Мы подробно рассказывали о том, что такое слиперы – это неприметные внешне автомобили, которые на самом деле могут дать фору многим в светофорных гонках. А представленное недавно пятое поколение Toyota Prius явно решило привлечь к гибридам новую аудиторию: молодежь, которая не верит в рассказы о том, что экология – это круто. Подзаряжаемый Pruis с двухлитровым мотором не только здорово выглядит, но и вполне способен наказать ухмыляющегося юнца на двухлитровой BMW. А еще Pruis заставляет подумать: какие еще машины в 2023 году способны удивить тем, что они быстрее, чем кажутся? Вот 15 вариантов.

Понятие «быстрый автомобиль» такое же неопределенное, как «красивая женщина». Даже хот-хэтчи уже давно научились выезжать из 6, а то и из 5 секунд в разгоне до ста, а кто-то не воспринимает всерьез машины слабее 500 сил. Так что мы возьмем на себя ответственность установить планку «быстрый» на отметке в 7 секунд: как ни крути, пока этого все равно достаточно, чтобы уйти со светофора быстрее 90% потока. Итак, вот 15 машин, которые выглядят увальнями, но на самом деле способны набрать сотню менее чем за 7 секунд.



Toyota Prius PHEV

Разгон до сотни: 6,7 с



Еще недавно подзаряжаемый хэтчбек Toyota Pruis имел под капотом чахлый 1,8, который даже в паре с электромотором выдавал суммарные 122 лошадиные силы. Новый Pruis PHEV получил двухлитровый мотор на 148 сил и электродвигатель на 160, а суммарная отдача выросла более чем на 80% – до 223 лошадиных сил. В результате хэтчбек, который можно заряжать от розетки, набирает сотню за 6,7 секунды – быстрее новой двухлитровой BMW 220i Coupé.

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Audi A1

Разгон до сотни: 6,5 с

В России Audi A1 помнят как крошечный круглый хэтчбек, который казался слишком игрушечным даже иным дамам. Во втором поколении A1 избавился от несерьезности и трехдверного кузова, а взамен приобрел штатную двухлитровую версию 40 TFSI, в которой мотор EA888 выдает 207 сил. С помощью семиступенчатой DSG это удается превратить в 6,5 секунд разгона до сотни. Если поедете в отпуск в Европу – не смотрите на A1 свысока.

Audi A1 2018–н.в. 1 / 5 Audi A1 2018–н.в. 2 / 5 Audi A1 2018–н.в. 3 / 5 Audi A1 2018–н.в. 4 / 5 Audi A1 2018–н.в. 5 / 5

Mazda CX-30

Разгон до сотни: 6 с

Mazda в России закончилась на относительно мажорной ноте: седаны Mazda 6 не были очень быстрыми (по крайней мере, из 7 секунд ни одна версия не выезжала), но были красивыми, как и кроссоверы CX-5. Но немногие вспомнят, что у нас некоторое время и продавали, и даже собирали кроссовер CX-30, сделанный из обычного хэтчбека Mazda 3. Но у нас предложили только двухлитровую версию, а вот в США продается CX-30 с турбированным мотором на 2,5 литра. И несмотря на то, что этот кроссовер выглядит, как толстая Mazda 3 в пластиковой мотоциклетной черепахе, он разгоняется до сотни ровно за 6 секунд.

Mazda CX-30 2019–н.в. 1 / 7 Mazda CX-30 2019–н.в. 2 / 7 Mazda CX-30 2019–н.в. 3 / 7 Mazda CX-30 2019–н.в. 4 / 7 Mazda CX-30 2019–н.в. 5 / 7 Mazda CX-30 2019–н.в. 6 / 7 Mazda CX-30 2019–н.в. 7 / 7

BMW 2 Active Tourer

Разгон до сотни: 6,9 с

В подборке быстрых машин нельзя обойтись без BMW. А если эти машины скучные? Как выясняется, тоже. Помянув заднеприводное купе второй серии, переходим к его антиподу с той же цифрой в названии: компактвэну 2 series Active Tourer. Они как близнецы, разлученные в детстве: один правильно питался и стал фитнес-тренером, а второй выходит из своей адвокатской конторы, только чтобы пообедать в бургерной через дорогу. Но гены взяли свое: если под капотом будут не 3, а 4 цилиндра, раздутые до 204 сил с 2 литров, даже этот переднеприводный тюфяк в версии 223 xDrive способен выехать из 7 секунд до сотни. Кстати, еще сильнее располневший Gran Tourer на это уже не способен – ему даже не стали добавлять версию на 204 лошадиные силы.

