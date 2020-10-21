Техника
Технически C4 Picasso – это соплатформенник «обычного» Citroen C4 первого поколения, он также основан на платформе PSA PF2, хотя моторная линейка у вэна отличается от компакт-хэтча: машина более тяжелая, поэтому необходимы были более тяговитые агрегаты. Привод здесь только передний, моторы (все – рядные четвёрки) расположены поперечно, коробки – механика, гидромеханический автомат и робот с одним сцеплением. Кузов стальной. Передняя подвеска МакФерсон, задняя – скручиваемая балка.
С4 Picasso славен необычными интерьерными решениями, в первую очередь – огромной площадью остекления. Центральным расположением приборов удивить сложно – по той же логике оно организовано и у массового хэтча С4. А вот селектор АКП в виде рычажка на рулевой колонке можно считать в новаторским решением – что-то подобное появится у Мерседесов лишь через несколько лет. Ещё из необычного – блок управления климата слева от водителя, опциональная самовыравнивающаяся задняя подвеска.
Таймлайн
Ноябрь 2006 года. Запуск производства C4 Grand Picasso с 7 местами. Моторы бензиновые атмосферные 1,8 и 2,0 литра, мощностью 125 и 140 л.с. серии EW и дизельные 2,0 136 л.с. серии DW и 1,6 109 л.с. серии DV6. Все бензиновые моторы и 2-литровый дизель сочетались с 5-ступенчатыми МКП или 4-ступенчатым автоматом, младший дизель шёл только с механикой.
Февраль 2007 года. Запуск производства пятиместного С4 Picasso.
Июль 2008 года. Расширение линейки моторов. Появились двигатели новой на тот момент серии Prince: атмосферные 1,6 120 л.с. и версия THP с наддувом на 140 и 150 л.с; 140-сильный вариант мог сочетаться с 5-ступенчатой механикой и 4-ступенчатой гидромеханической АКП, 120-сильный – только с 5МКП, а 150-сильная версия могла сопрягаться с новой роботизированной коробкой или с 6-ступенчатой МКП. Версию со старым двигателем 1,8 сняли с производства.
Сентябрь 2010 года. Рестайлинг. Вновь пересмотрена линейка моторов. Снят с производства бензиновый мотор 2,0, «турбо-Принц» 1,6 THP модернизирован и имеет мощность 156 л.с. Дизельный 2,0 получил версии 150 и 163 л.с., 136-сильный вариант снят с производства. Дизель 1,6 в новой версии стал немного мощнее, 112 л.с.
Март 2013 года. Производство С4 Picasso первого поколения закончено.
Кузов
Внешние панели
Если вы уже читали мой обзор Citroen C4 первого и второго поколений, то вам будет скучно, поскольку все нюансы этих машин характерны и для C4 Picasso.
Практически все панели кузова сделаны из металла с односторонней оцинковкой и хорошо окрашены. В сочетании с передними пластиковыми крыльями это создает хорошие предпосылки для долголетия конструкции. Основное слабое место кузова – пороги, но у минивэна в сравнении с хэтчбеками они усилены, а значит, и хлопот с ними меньше. Ещё одна проблемная зона – внутренняя арка заднего колеса – тут опять же лучше герметизирована. Правда, если пороги были замяты или повреждено ЛКП в месте контакта с уплотнителем двери, то краска начинает облезать и порог может прогнить до дыр.
В остальном типовые проблемы – это сколы и ржавчина на кромке капота и медленная коррозия кромок задней арки. Впрочем, последнее тоже идет снизу, от порога.
Царапины на ручках, взбухающие молдинги на дверях тоже встречаются, как и подгнившие по нижней кромке двери, но каких-то серьезных проблем это не представляет, а встречается редко.
Передняя кромка крыши тут почти в полной безопасности, поскольку форма лобового стекла ее полностью защищает, но если там есть вздутия, то это к серьезным проблемам. Скорее всего, была нарушена технология при замене стекла, царапины на кромке не были обработаны, и вам придется срезать стекло и ремонтировать рамку, иначе можно столкнуться с протечками или даже растрескиванием очень дорогого лобового стекла.
