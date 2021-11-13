Десять из десяти: что ты знаешь о ВАЗ-2110?

Не так давно мы интересовались тем, насколько вы разбираетесь в истории и особенностях первого переднеприводного автомобиля ВАЗ – «восьмерки» , а сегодня предлагаем сыграть в аналогичную «угадайку» по ВАЗ-2110. Вряд ли найдётся какая-то другая модель Лада, которая сможет похвастать столь непростой судьбой и неднозначным отношением со стороны автомобилистов. Долгий и сложный процесс разработки и вывода на рынок привёл к тому, что ВАЗ-2110 создавали в одной стране, а начали выпускать уже в другой. Однако у этой машины по-своему интересная история, а за время ее выпуска было создано немало специальных и малосерийных версий. Давайте выясним, помните ли вы самое любопытное.