BMW 2 Active Tourer 2014–н.в. 1 / 9 BMW 2 Active Tourer 2014–н.в. 2 / 9 BMW 2 Active Tourer 2014–н.в. 3 / 9 BMW 2 Active Tourer 2014–н.в. 4 / 9 BMW 2 Active Tourer 2014–н.в. 5 / 9 BMW 2 Active Tourer 2014–н.в. 6 / 9 BMW 2 Active Tourer 2014–н.в. 7 / 9 BMW 2 Active Tourer 2014–н.в. 8 / 9 BMW 2 Active Tourer 2014–н.в. 9 / 9

Mercedes-Benz B-class

Разгон до сотни: 6,5 с

Не будем далеко уходить от семейных компактвэнов и попробуем реабилитировать их еще раз. Mercedes приложил к этому больше усилий, и в результате у него получился B-Klasse Sports Tourer. Слово «Sports» в названии все равно выглядит забавно, но топовая версия B 250 4MATIC, где мотор форсировали со 190 до 224 лошадиных сил, разгоняется до сотни за 6,5 секунд и имеет максималку в 250 километров в час против 238 у BMW. И если взглянуть только на цифры динамики, то они вполне могли бы сделать честь иному хот-хэтчу.

Mercedes-Benz B-Klasse 2019–н.в. 1 / 8 Mercedes-Benz B-Klasse 2019–н.в. 2 / 8 Mercedes-Benz B-Klasse 2019–н.в. 3 / 8 Mercedes-Benz B-Klasse 2019–н.в. 4 / 8 Mercedes-Benz B-Klasse 2019–н.в. 5 / 8 Mercedes-Benz B-Klasse 2019–н.в. 6 / 8 Mercedes-Benz B-Klasse 2019–н.в. 7 / 8 Mercedes-Benz B-Klasse 2019–н.в. 8 / 8

Toyota Land Cruiser 300

Разгон до сотни: 6,8 с, причем и бензин и дизель

От малого – к большому. Land Cruiser 300 для нас закончился, едва начавшись: от начала продаж до ухода из России прошло меньше года. Но можно еще раз напомнить себе, что со сменой поколений Land Cruiser стал неожиданно быстрым. Несмотря на переход от V8 к V6, наддув помог решить вопросы с мощностью, и бензиновый мотор на 3,5 литра выдает 415 лошадиных сил. С ним «трехсотка» разгоняется до 100 км/ч за 6,8 секунды, хотя делать это регулярно совсем не хочется. С дизелем ситуация чуть менее однозначная. На старте продаж заявлялось, что дизельный Land Cruiser тоже выезжает из 7 секунд. Но сейчас на пока живом официальном российском сайте Toyota скромно указано, что машина с дизельным V6 на 3,3 литра и 299 л.с. набирает сотню за 7,8 секунды. С другой стороны, там же указано, что автомобиль стоит от 7 278 000 рублей, что давно не относится к реальности.

Toyota Land Cruiser (300) 2021–н.в. 1 / 6 Toyota Land Cruiser (300) 2021–н.в. 2 / 6 Toyota Land Cruiser (300) 2021–н.в. 3 / 6 Toyota Land Cruiser (300) 2021–н.в. 4 / 6 Toyota Land Cruiser (300) 2021–н.в. 5 / 6 Toyota Land Cruiser (300) 2021–н.в. 6 / 6

Geely Tugella

Разгон до сотни: 6,9 с

Если на секунду вернуться к тем автомобилям, что продаются в России, то можно вспомнить о Geely Tugella, тем более что мы тестировали рестайлинговый кроссовер. При всей внешней строгости машины складывается впечатление, что быстрым это кросс-купе только пытается казаться. Но на самом деле 238 сил, снятые с двухлитрового мотора, позволяют машине попасть в нашу подборку: 6,9 секунды до ста.

Geely Tugella 2020–2022 1 / 6 Geely Tugella 2020–2022 2 / 6 Geely Tugella 2020–2022 3 / 6 Geely Tugella 2020–2022 4 / 6 Geely Tugella 2020–2022 5 / 6 Geely Tugella 2020–2022 6 / 6

Ford F-150

Разгон до сотни: 5,5 с

Пикапы редко воспринимаются как что-то быстрое. Даже GMC Cyclone не выглядел тем, кем являлся. Из нынешних пикапов быстроты можно ожидать разве от чего-то вроде Ford F-150 Raptor. Но на самом деле обычный F-150 с V6 EcoBoost на 3,5 литра и 400 л.с. в «гражданском» исполнении Lariat уверенно выезжает из 6 секунд в разгоне до сотни! Впрочем, конкуренты не сильно от него отстают: например, Chevrolet Silverado берет старым добрым рабочим объемом, и пикап с мотором V8 на 6,2 литра разгоняется до сотни чуть более чем за 6 секунд. И никакие 2 клапана на цилиндр этому не помеха.

