Тесты ×

Десять из десяти: что ты знаешь о ВАЗ-2110?

13.11.2021 24 0 0

Не так давно мы интересовались тем, насколько вы разбираетесь в истории и особенностях первого переднеприводного автомобиля ВАЗ – «восьмерки» , а сегодня предлагаем сыграть в аналогичную «угадайку» по ВАЗ-2110. Вряд ли найдётся какая-то другая модель Лада, которая сможет похвастать столь непростой судьбой и неднозначным отношением со стороны автомобилистов. Долгий и сложный процесс разработки и вывода на рынок привёл к тому, что ВАЗ-2110 создавали в одной стране, а начали выпускать уже в другой. Однако у этой машины по-своему интересная история, а за время ее выпуска было создано немало специальных и малосерийных версий. Давайте выясним, помните ли вы самое любопытное.

 

Россия тесты

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Пятьдесят тысяч километров без замены: как производители делают шины долговечнее Специальные шины для легкого коммерческого транспорта… Казалось бы, да зачем они вообще нужны? «Каблучки» и фургоны ездят по тем же улицам и трассам, что и легковые автомобили, в тех же самы... 623 0 1 12.11.2021
Статьи / Практика Не тот материал, толщина и не только: почему провода для «прикуривания» не могут завести мотор Многие автовладельцы, несмотря на распространение карманных пусковых «бустеров», по-прежнему считают самым надежным средством запуска мотора с севшим аккумулятором провода для «прикуривания»... 2302 2 2 11.11.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chrysler Voyager IV То, что происходит в наши дни на рынке новых автомобилей, сложно назвать как-то иначе, нежели «безумие». Цены даже на массовые модели, всегда считавшиеся бюджетными, вплотную подобрались, а... 3067 1 2 10.11.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 31119 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 27057 6 21 24.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, цветные салоны и зачатки автопилота за 1,5 миллиона: тест-драйв Haval Jolion В английском языке есть поговорка: если жизнь подкидывает тебе лимоны, делай лимонад. В случае с новым Haval Jolion это правило справедливо как никогда: китайцы взяли платформу, названную им... 16496 1 2 15.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings