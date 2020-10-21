Во времена, когда кроссоверы были в большей степени внедорожными, поборники семейных ценностей выбирали минивэны. Кажется, это было где-то в далеком прошлом, а на самом деле – меньше 15 лет назад. Тем, у кого ареал обитания в основном городской, а полный привод и большой просвет не нужны, можно присмотреться к этому французскому «автобусу». Необычно выглядящий, очень удобный… но надёжный ли? В первой части рассмотрим типичные проблемы кузова, салона и электрики, а во второй – ходовой части, трансмиссии и моторов.

Техника



Технически C4 Picasso – это соплатформенник «обычного» Citroen C4 первого поколения, он также основан на платформе PSA PF2, хотя моторная линейка у вэна отличается от компакт-хэтча: машина более тяжелая, поэтому необходимы были более тяговитые агрегаты. Привод здесь только передний, моторы (все – рядные четвёрки) расположены поперечно, коробки – механика, гидромеханический автомат и робот с одним сцеплением. Кузов стальной. Передняя подвеска МакФерсон, задняя – скручиваемая балка.

С4 Picasso славен необычными интерьерными решениями, в первую очередь – огромной площадью остекления. Центральным расположением приборов удивить сложно – по той же логике оно организовано и у массового хэтча С4. А вот селектор АКП в виде рычажка на рулевой колонке можно считать в новаторским решением – что-то подобное появится у Мерседесов лишь через несколько лет. Ещё из необычного – блок управления климата слева от водителя, опциональная самовыравнивающаяся задняя подвеска.



Таймлайн

Ноябрь 2006 года. Запуск производства C4 Grand Picasso с 7 местами. Моторы бензиновые атмосферные 1,8 и 2,0 литра, мощностью 125 и 140 л.с. серии EW и дизельные 2,0 136 л.с. серии DW и 1,6 109 л.с. серии DV6. Все бензиновые моторы и 2-литровый дизель сочетались с 5-ступенчатыми МКП или 4-ступенчатым автоматом, младший дизель шёл только с механикой.

Февраль 2007 года. Запуск производства пятиместного С4 Picasso.

Июль 2008 года. Расширение линейки моторов. Появились двигатели новой на тот момент серии Prince: атмосферные 1,6 120 л.с. и версия THP с наддувом на 140 и 150 л.с; 140-сильный вариант мог сочетаться с 5-ступенчатой механикой и 4-ступенчатой гидромеханической АКП, 120-сильный – только с 5МКП, а 150-сильная версия могла сопрягаться с новой роботизированной коробкой или с 6-ступенчатой МКП. Версию со старым двигателем 1,8 сняли с производства.

Сентябрь 2010 года. Рестайлинг. Вновь пересмотрена линейка моторов. Снят с производства бензиновый мотор 2,0, «турбо-Принц» 1,6 THP модернизирован и имеет мощность 156 л.с. Дизельный 2,0 получил версии 150 и 163 л.с., 136-сильный вариант снят с производства. Дизель 1,6 в новой версии стал немного мощнее, 112 л.с.

Март 2013 года. Производство С4 Picasso первого поколения закончено.

Кузов

Внешние панели

Если вы уже читали мой обзор Citroen C4 первого и второго поколений, то вам будет скучно, поскольку все нюансы этих машин характерны и для C4 Picasso.

Практически все панели кузова сделаны из металла с односторонней оцинковкой и хорошо окрашены. В сочетании с передними пластиковыми крыльями это создает хорошие предпосылки для долголетия конструкции. Основное слабое место кузова – пороги, но у минивэна в сравнении с хэтчбеками они усилены, а значит, и хлопот с ними меньше. Ещё одна проблемная зона – внутренняя арка заднего колеса – тут опять же лучше герметизирована. Правда, если пороги были замяты или повреждено ЛКП в месте контакта с уплотнителем двери, то краска начинает облезать и порог может прогнить до дыр.

В остальном типовые проблемы – это сколы и ржавчина на кромке капота и медленная коррозия кромок задней арки. Впрочем, последнее тоже идет снизу, от порога.

Царапины на ручках, взбухающие молдинги на дверях тоже встречаются, как и подгнившие по нижней кромке двери, но каких-то серьезных проблем это не представляет, а встречается редко.

