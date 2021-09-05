В этой статье речь пойдет о создании и эксплуатации в Советском Союзе достаточно обширного армейского семейства специальных санитарных автомобилей, которые незаметно трудились в самых разнообразных и отдалённых местах службы, проживания, перемещения и обучения военнослужащих.

Малоизвестные санитарно-войсковые автомобили, фургоны и небольшие автобусы базировались на серийных двухосных шасси с задним или полным приводом. В соответствии с назначением их оборудовали особыми кузовами, подвесками и внутренним весьма простым снаряжением и оборудованием для доставки раненых и больных в лечебные центры с оказанием им первой помощи в пути следования. Многие из таких машин были засекречены и собирались небольшими номерными предприятиями.

Лёгкие ульяновские «санитарки»

Первые советские санитарные машины УАЗ-450А двойного назначения появились в середине 50-х годов в составе малотоннажного поколения «450» (4х4) вагонной компоновки. Они отличались массивной передней облицовкой с декоративной V-образной «галочкой», широкими воздухозаборными щелями и более мягкой подвеской.



Прототипы 55-сильных санитарных машин УАЗ-450А работы известного советского дизайнера В.И. Арямова. 1957 год



В 1958-м доработанные серийные автомобили УАЗ-450А с мотором в 62 силы получили упрощённый трёхдверный кузов с округлым передком, внутренней перегородкой и продольными местами для доставки восьми сидячих раненых или от двух до четырех человек на носилках, подвешенных на потолочных скобах. По этой схеме в 60-е годы был создан модернизированный 70-сильный вариант УАЗ-452А с откидными местами для медперсонала.



Востребованный для армейских нужд автомобиль УАЗ-452А, почти не отличавшийся от первой версии. 1966–1985 гг.

В середине 80-х начался выпуск более мощных «санитарок» УАЗ-3962 с двухконтурной тормозной гидросистемой с вакуумным усилителем, тремя двухместными откидными сиденьями вдоль бортов, напольными направляющими для носилок и расширенным набором врачебного имущества.



Санитарная войсковая машина УАЗ-3962 первого выпуска с двигателями мощностью 77–80 л.с. 1986 год

90-сильная «медицинская служба» УАЗ-3962 для сопровождения участников военных парадов. Фото 2010 года

В начале 90-х Ульяновский автозавод пытался внедрить в производство перспективное военное семейство УАЗ-3172 (4х4) с функциональными формами, гидроусилителем рулевого управления и цельнометаллическим пятидверным кузовом вместимостью 10 человек, которое планировали использовать в качестве санитарных машин. В условиях конверсии собрали только девять опытных образцов.



Санитарный однотонный авиатранспортабельный автомобиль УАЗ-3172 с 77-сильным двигателем. 1992–1993 гг.

Санитарная история ГАЗа-51



На этом легендарном грузовике было создано только две однотипных санитарных машины общего назначения с повышенной плавностью хода, разными кабинами и кузовами и узкой правой боковой дверью для медперсонала, выпуском которых занимались два предприятия.

В 1950 году на шасси ГАЗ-51К с мягкой задней подвеской и гидроамортизаторами Горьковский автобусный завод начал выпускать медицинские автомобили ГЗА-653 для обслуживания больниц и госпиталей. Их кузов был вплотную пристыкован к задней стенке деревянной кабины водителя с перегородкой и окном. Задние распашные двери служили для погрузки четырех раненых на носилках или до 13 сидячих больных. Через два года завод был перепрофилирован.



Санитарная машина ГЗА-653 на шасси ГАЗ-51К с мягкой подвеской, повышавшей плавность хода. 1950–1952 гг.

В 1953-м выпуск доработанных «санитарок» марки ПАЗ-653 продолжил Павловский автобусный завод имени А.А. Жданова. В отличие от предшественника на них использовались цельнометаллическая кабина от грузовика ГАЗ-51А и отдельно расположенный от неё застеклённый кузов на деревянном каркасе со скруглёнными очертаниями и обшивкой из тонких металлических листов.



