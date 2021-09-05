Малоизвестные санитарно-войсковые автомобили, фургоны и небольшие автобусы базировались на серийных двухосных шасси с задним или полным приводом. В соответствии с назначением их оборудовали особыми кузовами, подвесками и внутренним весьма простым снаряжением и оборудованием для доставки раненых и больных в лечебные центры с оказанием им первой помощи в пути следования. Многие из таких машин были засекречены и собирались небольшими номерными предприятиями.
Лёгкие ульяновские «санитарки»
Первые советские санитарные машины УАЗ-450А двойного назначения появились в середине 50-х годов в составе малотоннажного поколения «450» (4х4) вагонной компоновки. Они отличались массивной передней облицовкой с декоративной V-образной «галочкой», широкими воздухозаборными щелями и более мягкой подвеской.
В 1958-м доработанные серийные автомобили УАЗ-450А с мотором в 62 силы получили упрощённый трёхдверный кузов с округлым передком, внутренней перегородкой и продольными местами для доставки восьми сидячих раненых или от двух до четырех человек на носилках, подвешенных на потолочных скобах. По этой схеме в 60-е годы был создан модернизированный 70-сильный вариант УАЗ-452А с откидными местами для медперсонала.
В середине 80-х начался выпуск более мощных «санитарок» УАЗ-3962 с двухконтурной тормозной гидросистемой с вакуумным усилителем, тремя двухместными откидными сиденьями вдоль бортов, напольными направляющими для носилок и расширенным набором врачебного имущества.
В начале 90-х Ульяновский автозавод пытался внедрить в производство перспективное военное семейство УАЗ-3172 (4х4) с функциональными формами, гидроусилителем рулевого управления и цельнометаллическим пятидверным кузовом вместимостью 10 человек, которое планировали использовать в качестве санитарных машин. В условиях конверсии собрали только девять опытных образцов.
Санитарная история ГАЗа-51
На этом легендарном грузовике было создано только две однотипных санитарных машины общего назначения с повышенной плавностью хода, разными кабинами и кузовами и узкой правой боковой дверью для медперсонала, выпуском которых занимались два предприятия.
В 1950 году на шасси ГАЗ-51К с мягкой задней подвеской и гидроамортизаторами Горьковский автобусный завод начал выпускать медицинские автомобили ГЗА-653 для обслуживания больниц и госпиталей. Их кузов был вплотную пристыкован к задней стенке деревянной кабины водителя с перегородкой и окном. Задние распашные двери служили для погрузки четырех раненых на носилках или до 13 сидячих больных. Через два года завод был перепрофилирован.
В 1953-м выпуск доработанных «санитарок» марки ПАЗ-653 продолжил Павловский автобусный завод имени А.А. Жданова. В отличие от предшественника на них использовались цельнометаллическая кабина от грузовика ГАЗ-51А и отдельно расположенный от неё застеклённый кузов на деревянном каркасе со скруглёнными очертаниями и обшивкой из тонких металлических листов.
Основные носилки размещались в центральной части салона между двумя продольными сиденьями, которые при необходимости подвешивали вдоль боковых стенок кузова в два яруса для доставки четырех раненых. Без носилок в машине умещались также 13 человек, включая одного-двух членов медперсонала. До 1958 года завод собрал 11,5 тысяч автомобилей ПАЗ-653.
В 50-е годы изготовителем армейских санитарных машин на доработанных шасси Горьковского автозавода занимался московский Центральный авторемонтный завод № 101 (ЦАРЗ) Автотранспортного управления Наркомата Вооруженных Сил СССР. На базе ГАЗ-51И с мягкой подвеской и удлинённой рамой он выпускал заднеприводный вариант АС-3 с обтекаемым деревометаллическим кузовом АВС и узкими окошками в передней стенке.
Санитарные полноприводные вездеходы ГАЗ-63
С начала 50-х Павловский завод собирал также армейский автомобиль медицинской службы АС-1 с кузовом от серийной санитарной машины ПАЗ-653, переставленным на полноприводное шасси ГАЗ-63.
Второй важной разработкой был типовой армейский вариант АС-3 производства ЦАРЗ на шасси ГАЗ-63Е/63АЕ с четырьмя гидроамортизаторами в подвесках, округлым кузовом АВС с обогревателем, переговорным устройством в кабине и задними откидными ступеньками. Он перевозил до семи военнослужащих на трёхъярусных носилках и до четырех сидячих раненых, в целом — 14 человек.
