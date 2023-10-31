CarPrice поможет продать автомобиль всего за 2 часа

«Продать машину за 2 часа» – звучит как вызов? Любой человек, сталкивающийся хоть раз с необходимостью продажи или покупки авто, знает, что это всегда волокита. Поиск клиентов, оформление документов, диагностика – все это ложится на плечи и продавца, и покупателя.

По статистике, только 27% россиян продают машины менее чем за неделю. У 30% на это уходит месяц, а у 14% – до двух месяцев. Лишь 29% опрошенных смогли продать авто за 2 дня.

И причины на это есть: долгий поиск покупателей, неправильная оценка стоимости, нежелание тратить много времени на продажу, неудобное месторасположение продавца или покупателя.

В CarPrice понимают все проблемы продавцов и покупателей, и сервис создан для того, чтобы их решать. Ваше авто будет продано за 2 часа, а вам не придется платить ни за оценку, ни за сам процесс продажи.

Что такое CarPrice

CarPrice – компания, которая помогает продать автомобиль физическим и юридическим лицам в 55 городах России. В сервисе представлено более 30 000 дилеров, готовых заплатить справедливую рыночную цену за ваш транспорт.

В CarPrice можно продать легковые, грузовые и коммерческие автомобили независимо от марки, пробега, года выпуска и состояния. Также сервис выкупает кредитные авто, машины со штрафами, битые автомобили, мотоциклы и многое другое.

В 2013 году Оскар Хартманн предложил группе инвесторов запустить в России онлайн-аукцион – бизнес-модель, которая стала очень успешной в Германии и Великобритании.

В 2014 году был запущен онлайн-аукцион CarPrice. В 2015 CarPrice был признан одним из самых обсуждаемых стартапов в Европе по версии Wired.

В 2016 году CarPrice запускает онлайн-аукцион в Японии. В 2017 году 25% японской компании выкупает Mitsui.

В 2018 году эксперты Tech Tour Growth 50 включили CarPrice в рейтинг наиболее перспективных европейских стартапов. В 2020 году CarPricе одним из первых на рынке России запускает выездной выкуп.

В 2022 году компания занимает 22 место в ретинге самых дорогих компаний Рунета Forbes и поднимается на 13 место в 2023 году.

На начало 2023 года у CarPrice более 100 офисов для покупки авто и 5 логистических хабов в России. В апреле 2023 года CarPrice открывает первый офис в Казахстане и запускает трансграничные сделки.

Сейчас у CarPrice более 100 офисов в 55 городах России и один офис в Казахстане. А о своей работе представители часто делятся в блоге на сайте и дают бесплатные советы продавцам.

CarPrice – это не просто удобный сервис, а прозрачный, быстрый и безопасный способ продать свой автомобиль без лишних проблем и долгой волокиты. Вы можете убедиться в этом самостоятельно – диагностика и оценка авто для покупателей сервиса бесплатна.

Как работает CarPrice на деле

CarPrice – это сервис в формате аукциона и для продавцов он работает очень просто.

Оставьте заявку на оценку своего автомобиля на официальном сайте. Просто укажите тип, марку, модель и год выпуска автомобиля, адрес своей электронной почты:

Представители сервиса оценят ваше авто и пришлют рекомендуемую стоимость. Когда вы примете окончательное решение о продаже, нужно обратиться в один из офисов CarPrice. Адреса можно посмотреть в разделе «Контакты» на сайте:

Менеджер бесплатно осмотрит ваш автомобиль, проведет тест-драйв и занесет информацию в личный кабинет. Вы получите к нему доступ и сможете посмотреть фото и видео с диагностики, а также результаты о состоянии автотранспорта. Там же появится возможность запустить онлайн-торги, на которых покупатели смогут назначить цену за ваше авто.

Аукцион длится 30 минут, но он может быть продлен, если спрос на автомобиль будет высоким. За ваш транспорт будут бороться более 30 000 автодилеров со всей России.

Побеждает покупатель, предложивший максимальную стоимость. Но если цена вас не устраивает, то вы можете отказаться от сделки. Если стоимость подходит, то CarPrice выкупает у вас автомобиль и передает его победителю. Вам ничего не нужно будет оплачивать – все комиссии лежат на продавцах.

Среднее время процедуры – 2 часа, включая диагностику, которую проводят менеджеры. Деньги вы получаете в день продажи автомобиля.

Преимущества сервиса CarPrice

CarPrice – сервис, который на рынке с 2014 года. Отзывы клиентов подтверждают, что это удобное решение для тех, кто хочет снять с себя рутину по продаже автомобиля.

Преимущества CarPrice для продавцов:

Полностью бесплатный сервис для продавцов. Бизнес-модель строится таким образом, что в CarPrice все оплачивают покупатели при совершении сделки.

Рыночная цена – вы не продаете авто за бесценок, а получаете справедливую стоимость.

Быстрая продажа всего за 2 часа. Вам нужно приехать в офис и запустить торги. Все остальное за вас сделает сервис.

Деньги в день обращения. Не нужно ждать неделю или месяц.

Более 30 000 дилеров. На любой автомобиль найдется покупатель.

Можно продать автомобиль в залоге или под штрафом.

Вы сами решаете, продавать автомобиль или нет.

На июль 2023 года в CarPrice выкупили более 220 000 автомобилей, а клиентам было выплачено более 440 000 000 рублей.

Какие автомобили выкупают в CarPrice

Сервис выкупает абсолютно любые авто. В CarPrice вы можете продать:

неисправные машины;

машины в кредите;

утилизированные авто;

отечественные и зарубежные;

мотоциклы и скутеры;

битые автомобили;

грузовые и коммерческие авто;

люксовый транспорт.

Неважно, какой год выпуска или модель у вашего автотранспорта. В CarPrice найдут покупателя для любого авто.



Итог

CarPrice – это сервис, который позволит вам быстро и выгодно продать свой автомобиль независимо от его состояния. Аукционная система позволит вам получить максимальную цену за машину, а деньги CarPrice выплатит в день обращения.

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