Датчик контроля слепой зоны своими руками: насколько сложно и есть ли смысл

Радарные датчики мертвой зоны – действительно полезная опция из числа систем активной безопасности и помощи водителю, но для многих машин они в принципе отсутствуют в списке опций, а для других доступны лишь в дорогущих комплектациях… Впрочем, китайские ремесленники успешно наладили выпуск универсальных систем ДМЗ, поставить которые на автомобиль можно своими руками в собственном гараже. Не рекламируя ничего конкретного, попробуем поставить такой радар самостоятельно и посмотрим, насколько он будет эффективен.

Проблема ограниченного обзора в боковые зеркала заднего вида существовала всегда. Долгое время с ней боролись исключительно оптическими методами – увеличением общей сферичности зеркал или установкой на них выпуклых сегментов. Такая тактика помогала лишь отчасти, неся одновременно и неудобства в виде искаженного восприятия. Но в 2000-х годах начали появляться первые электронные помощники. Едва ли не пионером в середине 2000-х стала Volvo cо своей системой BLIS, которая представляла собой миниатюрные камеры в зеркалах, чей сектор обзора совпадал со слепыми зонами. При появлении движения в камерах водитель видел вспыхивающие индикаторы с соответствующей стороны, предупреждающие об опасности перестроения. Минусом такого подхода была быстрая загрязняемость камер в ненастную погоду…

Чуть позже Bosch вывел на рынок аналогичную технологию, построенную на ультразвуковых сонарах в углах заднего бампера – собственно, выполненную по принципу всем известных парктроников. Ее использовал Citroen и, кажется, кто-то еще, но достаточно быстро стало понятно, что максимальную эффективность и надежность могут дать лишь радарные радиоволновые датчики, работающие, как и все радары, на эффекте Допплера. Сложность заключалась лишь в сертификации этих систем в разных странах по причине занятости тех или иных высокочастотных участков – порой производителям приходилось изымать эту опцию из комплектации в отдельных регионах или переводить на иные частоты.

К концу 2000-х годов оптические и ультразвуковые системы практически ушли в тень, а радарные системы мониторинга слепых зон появились у всех автопроизводителей. Впрочем, опция эта продолжала оставаться признаком весьма дорогого сегмента и в среднем и доступном классе отсутствовала. Некоторые мелкие производители автогаджетов начали, правда, выпускать продвинутые комплекты универсальных парктроников, в которых имелись особые дополнительные датчики, устанавливаемые в углы бамперов и работающие в движении, а также отдельные индикаторы для них, оповещающие об обнаружении помехи в районе задних крыльев, невидимой в зеркала. Впрочем, особой стабильностью работы они похвастаться не могли и популярности не снискали.

Тем не менее в последнюю пятилетку радарные системы ДМЗ (датчиков мертвых зон) массово проникли в среднеценовой сегмент. К примеру, у Kia эта система доступна, начиная с Ceed, у Volkswagen – с Jetta и так далее, у Toyota – с Corolla и так далее. Для тех же Rio, Polo, Logan и прочих народных седанов, хетчбеков и мини-кроссоверов эти опции недоступны… Китайский комплект датчиков же можно поставить на любой автомобиль, чем мы, собственно, и занялись.



Различаются эти системы стоимостью и комплектацией, при том что основные элементы и характеристики у всех одинаковые. Отличия заключаются, например, в способе индикации – в самом простом варианте «лампочки» клеятся на двусторонний скотч внутри салона на стойки лобового стекла, а в более продвинутом предлагаются сменные зеркальные элементы с интегрированными световыми индикаторами в наружные зеркала, на которые нужно заменить штатные. В еще более дорогих версиях в комплекте радара ДМЗ идут два боковых зеркала полностью в сборе – под конкретный автомобиль. Некоторые наборы подключаются только к лампам поворотников, а некоторые – даже к CAN-шине…

«Персонализированные» комплекты, предназначенные для конкретной модели автомобиля конкретного поколения, существенно дороже. Однако есть ли смысл менять оригинальные и заведомо качественные зеркала на безродный китайский клон? Большой вопрос… Нам кажется, что оптимальным решением тут является все же самый бюджетный вариант системы ДМЗ. Наш обошелся в относительно скромные 6000 рублей. Название его мы не приводим, поскольку смысла в этом нет – известных брендов вы не встретите, и ориентироваться лучше всего на количество заказов и русскоязычные отзывы в интернет-магазине.