Передняя кромка крыши тут почти в полной безопасности, поскольку форма лобового стекла ее полностью защищает, но если там есть вздутия, то это к серьезным проблемам. Скорее всего, была нарушена технология при замене стекла, царапины на кромке не были обработаны, и вам придется срезать стекло и ремонтировать рамку, иначе можно столкнуться с протечками или даже растрескиванием очень дорогого лобового стекла.

Снизу

Осмотр следует начинать, конечно же, с порогов. На начальной стадии снизу лучше всего виден процесс расползания ржавчины от их кромок.

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Само днище кузова защищено не очень хорошо, но металл ржавеет очень медленно из-за оцинковки. Основные проблемные точки – это сварные швы вблизи точек крепления задней подвески. Нагрузка на эти зоны высокая, и к тому же там скапливается грязь. У нерадивых владельцев, пренебрегающих мойкой днища и антикором, в зоне ниши бензобака и вокруг запасного колеса (оно тут расположено под днищем) могут уже быть участки слоистой ржавчины, которая никогда не высыхает. Разумеется, машин с такими проблемами стоит избегать.

Разнообразные кронштейны тоже ржавеют интенсивно, но пока угрозы целостности днища кузова в целом не представляют.

Двери тоже стоит осмотреть снизу. Родовая «болячка» С4 в виде скопления воды во внутренней полости есть и на Picasso. Нужно удалять одну или две клипсы крепления нижней накладки и не забывать об антикоре. Некоторые обладатели засверливают дверь в уголках для организации новых сливных отверстий. Если же нижний шов уже набух ржавчиной, то процесс можно сильно замедлить просушкой, жидкими антикорами и заменой верхних наружных уплотнений стекла двери. Опыт показывает, что в этом случае как раз сильно выручает хороший слой оцинковки панели двери. На задней двери есть схожая проблема. Ржавчина вылезает вдоль крепления нижней накладки при наличии влаги внутри.



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Осмотр салона изнутри практически обязателен. Как минимум нужно проверить наличие влаги в коврах с водительской стороны. Влажный напольный ковер – это почти всегда много коррозии в районе площадки для отдыха левой ноги водителя и с высокой вероятностью – ржавый пол в районе крепления салазок сиденья. К тому же тут расположены разъемы проводки, так что электрика тоже в опасности. Обязательно осмотрите боковые ниши багажника, повышенная влажность часто приводит к коррозии полов изнутри, а задняя дверь на этих машинах, как уже было сказано, высокой герметичностью не отличается.

В моторном отсеке обратите внимание на влажность в надмоторной нише. Забивающиеся клапана боковых водоотводов приводят к подтапливанию проводки, попаданию воды в климатическую систему и коррозии швов. Если грязи много, значит, клапаны удалили слишком поздно. Для проверки стоит отмыть все углы. Не то чтобы коррозия в этой зоне – приговор машине, но ослабление конструкции в самой ответственной части с годами себя проявит, а зачистка и восстановление шовного герметика сопряжены с повышенным вниманием криминалистов к этой машине в будущем.

Изредка встречаются экземпляры с коррозией швов чашек передней подвески. Похоже, это следствие повышенных нагрузок от подвески или попадания агрессивной химии. Явление не массовое, но проверить стоит. Особенно неприятны проблемы с правой чашкой кузова, где расположен VIN.

Оборудование кузова

Несмотря на хорошее в целом качество ЛКП и низкие шансы на серьезную коррозию, мелких хлопот кузов машины может доставить немало. Тут и фирменные проблемы с деформацией металлических кронштейнов крепления бамперов и крыла, и поломки направляющих, слабое крепление декоративных элементов бамперов, решеток, вставок и обрамлений, слабые уплотнения дверей, коррозия алюминиевых кронштейнов зеркал. Пыльники моторного отсека и защита топливного фильтра обычно поломаны и потеряны, спасибо плохим дорогам и малому дорожному просвету.

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Не забывайте также о стоимости лобового стекла – оно примерно раза в два дороже, чем на большинстве легковушек. Цена оригинала не менее 30 тысяч рублей, а неоригинала мало, и сложная форма стекла способствует появлению искажений в верхней его части. В итоге стекло придется подбирать из нескольких экземпляров.

