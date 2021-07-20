Компрессор (не тот, что чисто для накачки колес, а универсальный 220-вольтовый генератор сжатого воздуха с ресивером-накопителем) многие ошибочно считают инструментом профи и полупрофи, которые ремонтом автомобилей зарабатывают на жизнь. Но и в любительском арсенале самого обычного автовладельца такому аппарату найдется масса применений – и чем дальше, тем больше!

Одно из моих хобби, как и у многих – ремонт и тюнинг личных авто, а также самая разная прикладная «слесарка». Компрессор в моем арсенале имеется уже не первый десяток лет – недорогая модель какой-то безымянной марки, одноцилиндровая, коаксиальной системы (с прямым приводом насоса от двигателя через соединительную муфту, без ременной передачи), с ресивером объемом 50 литров. Интересно, что приобретался этот аппарат поначалу больше интереса ради, задешево по скидке. И уверенности в его востребованности у меня не было. Однако в итоге источник сжатого воздуха оказался настолько универсальным помощником, что редкий визит в гараж теперь обходится без его применения! К слову, в беседах с друзьями, также самодельщиками-хоббийщиками, я с удивлением узнал, что и они приобретали и осваивали компрессоры примерно по той же схеме – то есть брали на пробу без каких-то конкретных целей, а потом обнаруживали, что аппарату находятся десятки применений, в том числе и неочевидных поначалу. И через какое-то время без него уже – как без рук!

Если вы еще не пришли к осознанию необходимости такого агрегата, попробуем «виртуально освоить» его на примере сверхкомпактной модели BERKUT SMART POWER SAC-300. Посмотрим, в каких работах по обслуживанию личного авто его можно применить сходу, навскидку!



Характеристики BERKUT SAC-300:

Питание: 220 В

Потребляемая мощность: 1300 Вт

Максимальное давление: 10 бар (кг/см2)

Максимальная производительность: 180 л/мин

Время непрерывной работы: 30-40 мин

Объём ресивера: 5 л.

Длина воздушного шланга: 3,5 м

Длина провода питания: 1,4 м

Габариты: 410x165x370 мм, 8,56 кг



BERKUT SMART POWER SAC-300 – поршневой одноцилиндровый компрессор с прямой передачей. Это означает, что валы двигателя и насоса соединены напрямую. Такая схема называется коаксиальной и весьма распространена – на ней делаются компрессоры с ресиверами до 50-80 литров включительно, и лишь более габаритные и мощные модели уже оснащаются ременным приводом, выполняющим роль редуктора. В отличие опять же от многих одноклассников, BERKUT SAC-300 имеет безмасляный насос – то есть, менять в его картере с определенной периодичностью специальное компрессорное масло не требуется, что делает аппарат более удобным в эксплуатации.

Формат корпуса – «чемоданчик», что опять же очень удобно как в плане хранения, так и в плане перевозки аппарата, который легко закинуть в багажник машины (или спокойно поставить в салон на пол), чтобы взять, к примеру, на дачу – для того чтобы продуть систему дачного мини-водопровода, освободив от влаги на зимовку.



Компрессор имеет резиновые ножки на двух плоскостях – для того, чтобы ставить его вертикально, стоймя, а также класть набок. А также наплечный ремень, чтобы можно было проводить какие-то мобильные работы с использованием сетевого удлинителя. К примеру, нанесение антикоррозийных покрытий на автомобиль или какие-то самодельные и промышленные металлоконструкции.



Выходной штуцер – быстросъемный, типового для любого пневмоинструмента стандарта, известного в народе как «четвертьдюймовый рапид». На компрессоре смонтирован «рапид-мама», на воздушном шланге с одной стороны – «мама», с другой – «папа», а на инструментах также, соответственно, «папа».



На панели управления установлены два манометра, клапан экстренного принудительного опустошения ресивера и рукоятка регулятора давления – прессостата. Первый манометр показывает давление в ресивере до регулятора, а второй – в рабочем тракте шланга, после регулятора. Регулятором можно уравнять рабочее давление с ресиверным (то есть довести до максимума, развиваемого насосом компрессора), а можно и убавить до любой нужной вам величины – например, для полутора-двух бар, необходимых для аэрографа.



Пятилитровый ресивер BERKUT SAC-300 невелик, но и его хватает для многих гаражных работ. Впрочем, продвинутые владельцы компактных компрессоров с небольшими ресиверами частенько наращивают их объем, порой даже без вмешательства в конструкцию компрессора – просто подключая дополнительный выносной воздушный накопитель к выходу шланга на штуцерах-быстросъемах и задействуя его по необходимости. Подобный накопитель можно без труда сделать, к примеру, из старого газового баллона, огнетушителя или из вакуумного баллона от грузовиков ГАЗ (3308, «Валдай», «Шишига» и т.п.) Такой баллон с резьбовыми входами стоит в магазине около полутора тысяч рублей и имеет объем 12 литров.

