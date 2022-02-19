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  • Чайки и бабочки: угадываем самые необычные автомобили с подъемными дверями

Чайки и бабочки: угадываем самые необычные автомобили с подъемными дверями

19.02.2022 201 0 0

Угадать автомобиль по фаре – задача несложная, если, конечно, речь не идет о малотиражных суперкарах. Знатоки могут угадать машину по колесным дискам и даже отдельным мелочам вроде дверных ручек или зеркал заднего вида. Но если речь идет о такой экзотике как подъемные двери, узнать машину будет очень легко… или нет?

 
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