Привод дворников тут независимый, с отдельными моторедукторами для каждого, отказы случаются в разы чаще, чем с обычной системой. Нарушение синхронизации, перегрузка и тому подобные причины часто служат причиной отказа системы. Затирающиеся мягкие фары – проблема тоже типовая. К тому же у газоразрядных сравнительно быстро выгорает линза.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригигнала 2 Кузов Передняя фара галоген 16 869 Depo 8 576 Hella 23 371 Передняя фара ксенон 38 225 Polcar 86 477 Hella 73 792 Стекло лобовое 38 148 XYG 22 044 Vendor 13 158 Крыло переднее 9 277 TYG 3 076 SAT 3 940 Бампер передний 27 136 Phira 19 174 Капот 38 332 TYG 7 315 API 8 521

Салон

Главная радость обладателя такой машины – объемный салон с хорошими возможностями трансформации, к тому же качественно отделанный. Но слабые места, конечно, у него есть.

С точки зрения ресурса кожаная оплетка рулевого колеса – это просто кошмар. Уже после сотни тысяч пробега она истирается, а после пробега 200+ облезает с дырами. Белые проплешины на кнопках блокировки центрального замка – тоже не редкость. Часто ее просто подкрашивают.



Царапины на центральном боксе у машин с АКП ( у машин с «механикой» тут консоль рычага коробки) уже так легко не устранить, софт-лук пластик очень сильно царапается и теряет вид. Царапаются и элементы центрального тоннеля, если дети ходят по ним ногами. Слетающая накладка крышки ящика под лобовым стеклом по стороны пассажира – обычно следствие перегрева салона на солнце и неаккуратного обращения.



Состояние сидений сильно зависит от комплекции водителя и пассажиров. Тяжелый седок – это приговор сиденью, оно расползается по швам. Но в целом сиденья и дверные карты сохраняются неплохо. Минимум царапин, и даже серебристое покрытие не облезает.

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Климатическая система достаточно удачная. Антифриз в салон не течет, как у обычного С4 первого поколения, кондиционер такой же крепкий. Проблема только одна. Поскольку все машины оснащены двухзонным автоматическим климат-контролем, то у всех есть заслонка смешения со стороны водителя. А она склонна к поломкам. Типичная проблема – это проворачивание втулки вала привода или отрыв тяги. Происходит это из-за сбоя в работе блока управления, он «забывает» калибровки после отключения аккумулятора. Обязательно калибруйте климатику, если наблюдаете разницу между температурами слева и справа. Или после каждого сбоя по питанию. Починка своими силами вполне возможна, но придется осваивать восстановление пластика с армированием и восстановлением с помощью цианокрилата и соды. Просто склеить не получится.

Электрика

Для C4 Picasso тоже актуальны страшилки про блоки BSM и BSI, о которых подробно написано, например, в материале о Peugeot 307. Но так как машина новее, то проблемы проявляются в гораздо меньшей степени. Прошивки блоков слетают редко, они не боятся сбоев по питанию, в блоке BSM реле стали надежнее.

Впрочем, на бензиновых моторах 1,6 THP по-прежнему есть проблема с ресурсом реле бензонасоса, причем заменить его почти нереально – для повышения надежности сменили конструктив блока и компаунд, которым залита плата. Так что наличие лишних проводов между предохранителями означает, скорее всего, «легкий колхозинг» с подключением бензонасоса на другую цепь.

В остальном нужно опасаться только проблем с жгутами проводки водительской двери, сбоящих разъемов подушек под сиденьями и тому подобной мелочевки. У машин с моторами 1,8 и 2,0 страдает проводка двигателя, но таких экземпляров в популяции мало, и надежность моторов в целом искупает эти мелкие проблемы. У моторов 1,6 много проблем с датчиками, термостатом и другими элементами мотора, их ресурс сравнительно мал, и при пробегах 150-200 тысяч вы с ними обязательно столкнетесь.

Промежуточный итог

При внимательном рассмотрении оказывается, что Picasso при прочих равных получается крепче и надёжнее своих собратьев-хэтчбеков обоих поколений. Эксперименты с эргономикой никак не сказались на потенциальной ломучести и прошли, можно сказать, безнаказанно. О силовых агрегатах и ходовой части этого вэна расскажем во второй части обзора.