Санитарный ПАЗ-651В — замена машинам ПАЗ-653
В 1953 году на базе серийного пассажирского автобуса ПАЗ-651 был создан специальный войсковой санитарный вариант ПАЗ-651В с задними гидроамортизаторами, предназначенный для замены упрощенных машин ПАЗ-653.
В кузове размещались продольные откидные сиденья, подвесные трёхъярусные носилки для транспортировки девяти лежачих раненых и двух врачей, а также обычная дровяная печка с выводной трубой на крыше. При комбинированной установке сидений и носилок автомобиль мог одновременно перевозить 12 человек.
Санитарное разнообразие марки ГАЗ-66
Создание бескапотных грузовиков ГАЗ-66 (4х4) с типовыми кузовами и системой регулирования давления в шинах привело к перевороту в сфере транспортировки раненых и больных пациентов и сопровождавшего их медперсонала для оказания первой помощи. С середины 60-х наиболее приемлемыми по универсальности, безопасности и прочности военные считали обитаемые герметичные кузова серии К-66 трёх типов.
Одним из первых был создан санитарно-эвакуационный автомобиль АС-66 вместимостью до 18 человек, построенный на военном заводе № 38 для замены прежних машин АС-3 и выпускавшийся затем воронежским авторемонтным заводом № 172. Его кузов имел три варианта размещения раненых на носилках, установленных в два–три яруса, и продольные полумягкие места для сидячих раненых и медперсонала.
Впоследствии машина выпускалась в модернизированных версиях АС-66М1 и АС-66МП с различными вариантами кузовов, фильтровентиляционной установкой, отопителем от двигателя автомобиля и переговорным устройством с кабиной. Универсальный вариант АС-66-01МТ сочетал в себе «санитарку» с продольными носилками и обычный войсковой автобус.
С 1987 года завод № 172 собирал универсальное 18-местное транспортное средство ТС-3293 двойного назначения с застеклённым кузовом от вахтовой машины, способное доставлять военнослужащих и раненых на продольных носилках и перевозить рядовых пассажиров.
В высоком кузове К-66В размещалась автоперевязочная АП-2 с механизированным перевязочным столом, хирургическим и реанимационным оборудованием, системами освещения, отопления, вентиляции и водоснабжения.
В низком фургоне К-66Н выпускалась автомобильная аптека АВП, обеспечивавшая военных лекарственными и перевязочными материалами, расходным имуществом и медикаментами для одновременного оказания врачебной помощи 600 раненым и больным.
Трёхосные санитарные редкости
На грузовике ЗИС-151 со специальным обтекаемым деревометаллическим кузовом Луганский автосборочный завод собирал передвижную станцию для заготовки и консервации донорской крови, которую доставляли в крупные госпитальные центры.
На шасси ЗИЛ-157К базировалась полевая медицинская лаборатория ПМЛ для проведения в полевых условиях комплекса санитарно-гигиенических, бактериологических и радиологических исследований, обнаружения опасных инфекций и очагов заражения.
На автомобиле ЗИЛ-131 с кузовом К-131 и двухосным прицепом СМЗ-8325 с электростанцией в восемь киловатт был создан полевой рентгено-диагностический комплекс АР-2У1, работавший в двух выносных палатках.
Долгая и трудная жизнь «Колобка»
Массовый 23-местный автобус ПАЗ-672 вагонной компоновки с несущим цельнометаллическим кузовом и двумя складными дверями был создан в 1968 году Павловским заводом на агрегатах и узлах 115-сильного грузовика ГАЗ-53А. С 1970-го он ограниченно применялся в Советской армии как передвижной пункт забора крови с двумя раздельными кабинетами для персонала из 12 человек и пункт начальника штаба Гражданской обороны.
Модернизированный в начале 80-х автобус с одной передней автоматической дверью и новыми световыми приборами получил маркировку ПАЗ-672М и прозвище «Колобок». В 2018–2019 годах сохранившийся образец выпуска 1989 года, принадлежащий петербургскому автобусному парку № 2, был восстановлен.
Теперь в салоне «Колобка» вместо пассажирских сидений можно увидеть только комплект из четырёх носилок, двух напольных и двух подвесных, а сам автобус официально служит «для эвакуации граждан в случае чрезвычайных ситуаций или военных действий».
На заглавной фотографии — войсковая автоперевязочная машина АП-2 в составе полевого госпиталя с двумя раскладными палатками на автомобиле ГАЗ-66-12.
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