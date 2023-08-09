Эта модель должна была стать сверхпопулярной на вторичном рынке: у нее удачные габариты и отличный внешний вид, все еще актуальная платформа и раскрученная марка. Но вот если новой Audi Q5 в кузове 8R покупали хорошо, то при выборе подержанного кроссовера про неё почему-то вспоминают не так уж часто. Попробуем ответить на вопрос «Почему?». В первой части материала рассмотрим слабые места кузова, салона и электрики, а в следующем выпуске разберемся с двигателями, коробками и подвесками этого премиального кроссовера.

Техника

Audi Q5 создана на платформе MLB, как и A4 B8 и A6 C7. У них очень много общих элементов, в том числе в оснащении. Любопытно, что колесная база А4 и Q5 почти совпадает – разница всего в миллиметр. Кузов у машины строго пятиместный, пятидверный и почти полностью стальной. Непременно алюминиевые только капот и задняя дверь, а передние крылья сделаны из этого металла только у спортивной версии SQ5. Двигатель расположен продольно и приводит все колеса через раздаточную коробку с самоблокирующимся межосевым дифференциалом типа Torsen. Момент распределяется несимметрично, в соотношении 60:40 с приоритетом на заднюю ось, как и у других машин на этой платформе. Коробки передач – с максимально смещенной вперед осью дифференциала, что позволило сдвинуть моторы почти на десяток сантиметров к центру кузова. В результате совместимости по КП с прошлыми поколениями нет.

Выбор коробок передач традиционно широкий: это 6-ступенчатые МКП, 7-ступенчатые DSG серии DL501 0B5, 6-ступенчатая гидромеханическая ZF 6HP19 в варианте 0B6, и 8-ступенчатая АКП ZF 0BK, она же 0BW в версии для гибридов.

В части двигателей Q5 несколько отстает от соплатформенных А4 и А6: их сравнительно немного, и диапазон по мощности меньше. Бензиновые моторы 2,0 TFSI мощностью 180-230 л.с. семейств EA888 Gen2 и Gen3 – это самые бюджетные моторы. Атмосферный 3,2 FSI на 270 л.с. на машинах до рестайлинга позже был заменен на 3,0 TFSI на 272/354 л.с., все они – семейства EA837. Дизельные моторы 2,0 здесь двух серий: EA189 и EA288, мощностью от 143 до 190 л.с., Трехлитровые дизели относятся к сериям EA896 и EA896 Gen2 и выдают от 240 до 340 л.с. Гибридная модель сочетает мотор 2,0 TFSI (211 л.с.) и электродвигатель в АКП мощностью чуть больше 30 л.с.

Подвески использованы многорычажные спереди и сзади. Усилитель руля гидравлический или электрический, рейка расположена в подрамнике. Пневмоподвески для этого поколения не предусмотрено.

Для новой платформы MLB доступно огромное количество электронных систем и помощников, от банальных ESP до систем удержания в полосе, активного круиз-контроля, систем автоматического управления светом и так далее. Все они на Audi Q5 или присутствуют, или могут быть установлены.

Хронология

Весна 2007 года. Представлен концепт Audi Cross Coupe: машины, которая сочетает черты будущих Q5 и Q3. Фактически это будущий Q5, но с более современным салоном и «купейной» задней частью Q3.

Апрель 2008 года. Машина представлена публике. На старте предлагаются моторы 2,0 TFSI (211 л.с.), дизели 2,0 TDI и 3,0 TDI (170 и 240 л.с.), все в сочетании с полным приводом и 7-ступенчатой преселективной АКП S tronic DL501. Возможно оснащение МКП для моторов 2,0.

Ноябрь 2008 года. Начало продаж в Европе.

Январь 2009 года. Появилась версия с атмосферным 3,2 FSI (270 л.с.), только с 7-ступенчатой АКП S tronic DL501 или 6-ступенчатой ZF 6HP19 для рынка США.

Лето 2009 года. Появление 180-сильных моторов 2,0 TSI и 143-сильной версии 2,0 TDI. Версии для региональных рынков могут оснащаться не только 7-ступенчатым роботом, но и 6-ступенчатой АКП ZF 6HP19.

Лето 2011 года. Представлена гибридная версия с мотором 2,0 TSI и 8-ступенчатой АКП ZF, в которую встроен электродвигатель. Получили обновление дизельные моторы, появилась версия 2,0 TDI мощностью 177 л.с., мотор 3,0 TDI сменил поколение на EA896 Gen2 мощностью 245 л.с.

