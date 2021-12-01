Чистый воздух в один клик: как нанотехнологии делают жизнь комфортнее

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Автомобиль – один из самых активных загрязнителей воздуха, от которого страдают не только заядлые водители, но и пассажиры общественного транспорта.
Какую опасность несёт в себе грязный воздух дорог
Еще одна потенциальная угроза для здоровья человека – материалы, используемые в отделке салона. Исследования показывают, что источником значительной части химических загрязнений в машине выступают именно они. Концентрация токсинов в «запахе нового автомобиля» может ещё 3 года после схода с конвейера превышать порог безопасности.
Ну и не стоит забывать о загрязнениях, которые напрямую не связаны с автомобилем, но связаны с образом жизни. Все поездки за рулем, как правило, сопряжены с посещением общественным мест, где мы соприкасаемся с бактериями и вирусами. Они перемещаются на нашей одежде и руках в салон, чтобы затем в потоках воздуха внутри замкнутого пространства попадать в носоглотку и легкие.
Какие последствия несет постоянное вдыхание загрязнённого воздуха
В 2013 г. Международное агентство ВОЗ по изучению рака установило связь между загрязнением атмосферного воздуха и повышенной заболеваемостью онкологическими заболеваниями, особенно раком легких и мочевого пузыря.
Может ли справиться с загрязнениями встроенная система очистки
Есть ли решение
Некоторые крупные автопроизводители дополняют штатные системы функцией очистки и многоуровневыми фильтрами. Но это всё ещё фишка моделей среднего и высокого сегмента. Что же делать тем, у кого нет возможности купить автомобиль за несколько миллионов? Ответ дали японские инженеры Panasonic, которые сделали портативный генератор на базе технологии nanoe™Х. Согласно последним исследованиями, она с эффективностью выше 90% (по разным типам загрязнений) нейтрализует вирусы, бактерии, грибки, запахи, аллергены и те самые твердые частицы PM2.5.
Как это работает
Генератор nanoe™ собирает влагу из воздуха и под воздействием высокого напряжения производит особые частицы, которые разрушают белки вирусов, бактерий и загрязнений. Кроме того, частицы nanoe™ обеспечивают увлажнение и защиту кожи и волос.
Внутри кроме генератора находится вентилятор, который выдувает наружу воздух, заряженный частицами nanoe™. Для ускоренной обработки салона генератор можно поставить под штатный кондиционер автомобиля.
Недавние тесты с участием независимых международных исследовательских организаций доказали эффективность технологии nanoe™ в подавлении нового коронавируса. В ходе эксперимента с кондиционером, оснащенным генератором nanoe™Х, за 8 часов были нейтрализованы 91,4% нового коронавируса. Подробнее почитать об исследовании можно здесь.
Портативный генератор nanoe™Х можно использовать не только в дороге на работу, за ребенком в школу или с семьёй по магазинам, но и любых других местах типа ресторана, офиса или в гостях, делая окружающую атмосферу приятнее и безопаснее.
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