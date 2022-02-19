Угадать автомобиль по фаре – задача несложная, если, конечно, речь не идет о малотиражных суперкарах. Знатоки могут угадать машину по колесным дискам и даже отдельным мелочам вроде дверных ручек или зеркал заднего вида. Но если речь идет о такой экзотике как подъемные двери, узнать машину будет очень легко… или нет?