Как и у компрессоров «взрослого размера», у SAC-300 имеется донная сливная пробка в ресивере для удаления конденсата:



В комплекте SAC-300 поставляется витой пневмошланг и два пистолета – накачной с манометром и продувочный. Также в коробке пользователь найдет целый набор различных пластиковых и латунных переходников, у которых имеются ниппельные штуцеры с одной стороны и конусы разных диаметров – с противоположной. С их помощью удобно продувать любые трубопроводы, накачивать всяческую надувную «бытовуху», подавать сжатый воздух в различные полости.



Что можно сделать с помощью компрессора применительно к ремонту личного автомобиля своими руками (помимо самого очевидного – работы с колесами)? Массу полезных вещей, которые без него осуществить либо затруднительно, либо даже невозможно!



Классика жанра – чистка под давлением. Большинство загрязненных внутри узлов двигателя мы обычно моем аэрозольным баллоном а-ля «очиститель карбюратора», содержащего в себе смесь сольвентов под давлением. Растворяют нагар и «сало» они хорошо, но объем баллона мал, а давление струи слабое. В итоге чистка редко обходится одним баллоном, что делает их применение не слишком экономичным при стоимости 150-400 рублей за флакон емкостью 350 миллилитров… При этом обычный бензин по цене 45 рублей за литр в большинстве случаев обладает ничуть не худшими чистящими свойствами, будучи распыляемым из любого дешевого компрессорного пистолета-нагнетателя с бачком!



Дроссельная заслонка. Было:



Стало:



С помощью компрессора очень легко искать утечки воздуха или жидкости в узлах, которые подозреваются в потере герметичности. Затыкаем все отверстия, оставив открытым одно, в которое нагнетаем давление. Деталь или узел погружаем в воду и мониторим пузырьки!



Отдельная, кстати, история – проверка на паразитный подсос воздуха впускного тракта двигателя. Отключаем воздушный фильтр, даем компрессором давление и брызгаем мыльным раствором из бутылочки-пульверизатора, отыскивая «пузырение» на стыках патрубков, в месте установки регулятора холостого хода, оси дроссельной заслонки и т.п. Есть и другой вариант – для него потребуется простейший дымогенератор, изготовленный за пять минут из пластиковой бутылки от колы, ниппельного «соска» и сигареты (подробности при желании легко нагуглить, конструкция известная). Утечка обнаруживается там, где дым сочится через неплотности.



Как ни странно, но компрессор изрядно выручает и при уходе за чистотой салона!



Вот, например, узкие места между креслами и порогами – никакая, даже самая тонкая насадка пылесоса туда толком не пролезает, а пыли и сора там скапливается предостаточно. Способ удаления ее, по сути, лишь один: если нельзя засосать непосредственно на месте, то можно выдуть наружу и собрать пылесосом.



Еще один забавный лайфхак – использование компрессора при смене моторного и трансмиссионного масла. На фото – количество масла, которое остается в двигателе небольшого объема (1,6 литра) после прекращения падения капель с отверстия в поддоне картера. Объем грязного масла, которое обычно не удаляется, – граммов 70-80. Выгнать эту грязь из мотора можно, если дунуть компрессором в маслозаливную горловину…



Скажем честно: процедура эта совершенно необязательная, ибо вред от остатка старого масла несущественен. Смысл сего мероприятия – перфекционизм в чистом виде и возможность показать безграничную сферу применений сжатого воздуха в повседневной практике любителей поковыряться с железом.



Компрессор привносит элемент технической культуры в любой гаражный процесс. Практически в каждой авторемонтной операции необходима очистка зоны работы – и сжатый воздух или подаваемый с его помощью бензин/солярка эффективнейшим образом заменяют отскребание грязи отвертками, ножами и шпателями, а также последующее ее отмывание начисто с помощью баночки бензина и кисточки. В повседневном обслуживании личного автомобиля своими силами с помощью компрессора можно продувать от грязи тормозные суппорта и барабаны при замене колодок, свечные колодцы перед заменой свечей, промывать бензином детали двигателя и трансмиссии с помощью пистолета-распылителя с бачком, наносить антикоррозийные покрытия и мастики и многое другое. И это еще не говоря уж о возможности очищать инструменты и детали в процессе работы, а также по ее окончанию, продувать от пыли, опилок и стружки одежду. Как показывает практика, по мере освоения компрессора ему постепенно находится применение практически в любом процессе, который прежде обходился без него!

