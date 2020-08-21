В последнее время заметно активизировались установочные конторы автомобильного охранного оборудования, которые предлагают так называемые «авторские охранные системы». Что это такое, что в них реально «авторское», что полезное, а что – развод на деньги?

Рынок так называемых «авторских охранных систем» для автомобилей существует уже не первый год, но в последнее время подобные конторы активизировались (как, впрочем, и установщики обычных сигнализаций), напирая в своей рекламе на усиление экономического спада, который традиционно влечет за собой обнищание граждан, повышение интереса к бэушным запчастям и проистекающий из этого лавинообразный рост числа угонов машин… В последнем они правы, однако целесообразность установки именно «авторского» охранного оборудования для большинства людей под вопросом. Что же это такое и что входит в услуги мастеров, работающих по «авторским методикам»?

Необычная электроника? Нет!

Пять-десять ведущих и крупнейших брендов производителей автосигнализаций, как правило, на слуху у большинства автовладельцев. На сегодняшний день современная сигнализация представляет собой весьма высокотехнологичный электронный комплекс, и если вы думаете, что установщики «авторского охранного оборудования» полукустарно и малосерийно паяют и программируют на коленке нечто подобное тому, что производят крупные компании сотнями тысяч штук, то вы ошибаетесь. В основе электроники «авторских» охранных систем лежат те же самые сигнализации, которые свободно может приобрести в любом магазине каждый автовладелец или мастер-установщик. Соответственно, все каналы связи автомобиля с владельцем – через брелок, GSM-канал, разные способы авторизации непосредственно из салона (от беспроводной метки и Bluetooth в телефоне до физического набора кода или определенной комбинации нажатия штатных кнопок на торпедо) – точно такие же, как и у «НЕавторской» системы. Так в чем же заключается повышение защищенности?

Собственно, в большинстве случаев – ни в чем. Просто потому, что это и не нужно. Протоколы связи сигнализаций последних лет достаточно надежно защищены, и их взлом посредством перехвата и раскодирования фактически не применяется (уточним на всякий случай: речь идет именно о нештатных дополнительных сигнализациях – штатные-то как раз нередко уязвимы и обладают низким уровнем шифрования!). Поэтому установщикам-«авторам» нет нужды самостоятельно проектировать сложнейшие устройства, для чего у них обычно и нет необходимых ресурсов. И при «авторской» установке защитного комплекса на машину просто монтируется какая-то популярная «сигналка» из числа топовых моделей с максимальным уровнем сервиса для комфорта помимо, собственно, противоугонной блокировки мотора/КПП – удаленный запуск, контроль координат со смартфона, открытие дверей при приближении владельца без дополнительных действий и тому подобное.



В принципе никакого обмана автовладельца на данном этапе не происходит, но для убедительности мастера-«авторы» обещают сделать подкапотные блокировки, непосредственно отвечающие за предупреждение угона, «нестандартно»: в увеличенном количестве, с многократным дублированием, с повышенным уровнем маскировки и т.п.

Необычные замки? Да!

Рекламируя свои услуги, установщики-«авторы» обычно честно раскрывают перед клиентом логику архитектуры правильной противоугонной системы. Объясняя, что главной и неотъемлемой мерой, предотвращающей деактивацию злоумышленниками

блокирующих двигатель реле под капотом, является защита крышки капота дополнительными замками.

И это абсолютная правда, хотя «авторы» предпочитают не уточнять, что в случае обеспечения невозможности открыть капот совершенно неважно, много ли в моторном отсеке сделано дублирующих друг друга блокировок, и насколько хорошо они спрятаны в недра электрики! Ибо если капот невозможно открыть, то без разницы – десять там блокировок, на которые ушло сутки работы, или одна, сделанная за час! Так что на этом этапе возникает некоторое лукавство, целью которого служит согласие клиента на увеличение объемов, времени и, соответственно, стоимости работ. Безусловно, десять блокировок вместо одной (условно) не повредят, но и проку в них особого не будет.

