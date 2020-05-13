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  • Готовим автомобиль к летнему сезону в условиях самоизоляции

Готовим автомобиль к летнему сезону в условиях самоизоляции

13.05.2020 63 0 3

Пандемия не остановила наступление дачного сезона. По данным Авито Недвижимости в апреле 2020 года в сравнении с апрелем прошлого года спрос на аренду дач вырос в 2 раза, домов – на 22%. Автомобилисты, проводя время в самоизоляции на даче, получают возможность спокойно подготовить машину к летнему сезону. Самостоятельное сезонное обслуживание позволит избежать поездки в автосервис и значительно сэкономить. Рассказываем, что понадобится для подготовки автомобиля к теплой погоде и в какую сумму обойдется необходимый набор. 

 

Партнерский материал

Переобуться к новому сезону

Поменять резину на летнюю можно двумя способами – с полной заменой колесных дисков или демонтировав зимние шины с колес. В любом случае не обойтись без домкрата. Этот инструмент обычно прилагается при покупке авто, но для частого использования можно приобрести более удобный вариант. Цены на домкрат на Авито в большинстве регионов России начинаются от 500 рублей. 

Необходимые для монтажа шин ключи можно приобрести по отдельности, но покупка большого набора может оказаться куда более выгодной. Удобно иметь под рукой инструменты на любой случай. Полноценный набор для автомобилиста на Авито можно найти за 2000 рублей.

Выровнять давление в шинах после монтажа можно с помощью механического ножного компрессора (стоимость на Авито – от 400 рублей). Современные электрические модели будут эффективнее, но и стоят дороже – цены на варианты в хорошем состоянии стартуют от 700 рублей. 

Навести чистоту и блеск

Качественная мойка автомобиля весной – вопрос не только эстетики, но и общей профилактики износа транспортного средства. Уделить внимание стоит каждой детали как снаружи, так и в салоне. Автошампунь для ручной мойки на Авито можно найти по цене от 100 рублей за литр. 

Краска и стекла фар после естественных зимних повреждений могут потребовать полировки. Баллон полироли можно приобрести и за 100 рублей, но более дорогие варианты могут оказаться эффективнее.

Тщательную уборку в салоне упростит автопылесос, цены на самые простые варианты в Алтайском крае стартуют от 100 рублей.

Избавиться от скрипа

Низкие температуры и влажность не приносят пользы дверным петлям. Чтобы избавиться от скрипа, нужно нанести немного смазки. Она пригодится и для удаления следов ржавчины с кузова автомобиля, и для обработки пластиковых деталей внутри салона. Выбирать можно из множества вариантов, и у каждого автомобилиста со временем формируются свои предпочтения. Общие рекомендации – не использовать для элементов, покрытых краской, смазки на масляной основе и избегать применения в салоне средств с резким запахом. Флакон смазки жителям Алтайского края обойдется в среднем в 300 рублей.

Заменить омывающую жидкость

Некоторые автомобилисты в целях экономии используют вместо омывающей жидкости обычную воду. Так лучше не делать по двум причинам: во-первых, даже весной температура в ночное время иногда опускается до отрицательной. А во-вторых, вода из-за своей жесткости может со временем разрушить бачок омывателя. Нижний порог стоимости летних омывающих жидкостей на Авито – 50 рублей за 5 литров. 

Итоговая стоимость набора для подготовки автомобиля к летнему сезону

Минимальный набор для самостоятельного сезонного обслуживания автомобиля можно собрать, уложившись в 4000 рублей, если выбирать самые простые варианты. К комплекту придется также добавить тряпки и щетки для очистки разных поверхностей. У большинства водителей они есть, но если все же придется покупать, это может добавить к итоговой сумме от 200 до 5000 рублей в зависимости от предпочтений.
ПредметМинимальная стоимость
Домкрат500 рублей
Набор инструментов2 000 рублей
Компрессор для шин700 рублей
Автошампунь100 рублей (за литр)
Полироль100 рублей
Автопылесос100 рублей
Смазка300 рублей
Омывающая жидкость50 рублей (за 5 литров)
Итоговая сумма: 3 850 рублей
практика интересно

 

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