Бьет – значит, любит? Как избавиться от статического электричества на кузове машины

Чем отличается старый советский подход в борьбе со статическим электричеством на кузове авто от современного китайского? И насколько вообще распространена и актуальна в наши дни эта проблема? Изучаем заземление через шины, антистатические брелоки и резиновые «хвосты»!

Заземление через шины

Проявления статического электричества знакомы каждому по заурядным бытовым вещам – электризации синтетического свитера, волос о пластиковую расческу и так далее. В результате на предмете и человеческом теле накапливаются заряды разных потенциалов, и происходит разряд, порой с проскакиванием искр устрашающих размеров. Автомобиль легко накапливает статический электрический заряд – как правило, в сухую ветреную жаркую или морозную погоду. При влажности воздуха более 85 % статическое электричество практически не возникает.

Если же условия благоприятны, на кузове машины может накапливаться заряд в десятки и тысячи киловольт. Это устрашающее напряжение не опасно по причине ничтожного тока, однако порождает два неприятных момента в повседневной жизни – болезненные колющие удары при прикосновении к автомобилю, а также усиленное притягивание пыли, особенно раздражающее на свежепомытом авто, которое быстро приобретает неопрятный вид. Кстати, опасности воспламенения от статики бензина при заправке бака, вопреки распространенному заблуждению, нет – все оборудование заправок заземлено в соответствии с самыми жесткими стандартами и разряда с кузовов автомобилей клиентов не боится!

При этом проблему статики на автомобиле нельзя назвать массовой, и многие не сталкиваются с ней практически никогда. Дело в том, что, как ни странно, шины, которые мы считаем изолятором, содержат в себе достаточное количество сажи (суть – токопроводящего углерода), который позволяет статическому заряду благополучно стекать в землю в большинстве случаев. Хотя при усиленном накоплении статики, когда машина стоит на сильном ветру, несущем большое количество пыли или сухого снега, заземления через колеса уже оказывается недостаточно… Да и в состав современных шин с пониженным сопротивлением качению включают все больше диоксида кремния, замещающего традиционную токопроводящую сажу. Многие, наверное, замечали, как после перехода со штатной бюджетной российской резины на приличную «буржуйскую» машина начинала больше пылиться и чаще стрелять статикой…

Впрочем, некоторых «везунчиков» шарашит током за рулем регулярно и постоянно, всегда и везде… Просто в их конкретных случаях неудачно совпадает ряд факторов – нюансы климата и розы ветров в местах постоянного пребывания, определенное сочетание синтетики в материале сидений, чехлов и повседневной одежды, особенности покрышек, тип окраски кузова автомобиля и тому подобное, что в комплексе дает постоянное накопление заряда на машине.

«Электрический хвост»

В советское время едва ли не самым массовым элементом незамысловатого внешнего «стайлинга» была полиуретановая или резиновая полоска-«токосъемник», предназначенная для стекания заряда с кузова на землю – подобным аксессуаром щеголяла каждая вторая машина, и эффект разряда был превосходным, если, конечно, автовладелец не совершал ошибок при установке. Дело в том, что «хвостик» сам по себе ток не проводил – в ленту банально вплавлялась металлическая проволочка, выходившая наружу в виде контактного лепестка с отверстием под болт. И свой эффект лента оказывала, лишь будучи закрепленной на зачищенную от краски и грязи металлическую кузовную деталь – а вот прикручивание к пластиковому бамперу «девятки» или «восьмерки» толку, разумеется, не давало. Еще одна популярная ошибка олдскульной эпохи – покупка ленточки, сделанной мошенниками-кооператорами, которые вырезали ее из листовой резины без токопроводящей жилы внутри. Такой «токосъемник» давал лишь плюсы к понтам – украшенный цветными катафотами и заграничной надписью «antistatic» (часто с ошибкой, с K на конце!), он вешался в большинстве случаев ради сомнительной красоты, и те, кто не имел изначально проблем со статикой, даже не знали, что «хвост» своей основной задачи не выполняет…

