear Eagle F1 SuperSport R, Vredestein Ultrac Sessanta… Но это мы смотрели летние шины. А если глянуть на шины для зимних условий? И тут такая же картина. Есть подешевле – Viatti Brina Nordico V-522, Nitto Therma Spike или Gislaved Soft Frost 200, есть подороже – Pirelli Winter 240 SottoZero или Continental CrossContact Viking. Но раз самые именитые шинные компании из разных стран считают своим долгом иметь в своей линейке шины с асимметричным рисунком, значит, дело не только в моде.



Действительно, идея асимметричного протектора пришла к нам из мира автоспорта, равно как и многие другие технологии, изначально разработанные для гонок и прошедшие суровую проверку на трассах автодромов. Ведь какими главными качествами должна обладать шина скоростного автомобиля? Она должна обеспечивать отличное сцепление с дорожным покрытием, идеальную управляемость и устойчивость в поворотах. Соответственно, на сухой дороге лучше всего будут вести себя шины с максимально возможной площадью пятна контакта. Не случайно на сухих трассах гоночные болиды оснащают «сликами», то есть шинами, протектор которых вообще лишен какого-либо рисунка. Но ведь дорожным автомобилям приходится ездить не только по идеально ровному и сухому асфальту, да и гонки на автодромах проводят не только в сухую погоду. А вода, как известно, обладает свойством несжимаемости, и даже тончайший ее слой, возникший между поверхностью дороги и шиной, мгновенно уменьшит коэффициент сцепления чуть ли не до нуля. Значит, эту воду из пятна контакта нужно куда-то деть. Для этого протектор делят на отдельные блоки, которые разделены водоотводными канавками. Конфигурация и взаимное расположение блоков и канавок и образуют характерный рисунок протектора. И вот тут появляется первое противоречие: для максимального контакта с дорогой нужно, чтобы площадь резиновых блоков была как можно большей, а канавок – как можно меньшей, а вот для максимально быстрого и эффективного вывода воды из пятна все должно быть строго наоборот. Вот и бьются конструкторы разных марок, пытаясь найти оптимальный баланс, а для принятия правильных решений проводят тысячи экспериментов. Именно в ходе этих экспериментов и выяснилось, что различные области протектора шины во время движения имеют разные функции, причем в зависимости от режима движения на авансцену выступает то одна, то другая область.

В поворотах и при торможении главную роль играют наружные плечевые зоны. Значит, здесь нужны максимально плотно расположенные блоки с относительно небольшими канавками, которые их разделяют. За стабильность при прямолинейном движении отвечают центральные зоны протектора – значит, здесь нужны жесткие продольные ребра. А вот лишняя влага из пятна контакта лучше всего выводится именно внутренней частью протектора – стало быть, именно здесь нужны самые широкие и глубокие канавки, причем их конфигурация должна быть направлена именно на эффективный выброс влаги. Все вместе это и привело к появлению концепции шин с асимметричным протектором. Давайте рассмотрим, как устроена такая шина на примере новейших шин Toyo Proxes TR1.

Это модель пришла на смену очень удачным спортивным шинам Proxes T1R, которые оставались на конвейере в течение невероятных пятнадцати лет. Впервые ее показали в 2018 году, и вот уже два года Toyo Proxes TR1 регулярно появляется на стеллажах специализированных шинных магазинов, привлекая клиентов не только агрессивным внешним видом, но и умеренной ценой. Действительно, Proxes TR1 относятся к классу UHP (Ultra High Performance) и имеют индекс скорости V или W (то есть допускают движение на скоростях до 240-270 км/ч). Однако при этом они представляют среднюю ценовую категорию: шина производится в 57 типоразмерах, и в зависимости от размерности цены за единицу варьируются от 3500 до 12 000 рублей. Например, шины скромной размерности 195/50 R15 за 3500-4000 рублей встанут как родные на Lada Granta, а низкопрофильными катками размером 245/35 R20 за 11-12 тысяч можно побаловать мощный спорт-седан или купе премиальной немецкой или японской марки.

Первое, что обращает на себя внимание – это сам рисунок протектора, полностью асимметричный, чем-то напоминающий еловую лапу, только стесанную с одной стороны. Продольных водоотводных канавок три: два широких канала расположены ближе к наружной части шины, формируя расположенное между ними центральное ребро жесткости. Непосредственно рядом с внешним продольным каналом расположен наружный пояс жестких плечевых блоков, которые рассекают замкнутые клиновидные канавки. В результат наружные плечевые блоки сливаются своими основаниями, образуя еще одно продольное ребро жесткости. Благодаря своей конфигурации наружные блоки практически не имеют возможности деформации при боковых нагрузках, что самым благотворным образом сказывается на управляемости. Еще одна широкая зигзагообразная продольная канавка проходит вдоль внутренней части. Именно в нее впадают стреловидные канавки, отводящие воду из пятна контакта и формирующие общий образ. Ну а соединяющиеся с ней открытые поперечные канавки, пересекающие внутреннюю плечевую зону, отвечают за завершение работы по отводу воды из пятна контакта и активное противодействие аквапланированию.

