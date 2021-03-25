Шины и диски ×

Cordiant Professional: новинка в типоразмере 265/70 R 19,5

25.03.2021 228 0 1

С 2020 года продуктовый портфель грузовых шин Cordiant Professional пополнился новой шиной модели VC-1 в типоразмере 265/70 R 19,5. Шина имеет универсальный рисунок протектора и предназначена для эксплуатации на всех осях грузовой техники и автобусов.

 

Партнерский материал

В новой модели был реализован ряд технических решений, которые позволяют обеспечить высокую эксплуатационную эффективность шины в городских условиях с учетом ключевых требований потребителя.

  • Повышенная ходимость. Оптимально разработанные профиль шины и рецептура резиновой смеси обеспечивают равномерную истираемость протектора в процессе эксплуатации в городских условиях в режиме старт/ стоп.
  • Усиленная боковина. Особенностью использования шин в городе являются частые соприкосновения боковой части шины с бордюрами при подъездах к остановкам и другим объектам. Для защиты боковины в модели VC-1 применена технология Reinforced Side Guard, которая заключается в увеличении резинового слоя боковины на ~30%. Защитный слой принимает на себя механические повреждения при эксплуатации. Наличие 4-х индикаторов позволяет определять степень износа боковины.
  • Самооткрывающийся рисунок. Перевозки в разное время года при всевозможных погодных условиях диктуют повышенные требования к тягово-сцепным характеристикам шины. В процессе эксплуатации естественным образом стирается протектор, в результате чего исчезают ножевые прорези, ламели, поперечные канавки и другие элементы рисунка, которые обеспечивают сцепные свойства. Для сохранения сцепления на протяжении всего жизненного цикла шины в новинке использована технология самооткрывающегося рисунка протектора, которая заключается в применении ламелей сложной формы.​

При истирании протектора более 70% скрытые ламели расширяются и образуют дополнительные поперечные канавки, что позволяет сохранить надежные тягово-сцепные свойства на протяжении всего жизненного цикла шины.

  • Защита шины от повреждений посторонними предметами за счет применения в канавках протектора камневыталкивателей трехмерной формы. ​ 
  • Повышенный индекс нагрузки
    Шина 265/70 R 19,5 Cordiant Professional VC-1 имеет индекс 141/139 (M). Это решение позволило увеличить грузоподъемность шины и повысить уровень безопасности перевозок в целом.

Важно отметить, что программы «Безусловная гарантия», «Cordiant Service», «Повторная Покупка» и «Грузовые шины в лизинг» также распространяются на Cordiant Professional VС-1, что позволяет конечным потребителям получить продукт с надежными техническими характеристиками в связке с уникальными сервисными программами.

шины и диски

 

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