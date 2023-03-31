Выбирая новые шины, экономные автовладельцы часто обращают внимание только на базовые показатели: размерность, рисунок протектора и дату изготовления. Некоторые более продвинутые смотрят на индексы нагрузки и износостойкости , чтобы новый комплект шин прослужил подольше. А вот такие показатели как индекс скорости и сцепления многие считают «дорогими» опциями. Можно ли рассчитывать, что не самая дорогая шина будет высокопроизводительной? И какими качествами она должна для этого обладать?

О базовых принципах выбора новых шин для автомобиля мы уже рассказывали, поэтому на самом простом задерживаться не будем. Выбрать правильную размерность шин несложно: она указана в руководстве к автомобилю и продублирована на табличке, наклеенной в дверном проеме или на торце водительской двери. А вот дальше вопросов появляется больше: какие шины предпочесть, и почему цены на разные модели могут отличаться вдвое? Для этого нужно понять, какие характеристики отличают более дорогие шины: прежде всего это показатели нагрузки, износостойкости, сцепления и скорости. Так какой же должна быть высокопроизводительная шина?



Разумеется, для езды на высоких скоростях такая шина должна быть цепкой. Индекс сцепления с поверхностью определяется в рамках американской системы тестирования UTQG и замеряется на мокром бетонном покрытии. Для определения эффективности сцепных свойств шины устанавливаются на буксируемую тележку, которая разгоняется до 40 миль в час, то есть примерно 64 км/ч, а затем ось блокируется тормозами и датчики замеряют силу сцепления шины с поверхностью. В зависимости от эффективности этого сцепления шинам присваивается индекс: AA, A, B или C.

Следующий важный параметр скоростной шины – это коэффициент износостойкости, о котором мы рассказывали в отдельном материале. Он тоже входит в американскую системы тестирования UTQG, так что эти две маркировки могут отсутствовать на шинах, не сертифицированных для продажи в США. Однако если индекс износостойкости все же указан, по нему можно сделать некоторые выводы о свойствах шины. Сам индекс выражается двузначным или трехзначным числом: за 100 берется «эталонная» шина, с которой сравниваются испытываемые шины, и чем выше показатель тестируемых шин, тем выше их износостойкость по сравнению с эталоном. Например, шины с индексом 600 будут более износостойкими, чем те, что имеют индекс 300. Однако износостойкость обычно идет рука об руку с жесткостью компаунда, из которого изготовлена шина, а это влияет на ее сцепные свойства. Логично предположить, что более износостойкая и жесткая шина будет иметь более скромные сцепные свойства, а мягкая и менее износостойкая – лучше «липнуть» к дороге и иметь более высокий коэффициент сцепления.

Следующий важный параметр для высокопроизводительных шин – это индекс нагрузки. Он обозначается двузначным или трехзначным числом и указывает максимальную массу, которую способна нести шина с сохранением эффективности и ресурса. Соотношение индекса и грузоподъемности шины можно проверить в соответствующей таблице: например, шина с индексом 80 способна нести 450 килограммов, а с индексом 94 – 670 килограммов. На этот показатель стоит обращать внимание при выборе любых шин: суммарная грузоподъемность четырех шин не должна быть меньше максимальной разрешенной массы автомобиля, для которого эти шины приобретаются. Так что если у вас, например, крупный кроссовер, обращайте внимание на шины с маркировкой SUV: при идентичном или схожем типоразмере с легковой шиной они будут иметь больший индекс нагрузки. Может показаться, что индекс грузоподъемности не связан напрямую с производительностью шины на высоких скоростях, но на самом деле он всегда идет рука об руку со следующим показателем: индексом скорости.

Индекс скорости – это самый прямой и очевидный параметр, отображающий скоростные возможности шин. Он обозначается буквами латинского алфавита: например, шины с индексом S рассчитаны на максимальную скорость до 180 км/ч, а H – до 210 км/ч. Самые скоростные «гражданские» шины имеют маркировку V – до 240 км/ч, или W – до 270 км/ч. По сути, это предел для массовой дорожной шины: дальше существуют только маркировки (W) – свыше 270 км/ч, Y – до 300 км/ч и (Y) – свыше 300 км/ч.

Если индексы сцепления и износостойкости определяются по американской методике и для американской сертификации, а следовательно, могут отсутствовать на шинах, не сертифицированных в США, то индексы нагрузки и скорости относятся к сертификации ISO и потому присутствуют на всех продаваемых в России шинах. Действующий стандарт для автомобильных шин и дисков – ISO 4000-1:2021. Указываются эти индексы вместе: например, маркировка 90H означает нагрузку до 600 кг и скорость до 210 км/ч.

Индексы скорости и нагрузки на самом деле говорят о свойствах шины гораздо больше, чем может показаться. Ведь шина, рассчитанная на высокую скорость, должна выдерживать не только саму скорость, но и боковые перегрузки в поворотах, обеспечивать высокие сцепные свойства на заявленных скоростях, хорошо тормозить, давать быстрый отклик на действия рулем, эффективно рассеивать тепло… И это далеко не все требования: еще такая шина должна эффективно отводить воду из пятна контакта, чтобы не «всплывать» на высоких скоростях, быть достаточно прочной, чтобы справляться с дефектами дороги и при этом не быть слишком шумной, чтобы обеспечивать акустический комфорт в салоне. В общем, на нее возложены разноплановые и серьезные задачи.

А теперь попробуйте ответить для себя на вопрос, сколько должна стоить такая шина – с индексом скорости до 270 км/ч и соответствующими характеристиками. Если взять 17-дюймовые типоразмеры, с которых обычно начинаются шины с индексом скорости W, то можно отметить, что на рынке есть предложения по 10-15 тысяч за шину, что само по себе неудивительно. Однако скоростные шины представлены и в доступном, среднем ценовом сегменте. Ведь многие решения, применяемые для разработки такого типа шин, уже отработаны: например, это глубокие центральные канавки для эффективного отведения воды из пятна контакта, центральные ребра для сцепления с дорогой, поперечные ламели и канавки для улучшения сцепления при разгоне и торможении, жесткая плечевая зона шины для обеспечения управляемости и прочная боковина для надежности.

Один из примеров шин, сочетающих все перечисленные выше решения – Viatti Strada 2, вышедшие на рынок в 2022 году. Они представлены в типоразмерах от 14 до 17 дюймов, и если «младшие» имеют индексы H и V (до 210 км/ч и до 240 км/ч соответственно), то 17-дюймовые стали самыми высокоскоростными в модельном ряду бренда: они имеют индекс W – до 270 км/ч. Собственно, эти шины можно считать наглядным вариантом ответа на вопрос о том, всегда ли скоростная шина – это дорогая шина. Практика показывает, что это утверждение неверно, так как на нашем рынке представлены достойные варианты для ценителей скоростной езды.