Автомобили санитарной службы ПАЗ-653 с модульным кузовом и задней подвеской повышенной мягкости. 1953–1958 гг.​

Основные носилки размещались в центральной части салона между двумя продольными сиденьями, которые при необходимости подвешивали вдоль боковых стенок кузова в два яруса для доставки четырех раненых. Без носилок в машине умещались также 13 человек, включая одного-двух членов медперсонала. До 1958 года завод собрал 11,5 тысяч автомобилей ПАЗ-653.



Машина скорой помощи ПАЗ-653 со средним расположением носилок и местами для сопровождающих

В 50-е годы изготовителем армейских санитарных машин на доработанных шасси Горьковского автозавода занимался московский Центральный авторемонтный завод № 101 (ЦАРЗ) Автотранспортного управления Наркомата Вооруженных Сил СССР. На базе ГАЗ-51И с мягкой подвеской и удлинённой рамой он выпускал заднеприводный вариант АС-3 с обтекаемым деревометаллическим кузовом АВС и узкими окошками в передней стенке.



Войсковой автомобиль АС-3 с гидроамортизаторами, боковыми и задними дверями. 1953 год (архив 21 НИИЦ)

Санитарные полноприводные вездеходы ГАЗ-63



С начала 50-х Павловский завод собирал также армейский автомобиль медицинской службы АС-1 с кузовом от серийной санитарной машины ПАЗ-653, переставленным на полноприводное шасси ГАЗ-63.



Компактный санитарный автомобиль АС-1 с кузовом от машины ПАЗ-653 на шасси ГАЗ-63АС. 1957 год

Второй важной разработкой был типовой армейский вариант АС-3 производства ЦАРЗ на шасси ГАЗ-63Е/63АЕ с четырьмя гидроамортизаторами в подвесках, округлым кузовом АВС с обогревателем, переговорным устройством в кабине и задними откидными ступеньками. Он перевозил до семи военнослужащих на трёхъярусных носилках и до четырех сидячих раненых, в целом — 14 человек.



Войсковой автомобиль медицинской службы АС-3 с деревометаллическим кузовом АВС. 1952–1956 гг. (архив 21 НИИЦ)​

Санитарный ПАЗ-651В — замена машинам ПАЗ-653

В 1953 году на базе серийного пассажирского автобуса ПАЗ-651 был создан специальный войсковой санитарный вариант ПАЗ-651В с задними гидроамортизаторами, предназначенный для замены упрощенных машин ПАЗ-653.



Специальный военный автобус ПАЗ-651В на шасси ПАЗ-651, созданный по заказу Министерства обороны. 1953–1958 гг.

В кузове размещались продольные откидные сиденья, подвесные трёхъярусные носилки для транспортировки девяти лежачих раненых и двух врачей, а также обычная дровяная печка с выводной трубой на крыше. При комбинированной установке сидений и носилок автомобиль мог одновременно перевозить 12 человек.



На задней стенке автомобиля ПАЗ-651В размещались дверь в салон и откидной трап для легкораненых

Санитарное разнообразие марки ГАЗ-66



Создание бескапотных грузовиков ГАЗ-66 (4х4) с типовыми кузовами и системой регулирования давления в шинах привело к перевороту в сфере транспортировки раненых и больных пациентов и сопровождавшего их медперсонала для оказания первой помощи. С середины 60-х наиболее приемлемыми по универсальности, безопасности и прочности военные считали обитаемые герметичные кузова серии К-66 трёх типов.

Одним из первых был создан санитарно-эвакуационный автомобиль АС-66 вместимостью до 18 человек, построенный на военном заводе № 38 для замены прежних машин АС-3 и выпускавшийся затем воронежским авторемонтным заводом № 172. Его кузов имел три варианта размещения раненых на носилках, установленных в два–три яруса, и продольные полумягкие места для сидячих раненых и медперсонала.​



Опытный санитарный автомобиль АС-66 с кузовом К-66 на шасси ГАЗ-66Ф. 1963 год (архив 21 НИИЦ)

Впоследствии машина выпускалась в модернизированных версиях АС-66М1 и АС-66МП с различными вариантами кузовов, фильтровентиляционной установкой, отопителем от двигателя автомобиля и переговорным устройством с кабиной. Универсальный вариант АС-66-01МТ сочетал в себе «санитарку» с продольными носилками и обычный войсковой автобус.