Снизу
Осмотр следует начинать, конечно же, с порогов. На начальной стадии снизу лучше всего виден процесс расползания ржавчины от их кромок.
Само днище кузова защищено не очень хорошо, но металл ржавеет очень медленно из-за оцинковки. Основные проблемные точки – это сварные швы вблизи точек крепления задней подвески. Нагрузка на эти зоны высокая, и к тому же там скапливается грязь. У нерадивых владельцев, пренебрегающих мойкой днища и антикором, в зоне ниши бензобака и вокруг запасного колеса (оно тут расположено под днищем) могут уже быть участки слоистой ржавчины, которая никогда не высыхает. Разумеется, машин с такими проблемами стоит избегать.
Разнообразные кронштейны тоже ржавеют интенсивно, но пока угрозы целостности днища кузова в целом не представляют.
Двери тоже стоит осмотреть снизу. Родовая «болячка» С4 в виде скопления воды во внутренней полости есть и на Picasso. Нужно удалять одну или две клипсы крепления нижней накладки и не забывать об антикоре. Некоторые обладатели засверливают дверь в уголках для организации новых сливных отверстий. Если же нижний шов уже набух ржавчиной, то процесс можно сильно замедлить просушкой, жидкими антикорами и заменой верхних наружных уплотнений стекла двери. Опыт показывает, что в этом случае как раз сильно выручает хороший слой оцинковки панели двери. На задней двери есть схожая проблема. Ржавчина вылезает вдоль крепления нижней накладки при наличии влаги внутри.
Осмотр салона изнутри практически обязателен. Как минимум нужно проверить наличие влаги в коврах с водительской стороны. Влажный напольный ковер – это почти всегда много коррозии в районе площадки для отдыха левой ноги водителя и с высокой вероятностью – ржавый пол в районе крепления салазок сиденья. К тому же тут расположены разъемы проводки, так что электрика тоже в опасности. Обязательно осмотрите боковые ниши багажника, повышенная влажность часто приводит к коррозии полов изнутри, а задняя дверь на этих машинах, как уже было сказано, высокой герметичностью не отличается.
В моторном отсеке обратите внимание на влажность в надмоторной нише. Забивающиеся клапана боковых водоотводов приводят к подтапливанию проводки, попаданию воды в климатическую систему и коррозии швов. Если грязи много, значит, клапаны удалили слишком поздно. Для проверки стоит отмыть все углы. Не то чтобы коррозия в этой зоне – приговор машине, но ослабление конструкции в самой ответственной части с годами себя проявит, а зачистка и восстановление шовного герметика сопряжены с повышенным вниманием криминалистов к этой машине в будущем.
Изредка встречаются экземпляры с коррозией швов чашек передней подвески. Похоже, это следствие повышенных нагрузок от подвески или попадания агрессивной химии. Явление не массовое, но проверить стоит. Особенно неприятны проблемы с правой чашкой кузова, где расположен VIN.
Оборудование кузова
Несмотря на хорошее в целом качество ЛКП и низкие шансы на серьезную коррозию, мелких хлопот кузов машины может доставить немало. Тут и фирменные проблемы с деформацией металлических кронштейнов крепления бамперов и крыла, и поломки направляющих, слабое крепление декоративных элементов бамперов, решеток, вставок и обрамлений, слабые уплотнения дверей, коррозия алюминиевых кронштейнов зеркал. Пыльники моторного отсека и защита топливного фильтра обычно поломаны и потеряны, спасибо плохим дорогам и малому дорожному просвету.
Не забывайте также о стоимости лобового стекла – оно примерно раза в два дороже, чем на большинстве легковушек. Цена оригинала не менее 30 тысяч рублей, а неоригинала мало, и сложная форма стекла способствует появлению искажений в верхней его части. В итоге стекло придется подбирать из нескольких экземпляров.