В комплекте любого набора ДМЗ идут два радарных датчика (обычно работающих в диапазоне 24 гГц). Датчики имеют П-образные кронштейны для крепления, квадратики двустороннего скотча и горстку саморезов для их фиксации к кузову под задним бампером. К П-образной пластине корпус датчика крепится парой винтов шарнирно, что позволяет их выставить на необходимый угол (об этом ниже).



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Собственно, датчики тут не вполне корректно называть «датчиками» – это полностью законченные блоки двух независимых каналов (правого и левого бортов), внутри которых содержится как непосредственно датчик (приемно-передающая радарная часть), так и схема обработки его сигнала. Иными словами, какого-то центрального блока (как у парктроника), который получает сигналы с датчиков и визуализирует их для водителя во что-то понятное, тут нет. Все находится внутри каждого из этих двух блоков, к которым подключаются лишь светодиоды наличия помехи в слепой зоне с соответствующей стороны, и динамик-«пищалка» для звукового оповещения.



И надо сказать, что собраны эти блоки на крайне высоком уровне! Работа с сигналами на столь высоких частотах (24 гГц) требует высочайшей культуры электронного производства, и, в отличие от тех же парктроников, которые китайские дети с легкостью собирают на экспорт на уроках труда, тут сборка на коленке не проканает! Допускаю, что изготавливаются ноунейм-ДМЗ на тех же заводах, которые делают штатные системы ДМЗ по заказу ведущих автопроизводителей для их конвейеров.



К радарным блокам подключаются «таблетки»-индикаторы с характерными пиктограммками приближающихся автомобилей. На каждый блок – своя «таблетка».



Динамик-пищалка – общий на оба канала. Такой же, как у любых парктроников, от самых дешевых до навороченных.:



Для изучения мы смонтировали систему на минивэне Mazda 5:



Какие можно сделать выводы из монтажа гаджета и его работы?



Монтаж в принципе весьма прост и доступен большинству обычных автолюбителей, которые способны хотя бы на элементарный ремонт собственного авто по электрической части. Собственно говоря, подключается система ДМЗ к электросети автомобиля в простейшем варианте всего в трех точках – к замку зажигания (питание), а также к правой и левой лампочкам поворотников (для более активного оповещения при наличии помехи в слепой зоне). Единственная проблема – необходимость снятия заднего бампера… В большинстве случаев это совершенно неизбежная процедура, поскольку датчики рассчитаны именно на монтаж на кузов под накладку бампера. После закрепления датчиков на кузове необходимо выставить их положение на шарнире в горизонтальной плоскости, чтобы их «луч» покрывал нужный сектор – ту самую «слепую зону». Для этого в комплекте идет 20-градусный картонный шаблон-угольник. После установки угла шарнир датчиков фиксируются затягиванием винтов.



Алгоритм работы точно такой же, как и у большинства автомобилей с системой ДМЗ, установленной на конвейере. Никакой отдельной активации ДМЗ не требуется – она включается одновременно с зажиганием. При наличии помехи в мертвой зоне при обычном прямолинейном движении с соответствующей стороны загорается постоянным свечением световой индикатор. Если же помеха обнаружилась, когда вы включили поворотник (то есть начинаете маневр перестроения), то индикаторы включаются в мигающем режиме для привлечения вашего внимания, а также раздается звуковой сигнал «би-бип».



Особенность работы на принципе эффекта Допплера (радарном эффекте) делает ДМЗ весьма стабильной системой, не боящейся грязи на кузове автомобиля или каких-то иных внешних факторов. Оповещения раздаются при наличии реальной помехи, движущейся с вами в попутном направлении и приближающейся сзади, дистанция обнаружения – около 10 метров. Гарантированная скорость, при которой система работоспособна, – 120 км/ч, но и на более высоких скоростях сбоев мы не заметили.

Важно, что у электроники китайских ДМЗ имеется, как и у оригинальных, задержка в индикации – то есть, если приближающаяся сзади машина притормозит, и на какое-то короткое время ваши скорости сравняются (из-за чего подача сигнала от датчика прервется), индикация не прекратится. Ложных срабатываний практически нет – пару раз только были отмечены при проезде вдоль близко расположенного к дороге металлического решетчатого забора.

Так что, в отличие от моря разнообразной китайской «тюнинговой» дряни, суть которой – лишь вульгарный «колхоз» и выброшенные деньги, нештатные универсальные системы ДМЗ следует признать реально полезным элементом активной безопасности автомобиля, да еще и по достаточно умеренной цене.