А вот нестандартные способы блокирования капота – вещь весьма полезная, и нередко как раз отличающая услуги «авторов» от услуг обычных установщиков. Последние, как правило, используют промышленные серийные дополнительные замки на капот и монтируют их более-менее стандартно, известными угонщикам методами и чтобы не тратить много времени на возню с подгонкой.. У «авторов» же эти замки обычно собственной конструкции, и ставят они их в большем количестве, нежели один-два. И при монтаже учитывают возможность отгибания капота ломом или пневмоподушками, а также проникновение через разрушение радиаторной решетки. Вот этот момент в установке «авторских охранных систем» обычно и является самым полезным и действенным.

Защита салона? Бессмысленно…

Еще одной составляющей «авторской защиты» обычно является усиление защиты салона от проникновения. «Авторы» любят усиливать все двери дополнительными штыревыми замками, ригели которых проходят между дверью и проемом. Для законченного, по их словам, охранного комплекса, непременно нужны дополнительные блокираторы в каждой двери, а то и по паре штук на дверь! В большинстве машин это требует монтажа 5-10 штыревых замков, которые недешево стоят и долго и трудоемко устанавливаются, в том числе и с окраской выступающих частей в цвет кузова. Работа дорогая, длительная, но достаточно бесполезная. «Авторы» напирают на то, что для угона машины любым способом злоумышленники не смогут обойтись без проникновения в салон, однако стараются не упоминать о том, что блокировки в салоне машины делают только установщики-дилетанты. И что для надежного предотвращения запуска мотора клиент уже дал согласие на установку блокировок под капотом, который защищен несколькими фирменными замками их же производства!

Иными словами, с качественной защитой капота и блокировками в моторном отсеке городить множество штыревых замков на двери при элементарной возможности для злодея быстро попасть внутрь салона через разбитое стекло – напрасные расходы…

«Авторские-преавторские» – для гаража

Описанный алгоритм защиты автомобиля надежно работает при попытке угона с парковки возле многоэтажки, стоянки супермаркета и иных мест, где злоумышленники ограничены временем и возможными свидетелями. Однако и «авторские» сигнализации в вышеупомянутом формате, и качественно выполненные «НЕавторские» зачастую бесполезны при хранении машины в гараже классического типа. Проникновение в запертый снаружи бокс позволяет угонщикам практически всю ночь напролет спокойно заниматься нейтрализацией блокировок двигателя и трансмиссии, при желании просто срезав для начала весь капот по периметру болгаркой, не заморачиваясь тем, какие там стоят «авторские замки», и сколько их...

В подобном случае спасти автомобиль способны лишь «авторские-преавторские» технические решения. К примеру, удаление в случайном порядке (физически, срезанием болгаркой!) нескольких зубцов с маховика двигателя, по которым блок управления через датчик определяет положение коленвала для синхронизации зажигания, впрыска и, соответственно, запуска. Для нормальной же работы двигателя между датчиком положения маховика и ЭБУ мотора ставится специальный цифровой преобразователь, в чью память зашита конфигурация отсутствующих зубцов конкретно вашего маховика, и который эмулирует штатный сигнал – как если бы все зубцы были на месте. Нечто подобное проделывают и с датчиком фаз на распредвале, ибо на многих автомобилях он штатно дублирует датчик коленвала для запуска: при отключении датчика коленвала датчик фаз заменяет его – разве что стартеру приходится работать дольше на несколько секунд… Цифровые же преобразователи, эмулирующие нормальный сигнал, вступают в работу, лишь когда за руль садится хозяин, знающий код-пароль или имеющий метку-аутентификатор.



Такой подход способен быть реально эффективным и противостоять навешиванию угонщиками на двигатель принесенной собой электропроводки со своим ЭБУ – так называемого «паука». Однако стоимость подобных работ, как правило, чрезвычайно высока – представьте, что для установки противоугонной системы придется снимать коробку передач и частично разбирать двигатель! Да и официалы, не дай бог случись что по мотору, с радостью уцепятся за повод отказать в гарантии из-за такого внедрения, даже если оно не является причиной неисправности… Так что будем откровенны – 999 автовладельцев из тысячи не станут даже рассматривать для себя такие варианты защиты от угона, а предпочтут гораздо более дешевое, а также простое и понятное каско…