Привод дворников тут независимый, с отдельными моторедукторами для каждого, отказы случаются в разы чаще, чем с обычной системой. Нарушение синхронизации, перегрузка и тому подобные причины часто служат причиной отказа системы. Затирающиеся мягкие фары – проблема тоже типовая. К тому же у газоразрядных сравнительно быстро выгорает линза.
|Деталь
|Цена оригинала
|Цена неоригинала
|Цена неоригигнала 2
|Кузов
|Передняя фара галоген
|16 869
|Depo 8 576
|Hella 23 371
|Передняя фара ксенон
|38 225
|Polcar 86 477
|Hella 73 792
|Стекло лобовое
|38 148
|XYG 22 044
|Vendor 13 158
|Крыло переднее
|9 277
|TYG 3 076
|SAT 3 940
|Бампер передний
|27 136
|Phira 19 174
|Капот
|38 332
|TYG 7 315
|API 8 521
Салон
Главная радость обладателя такой машины – объемный салон с хорошими возможностями трансформации, к тому же качественно отделанный. Но слабые места, конечно, у него есть.
С точки зрения ресурса кожаная оплетка рулевого колеса – это просто кошмар. Уже после сотни тысяч пробега она истирается, а после пробега 200+ облезает с дырами. Белые проплешины на кнопках блокировки центрального замка – тоже не редкость. Часто ее просто подкрашивают.
Царапины на центральном боксе у машин с АКП ( у машин с «механикой» тут консоль рычага коробки) уже так легко не устранить, софт-лук пластик очень сильно царапается и теряет вид. Царапаются и элементы центрального тоннеля, если дети ходят по ним ногами. Слетающая накладка крышки ящика под лобовым стеклом по стороны пассажира – обычно следствие перегрева салона на солнце и неаккуратного обращения.
Состояние сидений сильно зависит от комплекции водителя и пассажиров. Тяжелый седок – это приговор сиденью, оно расползается по швам. Но в целом сиденья и дверные карты сохраняются неплохо. Минимум царапин, и даже серебристое покрытие не облезает.
Климатическая система достаточно удачная. Антифриз в салон не течет, как у обычного С4 первого поколения, кондиционер такой же крепкий. Проблема только одна. Поскольку все машины оснащены двухзонным автоматическим климат-контролем, то у всех есть заслонка смешения со стороны водителя. А она склонна к поломкам. Типичная проблема – это проворачивание втулки вала привода или отрыв тяги. Происходит это из-за сбоя в работе блока управления, он «забывает» калибровки после отключения аккумулятора. Обязательно калибруйте климатику, если наблюдаете разницу между температурами слева и справа. Или после каждого сбоя по питанию. Починка своими силами вполне возможна, но придется осваивать восстановление пластика с армированием и восстановлением с помощью цианокрилата и соды. Просто склеить не получится.
Электрика
Для C4 Picasso тоже актуальны страшилки про блоки BSM и BSI, о которых подробно написано, например, в материале о Peugeot 307. Но так как машина новее, то проблемы проявляются в гораздо меньшей степени. Прошивки блоков слетают редко, они не боятся сбоев по питанию, в блоке BSM реле стали надежнее.
Впрочем, на бензиновых моторах 1,6 THP по-прежнему есть проблема с ресурсом реле бензонасоса, причем заменить его почти нереально – для повышения надежности сменили конструктив блока и компаунд, которым залита плата. Так что наличие лишних проводов между предохранителями означает, скорее всего, «легкий колхозинг» с подключением бензонасоса на другую цепь.
В остальном нужно опасаться только проблем с жгутами проводки водительской двери, сбоящих разъемов подушек под сиденьями и тому подобной мелочевки. У машин с моторами 1,8 и 2,0 страдает проводка двигателя, но таких экземпляров в популяции мало, и надежность моторов в целом искупает эти мелкие проблемы. У моторов 1,6 много проблем с датчиками, термостатом и другими элементами мотора, их ресурс сравнительно мал, и при пробегах 150-200 тысяч вы с ними обязательно столкнетесь.
Промежуточный итог
При внимательном рассмотрении оказывается, что Picasso при прочих равных получается крепче и надёжнее своих собратьев-хэтчбеков обоих поколений. Эксперименты с эргономикой никак не сказались на потенциальной ломучести и прошли, можно сказать, безнаказанно. О силовых агрегатах и ходовой части этого вэна расскажем во второй части обзора.
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