Мы уже рассказывали о базовых правилах того, как выбрать шины для своего автомобиля. Показатели диаметра, ширины, высоты профиля, а иногда даже индекса скорости и индекса нагрузки знакомы большинству тех, кто хоть раз покупал шины. Есть, однако, и еще один показатель, который может быть важным индикатором эксплуатационных характеристик шины: это индекс износостойкости, или коэффициент износоустойчивости. Что это такое и почему на него может быть полезно обратить внимание при выборе покрышек? Разбираемся вместе с интернет-магазином шин и дисков «Везем колеса» .

Что такое индекс износостойкости?



В базовом понимании индекс износостойкости – это показатель того, насколько износостойкой будет шина относительно базового показателя.

Как обозначается индекс износостойкости и где его найти?

Как и остальные маркировки, индекс износостойкости наносится на боковину шины. Он обозначается словом «Treadwear», за которым следует числовой показатель самого индекса: например, «Treadwear 320», «Treadwear 500» и так далее.

Как и кем замеряется индекс износостойкости?

Оценку шин по показателям износостойкости, температурной стойкости и коэффициента сцепления внедрила NHTSA – Национальная администрация дорожной безопасности США – еще в 1978 году. Эта организация, входящая в американский Департамент транспорта, разработала унифицированную систему оценки качества шин (UTQG), в которую входила оценка трех обозначенных выше характеристик. Нас из них больше всего интересует Treadwear index – то есть индекс износостойкости.

Методика замера износостойкости сложилась давно, и она довольно проста: колонна машин проезжает по тестовому маршруту, и часть из них обута в «эталонные» шины самой NHTSA, а часть – в испытываемые шины. Это позволяет обеспечить одинаковые условия испытаний: дорожное покрытие, температура, влажность и так далее. Само собой, остальные условия тоже оговорены: шины накачаны до одинакового и «паспортного» давления, нагрузка составляет 75% от максимальной, выставлены корректные углы установки колес и так далее. Маршрут испытаний составляет 7200 миль – то есть чуть больше 11,5 тысяч километров. После завершения маршрута эксперты замеряют износ испытываемых шин и сравнивают его с износом «эталонных», который принимается за 100 единиц. Соответственно, тестовая шина получает свой индекс относительно стандартной: если она изнашивается сильнее, то индекс будет меньше (например, 80, 60 или даже 40), а если она более износостойкая – то индекс будет выше (200, 400, 550 и так далее).

Почему индекс износостойкости важен при выборе шин?

На базовом уровне можно провести параллель между износостойкостью и сцепными свойствами шин: чем ниже износостойкость, тем мягче шина и, следовательно, тем выше ее сцепление с поверхностью. И наоборот, повышение износостойкости приводит к повышению жесткости шины и снижению коэффициента сцепления.

Почему индекс износостойкости – это условная величина?

Несмотря на кажущуюся простоту и логичность, приведенные выше выводы о связи между износостойкостью и сцепными свойствами шин нельзя принимать как абсолютную истину. За годы эволюции многое изменилось: менялись как «эталонные» шины, качество которых росло по мере совершенствования технологий производства, так и товарные шины. Производители покрышек работают в том числе над улучшением сцепных свойств без потери в ресурсе, и у разных производителей свои технологические секреты и особенности составов компаунда, из которого производятся разные шины. Поэтому считать, что любая шина с индексом износостойкости 200 будет изнашиваться вдвое быстрее, чем шина с индексом 400, некорректно.

Кроме того, износ зависит не только от самих шин, но и от условий эксплуатации. Сама NHTSA отмечает, что «относительные свойства шин зависят от фактических условий их эксплуатации и могут значительно отклоняться от нормы из-за отличий в стиле вождения, уходе за шинами, свойств дорожного покрытия и климата». Самый простой пример – температура: многие мягкие шины при снижении температуры «дубеют», при этом снижается не только износ, но и сцепные свойства. А при высокой температуре они, наоборот, лучше «липнут» к асфальту, но и изнашиваются сильнее.

Наконец, нельзя напрямую сравнивать и шины разных производителей. Как уже было сказано выше, составы компаунда, рисунки протектора и другие характеристики у разных производителей отличаются, поэтому считать, что шины с одинаковым показателем Treadwear, но разных брендов, будут иметь одинаковый ресурс, нельзя. Сравнивать индексы разных шин напрямую можно хотя бы в рамках одного шинного бренда.

Тогда как ориентироваться на Treadwear при покупке?

Несмотря на то, что индекс износостойкости – показатель условный, он все равно может использоваться как ориентир при выборе шин. Принцип здесь все тот же: чем больше число, тем большей износостойкостью обладает покрышка. Просто не нужно пытаться переводить этот индекс в конкретные показатели пробега или лет эксплуатации. Просто стоит понимать, что если показатель отличается в 1,5-2 раза, то даже для шин разных производителей это можно учитывать как ориентир. Например, если вы ищете ресурсные шины для работы в такси, то стоит обратить внимание на шины с высоким индексом Treadwear в 600-700. Ну а если вам хочется получить максимум сцепления для активной езды, искать нужно спортивные шины, у которых индекс износостойкости будет заметно ниже, примерно 200-300, а то и меньше. А при прямом сравнении шина с индексом 700 при одинаковых условиях эксплуатации, скорее всего, окажется более износостойкой, чем шина с индексом 500 другого производителя, даже если они являются условными «одноклассниками».

Все ли шины имеют маркировку индекса износостойкости?

Стоит обратить внимание, что не все шины могут иметь маркировку Treadwear. Это не говорит о том, что шина поддельная или некачественная. Дело просто в том, что она не сертифицирована для рынка США – ведь маркировка Treadwear разработана в Америке и актуальна прежде всего для американского рынка. Так что, например, российские шины, изначально не нацеленные на этот рынок, не проходят американские испытания и, соответственно, могут не иметь маркировки индекса износостойкости.

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