Модернизированный фургон медицинской службы АС-66МП на шасси ГАЗ-66-11 с высоким кузовом К-66В. 1985 год

Многоцелевой санитарно-пассажирский вариант АС-66-01МТ на базе ГАЗ-66-12 с лебёдкой (фото М.Шелепенкова)

С 1987 года завод № 172 собирал универсальное 18-местное транспортное средство ТС-3293 двойного назначения с застеклённым кузовом от вахтовой машины, способное доставлять военнослужащих и раненых на продольных носилках и перевозить рядовых пассажиров.



Универсальная машина ТС-3293 в комбинированном исполнении на шасси ГАЗ-66-11 (фото А.Мельникова)

В высоком кузове К-66В размещалась автоперевязочная АП-2 с механизированным перевязочным столом, хирургическим и реанимационным оборудованием, системами освещения, отопления, вентиляции и водоснабжения.



Многофункциональная автоперевязочная АП-2 в специальном кузове К-66В на шасси ГАЗ-66-12 с лебёдкой

В низком фургоне К-66Н выпускалась автомобильная аптека АВП, обеспечивавшая военных лекарственными и перевязочными материалами, расходным имуществом и медикаментами для одновременного оказания врачебной помощи 600 раненым и больным.



Мобильная аптечная «лавка» АВП в низкопрофильном кузове К-66Н с системами жизнеобеспечения

Трёхосные санитарные редкости



На грузовике ЗИС-151 со специальным обтекаемым деревометаллическим кузовом Луганский автосборочный завод собирал передвижную станцию для заготовки и консервации донорской крови, которую доставляли в крупные госпитальные центры.

Машина ПСЗК-1 на шасси ЗИС-151 со специальным застеклённым кузовом для забора и хранения крови. Фото 1963 года

На шасси ЗИЛ-157К базировалась полевая медицинская лаборатория ПМЛ для проведения в полевых условиях комплекса санитарно-гигиенических, бактериологических и радиологических исследований, обнаружения опасных инфекций и очагов заражения.



Комплексная полевая лаборатория ПМЛ во вместительном кузове КУНГ-1М на шасси ЗИЛ-157К. 1965 год

На автомобиле ЗИЛ-131 с кузовом К-131 и двухосным прицепом СМЗ-8325 с электростанцией в восемь киловатт был создан полевой рентгено-диагностический комплекс АР-2У1, работавший в двух выносных палатках.



Комплекс АР-2У1 на шасси ЗИЛ-131 для перевозки рентгеновской аппаратуры и фотолаборатории для проявления негативов. 1983 год

Долгая и трудная жизнь «Колобка»



Массовый 23-местный автобус ПАЗ-672 вагонной компоновки с несущим цельнометаллическим кузовом и двумя складными дверями был создан в 1968 году Павловским заводом на агрегатах и узлах 115-сильного грузовика ГАЗ-53А. С 1970-го он ограниченно применялся в Советской армии как передвижной пункт забора крови с двумя раздельными кабинетами для персонала из 12 человек и пункт начальника штаба Гражданской обороны.



Санитарный вариант серийного автобуса ПАЗ-672 с передвижным пунктом забора крови ППЗК. 1973 год

Модернизированный в начале 80-х автобус с одной передней автоматической дверью и новыми световыми приборами получил маркировку ПАЗ-672М и прозвище «Колобок». В 2018–2019 годах сохранившийся образец выпуска 1989 года, принадлежащий петербургскому автобусному парку № 2, был восстановлен.



Отреставрированный автобус ПАЗ-672M на параде ретротранспорта в Санкт-Петербурге (фото автора)

Теперь в салоне «Колобка» вместо пассажирских сидений можно увидеть только комплект из четырёх носилок, двух напольных и двух подвесных, а сам автобус официально служит «для эвакуации граждан в случае чрезвычайных ситуаций или военных действий».



Внутреннее оснащение так называемого автобуса «мобильного резерва» с четырьмя подержанными носилками

Бывший городской автобус ПАЗ-672M на улицах Санкт-Петербурга. Май 2019 года (фото автора)

На заглавной фотографии — войсковая автоперевязочная машина АП-2 в составе полевого госпиталя с двумя раскладными палатками на автомобиле ГАЗ-66-12.