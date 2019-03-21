Чёрные, белые, “выездные” и даже с латиницей: советские автономера от 50-х до 80-х

Какими были “правительственные” номера в СССР, и чем они отличались от обыкновенных? Правда ли существовали специальные серии для машин, выезжающих за границу? В какой республике были уникальные номерные знаки с использованием латинских букв? Мы продолжаем исследование советских номеров. В первой части мы затронули раннюю эпоху с 30-х до 50-х годов, а теперь пройдёмся по более знакомому нашим читателям промежутку с конца 50-х до 80-х.

Чёрные

На переднем однострочном знаке введенных в 1959-м номеров сначала шли четыре большие цифры (две и две через тире), далее три буквы поменьше. На заднем двухстрочном знаке сверху цифры, внизу ближе к центру – буквы. Сечение всех знаков и канавок треугольное.

Шрифт ранее применявшихся «жёлтых» номеров, о которых мы рассказывали в первой части, был более «квадратным», а у «чёрных» – скруглённым. Теперь регион обозначало сочетание первых двух букв. Чаще всего оно и указывало на название города, области, республики.

Деление серий букв по типам транспорта начало расходиться по стране. В Москве и Подмосковье действовало прежнее деление на «частные», «легковые государственные» и «грузовые» серии. В Ленинграде выделялись только серии частных машин, на легковые госучёта и грузовики обычно давали одни и те же серии. Исключение – «ЛЕБ», предназначенная только для легкового государственного транспорта. Во многих городах и областях одни и те же серии давали на любые машины.

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Наконец, во многих союзных республиках одни серии обозначали столицу, другие – конкретные области. Рост парка частных автомобилей отразился на сериях номеров. Например, в Подмосковье большинство серий 60-х от «ЮАА» до «ЮАЯ» раздали на грузовики и автобусы, а среди серий второй половины 70-х: «ЮВА»-«ЮВЯ» и «ЮГА»-«ЮГЗ» преобладали «частные».

Больше всего легенд крутится вокруг «спецсерий». В Москве изначально существовали специальные серии: для маршрутных автобусов — «ММА» и такси — «ММТ». Серия «ММЛ» сначала встречалась на легковых госучёта, затем её передали для такси. В конце 70-х появились ещё одна «таксомоторная» серия «МММ» и «автобусная» «ММН». Якобы «правительственная» серия «МОС» официально считалась просто легковой государственной. В ГОНе и других ведомственных автобазах встречались машины с обычными легковыми сериями госучёта: «МОК», «МКО», «МКЖ», «ММЖ», «МНН». Такие же серии носили медицинские, учебные и милицейские легковушки. Никаких специальных серий для милиции и КГБ в чёрных номерах в Москве не было – они получали обычные «государственные» серии.

В каждом регионе выдавались специальные «выездные» серии для международного движения с общими буквами латинского и русского алфавита: «АВТ» в Москве, «АВО» в Московской области, «АВЕ» в Ленинграде, «АЕВ» в Горьком, «ВСВ» в Вологде, «ВРН» в Латвии и так далее. Иногда под «выездные» использовали часть цифровых «десяток» гражданских серий — например, «МОО» и «МОР» в Москве. Уникальное явление – «выездная» серия Эстонии «SSA», обычный чёрный номер с буквами латинского алфавита.

Чёрные номера для мотоциклов, как и желтые, представляли собой один знак, уменьшенную копию заднего автомобильного. Деления на «государственные» и «частные» серии для мотоциклов не было даже в Москве, сочетания букв повторяли любые автомобильные. На прицепы выдавался двухстрочный знак с цифрами сверху, двумя буквами в нижнем левом углу, за которыми следовала надпись мелким шрифтом «прицеп».

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Для машин конструкторских бюро автозаводов и институтов, а также автомобилей с конвейера, проходивших обкатку на дорогах общего пользования, предназначались специальные номера с четырьмя обычными цифрами и надписью «проба», по формату близкие к обычным – спереди однострочный, сзади – двухстрочный. Отдельные типы номеров существовали для тракторов, тракторных прицепов и мопедов.

