Автомобильный беспроводной компрессор DUNOBIL LUFT POWER PRO

Самая мощная и функциональная модель в линейке беспроводных шинных автомобильных компрессоров DUNOBIL LUFT PRO способна накачать колесо посадочным диаметром 16 дюймов за шесть-восемь минут, израсходовав не более четверти заряда встроенного аккумулятора. Развиваемого компрессором максимального давления 10,3 бар с запасом хватает для накачивания шин практически любых моделей малой коммерческой техники, оснащаемой шинами посадочным диаметром до R19. Это перекрывает потребности владельцев «каблуков», цельнометаллических фургонов и малотоннажных рамных грузовиков, у которых нет пневматической системы, к которой можно подключиться для накачивания колес.

Для удобства пользования компрессоры DUNOBIL LUFT POWER PRO позволяют задавать давление в различных единицах: барах (бар), атмосферах (кг/см²), паскалях (кПа) или фунтах на квадратный дюйм (psi), которые указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля. Выбор единиц измерения задается последовательным нажатием одной кнопки. Информация выводится на LED-дисплей устройства. Погрешность измерения давления не превышает одной десятой (0,1) выбранной шкалы, что является более чем достаточным для всех типов автомобильной техники.

Высокая производительность (34,2 л/мин) автомобильного компрессора DUNOBIL LUFT POWER PRO и низкие потери на трение в цилиндропоршневой группе достигаются за счет применения в конструкции поршня уплотнения из особого полимера. Данный материал обладает высокой стойкостью к истиранию и малым коэффициентом трения по металлу, что значительно снижает механические потери в насосной секции. Уменьшение нагрузки на электродвигатель снижает потребление им электроэнергии и увеличивает время работы на одном заряде аккумулятора.

Неоспоримым достоинством компрессора является встроенный аккумулятор емкостью 8800 мА·ч с возможностью кратковременной разрядки токами до 800 А. Он изготовлен по самым современным технологиям, соответствует наивысшему классу «Grade A», обладает низким саморазрядом, большим количеством циклов разряд-заряд, плавным и небольшим снижением их эффективной емкости на всем протяжении расчетного срока службы. Благодаря таким характеристикам аккумулятора устройство может не только заряжать гаджеты через USB и Type-C порты, но и использоваться в качестве «бустера-пускача», которому по силам завести бензиновые моторы рабочим объемом до 5 и дизельные до 3 литров. Чтобы исключить повреждение устройства и электрооборудования автомобиля при возникновении нештатных ситуаций, предусмотрена защита от короткого замыкания, переполюсовки, перегрузки, перегрева.

Для подключения (через разъем EC5) DUNOBIL LUFT POWER PRO в качестве бустера к бортовой сети автомобилей используются специальные «смарт-клещи». Они состоят из многожильных проводов с высококачественной изоляцией, зажимов типа «крокодил», электронного блока, защищающего устройство от короткого замыкания, переполюсовки (неправильного подключения), перегрузки, перегрева и извещающего пользователя о возникновении нештатной ситуации. Схема подключения бустера аналогична указанной в инструкции по эксплуатации к автомобилю, как и при пуске мотора от аккумулятора автомобиля-донора.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Компрессор DUNOBIL LUFT POWER PRO поставляется в полужестком кейсе размерами 230 Х 150 Х80 мм с застежкой на молнии, что позволяет легко поместить его в вещевой нише кабины грузовика или микроавтобуса или ящике под сиденьем.

За дополнительной информацией обращайтесь в представительство компании DUNOBIL в Москве: тел. +7 495 125 08 90, [email protected]

Партнерский материал