Ford F-150 2020–н.в. 1 / 7 Ford F-150 2020–н.в. 2 / 7 Ford F-150 2020–н.в. 3 / 7 Ford F-150 2020–н.в. 4 / 7 Ford F-150 2020–н.в. 5 / 7 Ford F-150 2020–н.в. 6 / 7 Ford F-150 2020–н.в. 7 / 7

Ford F-150 Lariat 2020–н.в. 1 / 4 Ford F-150 Lariat 2020–н.в. 2 / 4 Ford F-150 Lariat 2020–н.в. 3 / 4 Ford F-150 Lariat 2020–н.в. 4 / 4

Chevrolet Silverado LTZ 1 / 3 Chevrolet Silverado LTZ 2 / 3 Chevrolet Silverado LTZ 3 / 3

Cadillac XT5 3,6 Sport

Разгон до сотни: 6,6 с

Продолжаем тему автомобилей из США и вспоминаем Cadillac XT5, который когда-то продавался и у нас. Американцы почему-то с абсурдной скромностью тщательно скрывают динамические характеристики даже у версии Sport. Возможно, чтобы не доказывать лишний раз аксиому «no replacement for displacement», то есть «ничто не заменит рабочий объем». Ведь с двухлитровым мотором кроссовер не выезжает и из 8 секунд, а вот V6 на 3,6 литра кардинально меняет ситуацию: 310 сил разгоняют кроссовер до сотни за 6,6 секунды.

Cadillac XT5 Sport 2020–н.в. 1 / 6 Cadillac XT5 Sport 2020–н.в. 2 / 6 Cadillac XT5 Sport 2020–н.в. 3 / 6 Cadillac XT5 Sport 2020–н.в. 4 / 6 Cadillac XT5 Sport 2020–н.в. 5 / 6 Cadillac XT5 Sport 2020–н.в. 6 / 6

Skoda Karoq Sportline

Разгон до сотни: 7 с

Мы давно привыкли к тому, что Skoda Octavia – куда более опасный соперник в светофорной гонке, чем может показаться. Очередной «стейдж» может сократить время разгона до 4 секунд, а то и меньше. Впрочем, и стоковая Octavia кое-кого способна удивить: например, актуальный двухлитровый бензиновый седан на 190 сил разгоняется до сотни за 6,8 секунды. Но полноприводный дизельный делает это за 6,6! Однако включать в список Octavia было бы, пожалуй, слишком предсказуемо, так что ее место займет Karoq. Ведь на вид он еще более безобидный, даже версия Sportline не выглядит по-настоящему спортивной. Однако тот же мотор EA888 на те же 190 лошадиных сил разгоняет эту машину до сотни ровно за 7 секунд. И ведь чип-тюнинг здесь тоже никто не отменял...

Škoda Karoq Sportline 2021–н.в. 1 / 6 Škoda Karoq Sportline 2021–н.в. 2 / 6 Škoda Karoq Sportline 2021–н.в. 3 / 6 Škoda Karoq Sportline 2021–н.в. 4 / 6 Škoda Karoq Sportline 2021–н.в. 5 / 6 Škoda Karoq Sportline 2021–н.в. 6 / 6

Škoda Karoq 2021–н.в. 1 / 3 Škoda Karoq 2021–н.в. 2 / 3 Škoda Karoq 2021–н.в. 3 / 3

Škoda Octavia 2020–н.в. 1 / 6 Škoda Octavia 2020–н.в. 2 / 6 Škoda Octavia 2020–н.в. 3 / 6 Škoda Octavia 2020–н.в. 4 / 6 Škoda Octavia 2020–н.в. 5 / 6 Škoda Octavia 2020–н.в. 6 / 6

Peugeot 3008 HYBRID4 300

Разгон до сотни: 5,9 с

Кажется, что быстрые Peugeot сегодня ездят разве что в виде прототипов в гонках на выносливость. Фраза «быстрый Peugeot 3008» звучит как оксюморон. Фраза «быстрый гибридный Peugeot 3008» звучит как шутка. Но это не шутка. Посмотрите на характеристики версии HYBRID4 300: 200 сил тут дает бензиновый мотор на 1,6 литра, а электромотор на задней оси доводит общую мощность до 300 сил. В итоге вся эта гибридная конструкция с эпатажной внешностью разгоняется до сотни за 5,9 секунды! Правда, и стоит добрые 58 тысяч евро.