Сентябрь 2012 года. Фейслифтинг модели. Минимальные изменения снаружи – новые фары, задние фонари и решетка радиатора, в салоне – новый руль и мультимедийная система. Глобальное обновление линейки двигателей. Моторы 2,0 TSI нового поколения теперь серии EA888 Gen3, мощностью 180 и 225 л.с., 3,2 FSI заменены на 3,0 TFSI (272 л.с.). Появилась дизельная SQ5 TDI с мотором 313 л.с. – на тот момент, это самый мощный вариант Q5.

Весна 2014 года. Дебютируют дизельные моторы 2,0 TDI поколения EA288 с двухконтурным охлаждением, пока только в варианте на 150 л.с. Вышла самая мощная бензиновая SQ5 TFSI с мотором 3,0 (354 л.с.)

Ноябрь 2016 года. Выпуск этого поколения свернут.

Кузов

Внешние панели

К сожалению, Audi Q5 в кузове 8R нужно осматривать очень тщательно не только для выявления следов былых ДТП, но и для банального контроля состояния кузова. Да, Q5 попросту ржавеет. В основном облезает краска у мест сколов, обычно на арках, но можно найти и вздутия, особенно на видимой части порогов, задних кромках арок и под дверными ручками. Краска слабая, слой тонкий, склонен к сколам и облезанию после небольших повреждений.

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Осмотреть придется всю машину, не поленившись проверить переднюю кромку крыши, внутренние кромки задних дверей, уголки крыльев у порогов и особенно внутреннюю кромку переднего крыла. Переднее крыло с водительской стороны снизу осматривайте тщательно – низ прикрыт пластиком, но можно рассмотреть коррозию креплений.

Любопытно, что передние крылья теперь доступны пластиковые – естественно, неоригинальные, настолько достала владельцев проблема ржавеющей кромки. Пластик, как водится, кривой, плохо встает на свое место, но зато в уголках у фар каждые три года не появляются рыжие пятна.

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Поднимайте уплотнители: под ними часто много интересного. Особенно тщательно осматривайте место, где задняя арка переходит на заднюю дверь – тут в уголочке ржавчина есть даже у «свежих» внешне экземпляров.



К сожалению, даже при скромных пробегах до сотни тысяч коррозия запросто вылезает на московских и питерских автомобилях, а если машина прошла за 200 тысяч, то шансов на то, что ЛКП будет родное и в отличном состоянии, практически нет. В южных регионах ситуация сильно отличается, но в Сибири она не сильно лучше. Такие машины редко хранят в крытом паркинге, их покупают для активной эксплуатации и часто не сильно жалеют. Антикор, конечно же, тоже не делают, просто перекрашивают по мере появления проблемных точек. Или красят целиком: в отличие от А4 на той же платформе, Q5 упорно держала цену и потому не была сильно дешевой, а значит, и запущенных экземпляров попадается мало.

Коррозионные проблемы сильно осложняют проверки на отсутствие ДТП. Обильная ржавчина встречается в нижней части проемов, поэтому их перекрашивают, создавая для некоторых впечатление, будто машины побывали в серьезных авариях с повреждением силовой структуры кузова.

Снизу

На первый взгляд, снизу все не так плохо, только облезающая краска и поверхностная коррозия на поддомкратниках бросается в глаза. Само днище и пороги прикрыты пластиком очень плотно, ржавчины на первый взгляд не видно. Даже если пластик снять, то все не так страшно – ржавчина в основном поверхностная. Над задним подрамником и бензобаком коррозии побольше, и она часто рыхлая. Но опять же, только у самых неудачных экземпляров она действительно представляет проблему, затрагивая герметик у сварных швов и глубоко повреждая металл.

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Настоящая проблема открывается в колесных арках, особенно задних. Кромка задней арки – вообще сплошная головная боль: она ржавеет и снаружи, и изнутри. А если снять локеры, то иногда можно после расчистки коррозийных пятен найти сквозные дыры. Внутри арки рыжих очагов коррозии много: традиционно у внешнего края и в передней части вокруг пробок, по низу арки у лонжерона, по швам сверху, у опоры амортизатора. Скажем «спасибо» войлочным локерам, они в этом поколении очень пухлые, хорошо впитывают влагу, а максимально «обжатые» габариты арки не оставляют места для вентиляции поверхности металла.

Все осложняется тем, что материал кузова относительно тонкий, даже на днище и порогах. Сами пороги – широкие и многослойные, а их разгерметизация со стороны арок может быть фатальной. При попадании влаги и грязи внутрь скрытой полости процесс коррозии остановить невозможно. Так что сквозная коррозия в одной из арок гарантированно приводит к серьезным проблемам уже порога, что для устранения потребует разобрать кузов до половины с неизбежным разрезанием цельных боковых панелей.