Долгое время машины с новыми «чёрными» и старыми «жёлтыми» номерами встречались на дорогах одновременно. В середине 60-х ещё более 50% автомобилей по стране ездили с номерами старого стандарта. В Москве массовую перерегистрацию государственного и грузового транспорта ГАИ устроила в 1967 году к 50-летию Октябрьской революции, а частных машин – в 1970-м, к 100-летию В.И. Ленина. В других городах и областях «жёлтые» номера вытеснялись «чёрными» с естественным обновлением парка до 70-х. «Жёлтые» номера попадаются на рынке ретро-техники до сих пор, иногда вместе с древними автомобилями-носителями. «Чёрные» номера – вообще не редкость, они ещё встречаются даже на эксплуатируемых автомобилях-ветеранах.

Белые

В 70-е годы Всесоюзный научно-исследовательский институт безопасности движения совместно с ГАИ разрабатывал новый стандарт, соответствующий международным нормам. Так были созданы принципиально новые «белые» номера ГОСТ 3207-77. У разных типов транспорта появились разные номера. У частных машин третью букву вынесли вперёд, перед цифрами, и сделали уменьшенной. У государственного транспорта три буквы, как и прежде, следовали за четырьмя цифрами. Но на легковые автомобили выдавалась пара однострочных номеров, а грузовикам и автобусам полагался задний двухстрочный. Теперь инспектор ГАИ и любой гражданин могли с первого взгляда определить форму собственности автомобиля. Размеры знака и шрифт увеличились, тире было упразднено. Белый фон и чёрные знаки предполагали введение светоотражающей плёнки, но это новшество внедрить не удалось.

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Первые опытные серии «белых» номеров раздали летом 1980 года на транспорт, обслуживавший Московскую олимпиаду. С января следующего года их начали выдавать на государственный транспорт, причём за год были заменены номера на машинах всех столичных предприятий, учреждений и автобаз. В области тот же процесс затянулся года до 1984-го. На московских частных машинах белые номера появились в мае того же 1981 года, на подмосковных – в августе. Полную перерегистрацию частного транспорта провести не удалось, хотя попытки предпринимались. Чёрных номеров на частных машинах всё равно осталось очень много — и в столице, и в регионах.

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Серии букв белым номерам чаще всего доставались в наследство от чёрных. Но бывали и отличия. Так, в Подмосковье на автомобилях отказались от буквы Ю. На государственные легковые и грузовые машины давали серии «МЕА»-«МЕЯ», потом, с 1987 года – «МЗА»-«МЗТ». Частным областным автомобилям сначала выдали от «А-МЖ» до «Я-МЖ», затем от «А-МЕ» до «Я-МЕ», и уже в начале 90-х – «А-МЗ»-«Н-МЗ» и «А-МЛ»-«Г-МЛ». У ленинградских частников основными стали серии от «А-ЛД» до «Я-ЛД». В Москве у такси остались три старые серии, а автобусам вместо «ММА» дали «МНА». Именно в белых номерах появились специальные серии для милиции и пожарных машин: в Москве — «МКМ» (в чёрных номерах была «частная»), в области – «МОМ» и «МЕЧ».

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У мотоциклов номер опять стал уменьшенной копией заднего «грузового», а прицепам сделали совершенно новый двухстрочный с четырьмя цифрами сверху, двумя буквами снизу и скошенными нижними краями.

Перестроечные

В эпоху перестройки началось труднообъяснимое. Например, в 1988 году «специальным» легковым автомобилям – медицинским, учебным, спортивным, инкассаторским – обычные номера поменяли на «перевёрнутые» с буквами впереди цифр: московские серии «ММС» и «ММР», подмосковная «МЗС» и так далее. В столице появилась серия для кооператоров «МКЗ» в легковом и грузовом вариантах. Гражданские серии стали выдавать не по алфавиту, а вперемешку. «Выездные» серии – всем подряд.

Начались грубые нарушения ГОСТа. Сначала появились целые серии с «нестандартным» шрифтом, потом на некоторых сериях вообще ввели «немецкий» шрифт. В некоторых регионах погибающего СССР (Минск, Крым) грузовые номера с парой из однострочного и двухстрочного замелькали на частных легковушках. Московским грузовикам досталась эстонская серия «ЕАТ», а подмосковным – «ЕАХ».

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После развала СССР каждая из бывших союзных республик ввела свой стандарт номеров. В Российской Федерации номера нового ГОСТа, с некоторыми изменениями действующего до сих пор, появились в октябре 1993-го. Они получили не доставшийся белым советским номерам светоотражающий фон и обозначение региона цифровым кодом по французскому образцу. История повторилась: в 1934-м за основу взяли один иностранный стандарт, а ровно 60 лет спустя – другой.