Как ни странно, подобные аксессуары и по сей день не исчезли с прилавков, выпускаются и продаются. Поскольку нет больше желающих сверлить для крепления антистатика отверстие в металлическом бампере или в «юбке» кузова, как это делалось во времена повсеместного жигулизма, «хвосты» эволюционировали и оснащаются теперь хомутами для крепления на кончик выхлопной трубы, гарантированно имеющей качественный контакт с «массой». Свою задачу по избавлению машины от агрессии к водителю и притягивания пыли эти устройства выполняют, хотя вид современного автомобиля, надо сказать, уродуют весьма существенно…

«Делай раз, делай два…»

Если не хочется присобачивать нелепый резиновый хвост на новенький современный автомобиль, можно применять особую «антистатическую» тактику выхода из машины. Открыв дверь, нужно сперва взяться рукой за металлический кант двери (не за пластиковую ручку!), а потом уже ставить ногу на землю. Это уравнивает электрические потенциалы кузова и человека, и болезненного укола не будет.

Но у такой методики тоже есть недостатки. Во-первых, безупречно она работает только тогда, когда вы касаетесь именно голого металла, а не окрашенного. А в современном автомобиле его нащупать не так уж просто! Все окрашено, защищено пластиком, и даже замочная скважина под рулем уже не всегда спасает – все чаще ее заменяет бесключевая стартерная кнопка… А во-вторых, такая схема полезна при покидании салона, но статика часто бьет при и посадке в машину!

Плюс, скажем, честно, освоение и постоянное удержание в голове этого алгоритма, дабы не забывать регулярно проделывать его на практике, выглядит каким-то техническим извращением. В повседневной эксплуатации автомобиля и так хватает разных условностей, и добавлять к ним еще и особый ритуал покидания салона – это уже явный перебор…

«У ней внутре неонка» (с)

Если не «хвост» и не «акробатика», то что? Сегодня китайские ремесленники предлагают достаточно большой ассортимент так называемых «антистатических брелоков». Сей странноватый гаджет чаще всего представляет собой небольшой цилиндрик длиной с палец и диаметром с карандаш, хотя иногда бывает похож и на флэшку. У него два контакта с противоположных концов – за один его нужно держать пальцами, а вторым коснуться двери, рукоятки, а в идеале — металла замочной скважины. Разряд, предназначенный вам, погасится начинкой брелока и дойдет до тела неощутимым.

Как ни странно, эта полнейшая на вид ерунда работоспособна. «У ней внутре неонка» — все дословно по Стругацким! В корпусе «антистатического брелока» находится та же начинка, что и в отвертке электрика – фазоуказателе! Иначе говоря, последовательно соединенные лампочка-неонка и высокоомный резистор.

Поэтому приобретать «спецбрелок» вовсе не обязательно – если у вас есть отвертка-фазоуказатель, можете смело использовать ее. Скажем больше – даже лампочка-неонка там не особенно-то нужна. Достаточно любого резистора с сопротивлением в несколько мегаом, стоимостью рубля полтора в самом худшем случае.

И снова… «хвост»!

Касаться двери автомобиля антистатическим брелоком перед тем как ее открыть – это, честно говоря, даже хуже «магического ритуала» с поочередным опусканием рук и ног, описанного выше. Еще одно-два таких регулярных действий вдобавок к брелоку – и проще уж пешком ходить… Поэтому если ваша машина по каким-то непонятным причинам все же склонна регулярно «кусаться», лучше всего решить вопрос радикально — небольшим, эффективным и совершенно незаметным со стороны «колхозом».

Вместо сомнительных резинок-«антистатиков» нам понадобится полуметровый отрезок тонкого (около 3 мм) стального тросика, но закрепим мы его не пошлым образом на виду, на заднем бампере, а под днищем, где-то в районе передних сидений. Конец троса проще всего закрепить на глушителе – это идеальное место, имеющее безупречную электрическую связь с кузовом и при этом обычно представляющее собой голый металл, не требующий повреждения краски для хорошего контакта.

Такой «хвост» станет безупречно выполнять функцию отвода статики с кузова и при этом не будет виден снаружи и не испортит вид автомобиля неуместным «олдскулом».