Чистый воздух в один клик: как нанотехнологии делают жизнь комфортнее

Свежесть и чистота воздуха напрямую влияют на качество нашей жизни. Но дышать полной грудью хочется не только в горах Швейцарии, но и в собственном доме, и на пути к нему.

Партнерский материал

Автомобиль – один из самых активных загрязнителей воздуха, от которого страдают не только заядлые водители, но и пассажиры общественного транспорта.

Какую опасность несёт в себе грязный воздух дорог

Воздух автотрасс – коктейль из множества опасных для здоровья ингредиентов: сажи, мельчайших частиц автомобильных шин, асфальта и песка, бактерий, диоксида серы и азота, формальдегида.



Еще одна потенциальная угроза для здоровья человека – материалы, используемые в отделке салона. Исследования показывают, что источником значительной части химических загрязнений в машине выступают именно они. Концентрация токсинов в «запахе нового автомобиля» может ещё 3 года после схода с конвейера превышать порог безопасности.



Ну и не стоит забывать о загрязнениях, которые напрямую не связаны с автомобилем, но связаны с образом жизни. Все поездки за рулем, как правило, сопряжены с посещением общественным мест, где мы соприкасаемся с бактериями и вирусами. Они перемещаются на нашей одежде и руках в салон, чтобы затем в потоках воздуха внутри замкнутого пространства попадать в носоглотку и легкие.

Какие последствия несет постоянное вдыхание загрязнённого воздуха

Загрязненный воздух может стать источником разных заболеваний: способствовать обострению респираторных симптомов, появлению пневмонии, бронхита, астмы, вызвать аллергические реакции.



В 2013 г. Международное агентство ВОЗ по изучению рака установило связь между загрязнением атмосферного воздуха и повышенной заболеваемостью онкологическими заболеваниями, особенно раком легких и мочевого пузыря.

Может ли справиться с загрязнениями встроенная система очистки

В автомобилях действительно предусмотрены системы очистки воздуха, но даже в моделях премиум-класса стандартные системы не предназначены для борьбы со сверхмелкими взвешенными частицами в воздухе размером менее 0,5 мкм. Такие загрязнения наиболее опасны для здоровья – они легко попадают в кровоток через легкие и распространяются по организму. С годами загрязнения накапливаются и часто служат триггерами онкологических, сердечно-сосудистых или легочных заболеваний.

Есть ли решение

Частично очистить воздух внутри автомобиля помогают встроенные системы климат-контроля. Но поскольку они больше заточены на поддержание комфортной температуры, то ждать от них идеальной очистки воздуха, наверное, не стоит.



Некоторые крупные автопроизводители дополняют штатные системы функцией очистки и многоуровневыми фильтрами. Но это всё ещё фишка моделей среднего и высокого сегмента. Что же делать тем, у кого нет возможности купить автомобиль за несколько миллионов? Ответ дали японские инженеры Panasonic, которые сделали портативный генератор на базе технологии nanoe™Х. Согласно последним исследованиями, она с эффективностью выше 90% (по разным типам загрязнений) нейтрализует вирусы, бактерии, грибки, запахи, аллергены и те самые твердые частицы PM2.5.

Как это работает

Генератор nanoe™ собирает влагу из воздуха и под воздействием высокого напряжения производит особые частицы, которые разрушают белки вирусов, бактерий и загрязнений. Кроме того, частицы nanoe™ обеспечивают увлажнение и защиту кожи и волос.





Внутри кроме генератора находится вентилятор, который выдувает наружу воздух, заряженный частицами nanoe™. Для ускоренной обработки салона генератор можно поставить под штатный кондиционер автомобиля.



Недавние тесты с участием независимых международных исследовательских организаций доказали эффективность технологии nanoe™ в подавлении нового коронавируса. В ходе эксперимента с кондиционером, оснащенным генератором nanoe™Х, за 8 часов были нейтрализованы 91,4% нового коронавируса. Подробнее почитать об исследовании можно

Прибор компактен (масса всего 400 гр), поэтому его можно взять с собой куда угодно, не только в автомобиль. Но и здесь он идеально встает в подстаканник и может питаться как от бортового USB, так и от любого другого USB Type-C порта (в ноутбуке, пауэрбанке и т.д.).Внутри кроме генератора находится вентилятор, который выдувает наружу воздух, заряженный частицами nanoe™. Для ускоренной обработки салона генератор можно поставить под штатный кондиционер автомобиля.Недавние тесты с участием независимых международных исследовательских организаций доказали эффективность технологии nanoe™ в подавлении нового коронавируса. В ходе эксперимента с кондиционером, оснащенным генератором nanoe™Х, за 8 часов были нейтрализованы 91,4% нового коронавируса. Подробнее почитать об исследовании можно здесь

Портативный генератор nanoe™Х можно использовать не только в дороге на работу, за ребенком в школу или с семьёй по магазинам, но и любых других местах типа ресторана, офиса или в гостях, делая окружающую атмосферу приятнее и безопаснее.