Но на главную задачу достижения максимальных характеристик как на сухой, так и на мокрой дороге работает не только дизайн рисунка протектора, но и внутренняя конструкция шины, равно как и состав резиновой смеси.

И здесь создатели шин вновь сталкиваются с диаметрально противоположными требованиями. Для максимального сцепления с дорожным полотном и ездового комфорта смесь должна быть как можно мягче, а вот такие параметры, как управляемость и срок службы, требуют достаточной твердости. Смесь, из которой изготовлены шины Toyo Proxes TR1, разработана с помощью фирменной технологии Nano Balance. Эта технология позволяет анализировать свойства резиновой смеси на наноуровне и смешивать компоненты с удивительной точностью, добиваясь тем самым максимально высоких характеристик. В состав смеси входят сверхактивные полимеры, специальные полимеры, повышающие износостойкость, диоксид кремния и технический углерод, причем точность и равномерность смешивания позволяет достичь сочетания оптимального сцепления на мокром покрытии и низкого сопротивления качению. Таким образом, убиваются два «главных зайца»: высокий уровень сцепления – это ключ к безопасности, а низкие значения коэффициента сопротивления качению – залог высокой экономичности и низкого расхода топлива.

Ну а собирает все главные компоненты в единый комплекс внутренняя конструкция шины. Proxes TR1 отличает высокая продуманность каждого элемента, ведь конструкцию разрабатывали с помощью технологии T-MODE, то есть в процессе разработки и в ходе испытаний широко использовалось компьютерное моделирование. К разговору об этих методах мы тоже обязательно вернемся, а пока отметим, что конструкция оптимизирована для достижения наилучшей управляемости и курсовой устойчивости. Два слоя прочного металлического корда с высокой прочностью на растяжение и верхний слой брекера с нитями спирального плетения с усилением в плечевых зонах улучшает управляемость как на сухом, так и на мокром покрытии, а также курсовую устойчивость. Более высокий (по сравнению с предшествующей моделью и многими конкурентами) подворот каркаса в зоне боковины, заходящий в плечевую зону, а также сверхпрочное бортовое кольцо дают прямой отклик на каждый поворот руля, надежность и большой срок службы шины.

В итоге конструкторы получили весьма солидный прирост параметров. Например, на полигоне Toyo Tires в Миядзаки замерили тормозной путь автомобиля VW Golf на мокром покрытии при торможении со 100 км/ч до полной остановки. По сравнению с результатом предшественника, шин Proxes T1R, он уменьшился на 16%. Казалось бы, немного… Но в реальной жизни тормозной путь на мокрой дороге, как правило, составляет не менее 120 метров. А это значит, что тормозной путь на новых шинах будет меньше на целых 18-20 метров, и это расстояние вполне может отделить мимолетный эпизод, в ходе которого вы получили некоторый выброс адреналина и о котором забудете уже через пару часов, от реальной беды – с долгим и дорогостоящим ремонтом или, не приведи господи, с пострадавшими людьми. Уменьшилось на 10% и сопротивление качению – это подтвердили испытания, проведенные в техническом центре Toyo Tires в городе Хёго.

Но есть и еще один момент, которого нельзя не коснуться, – удобство использования. И тут нужно вспомнить историю. В свое время шины с асимметричны рисунком протектора поначалу вызвали у автовладельцев настоящую эйфорию – и эффектно, и эффективно… Однако, как писали когда-то в романах, «восторги быстро поутихли». Дело в том, что первые образцы шин такого типа имели не просто асимметричный, но и направленный рисунок протектора, а это значило, что шины делились на «левые» и «правые», и при установке на автомобиль за этим нужно было следить. Плюс было совершенно непонятно, как быть с запаской: что, возить два запасных колеса вместо одного? И именно поэтому современные асимметричные шины, включая Toyo Proxes TR1, как правило, имеют ненаправленный рисунок. При их установке нужно соблюдать только одно правило: боковина, помеченная словом «outside», должна быть с внешней стороны автомобиля, а «inside» – с внутренней. То, что при такой установке клиновидные канавки с одной стороны машины будут выбрасывать воду чуть назад, а с другой – чуть вперед, не будет никоим образом сказываться на управляемости и любых других параметрах поведения шины. Зато шины можно менять местами, обеспечивая их равномерный износ.





Ну а чтобы контролировать этот износ, компания Toyo Tires изобрела уникальный индикатор. Он расположен на продольном ребре и выглядит как овальное углубление с пятью отформованными на его дне звездочками. Если из них осталась только одна, значит, высота протектора уменьшилась от изначальной величины в 7,9 мм до критического значения 1,6 мм, и вам пора ехать в шинный центр за новым комплектом.

Так стоит или не стоит, готовясь к новому сезону, обратить внимание на асимметричные шины – ну вот на те же Toyo Proxes TR1? Это зависит от вашей системы приоритетов. Если вас прежде всего волнует безукоризненное поведение на высоких скоростях, в том числе – на мокрой дороге, и вам приходится ездить преимущественно по качественным трассам, то почему бы и нет? А вот если вам нужна большая универсальность, и часто приходится ездить по плохим дорогам, щебенке или просто по грунту, то лучше посмотреть на другие модели. Впрочем, в гамме Toyo Tires есть и они, но про них мы расскажем в следующий раз.