Peugeot 3008 HYBRID4 2020–н.в. 1 / 7 Peugeot 3008 HYBRID4 2020–н.в. 2 / 7 Peugeot 3008 HYBRID4 2020–н.в. 3 / 7 Peugeot 3008 HYBRID4 2020–н.в. 4 / 7 Peugeot 3008 HYBRID4 2020–н.в. 5 / 7 Peugeot 3008 HYBRID4 2020–н.в. 6 / 7 Peugeot 3008 HYBRID4 2020–н.в. 7 / 7

Toyota RAV4 Prime PHEV

Разгон до сотни: 6 с

Снова Toyota, снова гибридная. Но если Prius хотя бы выглядит обтекаемым и приземистым, то RAV4 совершенно не кажется светофорным гонщиком. По сути, он им и не является, если речь не идет о подключаемой гибридной версии с мотором на 2,5 литра, которая имеет суммарную мощность в 306 лошадиных сил. Неудивительно, что даже при большей массе RAV4 оказывается гораздо быстрее, чем Prius: ровно 6 секунд до сотни.

Toyota RAV4 Prime PHEV 2021–н.в. 1 / 7 Toyota RAV4 Prime PHEV 2021–н.в. 2 / 7 Toyota RAV4 Prime PHEV 2021–н.в. 3 / 7 Toyota RAV4 Prime PHEV 2021–н.в. 4 / 7 Toyota RAV4 Prime PHEV 2021–н.в. 5 / 7 Toyota RAV4 Prime PHEV 2021–н.в. 6 / 7 Toyota RAV4 Prime PHEV 2021–н.в. 7 / 7

Audi Q2

Разгон до сотни: 6,7 с

Audi Q2, пожалуй, способен поспорить по безобидности внешности с соплатформенным Skoda Karoq. Зато по части динамики он его даже превосходит. Тот же двухлитровый мотор на 190 сил, масса более 1,5 тонн, а разгон всего на 0,2 секунды медленнее, чем у маленькой А1, которая почти на 2 центнера легче. И мы даже не будем брать в расчет версию SQ2 с ее 300 силами, 400 Нм и 4,9 секунды до ста. Несмотря на тщетность попыток выглядеть круто, едет SQ2 так, что затыкает за пояс базовый Porsche Macan и разгоняется наравне с версией Macan S, которая располагает 380 лошадиными силами, снятыми с 2,9 литра рабочего объема.

Audi Q2 2020–н.в. 1 / 7 Audi Q2 2020–н.в. 2 / 7 Audi Q2 2020–н.в. 3 / 7 Audi Q2 2020–н.в. 4 / 7 Audi Q2 2020–н.в. 5 / 7 Audi Q2 2020–н.в. 6 / 7 Audi Q2 2020–н.в. 7 / 7

Voyah Dreamer

Разгон до сотни: 5,8 с

Рано или поздно мы должны были дойти от компактвэнов до полноценных микроавтобусов. Но мы не думали, что таких быстрых. Voyah Dreamer имеет 5,3 метра в длину и 7 посадочных мест, включая два «капитанских» кресла в салоне. А еще он имеет два электромотора на 218 лошадиных сил каждый, и разгоняется с ними до сотни за 5,8 секунды. Ну а те, кто хочет максимальной дальнобойности, могут выбрать последовательный гибрид: бензиновый мотор на 1,5 литра здесь заряжает батарею, а передний электродвигатель выдает не 218, а всего 177 лошадиных сил. Но даже в такой версии Dreamer оказывается всего на 0,1 секунды медленнее.

Voyah Dreamer 2021–н.в. 1 / 6 Voyah Dreamer 2021–н.в. 2 / 6 Voyah Dreamer 2021–н.в. 3 / 6 Voyah Dreamer 2021–н.в. 4 / 6 Voyah Dreamer 2021–н.в. 5 / 6 Voyah Dreamer 2021–н.в. 6 / 6

Jeep Wrangler Rubicon 392

Разгон до сотни: 4,5 с

Ну а на сладкое – не только самый быстрый, но и самый странный автомобиль во всей подборке. Совершенно ясно, что стихия Wrangler начинается там, где нет не то что светофоров, а даже намеков на дороги. Но мотор V8 Hemi на 6,4 литра выдает 470 лошадиных сил и разгоняет внедорожник до сотни за 4,5 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили Wrangler проходит за 13 секунд – то есть, быстрее, чем ранний Dodge Challenger SRT-8. Правда, зачем все это нужно автомобилю, который призван залезать туда, куда Макар телят не гонял – вопрос открытый.

Jeep Wrangler Rubicon 392 2021–н.в. 1 / 6 Jeep Wrangler Rubicon 392 2021–н.в. 2 / 6 Jeep Wrangler Rubicon 392 2021–н.в. 3 / 6 Jeep Wrangler Rubicon 392 2021–н.в. 4 / 6 Jeep Wrangler Rubicon 392 2021–н.в. 5 / 6 Jeep Wrangler Rubicon 392 2021–н.в. 6 / 6

P.S.



Возможно, мы кого-то забыли, и в новогодней подборке 2023 года должно было оказаться 23 автомобиля?