Ржавеющие кронштейны и шпильки – это уже классика. Да и подрамники с ржавчиной сейчас не удивляют: на новых машинах их упорно не красят, а металл делают все тоньше и тоньше.



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Оборудование кузова

В целом все оборудование кузова держится еще неплохо. Даже фары сильно не выгорают – правда, нередко запотевают. Это прямо какая-то напасть у машин на платформе MLB – у А4 В8 те же проблемы. Настоящей причиной этой неприятности является нагрузка от бампера на корпус фары – он просто не выдерживает, как и стекло. Бамперы тяжелые, дороги неровные, сугробы высокие, в итоге фара трескается. Негерметичность фары сверху приводит к тому, что после затяжных дождей и моек внутри скапливается вода, внутренняя часть стекла запотевает, а риски отказа ДХО сильно растут. Фары заливают силиконом со всех сторон и оклеивают пленкой, но это не спасает. А для ремонта фару нужно разбирать, менять стекло с трещинами по краю, ремонтировать корпус. В случае поломки сейчас много компаний готовы восстановить работоспособность оптики, вот только цены на такие работы кусаются. Но цена на новую оптику еще выше: адаптивные фары стоят больше 200 тысяч рублей за штуку, так что ремонт оправдан.

Задняя оптика значительно герметичнее. Правда, в светодиодные фары с рестайлинга часто интегрируют динамические поворотники, разрезая корпус, но обычно это серьезных проблем не привносит.

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Замки и стеклоподъемники работают надежно. Иногда отказывают приводы зеркал, если активно используется функция складывания. А вот дверные ручки с бесключевым доступом – расходник в этом поколении, вода внутри убивает начинку. Ну и коррозия алюминиевого кронштейна зеркала оставляет следы на двери.

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Электроприводы задней двери крепкие, а вот болты крепления электромоторов к крыше откручиваются сами и теряются где-то в обшивках. Ну и немного капризничают концевые датчики замка, отчего часто перестает работать функция доводчика. Машин без электропривода двери совсем мало, так что это касается почти всех экземпляров.

Стандартная проблема с замком лючка бензобака решается заменой привода. Можно поставить вдвое более дешевый от машин на платформе MQB, в нем разве что троса разблокировки не будет. Горловина бака – одноразовая, при любом снятии привода она повреждается.

Салон

Салон у Q5 хороший, но заметно более старомодный (владельцы стараются не употреблять слово «устаревший»), чем у других сородичей по платформе. Тут сказывается влияние первого поколения Audi Q7. Иногда есть нарекания на размеры водительского места: тут и правда очень плотная и высокая посадка, которая не всем понравится. К качеству материалов особых претензий нет, упоминают только облезающий после 200 тысяч пробега софт-тач на некоторых кнопках и слишком мягкое стекло приборной панели, которое активно собирает пыль и легко царапается при протирании. На машинах до рестайлинга иногда отказывает подсветка экрана мультимедийной системы, но лампы легко меняются.

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Сиденья неплохо держатся до пробегов в 300 с лишним тысяч даже при минимальном уходе, а вот руль и рычаг КП при этом обычно сильно засалены, теряют фактуру и начинают блестеть.

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К климатике претензий нет, разве что ресурс вентилятора мог бы быть и повыше – уже к первой сотне тысяч пробега он начинал подвывать. Система кондиционирования тоже обходится без нареканий, но ресурс компрессора в наших условиях – примерно 350 тысяч, учитывайте этот фактор. А еще радиатор кондиционера очень нежный, поэтому стоит следить за давлением в системе.

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Электрика

Машина очень стабильна в электрической части. Большая часть поломок – отказы мехатронных компонентов и различных датчиков по ресурсу и из-за разгерметизации, а также поломка гибких частей проводки в гофрах дверей или проводки и датчиков моторного отсека на бензиновых моторах из-за частого вмешательства сервиса. Электронных «глюков» тут практически нет, а система самодиагностики близка к совершенству. Но различных электронных блоков много, все равно что-то придется делать или менять несколько раз в год. Так что лучше иметь собственные средства диагностики для оперативного контроля состояния.

Промежуточный итог

Кузов держится хуже, чем ожидаешь от машины этой марки и этих лет выпуска. Но в целом состояние большинства экземпляров пока еще парадное. Даже при цене около миллиона можно найти что-то без проблем с экстерьером. А вот в арках могут быть неприятные сюрпризы, если Q5 хранилась на улице. В остальном – почти образцовая премиум-машина: еще не слишком старая, качественно отделанная внутри и богатая в оснащении. Вдобавок ломается это оснащение не очень часто, а восстановление относительно недорого. Можно ли сказать то же самое про подвески, коробки передач и, самое главное, двигатели первого поколения Q5? Разберемся во второй части материала.